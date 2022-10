–

De parte de A Las Barricadas October 24, 2022

Endika Alabort, economista y miembro de CNT E.H. / Publicado en Sare Antifaxista

Poco a poco las ideas que fermenta la ultraderecha van aflorando en Euskal Herria, y no tienen por qu├ę aparecer con esv├ísticas o banderas rojigualdas. Una distribuci├│n cada vez m├ís desigual de la riqueza, desmantelamiento sistem├ítico de lo que se podr├şa calificar (siendo generosas) como un Estado del Bienestar, p├ęrdida de tejido industrial debido a las decisiones del Capital, terciarizaci├│n de la econom├şa con la generalizaci├│n de trabajos mal pagados, la evidencia de que el ÔÇťascensor socialÔÇŁ s├│lo era para algunasÔÇŽ son cuestiones que pasan factura social a medio plazo. Si a esto le sumamos una falta de perspectiva de futuro debido a que las propuestas que hab├şa encima de la mesa ya no sirven o se ha pasado al realpolitik, tenemos una sociedad en la que las certezas que fundamentaban sus cimientos, se debilitan. Y en estos contextos, las ideas de ultraderecha encuentran un hueco para abrirse a la sociedad. No tienen que ser exclusivamente los fascistas los que difunden estas ideas.

Una de las caracter├şsticas de la ultraderecha es que intenta marcar la agenda pol├ştica y social, abierto supuestos debates con los que el discurso se acaba derechizando y pasando por sentido com├║n ideas que no lo son.

Ante la ca├şda de la natalidad, la ultraderecha lleva a├▒os pregonando la teor├şa del Gran Reemplazo, teor├şa conspirativa en la que se supone que las ├ęlites han organizado esta inmigraci├│n, atentando deliberadamente contra las mayor├şas de un territorio concreto: pueden apelar a la supuesta raza blanca, pero tambi├ęn a los pueblos, el vasco en este contexto. Vamos, que seg├║n esta teor├şa no se trata simplemente de patrones de inmigraci├│n y cambio demogr├ífico, sino de algo m├ís. Esta teor├şa no es nueva, y dentro de la misma hay subteor├şas que se contradicen entre s├ş. La Nouvelle Droite de Benoist es uno de los pistoletazos de salida para estas ideas en Europa, cada vez m├ís extendida entre c├şrculos conservadores y relacionada con la revigorizaci├│n del etnonacionalismo. Tampoco hay que obviar que en las ├║ltimas matanzas perpetradas por ultraderechistas, ha sido un elemento clave.

Mientras, el rojipardismo le hace el caldo gordo a la ultraderecha, convirtiendo a la inmigraci├│n en ÔÇťel problemaÔÇŁ de la clase trabajadora, de la peque├▒a naci├│n, compartiendo argumentario. Esta reacci├│n, sin embargo, falla en lo m├ís b├ísico: la clase trabajadora siempre ha sido diversa, y la naci├│n, de composici├│n compleja y mestiza. No sabe que quiere hacer con el racismo, porque no quiere ser expl├şcitamente racista (hoy por hoy esa es una l├şnea roja que todav├şa no se ha rebasado), pero ante una econom├şa que es global, vuelve a la nostalgia del Estado-Naci├│n, donde, en el fondo, todo ÔÇťest├í ordenadoÔÇŁ.

Es as├ş como est├ín surgiendo corrientes de izquierda antiinmigraci├│n, compartiendo argumentario con la ultraderecha, con la excusa de, supuestamente, reconectar con la gente. Est├ín atendiendo a los discursos de partidos de derecha populistas, y los incorporan; pero en vez de decir que los inmigrantes son una lacra o cosas peores, resaltan que lo que hay que hacer es ayudarles en origen. Un poco de barniz izquierdista a ideas de ultraderecha.

El art├şculo de Jose Mari Esparza lo sit├║o en ese ├║ltimo grupo, en el de la izquierda rojiparda, en el de la izquierda antiinmigraci├│n. Toma las propuestas de la extrema derecha, conspiranoia del Gran Reemplazo incluido, hablando de bomba demogr├ífica retardada, contraponiendo a la clase trabajadora nativa, la migrante. He le├şdo diferentes cr├şticas en redes, muchas de ellas desde una perspectiva de clase trabajadora, un enfoque indispensable si se est├í hablado de clase trabajadora nativa e inmigrante.

Pero para m├ş, es importante se├▒alar que este tipo de discursos sientan precedente. Tienen el objetivo de permear en la sociedad, que pase a debate p├║blico. Y lo que se est├í haciendo es difundir ideas de la ultraderecha, que sean estas las que marquen el debate. Se puede hablar de los problemas sin poner estos marcos, pero Esparza ha comprado (consciente o inconscientemente) un argumentario fundamental de la ultraderecha. Y, entrar a debatir en esos t├ęrminos, nos lleva a asumir cuestiones que no son ciertas. Podemos hablar de problemas sociales, la situaci├│n de la clase trabajadora, del neocolonialismo, etcÔÇŽ pero si el marco es migraci├│n s├ş o no, ahi no hay debate real posible. Porque eso no es un debate. Y esa es la forma de funcionar de la extrema derecha.

Comencemos a hablar con claridad sobre cu├íles son las ideas de ultraderecha, as├ş dejaremos menos resquicios a la aparici├│n de una ultraderecha con eusko label.