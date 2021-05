–

Por Isa铆as Barre帽ada

Si Israel no mueve ficha, Espa帽a deber铆a tomar urgentemente medidas diplom谩ticas firmes y contundentes.

Palestina ha vuelto a las portadas de los peri贸dicos y a los telediarios. Nos llega de nuevo im谩genes de los bombardeos Gaza, de la violencia de los colonos israel铆es para desalojar a los habitantes del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusal茅n, del asalto policial a la mezquita Al Aqsa, de las manifestaciones provocadoras de radicales sionistas por la Ciudad vieja de Jerusal茅n鈥 Y en todo ese marem谩gnum de provocaciones y violencia, sigue interpel谩ndonos muy directamente el caso de una conciudadana espa帽ola secuestrada desde hace un mes por las fuerzas israel铆es de ocupaci贸n. En la madrugada del 13 de abril una veintena de soldados israel铆es entraron en una casa de Beit Sahur, una peque帽a ciudad palestina al sur de Jerusal茅n, y se llevaron detenida a la ciudadana espa帽ola Juana Ruiz S谩nchez.

Nuestra amiga Juani vive en Palestina desde hace m谩s de 30 a帽os donde ha formado una familia hispano-palestina. Trabaja para una organizaci贸n popular palestina llamada Comit茅s de Trabajo de la Salud (Health Work Committees) que es sin duda una de las principales redes de salud primaria en los territorios ocupados, complementando la labor del Ministerio palestino de Salud. En la HWC Juani es, desde mediados de los noventa, la encargada de la gesti贸n de proyectos y la b煤squeda de financiaci贸n externa, en particular en Espa帽a. La conocen decenas de ONG espa帽olas, comit茅s de solidaridad y agencias regionales de cooperaci贸n. Durante m谩s de veinte a帽os sus frecuentes visitas a Espa帽a han sido la ocasi贸n para que diera charlas y entrevistas. Por la casa de Juana y El铆as Rishmawi en Beit Sahur, han desfilado decenas de delegaciones espa帽olas que han visitado los territorios ocupados palestinos.

Juana fue llevada a una c谩rcel en territorio israel铆. Sus abogados y el propio Consulado General de Espa帽a en Jerusal茅n tardaron varios d铆as en poder comunicar con ella. Ha comparecido varias veces antes el juez de un tribunal militar y s贸lo veinte d铆as despu茅s de su detenci贸n se le comunicaron los cargos: 芦participar en actividades de una organizaci贸n ilegal禄, 芦formar parte de la junta directiva de una organizaci贸n ilegal禄, 芦recibir e introducir dinero en los territorios palestinos禄 y 芦recibir dinero con falso prop贸sito禄. No deja ser parad贸jico que una fuerza ilegal de ocupaci贸n califique de 鈥渙rganizaci贸n ilegal鈥 a una organizaci贸n popular palestina, en territorio palestino y con estatus palestino. Adem谩s Beit Sahur es territorio supuestamente bajo autoridad palestina; los israel铆es no deber铆an penetrar en esas localidades, no tienen competencia; la detenci贸n fue una violaci贸n de los acuerdos. Obviamente su caso ha generado una vasta ola de protesta; miles de personas y centenares de organizaciones e instituciones han suscrito llamamientos por su liberaci贸n.

Esto ilustra la realidad cotidiana de los palestinos bajo ocupaci贸n y las pol铆ticas del ocupante israel铆. Estas detenciones arbitrarias, la aplicaci贸n de ordenes militares a civiles y la persecuci贸n de los activistas palestinos son habituales. Israel ocupa ilegalmente Cisjordania y Gaza desde 1967 y a pesar de haber suscrito la Cuarta Convenci贸n de Ginebra, no asume su obligaci贸n de aplicarla en los territorios palestinos. Este es un caso totalmente an贸malo y extraordinario de ocupaci贸n de larga duraci贸n, en el que se viola sistem谩ticamente el derecho internacional humanitario, dando lugar a numerosas formas de violencia diaria.

Al igual que otros colegas detenidos las semanas previas, se acusa a Juana de captar fondos en el exterior para una organizaci贸n (HWC) que estar铆a ligada a un grupo pol铆tico, el Frente Popular para la Liberaci贸n de Palestina (FPLP), que Israel considera terrorista. Para Israel, la organizaci贸n de salud servir铆a para desviar recursos al partido. Cualquiera que conozca un poco la cuesti贸n palestina sabe que, desde la primer Intifada, a finales de los a帽os ochenta, en Cisjordania y Gaza se crearon centenares de organizaciones de salud, desarrollo agr铆cola, educaci贸n鈥 a modo de estrategia de resistencia no violenta y de desconexi贸n de la ocupaci贸n. La labor de estas organizaciones populares fue esencial en esos a帽os para prestar servicios a la poblaci贸n palestina bajo ocupaci贸n. La mayor parte de ellas, y de manera especial las m谩s grandes, estaban ligadas a las principales fuerzas pol铆ticas palestinas. Y nunca fue un problema. Los donantes internacionales, y el gobierno espa帽ol a partir de 1991, financiaron a esas organizaciones de manera directa o trav茅s de ONG. Con la puesta en marcha del proceso de Oslo (1993) y la creaci贸n de la Autoridad Palestina a modo de proto-estado, una parte de esa ayuda internacional se reorient贸 a la cooperaci贸n oficial bilateral, pero el sector asociativo sigui贸 siendo muy importante. De esas organizaciones provienen muchos de los actuales dirigentes pol铆ticos palestinos y miembros del gobierno.

La HWC ha sido probablemente una de las organizaciones palestinas que m谩s ayuda espa帽ola han recibido en los 煤ltimos 25 a帽os. Decenas de ONG espa帽olas, de todo color y orientaci贸n, han trabajado con esta entidad, utilizando fondos del gobierno central, comunidades aut贸nomas y municipios de todo el pa铆s [v茅anse las memorias anuales de la HWC, disponibles en la red]. Numerosos programas de salud primaria, centros de salud en aldeas, dispensarios m贸viles, programas en la ciudad vieja de Jerusal茅n, el hospital Al Awda en Gaza鈥 se hicieron realidad y siguen funcionando hasta hoy gracias a la cooperaci贸n procedente de Espa帽a. En gran medida fue el resultado del trabajo de hormiguita de Juana y otros compa帽eros palestinos. 驴Acaso en 25 a帽os los donantes espa帽oles no sab铆an las afinidades pol铆ticas de las ONG palestinas? 驴Es cre铆ble que el seguimiento y control de los recursos de la cooperaci贸n espa帽ola haya sido incapaz de detectar el desv铆o de fondos para otros fines? El problema no es ese. Israel busca que la comunidad de donantes (agencia multilaterales y nacionales, Uni贸n Europea, ONG internacionales) dejen de apoyar a las organizaciones populares palestinas porque son una pieza central en la resistencia civil al ocupante que evita el 茅xodo y combate la desarabizaci贸n. Y nada m谩s f谩cil que acusar a las ONG palestinas de apoyo a organizaciones terroristas, y de c贸mplices a sus financiadores y socios en el exterior.

Desde hace a帽os el gobierno israel铆 ha venido promoviendo una campa帽a de persecuci贸n y de criminalizaci贸n de las organizaciones palestinas, especialmente de aquellas que prestan servicios en lugares sensibles y denuncian la situaci贸n a nivel internacional. La entidad israel铆 NGO-MONITOR se dedica desde 2002 a recopilar informaci贸n sobre quienes financian a organizaciones palestinas e israel铆es progresistas, y a publicar unos infumables informes que difunde a nivel internacional. Para ellos cualquier proyecto con palestinos es supuestamente una financiaci贸n dirigida a fomentar el antisemitismo y apoyar a grupos anti israel铆es y terroristas. En Espa帽a hemos tenido nuestra porci贸n. En 2013 NGO-MONITOR public贸 un primer informe titulado Spanish government funding for NGOs: 2009-2011. Assessing transparency, accountability and impact on Israel, elaborado por Soeren Kern [miembro del neoconservador Grupo de Estudios Estrat茅gicos -GEES-, dirigido por Rafael Bardaj铆, entonces en el PP y hoy en VOX]. Un segundo informe, igual de parcial e incompleto, fue publicado por NGO-MONITOR y ACOM en ingl茅s y espa帽ol en 2017, titulado Financiaci贸n espa帽ola a ONGs en el conflicto 谩rabe israel铆, en el que se denunciaba a toda la cooperaci贸n espa帽ola y ya se apuntaba una identificaci贸n entre la HWC y la izquierda palestina. ACOM, una pseudo asociaci贸n furibundamente pro-israel铆, ha sido la caja de resonancia en Espa帽a de estos informes y ha organizado sesiones de denuncia a trav茅s del Intergrupo parlamentario de Amistad Hispano-Israel铆. Afortunadamente, dado su escasa rigurosidad, pasaron sin pena ni gloria y no tuvieron 茅xito en torpedear la cooperaci贸n no gubernamental con Palestina.

El gobierno de Israel se encuentra en una situaci贸n delicada, nunca ha tenido peor imagen a nivel internacional. La amenaza existencial al proyecto sionista ya no proviene s贸lo de enemigos vecinos o del movimiento de liberaci贸n palestino sino tambi茅n de las redes transnacionales que denuncian sus pol铆ticas, ponen en evidencia el sistema de apartheid y recuerdan el car谩cter colonial del proyecto sionista. El Ministerio israel铆 de Asuntos Estrat茅gicos es el encargado de promover las operaciones de propaganda y de presi贸n contra los grupos que, a nivel internacional, cuestionan las pol铆ticas israel铆es. Las embajadas israel铆es tienen instrucciones concretas para actuar. En este marco la campa帽a popular global por el Boicot, las Sanciones y las Desinversiones (BDS), inspirada en la lucha pac铆fica antirracista en Sud谩frica, se ha convertido en un peligro estrat茅gico para Israel.

Por eso vincular a las organizaciones sociales palestinas con grupos pol铆tico-militares de la resistencia palestina es un recurso f谩cil y de alto impacto. Israel etiqueta como organizaci贸n terrorista al Frente Popular para la Liberaci贸n de Palestina y a otras organizaciones pol铆ticas palestinas. A su vez, el Consejo de la Uni贸n Europea, en su m谩s que discutible lista de organizaciones terroristas, tambi茅n incluye a FPLP, dando lugar a una situaci贸n surrealista e incoherente: el Frente es un integrante de la OLP, con qui茅n la Uni贸n Europea tienen relaciones plenas.

Palestina es un pa铆s prioritario en la pol铆tica exterior de Espa帽a, tanto en materia pol铆tico-diplom谩tica como en cooperaci贸n. Enormes montos de ayuda han sido canalizados al gobierno palestino y a las organizaciones populares. Espa帽a apoya el establecimiento de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza aunque, hasta el d铆a de hoy no se haya atrevido a dar el paso del reconocimiento oficial [en noviembre de 2015 Pedro S谩nchez declaraba: 鈥淩econoceremos al Estado palestino cuando sea presidente del Gobierno鈥漖. Confiemos en que el Ministerio espa帽ol de Asuntos Exteriores y la Uni贸n Europea sean conscientes de que el caso de Juana Ruiz es un ataque por parte de Israel a la cooperaci贸n espa帽ola y europea con el pueblo palestino, en particular a trav茅s de Organizaciones No Gubernamentales europeas y palestinas.

Israel quiere torpedear la solidaridad, impedir las visitas a los territorios ocupados, amedrentar a los activistas, acabar con las flotillas de la libertad que rompen el cerco a Gaza, acallar las campa帽as de denuncia contra las empresas que act煤an bajo ocupaci贸n鈥. y a la postre, provocar que los gobiernos y la UE suspendan la financiaci贸n a las organizaciones sociales palestinas. Con el trabajo comunitario, de educaci贸n, de salud o de defensa de los derechos humanos, los palestinos resisten d铆a a d铆a la ocupaci贸n y la limpieza 茅tnica. No podemos aceptar que se imponga el delito de solidaridad con la resistencia civil y pac铆fica a la ocupaci贸n.

El caso de Juana Ruiz es tan importante como el de sus compa帽eros del HWC u otros activistas detenidos arbitrariamente. Pero para la ciudadan铆a espa帽ola es la ocasi贸n de exigir un cambio radical en las relaciones bilaterales entre Espa帽a e Israel. Juana debe ser liberada de inmediato porque el ocupante israel铆 no tiene legitimidad para detenerla ni juzgarla. Estas pr谩cticas corresponden aun r茅gimen que claramente puede ser calificado de apartheid, como han recordado recientemente las organizaciones de derechos humanos B鈥檛selem y Human Rights Watch. La gran cat谩strofe palestina (nakba) ocurrida hace 73 a帽os, y que se conmemora dentro de unos d铆as, no concluy贸, sigue d铆a a d铆a ante la pasividad de la comunidad internacional.

Basta de contemplaciones. Si Israel no mueve ficha, Espa帽a deber铆a tomar urgentemente medidas diplom谩ticas firmes y contundentes. Y recordemos que la solidaridad no s贸lo es un derecho de los ciudadanos sino tambi茅n una obligaci贸n de los estados, establecida en declaraciones internacionales, resoluciones de Naciones Unidas y dict谩menes de la Corte Internacional de Justicia, para contener e impedir la violaci贸n del derecho internacional por un r茅gimen colonial y ocupante.

Isa铆as Barre帽ada @IBarrenada, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor del libro Entre Espa帽a y Palestina. Revisi贸n cr铆tica de unas relaciones. Barcelona, Bellaterra, 2018.

