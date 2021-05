–

Luz Gonz谩lez Rubio



Mujeres de Negro contra la guerra-Madrid

Emilia Pardo Baz谩n, una de las autor铆as m谩s importantes del entresiglos espa帽ol, tuvo unos fuertes sentimientos pacifistas que no dej贸 de traslucir a lo largo de toda su obra, aspecto apenas conocido, y reivindicado en este art铆culo, como homenaje a esta mujer en el a帽o en que se celebra el Centenario de su fallecimiento.

Este a帽o se cumple el Centenario de la muerte de Emilia Pardo Baz谩n (1851-1921), y es una oportunidad para celebrar la vida de esta escritora y reivindicar su legado. Su vida es tan rica de matices que se presta a enfoques contradictorios, como se帽alan muy bien las excelentes biograf铆as y monograf铆as que se han hecho de esta escritora, desde la pionera de Carmen Bravo Villasante (Vida y obra de Emilia Pardo Baz谩n, 1973) a la m谩s reciente de Isabel Burdiel (Emilia Pardo Baz谩n, 2019; y espec铆ficamente en un art铆culo previo: 鈥淟a 煤ltima encrucijada: Emilia Pardo Baz谩n ante la Gran Guerra鈥, 2015). En este art铆culo, no se trata de atribuir etiquetas a una mujer que p煤blicamente hizo gala de no dejarse etiquetar en ninguna adscripci贸n colectiva, pol铆tica o de otra 铆ndole. Solo pretendo recordar ideas y palabras de esta autora compatibles con un antimilitarismo muy actual.

Hay una frase suya 鈥淟a violencia me subyuga鈥, que se repite muchas veces sacada de contexto. Seg煤n Isabel Burdiel, la autora la escribi贸 en 1909, en el Diario de la Marina, a prop贸sito de acontecimientos tan diversos como las acciones de las sufragistas inglesas de su tiempo y, tambi茅n, de la contemplaci贸n de marinos alemanes en el puerto de La Coru帽a.

Cuando hace unos a帽os el grupo de Mujeres de negro de Madrid hicimos el libro de Mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial no la incluimos en 茅l. No ten铆amos clara su postura, pero hab铆amos le铆do algunas frases suyas sobre el despilfarro que supon铆a mantener los ej茅rcitos y el gasto en armamento, y las citamos en algunos de nuestros comunicados. Su negativa a firmar el manifiesto de rechazo a la Gran Guerra que le propusieron las mujeres noruegas del Comit茅 Internacional en favor de la Paz con motivo de la conferencia de La Haya, recordado por Bravo Villasante, no quer铆a decir que no rechazara la guerra misma, sino que rechazaba dar su firma. Incluso pod铆a justificarse ese rechazo conque no quisiera prestarse al juego pol铆tico del momento, la divisi贸n nacional entre aliados y german贸filos:

鈥淥s abruman, os pinchan, os demuestran, en cinco minutos, que ten茅is el estricto deber de ser algo, y de serlo con rabia. 隆Con exclusivismo, con alma, con vida! (鈥) A m铆 me ha placido (ser铆a ordinario escribir que me ha dado la gana) permanecer neutral en esta nunca vista y descomunal contienda鈥︹.

A estas razones se a帽ad铆an otras de mayor peso, como la carencia de derechos pol铆ticos de las mujeres, que no se cans贸 de denunciar en sus escritos.

鈥淢e he propuesto huir como del fuego de la pol铆tica. Me lo prescribe la m谩s elemental prudencia. Me lo impone, adem谩s, el hecho tan notorio de que la mujer carezca de derechos pol铆ticos. Dada esta situaci贸n de la mujer, lo que haga en pol铆tica tendr谩 que ser siempre un vuelo de gallina, un intento frustrado. El hombre (y hablo absolutamente en general, sin referirme en especial a nadie) no vacila en servirse de la mujer para fines pol铆ticos, y la embarca como ahora suele decirse, en protestas, en manifestaciones, en algunos actos colectivos que generalmente tienden a determinados fines, 铆ntimamente relacionados con la pol铆tica. Los partidos graves, conservadores, tienen sus damas blancas; los radicales, sus damas rojas. Lo que no tiene partido alguno, que yo sepa, en su programa, es un art铆culo por el cual se pida y se conceda, llegado el momento, los derechos pol铆ticos a la mujer鈥.

Porque cuando se niega a firmar el manifiesto del Comit茅 Internacional en favor de la paz, declara las razones que tiene para actuar de esta manera, no es que est茅 en contra de estos ideales, al contrario, los elogia, lo que pasa es demasiado realista para confiar en que puedan realizarse:

鈥溾ui茅n duda que es un bello sue帽o el que sue帽an estas simp谩ticas mujeres? Hablan en nombre del amor, de la piedad, de la confraternidad universal; y esta cuerda resuena en todos los corazones鈥 Dudar茅 constantemente de la armon铆a entre pueblos y naciones (鈥) No habr铆a cosa m谩s pueril, (y la mujer debe evitar ante todo parecerse al ni帽o) que creer en sentimentales aproximaciones de razas, naciones y pueblos a quienes impulsa un est铆mulo de engrandecimiento y de expansi贸n comercial (鈥) Por eso me falta la fe. Mi adhesi贸n al Comit茅, cuyas intenciones encuentro dignas, respetables, cristianas, tiene que ir acompa帽ada de mil restricciones鈥.

Isabel Burdiel, de cuya biograf铆a he tomado tan larga cita, se帽ala la importancia pol铆tica que tiene la postura de la escritora gallega de mantener un feminismo independiente que la lleva a ciertas contradictorias a lo largo de su vida, pero que no olvida nunca la defensa de los derechos de la mujer ni la libertad en el arte.

Otra cita, recogida en este caso por Bravo Villasante, de un art铆culo publicado en La ilustraci贸n espa帽ola, abunda en el mismo sentido:

鈥淓nvi谩ronme las se帽oras noruegas, con ocasi贸n de la Conferencia de La Haya, un mensaje para que aqu铆 organicemos centros y conferencias en el mismo sentido pac铆fico y se divulgue esta idea eminentemente cristiana. Yo confieso que no tuve fe bastante en los resultados posibles dentro de mi patria: lo colectivo aqu铆 se me figura punto menos que una pica en Flandes o que pasar el camello por el ojo de la aguja鈥.

Se desmarc贸 muy pronto del carlismo de sus primeros a帽os, con su defensa de la violencia, al que califica como una fantas铆a juvenil te帽ida de 茅pica y romanticismo, para pasar a una etapa de madurez, en la que uno de sus escritos glosa la biograf铆a de San Francisco. Este libro le da pie a m煤ltiples conferencias y art铆culos sobre el santo de As铆s y su mensaje pacifista, que continuar谩n hasta fechas cercanas al final de su vida. En 1917, cuatro a帽os antes de su muerte, pronunciar谩 otra conferencia, que podr铆amos tildar de pacifista, con motivo de la conmemoraci贸n del cincuentenario del Convenio de Ginebra y creaci贸n de la Cruz Roja Espa帽ola con el t铆tulo de La piedad. Por estas mismas fechas, dio una conferencia titulada Porvenir de la literatura despu茅s de la guerra, en la Residencia de Estudiantes, publicada tambi茅n por esta instituci贸n. Como cat贸lica, cita al Papa en este texto, recuerda su llamada a la paz y a帽ade:

鈥淣o es lo material de los hechos hist贸ricos, sino lo 铆ntimo de los sentires lo que determina, a la larga, las direcciones fundamentales de la humanidad. Y estos sentires secretos, convertidos ya en instinto inconsciente, han clamado 鈥減az鈥 tambi茅n, han preparado a las almas para el d铆a, sin duda muy lejano, pero anunciado ya por el tr茅mulo claror de la Estrella, en que las guerras sean fen贸meno aislado y singular, y sin trascendencia en las l铆neas generales de la historia鈥.

En el mismo art铆culo, Pardo Baz谩n dice, con toda claridad, que la guerra es una anormalidad, una fatalidad hist贸rica a la que empujan los nacionalismos. Puede ser una frase nada m谩s que no se corresponda con el sentido que algunas querr铆amos darle. La trayectoria vital de la escritora no se presta a calificarla de antinacionalista. Son numerosas las veces que escribe en defensa de la naci贸n espa帽ola, sin embargo, sus palabras est谩n aqu铆, en estas citas, que interpretadas como se quiera, culpabilizan a los nacionalismos de las guerras y proponen una paz entre las naciones en aras de un ideal m谩s humano de respeto a los hombres y a la naturaleza:

鈥溌縋or qu茅 esta convicci贸n, por qu茅 esta persuasi贸n de la rapidez del horrendo fen贸meno? Porque el g茅nero humano, aunque nunca haya ido a la lucha y a la muerte con mayor desprecio de la vida y del peligro, est谩 embebido de la persuasi贸n de que la lucha del hombre con el hombre no puede ser sino una anormalidad鈥.



Representaci贸n de “Emilia” en el Teatro del Barrio (Madrid)



Representaci贸n de Emilia, obra de teatro producida por el Teatro del Barrio (Madrid) en que la actriz Pilar L贸pez recrea pasajes de la vida de Pardo Baz谩n, con texto de Noelia Ad谩nez y Anna R. Costa y direcci贸n de esta 煤ltima (2018). Fotograf铆a amablemente cedida por el Teatro del Barrio

M谩s argumentos en favor del pacifismo de do帽a Emilia es su admiraci贸n por Tolstoi, no solo en cuanto escritor, representante de esa literatura rusa que ella misma da a conocer en Espa帽a, con sus conferencias en el Ateneo de Madrid, sino tambi茅n como imitador de San Francisco en su defensa de la pobreza evang茅lica y de la paz.

鈥楨l Ej茅rcito nos cuesta un ojo de la cara, y en un trance cr铆tico, de ning煤n apuro nos sacar铆a鈥 (Emilia Pardo Baz谩n)

En La Espa帽a Moderna, la revista creada y dirigida por su amigo L谩zaro Galdiano, publicar谩 unos art铆culos, que denomina cartas, sobre la guerra que est谩 teniendo lugar en Europa, en que da su opini贸n sobre los ej茅rcitos: 鈥淓l Ej茅rcito nos cuesta un ojo de la cara, y en un trance cr铆tico, de ning煤n apuro nos sacar铆a鈥. M谩s tarde recopilar谩 estos art铆culos en dos libros, uno de ellos titulado A los pies de la torre Eiffel, al que pertenece la carta XI y la XIV, titulada Pro Patria, donde est谩n las frases m谩s cr铆ticas contra el ej茅rcito, y que despiertan la susceptibilidad de un militar, Antonio Benzo, que le contesta, de manera an贸nima, con un folleto bastante insultante. Como ocurre la mayor铆a de las veces cuando se critica a una mujer, se usa la descalificaci贸n de rasgos f铆sicos y aspectos de su vida familiar, la llama gorda varias veces, pedante, vanidosa, sabelotodo, le dice que aprenda del hecho de que cuando m谩s la aplaudieron fue cuando llev贸 a su hija a la tabacalera en La Coru帽a, cuando estaba escribiendo su novela La Tribuna, porque las mujeres no le hacen caso sino cuando cumple con su cometido de madre. En fin, eso, un panfleto insultante, al que en un juego de palabras con el t铆tulo del libro de do帽a Emilia, titula Al pie de la torre de los Lujanes, en el que, adem谩s, amenazaba con denunciarla por querellas.

Tambi茅n en la obra de ficci贸n de do帽a Emilia se puede rastrear temas pacifistas (pueden leerse aqu铆); por ejemplo, en los cuentos que publica peri贸dicamente en revistas espa帽olas y americanas, luego recopilados en forma de libro. En el titulado Santiago, publicado en agosto de 1899, en El Imparcial, el Ap贸stol dialoga con san Isidro, al que describe como 鈥減obrecillo jornalero laborioso, que en su vida mont贸 m谩s que jumentos cargados de trigo, porque los llevaba a la molienda鈥. De una manera simb贸lica, la autora asocia los males de la patria al culto a Santiago, que viene con su caballo de guerra, y presenta la alternativa del santo labrador, que le pide el caballo porque le hace falta para uncirlo al arado y que ayude a destripar terrones.

En el cuento La paz, los ni帽os juegan a la guerra y lo que hace posible que sean enemigos es el trapo que ponen de bandera. Por su parte, en El mandil de cuero un humilde sastre pone paz en un reino en discordia y trae la prosperidad poniendo por bandera su mandil de trabajo:

鈥淛unt贸 Doac un ej茅rcito de m谩s de cien mil hombres, y volvi贸 dispuesto a disolver las hordas que un artesano capitaneaba y que ten铆an por bandera sucio y denegrido mandil de cuero. Pero av铆nole mal, porque el bordado gui贸n de Doac, de seda y oro, recamado de perlas, ostentando por emblema los siete planetas y la luna, hubo de retroceder ante el pedazo de suela que solo luc铆a los estigmas del trabajo y las huellas del humano sudor鈥.

