No sólo el Estado ha llamado infiltradxs o pagadxs a lxs que están generando bloqueos, destrozos y saqueos en Huancayo el 01 de Abril, y ayer 04 de Abril en Lima, Trujillo Tarapoto … y Junín; Sino también lo ha hecho la izquierda y hasta algunxs compañerxs anarquistas. Esto es grave para la movida anarquista, ya que de esa manera se desentienden del hermoso Kaos que tanto difunden en textos poleras canciones afiches etc como el que hemos usado para este artículo. Claro,la excusa para eso es que como han robado chelas (cervezas) y hasta han robado en algunos mercados de barrio, entonces no son personas revolucionarias o con consciencia de clase ya que nadie debería robar en un mercado de barrio. ¿se olvidan acaso que dentro del barrio también hay burguesía o para no entrar en su dialéctica hay personas adineradas que someten a sus mismxs vecinxs?. ¿Será acaso que es una herejía para la anarquía robarse unas chelas?.

Curiosamente lxs que delataban esto, aún consumen alcohol, y no lo decimos para criticarles (aunque sí para hacer un llamado a la reflexión de lo que son parte con ese consumo y consumismo en general) sino para hacer ver su incoherencia y también hipocresía. Además nadie sabe en que se usarán esas chelas, aunque lxs que lo robaron parecían hacerlo para consumirla. Pero ahí entra una vez más la moral en variso aspectos, en dictar que se roba o que no, y a quien se roba y a quien no, o en que se hace con lo robado, o las causas del robo. Algunxs lo podemos hacer por pura diversión que también tiene como objetivo desestabilizar lo reglado lo pautado, la civilización misma y su consumo.

Tal como se vió en Chile que se robaban televisores, y cada unx de ellxs verán sus motivos, así como también se vió que otrxs los quemaban en fogatas. Además no todo debe tomarse en función al registro que quede, es decir no esperen que la gente se grabe en un video y lo suba a youtube para que sus acciones sean aprobadas como revolucionarias. No todxs roban con fines revolucionarixs, aceptenlo ya, sino dejen entonces de reivindicar la palabra pueblo dentro de sus manifiestos textos etc. y acepten ya, que el robar es ya un acto de expropiación, les vuelvo a hablar en su dialéctica para que entiendan, porque es ir contra la propiedad sea pública estatal o privada o de burguesxs de barrio que suelen también botar ambulantes.

Es la civilización una muestra de la lógica de la propiedad y demás pestes. La ciudad es lo mismo, desestabilizarla es también un acto contra la dominación, y debería usarse también como una herramienta de tensión hacia la ciudadanía que vegeta en ella bajo la lógica del consumismo la obediencia alienatoria y la productividad.

El no saber quienes desataron el Kaos, no debería ser una excusa para condenar esas acciones y/o atribuirlas a la derecha o a la izquierda o al grupo que deseen ensuciar. O para quedar bien con la moral ciudadana. Revisen una vez más los textos que hablan del Kaos, o analicen ese tema antes de caer en el moralismo y purismo.

Sí, hay infiltradxs también, como en todo sitio y en toda lucha. Pero generalizar es caer en dicotomías como algunos sectores han hecho con la guerra Rusia Ucrania, y tal cual se hizo con la narrativa Covid que la mayoría la adoptó como verdad para que no les digan conspiranóicxs o de derecha, e inconscientemente les ha hecho cómplices de la Dictadura biotecnológica y de control totalitario con los carnet Covid y sus numerosas vacunas para no ser excluídxs en su sociedad cárcel sus productos y servicios. El mundo empieza a formar nuevos guetos, los guetos Covid, producto del Apartado Sanitario similar al Apartheid en Sudafrica y a la persecusión Nazi en el Holocausto.

Resultado de toda esa moral y miedo, es que han caído en la trampa de aquel Almirante (da igual si es de derecha) y congresista Montoya que dijo que le había llegado información de Inteligencia diciendo que grupos vandálicos habían coordinado para hacer saqueos en todo Lima, razón por la cual el Presidente Castillo decretó a media noche el Toque de Queda para hoy 05 de Abril. Es curioso que la prensa hable ahora de encerrar a toda la capital, en claro acto de condenar este Toque de Queda no por la libertad misma, sino para tener una excusa más para reforzar la figura de incapacidad del presidente Castillo. bien que en toda la pandemia hasta hacían espectáculo del encierro y las persecusiones y operativos hacia lxs desobedientes del encierro. Un dato a tomar en cuenta es que el área estatal de servicio de Inteligencia ha sido repartido al partido de Renovación Popular del candidato a la presidencia López Aliaga un declarado anti-comunista. Y ya sabemos que es lo que piensan estxs que se declaran así, ya que dentro de ese saco suelen meter a anarquistas y demás disidencias sociales. Y el sector de Defensa ha sido repartida al partido Avanza País del liberal De Soto

https://larepublica.pe/politica/2021/09/24/purgan-a-9-directores-y-asesores-de-la-direccion-de-inteligencia-dini-pedro-castillo/

https://cossnoticiasperu.blogspot.com/2021/08/congreso-impuso-repartija-que-no-se.html

Y que curiosamente lo acaba de levantar (el toque de queda) y está ahora en el congreso obedientemente rindiendo cuentas a la gente que lo quiere vacar.

Debido a esto también del Toque de Queda y el miedo por esos planificados saqueos, es que la acostumbrada marcha anual por el histórico 05 de Abril (fecha del autogolpe de Fujimori en 1992) no se ha realizado, y ni siquiera planificado ni en redes sociales.

Dando amplio espacio para que la derecha (hoy dentro de lo popular) en estos momentos se manifieste en el Centro de Lima ya con el Toque de Queda anulado, y hasta han llegado a enfrentarse con la policía y casi destrozado un patrullero. También han roto las lunas del Ministerio Público. Eso también huele a la complicidad de cierto sector de la policía ya que la represión cotidiana brilla por su ausencia.

También motivadxs por su periodista (asqueroso pedófilo y racista) de cabecera Beto Ortíz que dijo el 01 de Abril que Huancayo demostraba a lxs limeñitxs cómo se hacen las protestas por la vacancia. Sí, atribuyó esas protestas y actos revoltosos convenientemente a la vacancia que tanto desea para entre otras cosas regresar al Perú ya que se escapó con miedo en México cuando Castillo tomó la presidencia.

Desde luego no vamos a decir que todxs son de derecha ahí, debido a que es posible que halla compas ahí haciendo lo suyo, o gente sin ideologías también.

En conclusión, hay respuesta de ideologías multiformes a lo que sucede en el ahora en Perú, lejos también de las manipulaciones de derecha, izquierda y centro.

Y se nota también que son los sectores populares los que ponen el pecho sea cual sea la ideología de Poder a la que sigan o crean con convicción o mediante el engaño característicio de cada grupo de Poder. Así se fué formando la civilización, mediante pugnas internas, sectorizaciones de grupos humanxs, pero que han llevado como siempre el estandarte del Progreso y su antropocentrismo aspirando siempre a subir de escala social.

El dinero no mata el hambre, lo crea.

El Poder no es neutro, la tecnología y el Estado tampoco. Son nocivas, dominantes…

La civilización es la guerra a la naturaleza y a la libertad.

Abrazemos el Kaos, lo desconodido, si queremos realmente cambiarlo todo. Sino, sigamos en el mismo círculo vicioso.

Animales malcriadxs