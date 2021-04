–

Mi nombre es Anabel Montes Miel., solo un nombre más de entre tantos miles de aquellas personas quo no miran hacia otro lado, quo van adelanto por aquello on lo quo croen, quo no olvidan y que “solo” quieren que la justicia no sea una palabra vacua

Hace más de un año y medio. en el verano de 2019. a bordo del barco. fui testigo directo de una de esas situaciones que jamás deberían haber pasado. una de esas cientos, miles de situaciones que suceden en este mundo que hemos construido y que. por desgracia. muchas pueden pasar desapercibidas, no se escuchan o no se quieren escuchar. 20 días de sufrimiento. de agonía. de absoluta y cruel inhumanidad gratuita. Totalmente innecesaria, evitable y que va más allá de las leyes.

Hoy ha tenido lugar la última audiencia preliminar contra el exministro del interior. Malteo Salvini celebrada en el aula búnker Ucciardone de Palermo. lugar donde tuvo lugar el maxiproceso contra la mafia italiana allá por 1987.

Estuve presente en diciembre 2020 cuando la primera fecha de audiencia preliminar se aplazó: también en enero y en marzo viéndole en persona, viéndonos en persona. Hoy no he podido estar físicamente pero estoy presente. lo mismo que cada una de las personas que también soportaron esos interminables días. las personas rescatadas, reales protagonistas de esta situación.

Lo más importante es que hoy, 17 de abril de 2021, la mujer con los ojos tapados y la balanza en la mano brilla un poquito más. Hoy. 17 de abril de 2021 el juez a cargo del caso contra Malteo Salvini por secuestro de personas y ‘abuso de poder” ha decidido enviarle a juicio. Se sentará en el banquillo como acusado.

Espero que la justicia siga brillando. Hoy es un día de esos en los que me enorgullezco de compartir la lucha antifascista. No pasarán!