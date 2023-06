–

Desaf铆os en la documentaci贸n del papel hist贸rico de las mujeres kurdas

La naturaleza de la 鈥渃uesti贸n kurda鈥 ha hecho que las mujeres kurdas hayan desempe帽ado hist贸ricamente un papel destacado en la liberaci贸n de su pueblo en las cuatro partes del Gran Kurdist谩n. M谩s recientemente, al menos desde 2001, ha habido un intenso inter茅s en el papel hist贸rico y moderno de las mujeres kurdas en la lucha de liberaci贸n nacionalista. Con el ascenso de Estado Isl谩mico (ISIS), y la heroica lucha de las Unidades de Protecci贸n de las Mujeres (YPJ) contra la violencia impuesta por la organizaci贸n terrorista, los esfuerzos por parte de las mujeres Peshmerga kurdas en el sur del Kurdist谩n (Bashur, norte de Irak) contra el r茅gimen de Saddam Husein y m谩s all谩, las luchas hist贸ricas de las mujeres en los partidos pol铆ticos kurdos en Rojhilat (Kurdist谩n Oriental, Ir谩n occidental) y las de las luchas de las guerrilleras del PKK en las monta帽as de Qandil y su lucha por la liberaci贸n contra el violento Estado turco sobre los kurdos de Bakur (Kurdist谩n septentrional, suroeste de Turqu铆a), se ha convertido en una fuente de profundo inter茅s para responsables pol铆ticas, antrop贸logas, feministas y acad茅micas.

Sin embargo, escribir sobre el papel y la condici贸n de las mujeres kurdas hist贸ricamente plantea muchos retos. Seg煤n Shehrzad Mojab y Amir Hassanpour en su libro de 2021 鈥淲omen of Kurdistan: A Historical and Bibliographic Study鈥, se帽alan que: 鈥淓xisten serios obst谩culos sist茅micos a la creaci贸n y difusi贸n de conocimientos sobre las mujeres kurdas. Y ello a pesar de que los kurdos son una de las grandes naciones transnacionales del mundo, que viven en una parte estrat茅gicamente importante del planeta. Su condici贸n de naci贸n no estatal reprimida desempe帽a un papel fundamental en la creaci贸n y difusi贸n de conocimientos sobre las mujeres kurdas鈥. Contin煤an destacando c贸mo el factor clave de la apatridia de los y las kurdas ha tenido efectos profundamente perjudiciales en la construcci贸n del conocimiento sobre los kurdos y las mujeres kurdas. Esta apatridia ha supuesto una falta de tolerancia hacia los kurdos y su propia existencia, la falta de datos censales oficiales sobre ellos, la falta de acceso relativo a los medios de comunicaci贸n oficiales del Estado, las instituciones educativas, la literatura, las pel铆culas y las revistas; todo ello ha influido en nuestra comprensi贸n de las mujeres kurdas en la sociedad, los papeles y el estatus que ocupaban y c贸mo han influido en las luchas de liberaci贸n del pueblo kurdo.

En Bakur, donde hasta hace muy poco los propios t茅rminos 鈥渒urdo鈥 y 鈥淜urdist谩n鈥 eran ilegales, los estudiosos de la mujer y la historia kurdas se enfrentan a una importante barrera. Adem谩s, 鈥渓a historia de las mujeres kurdas no es monol铆tica鈥, y su influencia y agencia han estado muy condicionadas por las distintas partes del Kurdist谩n en las que residieron, incluidas las diferentes pol铆ticas opresivas que les impusieron los reg铆menes que colonizaron y dominaron a los kurdos. Por supuesto, las mujeres kurdas estaban presentes en las historias y relatos escritos por misioneros, diplom谩ticos, militares, comerciantes e historiadores, pero tend铆an a ser marginadas y vistas desde una 贸ptica occidental orientalizada y fetichizada.

A pesar de las restricciones mencionadas, en virtud de la larga y extensa historia de asimilaci贸n violenta y pol铆ticas opresivas impuestas por el Estado por parte de los reg铆menes turco, iran铆, iraqu铆 y sirio, surgi贸 esta larga lista de diferentes organizaciones de mujeres y movimientos militantes como movimiento contrario. A partir del siglo XIX, varias mujeres destacadas pasaron al primer plano de los esfuerzos de emancipaci贸n de los kurdos. En consecuencia, a las mujeres kurdas se las ve como valientes luchadoras, tan intr茅pidas o m谩s en el frente de guerra, o como defensoras de las causas nacionalistas en las monta帽as y en los n煤cleos urbanos a trav茅s de funciones tradicionales de servicio, o como pacificadoras a trav茅s de diversas organizaciones de madres y mujeres pacifistas. En cambio, sabemos menos de las mujeres intelectuales que contribuyeron a la justicia social, la igualdad y los derechos humanos, especialmente los de sus cong茅neres en la sociedad. Una de ellas es Hapsa Khan Naqib (Hepse Xan卯 Neq卯b), nacida en Sil锚man卯 (Suleymaniya) en 1891. Un r谩pido repaso a su inmensamente influyente activismo y trabajo dentro de la sociedad kurda a principios del siglo XIX puede proporcionar una visi贸n profunda de los antecedentes que allanaron el camino para muchas de las diversas unidades militantes femeninas y de autoprotecci贸n de la mujer que existen en todo el Kurdist谩n actual. Sin embargo, por desgracia, se sabe muy poco sobre su vida, no existen biograf铆as oficiales sobre ella, aparte de las menciones de su influencia en los libros de historia en kurdo (en dialecto soran铆), que ofrecen una visi贸n superficial de su vida. No existe nada sobre ella en ingl茅s, aparte de algunos p谩rrafos y art铆culos breves.

Tradicionalmente, las mujeres kurdas han disfrutado de un nivel relativamente mayor de libertad en la sociedad en comparaci贸n con los diversos grupos 茅tnico-religiosos vecinos. El historiador grecorromano Plutarco se帽al贸 a hombres y mujeres fieros en lo que hoy es el Kurdist谩n septentrional y occidental luchando contra las tropas romanas invasoras en el siglo I a.C. Las tribus invasoras afganas bromeaban diciendo que la dinast铆a kurda Zand (1750-1794) se escond铆a tras las faldas de sus mujeres mientras las novias de los guerreros luchaban codo con codo con sus hombres. Existen muchas mujeres destacadas como Sayida Mama Khatun, la 煤ltima gobernante de la dinast铆a kurda medieval de Daylamite; Khanza de Sultan, que gobern贸 las regiones de Harrir y Soran a mediados del siglo XVII; Kara Fatima Khanum, de Marash, en Bakur, que se convirti贸 en la jefa de su gran tribu en el siglo XIX; junto con otras como Mama Maryam, Mama Kara Nergiz, Mama Pura Halima de Piidar, Mama Persheng. En el 谩mbito religioso, Asenath (Osnat) Barzani (1590-1670), otra mujer kurda que vivi贸 en Bashur en el siglo XVII, se convirti贸 en directora de una yeshiva tras la muerte de su marido. Por supuesto, ninguna lista de mujeres kurdas hist贸ricas destacadas est谩 completa sin la famosa poeta e historiadora Mastura Ardalan (1805-1848).

Exist铆an muchas razones que explicaban el car谩cter relativamente m谩s libre de las mujeres kurdas, entre ellas, ir贸nicamente, su existencia n贸mada, semin贸mada y pastoril. Asimismo, muchos intelectuales kurdos apoyaron la igualdad de g茅nero y se esforzaron por exponer sus puntos de vista a trav茅s de la literatura, la poes铆a, los sermones y las conferencias. Intelectuales como los poetas kurdos Haji Qadri Koyi (1815-1892), Qani Muhammed Abdulkader (1898-1965), Abdulla Goran (1904-1962), Hemin Mukriyani (1921-1986) allanaron el camino en los siglos XIX y XX para sentar las bases de la emancipaci贸n y la libertad de la mujer. Cuando naci贸 Hapsa Khan, el protagonismo y la fama de mujeres como Mastura Ardalan garantizaban la existencia de un precedente de mujeres hist贸ricas y contempor谩neas poderosas e influyentes.

Presentaci贸n de Hapsa Khan Neqib

Hapsa Khan Neqib naci贸 en 1891 en el seno de una influyente familia de Sil锚man卯, en una sociedad feudal, dominada por los hombres y patriarcal. Fue un comienzo importante, ya que muchas de las mujeres destacadas mencionadas anteriormente proced铆an de familias influyentes y prominentes de localidades urbanas o tribus. Sin duda, es importante se帽alar que las mujeres de clases altas, tribus y familias poderosas ten铆an mayor acceso a la educaci贸n, la literatura, el contacto con intelectuales progresistas, poetas, acad茅micos y figuras nacionalistas que las mujeres rurales y de clase baja. El hecho de que la familia de Hapsa Khan fuera tan prominente, con sus padres, Sheikh Marif y Salma Khan, socialmente significativos, le permiti贸 disfrutar de muchos privilegios que las mujeres de clases o tribus inferiores no ten铆an. No obstante, el carisma personal de Hapsa Khan hizo que se convirtiera en una figura de poder en la 鈥渄oble revoluci贸n鈥 de la lucha nacionalista junto con las luchas sociales por la justicia, la igualdad y la liberaci贸n de g茅nero.

Sin embargo, Hapsa Khan se hizo famosa por su generosidad sin l铆mites hacia los pobres y los desafortunados. Su labor caritativa fue legendaria, incluso desde muy joven. Le preocupaba especialmente el papel y el estatus de las mujeres y las ni帽as en la sociedad, y dedic贸 gran parte de su vida a su mejora y emancipaci贸n. Durante este periodo, no s贸lo la ocupaci贸n brit谩nica de Irak provoc贸 trastornos sociopol铆ticos y econ贸micos, sino que gran parte de Irak segu铆a sumido en la pobreza, el subdesarrollo y el tribalismo, lo que restring铆a gravemente la libertad y los derechos de las mujeres. En 1926 emprendi贸 en solitario una revoluci贸n educativa en la ciudad de Sil锚man卯 y sus regiones circundantes. Hapsa Khan emprendi贸 una campa帽a casa por casa con varias maestras para informar y animar a las familias a que permitieran a sus hijas asistir a la primera escuela de ni帽as de la regi贸n.

Hapsa Khan fue tambi茅n una defensora social de la justicia y trabaj贸 sin tregua contra las desigualdades. Las familias que no pod铆an permitirse la carga econ贸mica de educar a sus hijas recib铆an de Hapsa Khan personalmente los medios para hacerlo. As铆 pues, Hapsa Khan es responsable casi en solitario de los niveles de educaci贸n y alfabetizaci贸n de la sociedad en la que vivi贸. Miles de ni帽os, incluidos varones, fueron educados por ella, recibieron su apoyo econ贸mico o asistieron a las escuelas que fund贸, incluso despu茅s de su muerte. Esto supuso una revoluci贸n en s铆 misma, ya que muchos de estos ni帽os educados apoyar铆an despu茅s el movimiento nacionalista kurdo o animar铆an a sus hijos y familiares a convertirse en mecenas y revolucionarios en las d茅cadas siguientes.

La consideraci贸n de Hapsa Khan en la sociedad era tal que muchos intelectuales, acad茅micos, poetas, escritores y hombres prominentes la visitaban a menudo y entablaban con ella discusiones sociopol铆ticas e intelectuales cr铆ticas. En una 茅poca en la que las universidades o instituciones de ense帽anza superior eran bastante escasas, Hapsa Khan sirvi贸 como instituci贸n de s铆 misma y en s铆 misma. De hecho, los kurdos de Bashur hab铆an reclamado universidades ya en los a帽os veinte, pero no fue hasta finales de los sesenta cuando se construyeron las primeras universidades en la regi贸n del Kurdist谩n. Sus ideas sobre la justicia social y la igualdad, la reducci贸n de la pobreza y el analfabetismo, y la mejora de la situaci贸n de las mujeres y las ni帽as en la sociedad influyeron sin duda en muchos y contribuyeron a que perduraran las reformas y los cambios progresistas.

Pero su casa no era s贸lo un lugar de visita para hombres poderosos y de 茅lite. Tambi茅n era un centro de educaci贸n, reuniones comunitarias y planificaci贸n para las mujeres. Las mujeres de la comunidad se reun铆an a menudo en casa de Hapsa Khan para entablar un debate cr铆tico sobre 茅tica, el papel de la mujer en la sociedad, formas de combatir las influencias tribales y feudales en la familia y, especialmente, en relaci贸n con las cuestiones de g茅nero. Tambi茅n se discut铆a a menudo el papel y la responsabilidad de las mujeres dentro de la gran causa nacionalista. Teniendo en cuenta la naturaleza profundamente tribal y feudal de la sociedad de la 茅poca, sus esfuerzos por desobedecer los tab煤es sociales en torno a la visibilidad de la mujer en los espacios y papeles p煤blicos son asombrosos.

Asimismo, su casa se convirti贸 en un centro de caridad y ayuda a los pobres y a los que pasaban por momentos dif铆ciles. Se dec铆a que su casa estaba siempre abierta a los pobres, y que todos eran tratados por igual, con compasi贸n y amabilidad. A menudo ayudaba a familias pobres a acceder a m茅dicos de distintas regiones y ciudades, financiaba sus viajes y pagaba sus honorarios.

Pol铆ticamente, tambi茅n fue una figura formidable. Estaba casada con el jeque Qadir Hafid, hermano del jeque Mahmud Barzanji (1868-1956), que lider贸 varias revueltas contra los brit谩nicos en 1920. Tras la ocupaci贸n brit谩nica de Irak despu茅s de la Primera Guerra Mundial, el jeque Mahmud fue nombrado gobernador de Sil锚man卯. Hapsa Khan prest贸 apoyo ideol贸gico y financiero a la lucha kurda por la independencia y la libertad, y ayud贸 y organiz贸 las numerosas resistencias y manifestaciones del pueblo de Sil锚man卯 contra la ocupaci贸n brit谩nica. Cuando las revueltas de sus cu帽ados provocaron intensos bombardeos y la evacuaci贸n forzosa del pueblo por las fuerzas brit谩nicas, ella se neg贸 a marcharse y se qued贸 con las numerosas familias que no pudieron escapar. Su solidaridad y amor por su pueblo fueron incomparables, incluso a riesgo de perder la vida. En la d茅cada de 1930 envi贸 una poderosa carta a la Sociedad de Naciones en la que ped铆a que se reconocieran los derechos de los kurdos. Cuando m谩s de una d茅cada despu茅s, en 1946, Qazi Mohammad declar贸 la Rep煤blica de Mahabad en Rojhilat, ella fue una de sus primeras y m谩s firmes defensoras.

En 1930 cre贸 la primera organizaci贸n de mujeres, la Asociaci贸n de Mujeres Kurdas, centrada en abordar los problemas socioculturales y econ贸micos que afectaban a las mujeres kurdas. Su asociaci贸n tambi茅n proporcion贸 y distribuy贸 ayuda econ贸mica a mujeres en situaci贸n de pobreza y a sus familias, y apoy贸 la educaci贸n femenina. Hapsa Khan continu贸 con su labor ben茅fica, educativa y de justicia social hasta su muerte, el 12 de abril de 1953. A su fallecimiento, su casa familiar se convirti贸 en una escuela que ha seguido educando a las nuevas generaciones de kurdos.

El legado perdurable de Hapsa Khan

Es dif铆cil hacer justicia al papel revolucionario e influyente de Hapsa Khan, cuya contribuci贸n a la igualdad de g茅nero, la justicia social, la labor caritativa y la causa nacionalista kurda sigue siendo en gran medida ignorada o relegada a las notas a pie de p谩gina de la historia kurda. La pol铆tica kurda, las luchas revolucionarias y los movimientos nacionalistas en todo el Gran Kurdist谩n siguen siendo una esfera dominada por los hombres; y sin embargo, a pesar del papel de mujeres importantes y poderosas a lo largo de la historia de los kurdos, y del sacrificio y la valent铆a de las organizaciones de mujeres, individuos y grupos revolucionarios, muchas figuras femeninas hist贸ricas siguen siendo ignoradas o pasadas por alto. Sin embargo, el legado y el carisma de Hapsa Khan demuestran que ninguna sociedad -por tribal, feudal, dominada por los hombres o patriarcal que sea- no pueda verse obligada a cambiar hacia mayores grados de justicia social, igualdad de g茅nero y de clase y progreso.

Recordar a mujeres como Hapsa Khan, honrar sus vidas y sus esfuerzos, su inquebrantable amor por los oprimidos y los pobres, sus esfuerzos por romper tab煤es sociales y de clase, y su apoyo incondicional a sus compa帽eras deber铆a otorgarles un estatus especial en los anales de la historia kurda y de las luchas nacionalistas. 驴C贸mo podemos hacer justicia y honrar el inconmensurable impacto de Hapsa Khan en el pueblo y la sociedad kurdos? 驴C贸mo se pueden medir sus esfuerzos revolucionarios en pro de una transformaci贸n educativa, o c贸mo cambi贸 permanentemente el papel y la condici贸n de las mujeres y las ni帽as en la sociedad kurda? Seguramente, nada bastar谩 para honrar su memoria como se merec铆a. Sin embargo, garantizar que las generaciones de mujeres y ni帽as kurdas y la sociedad en general sean conscientes de su existencia, de su inmensa contribuci贸n a Kurdist谩n y asegurar que producimos y apoyamos a las muchas otras Hapsa Khan ocultas en nuestra sociedad es quiz谩s una peque帽a medida para garantizar que su memoria perdura.

