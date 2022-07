–

Ante todo: si es cierto que los fantasmas subsisten ah铆 donde los cuerpos cesan, no menos cierto es que el fantasma act煤a en la superficie del cuerpo, antes que en su inmortalidad. El fantasma se desprende continuamente del cuerpo bajo la forma de un timbre de vos, un gesto, un movimiento de los brazos o un peinado. El fantasma de Eva Per贸n va ligado a un cuerpo vivo, capaz de afectar a otrxs tanto cuerpos vivos (驴qu茅 otra cosa es una pol铆tica?) pol铆tica antes que a un cuerpo embalsamado, siniestramente apropiado por los apropiadores de cuerpo.

(鈥淓vita 铆ntima鈥, de Vera Pichel da excelente testimonio al respecto)

Matar al fantasma de Eva Per贸n es matar el fantasma quiz谩s ag贸nico, pero no enterrado, de la igualdad. Igualdad incluso burguesamente concebida, en tanto definida por la equivalencia formal entre mercanc铆as. En todo caso, la noci贸n de igualdad es irrenunciable como para seguir pens谩ndonos. Eva Per贸n es la formulaci贸n plebeya de este problema.

(鈥淟os cuatro peronismo鈥 de Alejandro Horowicz permite pensar a fondo esta cuesti贸n)

El fantasma de Eva Per贸n habita en una frase: 鈥渄onde hay una necesidad hay un derecho鈥. Esa frase fue refutada dos veces durante los 煤ltimos meses. Primero por un candidato fantoche a la presidencia, segundo, por un juez de la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos se declara que el mas urgente de los problemas es quebrar la vigencia de aquella frase. Se trata de un razonamiento tan simple y macizo como una bala: ya no es tolerable que unos gocen de un derecho costeado por otros. Ya no hay lugar para so帽ar con conciliaciones de clases. Quien pretenda gozar de un derecho deber谩 convertirse en empresarix exitosx. La consigna es simple y eficaz, como la voz de 鈥渄isparen鈥 (o de 鈥渇uego鈥) que acompa帽a un fusilamiento. Sujetos que no 鈥渆mprenden鈥, se tornan carentes de todo valor. Es el fin de toda idea de humanidad por fuera del mercado.

(Una atenta lectura de las intervenciones medi谩ticas de Javier Milei y de Javier Rosenkratz da una idea precisa del asunto)

H谩biles peron贸logos han buscado sin 茅xito en los discursos de Eva Per贸n la c茅lebre cita a ella atribuida: 驴d贸nde y cu谩ndo dijo Eva Per贸n que 鈥渄onde hay una necesidad hay un derecho鈥? 驴C贸mo es que no aparece el d铆a, la hora? 驴Y si no hubiera modo de demostrar que esa frase le pertenece a Eva Per贸n? 驴Ser铆a la cita en cuesti贸n tan bastarda de origen como la propia Evita, que siendo la autora indudable carecer铆a, sin embargo, de los medios para demostrar el lazo 铆ntimo y necesario entre ambas? Hace ya varias d茅cadas un Juan Jos茅 Sebreli muy distinto al que hoy conocemos escribi贸 un libro -de notorias aspiraciones sartreanas-, en el que vinculaba la bastard铆a de Eva, su mentado 鈥渞esentimiento鈥 individual, con el destino de los humillados de todos los tiempos. Un resentimiento 鈥渄estinado a coincidir, tarde o temprano, con el resentimiento hist贸rico de la clase obrera鈥. Pensaba entonces Sebreli que 鈥渆l d铆a que Eva Per贸n advirti贸 que no era la 煤nica que estaba sola y desamparada, la 煤nica que sufr铆a una injusticia, sino que viv铆a en una sociedad de desamparadas v铆ctimas de alguna injusticia, ese d铆a dej贸 de ser rebelde, y comenz贸 a su modo ser una revolucionaria鈥.

(Vale la pena leer 鈥淓va Per贸n aventurera o militante鈥).

Esa 煤ltima palabrita -鈥渞evolucionaria鈥- tiene quiz谩s algo que decirnos todav铆a. Puesto que revoluci贸n ha significado durante un par de siglos la v铆a moderna para instituir igualdades y no contamos con ninguna pol铆tica sustituta para lograr objetivos similares. Entre nosotrxs argentinxs, la 煤ltima concreci贸n en t茅rminos de igualdades sociales provino del sentido emanado de aquella cita. Por lo que har铆amos bien en reconocer en ella el 铆mpetu de la 煤ltima revoluci贸n triunfante. No por nada John W. Cooke dec铆a del Per贸n derrocado en el 55: fue el l铆der de la revoluci贸n democr谩tico-burguesa. Luego de eso, no hubo triunfos revolucionarios entre nosotrxs.

(Sobre el problema de la relaci贸n entre peronismo y revoluci贸n, existen ensayos extraordinarios y divergentes como 鈥淧er贸n entre la sangre y el tiempo鈥, de Le贸n Rozitchner y 鈥淧er贸n, reflejos de una vida鈥, de Horacio Gonz谩lez )

La m谩quina de demolici贸n de la igualdad apunta en el extremo a liquidar toda realidad de los cuerpos mismos. La derecha argentina, en su tentativa final por quebrar la 煤ltima consistencia -como sentido de dignidad capaz de animar resistencias- apunta al 煤ltimo residuo resistente que anida en el imaginario de una naci贸n. Donde hay una necesidad hay un derecho. O en una enmienda levemente spinozista: donde hay una necesidad debe hacer un poder capaz de sostener un derecho. Necesidad y derecho se concretan en un poder. Donde s贸lo rige el derecho a acumular capital s贸lo hay destrucci贸n de derechos.

(Sobre la relaci贸n entre necesidades, derechos y contrapoderes, habr谩 que seguir estudiando 鈥淓l tratado pol铆tico鈥 de Baruch de Spinoza, y el 鈥淢anifiesto comunista鈥 de Carl Max y Fredrich Engels)

