El campo se prepara para una temporada de movilizaciones en protesta por los bajos precios de venta y la subida generalizada de costes, circunstancias que ponen en l贸gico peligro la viabilidad de las explotaciones. Algunas agrupaciones extreme帽as han preparado la huelga para este 2 de diciembre y, a partir de ah铆, es previsible que diferentes sindicatos y gremios del campo de todo el pa铆s se vayan sumando en fechas posteriores, lo que augura unas navidades trepidantes si tenemos en cuenta que otros sectores tambi茅n prev茅n acciones similares.

Ante el anuncio de los parones campesinos, algunos prebostes de la pol铆tica de laboratorio se han lanzado a desacreditar la huelga tach谩ndola de paro patronal, precisi贸n terminol贸gica que vuelve a poner de manifiesto el eterno desprecio de los cient铆ficos sociales por la gente que pisa la tierra. Que la huelga la convoque ASAJA, falange de peones al servicio de los se帽oritos bajo la apariencia de sindicato, no deber铆a cegarnos, sino aumentar nuestra curiosidad pol铆tica, porque nos va la vida en ello. Es cierto que estas movilizaciones, orquestadas desde arriba para derrumbar al gobierno, huelen a la t铆pica maniobra para soliviantar al personal de cara a elecciones pr贸ximas y son fruto de las eternas querencias golpistas de la derecha ib茅rica, pero lo cierto es que ASAJA est谩 ganando algo parecido a eso que llamamos consenso en las zonas rurales. Que en la cooperativa agraria de un pueblo como el m铆o, cuya asamblea la componen dos centenares de peque帽os olivareros sin trabajadores al cargo y con una de las rentas m谩s bajas del pa铆s, el seguimiento de la huelga convocada por la derecha vaya a ser del 100% deber铆a hacer saltar las alarmas de toda izquierda que aspire a no morir de olvido. Claro que la huelga es ininteligible y disparatada en el terreno de las propuestas concretas, puesto que los mismos que hace tan s贸lo una semana votaron a favor de la PAC (PP, PSOE, Vox y Ciudadanos) dentro de unas horas han llamado a la movilizaci贸n de sus figuras agrarias en contra de ella, puesto que los mismos que votan ultraliberalismo desaforado ma帽ana pedir谩n ambiguas medidas estatales para garantizar precios m铆nimos, pero repito, imploro y suplico: pong谩monos a comprender y frenar la sangr铆a de (falso) sentido com煤n en beneficio de la derecha; una derecha que, para m谩s inri, en los 煤ltimos tiempos hace gala de un dominio nada simb贸lico de la violencia, sensaci贸n terrible que remite a las 茅pocas que usted y yo sabemos. Nos estamos jugando el pellejo, el trabajo, el ostracismo y la muerte civil en los pueblos, pero todav铆a algunos colegas tienen el valor de venir con displicencia a hablar de paros patronales, cuando no a vendernos con lis茅rgico af谩n que el futuro pasa por convertirnos todos en gu铆as de rutas ornitol贸gicas para burguesitos domingueros.

Antes de esbozar algunas razones de nuestra derrota, d茅jenme que les diga a aquellos marxistas con orejeras que, desde hace d茅cadas, el campesino profesional medio no es due帽o de sus medios de producci贸n, puesto que estamos todos endeudados hasta el tu茅tano, sino una suerte de falso aut贸nomo al servicio de bancos, administraciones p煤blicas y consumidores. Al igual que los docentes que compran su plaza en una cooperativa, el 煤nico horizonte pr贸spero del campesino pasa por llegar a la jubilaci贸n con todo pagado y vender su patrimonio agrario a la generaci贸n venidera para disfrutar as铆, quiz谩s, de una jubilaci贸n digna. La diferencia con respecto al docente es que, en el 铆nterin, cualquier vaiv茅n del mercado, un c谩lculo inexacto de las posibilidades, una serie de malas cosechas encadenadas, una desgracia ambiental tomada con chuler铆a por el seguro, un brote epid茅mico o los inescrutables designios de la legislaci贸n te pueden llevar por la calle de la amargura eterna. Yo no dir铆a, por tanto, que el campesino es ni siquiera un patr贸n de s铆 mismo, pero qu茅 sabe uno a estas alturas, si ya hasta nos dicen que el lobo es un gran aliado de los pastores porque ayuda a controlar las enfermedades del ganado. Aunque hay que reconocer que entre el lobo y el veterinario, muchos preferimos al lobo, pero ese es otro tema.

Creo que huelga decir que las causas de cualquier deriva ideol贸gica en una zona o sector concreto suelen obedecer a una multiplicidad de factores complejos. Tratar de describir todos los motivos en un art铆culo es una osad铆a, as铆 que tomen lo que les voy a decir a continuaci贸n como un despotrique personal al abrigo de un foro cibern茅tico en el que nos juntamos personas con ciertas afinidades ideol贸gicas. No se extra帽en si en otro foro me ven esgrimir lo contrario (隆hasta yo he defendido radicalmente al lobo ante la derecha!), pero entre nosotros, como hay confianza, me voy a permitir apuntar hacia algunos temas de cariz cultural que, en mi opini贸n, pueden tener y han tenido efectos devastadores entre aquellos que no tienen tan clara su filiaci贸n pol铆tica como este pobre iluso escribiente. En muchos casos, de hecho, el error de la izquierda estriba en una simple cuesti贸n t谩ctica, lo cual se arreglar铆a con una miaja de empat铆a con los ind铆genas del campo antes de lanzar ciertas consignas maximalistas, pero parece pedir mucho. Resultar铆a tan sencillo hacerlo bien, que duele ver el empecinamiento ilustrado en dilapidar el prestigio de la izquierda en el campo.

La gente del campo se siente agraviada, desprovista de toda muestra de cari帽o, pelele al albur de cualquier contingencia y especie amenazada de muerte. Les aseguro que a diario, aun entre gente querida, siento la mirada inquisitorial de aquellos que han abrazado una suerte de nueva moral progresista, escucho desvar铆os sobre el sector agroganadero, huelo el tufillo clasista de los que se creen que trabajan con sus neuronas y percibo esa ignorancia terriblemente lacerante del que se aventura a intentar encajar tu forma de vida en sus paradigmas mentales, no al rev茅s. El viacrucis puede empezar por la ma帽ana temprano cuando abres tu diario digital favorito y constatas que se ofrece informaci贸n naturalista como informaci贸n rural, con el agravante de que suele ir ligada al establecimiento de un falso manique铆smo. No falla: busquen informaci贸n rural en su medio de referencia y encontrar谩n art铆culos sobre el lobo, el lince o la cig眉e帽a negra, 隆pero pocos sobre los precios del campo y los problemas de sus habitantes! Muchos de esos reportajes son bell铆simos, pero cuando se enfrenta de manera un poco artera al animal en cuesti贸n con el desarrollo tradicional de una actividad agraria, de forma instintiva los indios tendemos a un ejercicio de corporativismo especista que consiste en tener en cuenta las circunstancias y necesidades materiales de los seres humanos.

Hasta hace poco eso se conoc铆a como empat铆a y era una de las soluciones a la maldad en el mundo, pero ahora me temo que est谩 mal visto. Dicho lo cual, el 99% de la informaci贸n noticiable sobre el rural no pasa por los animales salvajes, se lo aseguro, as铆 que nos extra帽a y nos duele la asimetr铆a a la hora de tratar nuestra realidad. Hagan una secci贸n de naturaleza, otra de gente que vive en el campo y dejen de enfrentarnos de forma peliculera, 驴es tan dif铆cil de entender? Las ciudades suponen m谩s obst谩culo a la biodiversidad que Villafresno de la Comarca y no veo los art铆culos sobre el lince en la secci贸n de urbanismo.

A la par que estas noticias sobre hermosos animales es com煤n encontrar comentarios que claman por la poca eficacia de los cuerpos, fuerzas y mafias del Estado ante alguna supuesta agresi贸n al medio ambiente. No s茅 a ustedes, pero a m铆 me duele el alma cuando compruebo que el Seprona, los guardias forestales o su cuerpo de mercenarios favorito ha pasado a ser el mejor amigo de esos que se autodenominan ecologistas. Desconozco en qu茅 punto la izquierda ha pasado a ser obscenamente punitiva, pero ha pasado. Cr茅anme si les digo que sobrevivimos a duras penas a una brutal persecuci贸n burocr谩tica, que implica a m煤ltiples administraciones (desde la local hasta Bruselas), con diferentes legislaciones (muchas veces, absurdas y cambiantes) y una digitalizaci贸n forzosa de muchos tr谩mites, todo lo cual hace que cualquier trabajador del campo pueda ser denunciado en cualquier momento porque incumple alguna normativa, del tipo que sea: ambiental, de tr谩fico, administrativa鈥 Que en esas circunstancias le demos p谩bulo a los elementos de represi贸n del Estado, siempre tan pulcros a la hora de tratar a los de arriba y tan s谩dicos con los de abajo, es desolador. Usted no sabe, de verdad que no, que por regar un almendro con una garrafita de agua tra铆da de casa para que no se seque en verano le pueden encasquetar, en mi comarca, miles euros de multa, porque es un delito contra el medio ambiente. Cuando pasa eso, 隆que pasa!, no falla quien grita que les est谩 bien empleado a los que tienen pozos de sondeo sin declarar (ay, el prejuicio鈥), haciendo caso omiso a los detalles del caso: una garrafa de agua mineral, amigo, no un pozo: observe la realidad antes de describirla, hombre.

Aqu铆 est谩 prohibido hasta coger pi帽as del campo para encender la estufa, a pesar de que se supone que son grandes propagadoras de los incendios y es convenientes limpiar los suelos, pero si el arbitrio benem茅rito opina que puedes lucrarte con ellas, 隆zas!, multa al canto y que viva el medio ambiente. En paralelo a las prohibiciones tenemos los permisos, oh, 隆los permisos! Hay que pedir permisos para todo: para mover una oveja, para podar una chaparra que amenaza la pobre con caerse, para quemar el ram贸n de tus olivos, para transportar tus aceitunas, para plantar cualquier tipo de 谩rbol鈥 Es exasperante e imposible de cumplir a rajatabla, por lo que no deber铆amos celebrar el arte estatal de fre铆rte a sanciones que te arruinan la vida.

Si el ecologismo punitivo aliado de la Guardia Civil no fuera suficiente para acabar con la credibilidad de la izquierda en el campo, hay que sumar los efectos del ecologismo m谩gico: ese que propugna que todo metro de campo debe estar protegido y que ello es bueno para los habitantes de las zonas rurales, de hecho, es nuestra 煤nica v铆a de supervivencia. Las zonas ZEPA, ZEC, Reservas de la Biosfera y dem谩s s贸lo son palos en los lomos de la gente humilde, porque suponen una mir铆ada de tr谩mites y estudios para cualquier min煤scula intervenci贸n en tu parcela, cosa que, al final, casi siempre te proh铆ben. Como dice mi madre, si no nos dejan vivir de nuestra tierra, 隆que nos la expropien, que nos paguen por hacer un beneficio al mundo! Pero que no nos proh铆ban la subsistencia. Actualmente, algunos estamos obligados a dejar corredores naturales en nuestras p铆rricas fincas, como si nos sobrara la superficie de cultivo, como si fuera barata comprar m谩s. La pol铆tica de protecci贸n de espacios es una de las herramientas m谩s clasistas que se han perpetrado jam谩s en estos lares. 驴Saben por qu茅? Porque a las zonas ricas, y no miro a nadie, nunca les protegen nada.

Pero aqu铆, suerte que tenemos, nos conminan a ser conservados. Nos obligan, f铆jense lo que les digo, a trabajar sin maquinaria en algunos casos, a podar con serrucho. No nos merecemos el progreso, somos indignos de 茅l porque somos naturales. Extremadura nunca podr谩 dejar de ser una ruina porque est谩 protegida de arriba abajo. Nos han comprado los derechos de emisi贸n de carbono, pero en versi贸n europea, que es m谩s cruel porque implica que tenemos que vivir como en la Edad de Piedra mientras nos visitan los alemanes en todoterrenos blancos para ver buitres negros.

Por si fuera poco partido que remontar, el ecologismo m谩gico se ha empe帽ado en convencernos de que vivir en la prehistoria se compensa con el turismo rural. S铆, s铆, han o铆do bien. Llevamos d茅cadas intentado deconstruir el fen贸meno nocivo del turismo sobre el medio y sobre las gentes, pero luego nos lo sirven en la mesa como promesa de futuro. Tambi茅n se han empe帽ado en convencernos de todo tipo de proyectos peregrinos que, aun cargados de sentimientos hermosos, no son m谩s que dislates de gente un pel铆n desubicada, siendo suaves. Hay art铆culos por ah铆, que prefiero no enlazar, en los que defienden que el lobo (nuestro quijote de hoy) puede servir para frenar la despoblaci贸n y dinamizar el entorno rural. En serio, no es broma: es una desfachatez ignominiosa y una falta de respeto descomunal hacia todos los que sudamos la gota gorda para ganarnos el pan en el campo. 驴C贸mo carajo va a servir el lobo para fijar poblaci贸n? 驴Quer茅is dejar ya la vaina del ecoturismo, os lo pedimos por favor?

Pero la izquierda a煤n puede acabar de tirar los puentes que la conectan con el campo, con la realidad de la gente humilde que habita pastos y montes. Lo hace cada vez que olvida que la producci贸n ecol贸gica s贸lo est谩 al alcance de algunos capitales y tierras privilegiadas, as铆 que deber铆a dejar la mirada enfurru帽ada hacia quien, de momento, no ha podido hacer la transici贸n. Lo hace cada vez que acepta, sin m谩s ni m谩s, que un producto vegetal es menos contaminante que uno c谩rnico, o cuando olvida que en la mayor铆a de las fincas hortofrut铆colas de ecol贸gico extensivo se emplea a mano de obra medio esclava, engranaje perverso al que no deber铆amos contribuir. Lo hace cada vez que nos niega el derecho antropol贸gico a comer animales que criamos y nos injuria mediante campa帽as manipuladoras y taimadas, a pesar de lo cual entendemos perfectamente las razones de las personas que deciden alimentarse de otra forma y de que compartimos luchas como las que nos enfrentan con las macrogranjas o con el carnivorismo de chulet贸n rojigualdo. Lo hace cada vez que nos ponen como ejemplo de futuro para todo un sector productivo a su primo el inform谩tico que tiene una huerta ecol贸gica con cuatro tomates que vende injustificadamente caros a tres incautos, porque la salvaci贸n individual no tiene por qu茅 servir de modelo para la salvaci贸n colectiva. Y lo hace cada vez que pone otro ladrillo m谩s en la construcci贸n de discursos y teor铆as sin considerar la verdadera realidad agraria.

Si se fijan, el campesino es el 煤nico colectivo con el que no se cuenta nunca a la hora de debatir sobre su propio futuro. Cuando la izquierda rupturista quiere hablar de campo suele llamar a un ecologista, como si eso significara algo al respecto de lo que nos ocupa. Se trata de un episodio paranormal que a煤n trato de explicarme, honestamente. 驴Por qu茅 no llaman a un ecologista y s贸lo a un ecologista cuando hay que hablar sobre el futuro de la metalurgia? 驴Es que la industria incide menos en el medio natural que la agricultura? 驴Para cu谩ndo un Ministerio de Industria y Medio Ambiente? Yo he visto jornadas sobre agricultura y ganader铆a sin campesinos profesionales, se lo juro, s贸lo con aficionados al huerto en el barrio. Me encanta el huerto en el barrio, pero no s茅 si quiero que esa gente marque las directrices de la pol铆tica de izquierdas sobre el campo, para qu茅 enga帽arles.

Tantos y tantos errores, fruto de la estulticia, la soberbia, el clasismo o la nula visi贸n t谩ctica son munici贸n potente y gratuita para el enemigo, que no es tonto y nos est谩 barriendo en la batalla cultural del campo. No les hacen falta gur煤s maquiav茅licos ni dos neuronas bien puestas para lanzar esl贸ganes como ca帽onazos: 鈥淪e moviliza m谩s gente para que no muevan un nido de cig眉e帽a de un tejado particular que para frenar un desahucio鈥. Sabemos que es demagogia barata, pero, por si acaso, no intenten refutar con datos la afirmaci贸n anterior, no vaya a ser que nos llevemos un tremendo chasco.

El futuro est谩 lleno de incertidumbres y todos los sectores productivos tienen que ir rumiando las medidas de encaje en el nuevo orden econ贸mico mundial. Sabemos que habremos de lidiar con conflictos y contradicciones que pondr谩n a prueba incluso las propias formas de vida. Somos conscientes de que tenemos que prepararnos para enmendar con humildad multitud de usos y costumbres, pero 茅chennos una mano en la disputa pol铆tica que damos parcela a parcela, pueblo a pueblo, mientras nos jugamos el pescuezo. No nos bombardeen ni nos dejen solos. Necesitamos una izquierda, un ecologismo, una academia y una ciudadan铆a que empatice con la realidad de la poblaci贸n rural, que dispense a nuestra forma de vida el mismo respeto antropol贸gico que a cualquier otra tribu del mundo, que tenga presente en primer plano las circunstancias materiales, sociales, hist贸ricas y pol铆ticas de la gente. Jam谩s nadie fue convencido a palos. Somos Numancia y a veces ustedes nos vienen a hablar de las bondades de Roma de la mano de una legi贸n armada con jabalinas.

No les regalemos el sentido com煤n a los que responden a esta coyuntura hist贸rica con la cancamusa de patria, familia y trabajo, vaguedades que ser铆an inofensivas si no fuera porque llevan impl铆citas altas dosis de odio, patriarcado y matonismo.

Hoy, m谩s que nunca:

隆Tierra y libertad!

