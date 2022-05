–

Artículos y textos hay no muchos, pero sí variados en tanto sus conceptos y objetivos. Nuestro objetivo es el fin del trabajo y de la economía que lo sustenta y le da sentido porque hemos visto que así se practique el trueque o la moneda virtual social, seguirá existiendo la propiedad. Y la propiedad debe también ser extinguida si en verdad queremos vivir en libertad.

Esta vez damos también una ojeada a lo que es la tecnología dentro de nuestras vidas, que con esta pandemia se adentró mucho más, a tal punto que hoy la vemos como aliada.

Y no la es.

Y si de tecnología hablamos, entonces tenemos que hablar del progreso y la ciencia que aunque unxs los consideran necesarias, realmente no lo son. Al menos no, para una vida en libertad, y sí para una vida con registros, con valorizaciones de acuerdo a cada estudio científico que se haga. Y un largo etcétera. Ver y reconocer esas diferencias nos ayudará a elegir de que lado no queremos estar.

Si vamos derribando esos cimientos de opresión, irán cayendo otros como las leyes, o quizás esa deba caer primero. Eso lo veremos en la práctica en cruce con la teoría y las reflexiones. Retroalimentándonos de cada experiencia acierto y error.

Recordemos siempre que en este planeta no somos lxs únicxs que lo habitamos, tambien hay otras especies que da igual si sienten o no, si se mueven o no, si hablan o no, etc.

Todxs tenemos la potestad de ejercer nuestra libertad y vivir en equilibrio, que no es lo mismo que vivir en paz.

La paz es una farsa, una ilusión, una creación del sistema de dominación.

De paz nos habla el Estado mediante la Paz Social.

De paz nos habla la religión mediante el cielo.

De paz nos habla el capitalismo mediante una buena posición económica.

De paz nos habla la tecnología mediante el fin del sufrimiento o del alcance de la vida eterna.

Y caemos en ese cuento de la paz, porque la confundimos con la libertad, porque así nos enseñaron desde pekes.

Es más, nos enseñaron más sobre la paz que sobre la libertad, producto de eso es que hasta se atreven a condicionarnos su paz sobre nuestra libertad : Toques de Queda, cárceles, manicomios, colegios, …

Si van a marchar este primero de mayo, verán que la mayoría de trabajadorxs no tienen claro el concepto de la libertad, y más tiran ideológicamente al liberalismo económico. Por eso ha agarrado fuerza estos últimos años. Es una propuesta más atractiva para quien no comprende lo que es la libertad, y el «sacrificio» que hay que hacer para luchar por ella. Y no, no es «maldad» de lxs trabajadorxs, es la consecuencia del sistema y su propaganda.

Autogestionar las fábricas como objetivo final, sólo prolongará nuestro eco/sui-cidio.

Rompamos las cadenas de nuestra esclavitud y de ese ciclo repetitivo de generación tras generación.

TÍTULOS

-Algunas notas sobre el anarquismo y el mito proletario

-El individuo y la liberación total

-Dolor en la ciudad máquina

-Vivir sin depender del trabajo – ¿ A quién no le gustaría eso ?

-Vivir sin depender del trabajo – ¿ Se puede eso ?

-La nueva forma de dominación (posthumanismo y luego postbiología) no es ficción, ni es del futuro, ya se está dando ahora.

-Ciencia y Progreso son ecocidio y suicidio

-La propiedad privada: La primer mentira del humano

V. Resisten