Acabamos de vivir varios meses de lucha de clases en Francia de notable intensidad. Millones de proletarios y proletarias han desfilado repetidamente en los mayores cortejos de la historia social del pa铆s. Importantes sectores econ贸micos, aunque aislados, han entrado en huelga reconducible. El gobierno ha estado a punto de caer y la movilizaci贸n ha continuado despu茅s de la aprobaci贸n de la ley v铆a el art铆culo 49.3 de la Constituci贸n. Nunca el poder ha estado tan cuestionado en el primer a帽o de un mandato presidencial bajo la V陋 Rep煤blica.

Tenemos por costumbre decir que el movimiento de 1995 abri贸 un nuevo ciclo de luchas tras el reflujo de los a帽os 80: movilizaciones de masa contra la extrema derecha en 2002, un movimiento huelgu铆stico en 2003 en la educaci贸n nacional y contra la reforma de las pensiones en la funci贸n p煤blica, la victoria del No de izquierda en el refer茅ndum de 2005 seguido de la retirada de la reforma del Contrato de Primer Empleo (CPE) en 2006 bajo la presi贸n de las movilizaciones de la juventud y el inicio de desbordamiento en el mundo del trabajo.

驴En qu茅 ciclo de la lucha de clases estamos?

La crisis econ贸mica de 2008, seguida por la derrota de la movilizaci贸n contra la reforma de pensiones de Fillon de 2010, puso fin abruptamente al aumento de las movilizaciones y la contestaci贸n del orden econ贸mico capitalista. En 2010, las manifestaciones fueron de un nivel equiparable a 2023 y determinados sectores trastocaron la marcha de la econom铆a (SNCF, energ铆a, recogida de basuras, etc.) y la derrota provoc贸 un importante reflujo de las movilizaciones. Durante esta secuencia se modificaron profundamente las condiciones de la lucha de clases.

Por ejemplo, la movilizaci贸n de 2010 fue mucho m谩s masiva y profunda que la movilizaci贸n contra el CPE. Pero lo que estaba en juego para la burgues铆a tambi茅n era mucho m谩s importante. La crisis de 2008 golpe贸 masivamente a la econom铆a mundial. Si bien los bancos centrales y los principales polos econ贸micos imperialistas tomaron medidas r谩pidamente, las dificultades econ贸micas radicalizaron a la burgues铆a. En Europa, la austeridad presupuestaria, los planes de recuperaci贸n, la humillaci贸n a pa铆ses enteros como Grecia por parte del centro europeo, muestran hasta que punto fue necesario golpear fuerte para mantener las ganancias capitalistas y hacer pagar a las clases trabajadoras los cientos de miles de millones de euros inyectados por los bancos centrales para evitar el colapso.

Es en este contexto que se inici贸 la d茅cada de 2010. Sarkozy expres贸 pol铆ticamente el endurecimiento de la gran burgues铆a en la forma en que domina a todas las dem谩s clases sociales, comenzando por el proletariado. El ataque frontal a los reg铆menes de pensiones, al sistema p煤blico hospitalario o al sector educativo s贸lo puede entenderse por la voluntad del campo contrario de modificar brutalmente la distribuci贸n de la riqueza a su favor. A nivel nacional esta voluntad fue estimulada por la reorganizaci贸n de la jerarqu铆a entre las potencias imperialistas.

Despu茅s de Sarkozy, Hollande lleg贸 al poder en 2012 haciendo creer a la gente que habr铆a un apaciguamiento de las relaciones sociales. Pero el Partido Socialista, despu茅s de 30 a帽os de integraci贸n en el aparato de Estado franc茅s, sigui贸 la misma pol铆tica que Sarkozy en el plano econ贸mico y social. La burgues铆a radicalizada no pod铆a esperar. Por otra parte, los v铆nculos [del PS] con la izquierda y el movimiento sindical incluso facilitaron la aprobaci贸n de ciertas reformas. Desde el 1 de enero de 2013, el gobierno de Ayrault aprob贸 el CICE, un regalo fiscal de varias decenas de miles de millones de euros al a帽o para las empresas. En 2013, la reforma Touraine, que aumentaba gradualmente las pensiones a 43 a帽os de cotizaci贸n, se adopt贸 sin reacci贸n. En 2016, la ley El Khomri, conocida como la ley del trabajo, atac贸 brutalmente el Derecho del Trabajo y el lugar de los sindicatos en el equilibrio diario de poder entre la patronal y las y los asalariados. Estallaron huelgas, pero con una fuerza sindical restringida (la CFDT apoy贸 la reforma) y una represi贸n policial cualitativamente mayor que en el per铆odo anterior.

En 2017, Macron, hasta entonces ministro de Hollande, fue impulsado a la presidencia de la Rep煤blica por las fracciones dominantes de la burgues铆a francesa, con Bernard Arnault a la cabeza (desde entonces se ha convertido en el hombre m谩s rico del mundo, 隆todo un s铆mbolo!). El inicio de su mandato estuvo marcado por el caso Benalla, llamado as铆 por un cercano asesor del Presidente, que particip贸, porra en mano, en la represi贸n policial del 1 de .Mayo de 2018. El asunto caus贸 esc谩ndalo y Macron, crey茅ndose intocable, lanz贸 ante la prensa 鈥溌ue me vengan a buscar!鈥. Unas semanas despu茅s, la irrupci贸n del movimiento de los chalecos amarillos pareci贸 responder a la prepotencia del poder. Movimiento de nuevo tipo (a excepci贸n de los Boinas Rojas bretonas en 2013), al margen del movimiento obrero organizado, los chalecos amarillos representaron una alianza de las clases populares perif茅ricas, relegadas fuera de las metr贸polis. Este movimiento tom贸 un car谩cter insurreccional contra la carest铆a de la vida y por la democracia. Hasta 300.000 personas entraron en acci贸n directa, incluidas decenas de miles hasta las puertas del El铆seo. Todos los fines de semana, durante un a帽o, los chalecos amarillos ocuparon el espacio p煤blico,

La radicalizaci贸n de la burgues铆a se acent煤a

Desde que se calm贸 el movimiento de los chalecos amarillos, para acabar con la modalidad de financiaci贸n que conocemos, Macron intent贸 una primera reforma del sistema de pensiones hacia un sistema de puntos. Una vez m谩s, parte del movimiento sindical en torno a la CFDT apoy贸 la reforma. La movilizaci贸n, encabezada particularmente por la CGT, con huelgas renovables en la SNCF, la Educaci贸n o las refiner铆as, no lleg贸 a extenderse a todos los sectores. El inicio de la pandemia y el confinamiento impedir谩n que el Gobierno apruebe la ley a trav茅s del art铆culo 49.3 en un contexto donde las huelgas fueron derrotadas.

Los dos a帽os de pandemia postergaron los enfrentamientos centrales. Pero la lucha de clases sigui贸 expres谩ndose ante la incapacidad del poder de dar respuestas inmediatas a una poblaci贸n que intentaba vivir en medio de la pandemia. Esto ocurri贸, sobre todo, en torno al tema sanitario y por las libertades. La izquierda radical no logr贸 articular estas dos exigencias, sanitaria y democr谩tica. Sin embargo, hubo intentos, como durante la manifestaci贸n del 12 de diciembre de 2020 en Toulouse (convocada por sindicatos de la salud y apoyados por 30 organizaciones], que vio marchar a 10.000 manifestantes a pesar del segundo confinamiento.

Desde, y despu茅s, de la pandemia, la situaci贸n pol铆tica y econ贸mica se ha deteriorado mucho a nivel internacional: guerra en Ucrania, tensiones en el sudeste asi谩tico, carrera armamentista, inflaci贸n r茅cord, divisiones pol铆ticas de las burgues铆as europeas…; todo en un contexto hist贸rico en el que el capitalismo est谩 luchando para hacer frente a un cambio clim谩tico acelerado por las consecuencias de un modo de producci贸n que antepone las ganancias a cualquier otra consideraci贸n. Una cosa es cierta: tanto para nosotros y nosotras como para adversarios, nos dirigimos hacia un per铆odo de extrema turbulencia. En esta situaci贸n, la burgues铆a siempre ir谩 m谩s all谩 en su pol铆tica de ataque a las capas populares. 驴C贸mo no poner en el espejo los doce mil millones anuales de recorte en el gasto por la reforma de las pensiones y el aumento sin precedentes del presupuesto militar en proporciones similares?

Es en este sentido que hay que analizar la amenaza de la extrema derecha que pesa cada vez m谩s en la mayor铆a de los pa铆ses del mundo: su papel, al designar enemigos externos e internos 鈥損articularmente inmigrantes, LGBTI, mujeres, activistas…鈥, empezando a confrontar f铆sicamente con el movimiento obrero y las fuerzas democr谩ticas, es una opci贸n para multiplicar por diez la explotaci贸n y la represi贸n. El peligro fascista se vuelve concreto, aparece como una opci贸n para la clase dominante, al mismo tiempo que asume su autonom铆a frente a ella, como se puede apreciar en la relaci贸n de fuerzas que existe entre el Estado y sus fuerzas policiales, por un lado, y el desarrollo de partidos fascistas en conflicto con otras fracciones de la burgues铆a, por otro.

Tras dos a帽os de pandemia, cuando Macron fue reelegido con los votos de la izquierda frente a la extrema derecha, la reforma de las pensiones destinada a elevar la edad de jubilaci贸n a los 64 a帽os solo puede entenderse como parte de una mayor radicalizaci贸n de la fracci贸n dominante de la burgues铆a. Es necesario golpear fuerte y r谩pido, desde el inicio del mandato, sin comprometerse con ninguna organizaci贸n sindical; el objetivo: infligir una gran derrota a los trabajadores y sus organizaciones, con la esperanza de ganar margen de maniobra para el futuro. Macron y su gobierno estaban listos. Utilizaron como nunca todos los procedimientos posibles que ofrece la V陋 Rep煤blica para aprobarlos a la fuerza en un Parlamento en el que estaban en minor铆a. Y una vez que se aprob贸 la ley aplicando el art铆culo el 49.3 el 20 de marzo, desencadenaron una represi贸n masiva con polic铆as bien preparados para atacar los cortejos masivos. De hecho, la polic铆a se ha desatado en las manifestaciones espont谩neas en las tardes que siguieron al 49.3, pero tambi茅n durante la manifestaci贸n del 23 de marzo en la que los mayores cortejos de manifestantes desde el comienzo del movimiento fueron disueltos en medio de una nube de gases lacrim贸genos y golpes de porras. Cientos de miles de personas se vieron enfrentadas a la violencia estatal.

Desde Sarkozy, y de manera ininterrumpida, la radicalizaci贸n de la burgues铆a se manifiesta frente a quienes levantan la cabeza contra una represi贸n cada vez m谩s brutal: desde [la muerte] R茅mi Fraisse [en la manifestaci贸n contra la presa de Sivens en 2014] a los chalecos amarillos, las protestas contra la reforma de las pensiones en Sainte-Soline…

Extraer las buenas lecciones para intervenir en las movilizaciones futuras

En Francia, a partir de 2016 鈥搇ey El Khomri鈥 asistimos repetidamente a luchas de masas . Toman formas diversas. Adoptan diferentes t谩cticas. Movilizan a sectores a veces diferentes de nuestro campo. Todas fracasan, pero ninguna de estas derrotas pospone la pr贸xima pelea por mucho tiempo. Hasta el momento, no ha habido una derrota hist贸rica de nuestro campo que supondr铆a un cambio tal en la relaci贸n de fuerzas entre las clases que no permita prever una lucha a corto plazo. Este es un dato fundamental de la situaci贸n. Bajo los golpes de un adversario que se radicaliza, amplios sectores de nuestro campo entran y seguir谩n entrando en lucha de manera regular.

La secuencia de lucha en la que nos encontramos est谩 marcada por ciertas caracter铆sticas fundamentales. La estructura de la producci贸n capitalista tiende a individualizar a las y los proletarios en su relaci贸n con el trabajo: peque帽as unidades de producci贸n, heterogeneidad de contratos y remuneraciones, cascadas de subcontrataci贸n… Estos elementos estructurales debilitan la posici贸n de cada persona trabajadora frente a su propio patr贸n y reducen la frecuencia de luchas y huelgas en las empresas. Las manifestaciones masivas se han convertido en el lugar privilegiado a trav茅s del cual se expresa la oposici贸n a los proyectos de capital, como lo describe muy bien Patrick Le Moal durante una reciente sesi贸n de formaci贸n en l铆nea[1]. La participaci贸n en las manifestaciones es cada vez m谩s individual. Las salidas colectivas de la empresa son raras, mucha gente viene en la pausa del trabajo o adoptando una RTT [reducciones del tiempo de trabajo, para poder ir a la manifestaci贸n ndt], las asambleas generales (AG) preparatorias est谩n vac铆as… Cuando el final del movimiento de los chalecos amarillos se encontr贸 con el inicio de la huelga contra la reforma de las pensiones en 2019, no era raro ver a grupos de chalecos amarillos saliendo del trabajo llegar al final de la manifestaci贸n. La separaci贸n entre la manifestaci贸n y la huelga era entonces total.

Las grandes manifestaciones que conocemos expresan, por tanto, una contradicci贸n. Por su masividad debilitan el poder pol铆tico, pero por su papel de sustituto de la huelga y de la pr谩ctica colectiva de la movilizaci贸n expresan la debilidad de la relaci贸n de fuerzas ejercida en el 谩mbito de la producci贸n y el aparato de Estado.

Junto a estas manifestaciones se han desarrollado otras modalidades de acci贸n, todas ellas caracterizadas por la exterioridad a la relaci贸n de fuerzas en la empresa: bloqueo de tr谩fico, ocupaci贸n de terceros lugares, sabotaje, disturbio urbano, cortejo de cabeza m谩s o menos agresivo hacia el movimiento sindical… Estos modos de acci贸n, heredados del movimiento de los chalecos amarillos o influidos por corrientes aut贸nomas, contribuyen a la relaci贸n de fuerzas,q pero siguen siendo un sustituto, la mayor铆a de las veces teatral, a las dificultades de anclar el movimiento en las empresas o en los lugares de residencia que concentran a todas a las y los que trabajan y hacen funcionar a la sociedad.

En este contexto, un cierto n煤mero de corrientes, incluido el NPA, reivindican la hip贸tesis estrat茅gica de la huelga general. Encontramos en este marco muchos aliados en el movimiento sindical, en particular en ciertas uniones departamentales, que defienden que es por la huelga y la presi贸n que ejerce sobre el conjunto de la burgues铆a como podremos ganar. No se trata de agitar la consigna de huelga general como hacen algunas corrientes, sino de entender que toda la t谩ctica que podamos desarrollar debe orientarse hacia la generalizaci贸n de la huelga. Tanto m谩s que la huelga general plantea la cuesti贸n del poder, al construir un enfrentamiento de clases a nivel nacional al mismo tiempo que hace salir a millones de trabajadores y trabajadoras de la alienaci贸n cotidiana para plantear la cuesti贸n de qui茅n controla la sociedad.

Es ilusorio creer que la intersindical podr铆a haber convocado una huelga general. Pero tuvimos un punto de apoyo sin precedentes cuando todos los sindicatos, con varias semanas de anticipaci贸n, llamaron a bloquear el pa铆s el 7 de marzo de 2023. Ese momento se debi贸 usar, m谩s que para denunciar a los sindicatos, como palanca para tratar de superar la situaci贸n. Las direcciones sindicales confederales no hicieron nada sobre el terreno. Pero incluso en la base, cualesquiera que fuesen las corrientes pol铆ticas, prevaleci贸 la par谩lisis. Los bloqueos, muy escasos, se realizaron lejos de los centros de trabajo, sacando as铆 a los activistas de su entorno cuando deber铆an haber preferido organizarse cerca de las empresas y no en las entradas de los bulevares perif茅ricos. Por otro lado, hubo una oportunidad de reanudar el paro el 8 de marzo en muchos lugares si en todas partes se hubiera hecho la vinculaci贸n con el movimiento aut贸nomo de mujeres. En ciudades como Toulouse, la manifestaci贸n del 8 de marzo, unitaria entre la intersindical y la interorganizaciones feministas, permiti贸 continuar el movimiento dos d铆as seguidos a un nivel muy superior al de ciudades equivalentes. Pero en general, perdimos el tren porque no buscamos aprovechar las oportunidades, tomar iniciativas, hacer bifurcar la situaci贸n.

Este ejemplo puede ilustrar el hecho de que, muy a menudo, los y las militantes convencidos de la huelga general tienden a creer que las renovables se juegan permanentemente, en cada jornada de acci贸n. Que si la pr贸xima cita es tres d铆as despu茅s, es una traici贸n. En sentido contrario contrario, hay militantes que creen que tenemos poca influencia en el curso de las cosas y que debemos centrarnos solo en los aspectos ideol贸gicos. Estas visiones son err贸neas e impiden manejar los r谩pidos flujos y reflujos que tienen lugar en una movilizaci贸n. Tambi茅n impiden aprovechar las oportunidades y tomar la buena decisi贸n en el momento adecuado. El 7 de marzo fue pues, en general, un fracaso para todo el movimiento, pero tambi茅n para la izquierda radical, en el sentido amplio del t茅rmino, que no supo pisar el acelerador en el momento adecuado. En este sentido, la reconstrucci贸n de un partido estratega, 鈥渦na especie de caja de velocidades y de agudizador de la lucha de clases鈥, como expresa Daniel Bensa茂d[2], es una tarea central en la coyuntura si se pretende dar pasos en el enfrentamiento con la burgues铆a.

Afrontar el problema de la d茅bil autoorganizaci贸n

Otra tendencia importante en la situaci贸n es la disminuci贸n de las formas de autoorganizaci贸n. Es ilusorio pensar que podemos acabar con el capitalismo sin que los y las primeros interesados 鈥嬧媠e hagan cargo de sus asuntos. C铆clicamente en la historia de las luchas sociales aparecen estructuras de autoorganizaci贸n que pueden tomar diversos nombres (consejos, comit茅s de huelga, cordones obreros, comit茅s de milicias, soviets, etc.). Es bastante preocupante que en el ciclo de lucha de clases que conocemos, estas formas de autoorganizaci贸n tienen dificultades en aparecer. Movimiento tras movimiento, las AG son cada vez m谩s reducidas, incluso en sectores donde estas pr谩cticas estaban hist贸ricamente arraigadas (SNCF, educaci贸n, servicios p煤blicos, etc.). En 2016, coincidiendo con la huelga contra la ley El Khomri, el movimiento Nuit Debout trat贸 de sortear este problema creando espacios para la autoorganizaci贸n en las plazas, particularmente en las grandes ciudades. Pero el poder ha aprendido todas las lecciones y, en 2023, cualquier reuni贸n no declarada es dispersada inmediatamente por la polic铆a, lo que impide la puesta en marcha de experimentos similares.

Ante esto, algunas corrientes se impacientan y toman el problema al rev茅s. No es raro ver, en particular en la Educaci贸n Nacional o, a veces, en la SNCF de la regi贸n de Par铆s, la creaci贸n de AG departamentales o intersedes que re煤nen menos del 1 al 5% del sector y que pretenden dirigir el movimiento contra la intersindical. En este caso no se trata de autoorganizaci贸n. Las corrientes que impulsan estos entramados perciben la autoorganizaci贸n s贸lo como la construcci贸n de una direcci贸n alternativa a las corrientes reformistas. No entienden que la autoorganizaci贸n brota de las necesidades de la movilizaci贸n: hacer rondas de servicio en mayor escala que la que pueden hacer los y las delegados sindicales solos, montar guarder铆as colectivas para participar en la manifestaci贸n, coordinarse con las empresas de la zona econ贸mica, organizar la autodefensa contra la represi贸n o la extrema derecha鈥

Para resolver el problema de la autoorganizaci贸n, es decir la estructuraci贸n de un medio por la base, en simbiosis con las organizaciones sindicales de la empresa o del servicio y no contra ellas, ser谩 necesario lograr abordar el problema por medio de las necesidades del movimiento y no s贸lo por el cuestionamiento de una intersindical鈥 que no se impugna masivamente. Lo mismo ocurre con las AG interprofesionales, que con demasiada frecuencia son la agrupaci贸n de activistas aislados en lugar de la coordinaci贸n de colectivos de huelguistas a escala de un territorio. A trav茅s de su sectarismo y su tendencia a fragmentar el movimiento, a sacar a los y las activistas m谩s radicales del contacto con la masa de sus colegas, estos ejecutivos llegan a desempe帽ar un papel contraproducente.

Por el contrario, son experiencias alentadoras la revitalizaci贸n de ciertos sindicatos locales de la CGT, que coordinan equipos sindicales a escala de un territorio, deciden acciones de apoyo mutuo para la extensi贸n de la huelga y vuelven a convertirse en espacios de intercambio y desarrollo para trabajadores y trabajadoras m谩s o menos aislados.

驴Y la juventud en todo esto? Dificultades y potencialidades鈥

Si bien el movimiento de la juventud escolarizada jug贸 un papel importante desde 1995 hasta 2007, est谩 claro que la movilizaci贸n en universidades e institutos est谩 encontrando dificultades considerables. Las reformas estructurales del bachillerato y la universidad pesan mucho sobre la capacidad de movilizaci贸n de la juventud: individualizaci贸n de los recorridos y fin de la estructura en clases o promociones, aumento de la selecci贸n, obligaci贸n de presencia, control continuo, precariedad estudiantil… dan lugar a que se multipliquen los obst谩culos a las movilizaciones de masas en la juventud.

Estos desarrollos han llevado a la desaparici贸n gradual de los sindicatos de estudiantes durante la 煤ltima d茅cada en la mayor铆a de los campus, dando paso a las organizaciones corporativas. Muy a menudo, los n煤cleos militantes de una universidad se reducen a unos pocos individuos que luchan por encontrar la capacidad de movilizar a sus compa帽eros/as. En algunos campus con una tradici贸n militante de extrema izquierda, la corriente principal es muy sectaria y no entiende la din谩mica de un movimiento estudiantil de masas. Al sobrepolitizar demasiado r谩pido los primeros embriones de asambleas generales, al sobrevalorar la cuesti贸n de la represi贸n y al pretender luchar contra las direcciones sindicales, estas corrientes cortan a una minor铆a radicalizada de la masa de j贸venes que les dan la espalda.

Ante estas dificultades y bajo la presi贸n de ciertas corrientes, los y las estudiantes de secundaria y los universitarios m谩s conscientes recurren de manera minoritaria al bloqueo de su establecimiento. Estas acciones se llevan a cabo sin trabajo preparatorio y muy a menudo sin asambleas generales masivas. A esto le siguen cierres administrativos que vac铆an los campus e impiden que los activistas se conecten con las y los j贸venes que a煤n no est谩n movilizados.

En varias ciudades, los lugares de estudio m谩s movilizados fueron las Grandes Escuelas (IEP, EHESS, Bellas Artes, INSA, etc.). Estos establecimientos concentran a j贸venes menos sujetos a la presi贸n de la selecci贸n (que ya se ha producido), al trabajo en paralelo a los estudios y a la destrucci贸n de los colectivos.

A pesar de estas dificultades, el 23 de marzo, la juventud invadi贸 las manifestaciones. M谩s que las pensiones, fue la cuesti贸n democr谩tica, a ra铆z del 49.3, la que desencaden贸 una ola de compromiso. Pudimos ver salidas colectivas de los institutos, cortejos muy amplios de estudiantes de universidad y de instituto. Pero estaban poco o nada estructuradas por organizaciones juveniles, con pocas banderolas y enfrentadas directamente a la represi贸n. Sin embargo, est谩 hecha la prueba de que un movimiento juvenil de masas puede renacer. Est谩 al orden del d铆a la reconstrucci贸n de organizaciones con vocaci贸n de masas, que prioricen la movilizaci贸n unitaria antes que la delimitaci贸n identitaria.

Construir un frente social y pol铆tico para desafiar la direcci贸n de la sociedad a la burgues铆a

Esta es una de las caracter铆sticas de la movilizaci贸n que acabamos de vivir; la intersindical reuni贸 a todos los sindicatos durante tres meses bajo la consigna de retirar la Ley. Nadie puede discutir que esta unidad desde arriba ha sido un factor determinante en la movilizaci贸n de millones de personas. Despu茅s de dos a帽os de Covid, la reelecci贸n de Macron y la entrada masiva de la extrema derecha en el parlamento, era dif铆cil imaginar una reacci贸n as铆 en las calles en tan poco tiempo. La unidad sindical se hizo eco de la unidad pol铆tica con docenas de m铆tines de la NUPES ampliada, en particular al NPA. Ha sido justo participar en esta unidad desde arriba aunque la misma no solucione todo. Como dijo un tal Trotsky, 鈥渆l proletariado alcanza la conciencia revolucionaria no a trav茅s de un proceso acad茅mico, sino a trav茅s de la lucha de clases, que no sufre interrupciones. Para luchar, el proletariado necesita la unidad de sus filas. Esto es cierto tanto para los conflictos econ贸micos parciales, dentro de los muros de una empresa, como para las luchas pol铆ticas nacionales, tales como la lucha contra el fascismo鈥[3].

Pero unificar nuestro campo en una lucha global contra el sistema capitalista no se trata solo de unir sus organizaciones en torno a una consigna restringida, por justa que sea. Actualmente, la mayor铆a de nuestro campo social est谩 preocupado por la inflaci贸n y los salarios. La juventud y millones de trabajadores y trabajadoras han integrado la contradicci贸n entre capitalismo y ecolog铆a. Las reivindicaciones feministas y antirracistas no pueden quedar en un segundo plano. La aspiraci贸n democr谩tica o la defensa de los servicios p煤blicos se convierten en cuestiones cruciales. En resumen, unificar nuestro campo tambi茅n implica tener en cuenta los m煤ltiples niveles de explotaci贸n y opresi贸n. Como explica L茅on Cr茅mieux[4], el hecho de que la intersindical se limitara a la 煤nica reivindicaci贸n de la retirada de la reforma de las pensiones se ha convertido en un obst谩culo para la unificaci贸n de nuestra clase en la lucha contra Macron y su mundo; en realidad, contra la burgues铆a y el sistema capitalista.

Por lo tanto, era necesario tratar de fertilizar el frente 煤nico con un programa global, un programa de emergencia contra los estragos de este sistema. Para eso, era justo tratar de constituir un frente social y pol铆tico que reuniese a la vez a las organizaciones sindicales, pol铆ticas y asociativas, a todas aquellas y aquellas que toman parte en la lucha contra el gobierno; desde la base hasta la cima. El ejemplo reciente m谩s exitoso es sin duda el del LKP (Liyannaj Kont Pwofitasyon[5]) durante la huelga general en Guadalupe a principios de 2009. Partidos, sindicatos y asociaciones se unieeron en torno a una plataforma de reivindicaciones, un programa de emergencia, que sirvi贸 como columna vertebral de una huelga general que paraliz贸 la isla durante 44 d铆as.

En 2023, este intento de constituir un frente pol铆tico y social que plantee un conjunto de medidas para romper con la gesti贸n pro-capitalista del sistema, ha encontrado muchos obst谩culos. En primer lugar, la competencia entre La France insoumise y la intersindical entre octubre y enero contribuy贸 a que todos se mantuvieran en su carril: para unos las jornadas de huelga espaciadas, para otros el trabajo en el parlamento. Sin embargo, habr铆a sido posible ir m谩s all谩. En algunas localidades se realizaron reuniones unitarias partidos-sindicatos con la NUPES, el NPA, la CGT, la FSU y Solidaires. En una de estas reuniones [Toulouse], Olivier Besancenot fue aclamado por una sala repleta cuando defendi贸 al mismo tiempo la unidad m谩s amplia para actuar contra Macron a la vez que expon铆a los balances desastrosos de la izquierda plural de Jospin y de los a帽os Hollande.

Estos m铆tines iban en la buena direcci贸n, pero fueron combatidos por la direcci贸n de la CGT de Mart铆nez contra la pol铆tica de algunas uniones departamentales. Esta es tambi茅n una de las razones que posibilit贸 la puesta en minor铆a de Mart铆nez en el momento del congreso confederal que, con el colectivo Nunca m谩s [puesto en pie en plena pandemia y que excluye los partidos pol铆ticos], encarn贸, con raz贸n o sin ella, una orientaci贸n de estricta separaci贸n entre el movimiento social y el campo pol铆tico, mientras que una parte del movimiento obrero entend铆a el desaf铆o de pasar de la impugnaci贸n de la reforma a un cuestionamiento m谩s global del sistema capitalista.

El NPA acert贸 al proponer una pol铆tica que rompiese las barreras entre lo pol铆tico y lo social. Para desafiar el sistema capitalista y frente a la radicalizaci贸n de la burgues铆a, son inseparables dos tareas : unificar nuestro campo, desde la base hasta la cima, para llevar a la acci贸n y la lucha a millones de trabajadores y trabajadoras y, al mismo tiempo, construir un programa para un gobierno obrero, un programa de ruptura con el capitalismo y sus instituciones antidemocr谩ticas, dedicadas a la defensa de sus intereses.

10/05/2023

Revue L’Anticapitaliste n掳146 (mayo de 2023).

https://lanticapitaliste.org/actualite/politique/sur-le-developpement-des-luttes-des-classes-en-france

Traducci贸n: viento sur

Autor de la foto. Phototh猫que Rouge

Notas

[1] https://nouveaupartianticapitaliste.org/videos/la-greve-generale-formation-avec-patrick-le-moal

[2] 鈥淟es sauts, les sauts, les sauts鈥, Daniel Bensa茂d, 2022.

[3] 1932, 鈥淟a r茅volution allemande et la bureaucratie stalinien鈥, 1932.

[4] 鈥淔aire du mouvement une force politique鈥, Revue L’Anticapitaliste n掳145 (abril de 2023).

[5] 鈥淐ollectif contre l鈥檈xploitation outranci猫re鈥.

