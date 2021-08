–

De parte de Lobo Suelto August 10, 2021

Silvia nos invita a pasear por un paisaje que dibuja para habitarlo.

El libro comienza con la nostalgia del verano reciente, apenas antes de iniciar la cuarentena por estos lares, a煤n con el recuerdo de la arena en los pies, paisajes de playas que ya empiezan a estar vac铆as, despobladas, como cuando termina la temporada; o que ya anuncian soledades por venir.

Dice: una parte de mi mundo se cerr贸, pero entrevemos que alguna puerta fue abierta para compartir con otros ese mundo.

Ya la dedicatoria a sus hijas, tan cerca ellas (y tan lejos), mastica, repasa las distancias alteradas. Ellas en la pantalla, casi las 煤nicas caras sonrientes a lo largo de estos dibujos.

Durante 2020 esperaba sus dibujos, me sorprend铆an los primeros que vi en su Facebook, casi con alegr铆a coincid铆a en esa cierta mirada: 鈥渟铆, es eso, es as铆鈥, pensaba a medida que iban apareciendo. Alguna vez le mand茅 fotos de personas en las terrazas que divisaba desde mi ventana鈥揷asi siempre solas, dibujando movimientos en el aire-. La vida imitando el arte de Silvia.

Nos trae a la memoria este libro, la creciente desorientaci贸n que percib铆amos, en aquellos primeros meses del aislamiento, ante los lugares conocidos, familiares y sin embargo cambiados, no sab铆amos a煤n en qu茅. Transit谩bamos perplejos, desalojados de nuestro habitual paisaje urbano.

Uno de los que m谩s me conmovi贸: 驴Entramos? Un hombre y su perro, de espaldas, ante un parque desolado, detenidos ante una cinta sutil, que da a entender que no se puede pasar.

Nos cuenta que cuando su mundo se cerr贸, empez贸 a trabajar en dos espacios, a los que llama: Espacio Diurno, el de las t茅mperas, y Espacio Nocturno, el de los bordados.

Espacios nombrados en una dimensi贸n temporal.

D铆a y noche. Armar rutinas. Dibujar y bordar. Noche y d铆a. Bordar y dibujar. En el entretiempo, mirar, animarse a salir, convertir quiz谩s esa desolaci贸n en algo narrable, habitable.

Bordar la noche juega con animales coloridos, sin barbijos; dichosos ellos, atemporales.

La mayor铆a de los dibujos muestran figuras solas, y aunque haya dos o m谩s personas, transmiten soledad. O insin煤an que este fue, en ese d铆a, el rato en compa帽铆a, entre tanto estar solitario.

Silvia nos convida a husmear en esas terrazas, balcones, calles, casi como esp铆as entrando en una intimidad expuesta. Actos m铆nimos, un estar lento: pasear al perro, mirar el cielo desde lo alto del edificio- las manos atr谩s-, trotar en el balc贸n, hablar por tel茅fono, saltar la soga, tomar sol; abrigados o en bikini, un recorrido por todas las estaciones del a帽o en pandemia. Tiempos suspendidos.

La bici del delivery, en ocasiones lo 煤nico que se ve铆a moverse en las calles.

La ropa tendida, tambi茅n trasmite soledad.

Y siempre por all铆 alg煤n perro.

Me entraron ganas de obsequiarle unos hilos de seda hermosos de mi madre, que guardamos amorosamente en el caj贸n de objetos de otro tiempo.

Por si sigue la cuarentena.

Naturaleza muerta, t茅mpera, 18脳26 cm, ph Amadeo Azar

*La imagen que ilustra la nota es: Autorretrato, t茅mpera, 23脳15 cm, ph Amadeo Azar

