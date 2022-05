–

Dedicado a mi t铆o PRdS

La primera parte del Quijote acaba con algunos versos que Cervantes atribuye a unos 芦acad茅micos de la Argamasilla禄. Por recordar el esp铆ritu de aquello reproduzco el 煤ltimo de los poemillas, supuesto epitafio en la sepultura de la dama de Don Quijote. Su presunto autor tiene el curioso y actual nombre de Tiquitoc. Los versos dicen as铆: 芦Reposa aqu铆 Dulcinea, / y, aunque de carnes rolliza, / la volvi贸 en polvo y ceniza / la muerte espantable y fea. / Fue de castiza ralea / y tuvo asomos de dama; / del gran Quijote fue llama / y fue gloria de su aldea禄. Se ve que, ya entonces, a Cervantes aquello de las academias le parec铆a asunto para tratar con algo de guasa.

Cuando el autor de estas l铆neas era joven, estudiante de arquitectura y aficionado al arte, la academia era algo de lo que hab铆a que mantenerse lo m谩s alejado posible. La Modernidad, las vanguardias de principios del siglo XX, se hab铆an construido como una cr铆tica a todo aquello. Y de nuevo en los 60 y 70 hubo otro gran ciclo de rechazo hacia lo acad茅mico. De aquel rechazo supongo que 茅ramos nosotros herederos: mis h茅roes y hero铆nas intelectuales y art铆sticas, y por supuesto, revolucionarias, encarnaban todo lo contrario de lo acad茅mico. Y mi campo m谩s concreto de trabajo de aquel entonces, el de los pioneros de la arquitectura medioambiental y bioclim谩tica, que as铆 se llamaba por entonces, era en aquellos a帽os bastante marginal鈥 Y, algo m谩s tarde, lo mismo con los colegas hackers, y la gente de los medialabs y los centros sociales. Todo lo que me gustaba, que me hac铆a querer ser parte del mundo de la cultura, el arte y, hasta cierto punto, la Universidad, era siempre lo contrario de lo que uno imaginaba como ser acad茅mico. Un t铆o m铆o, que fue quiz谩s el que me inspir贸 el deseo de ser profesor 鈥攃omo 茅l鈥 hab铆a estudiado en Par铆s en los 60, y contaba que durante el 68 hab铆an ido a pedir consejo a Federica Montseny, la ministra anarquista de la Rep煤blica, y que lo primero que les dijo fue: 芦隆Lo que ten茅is que hacer, antes de nada, es cortaros el pelo!禄. Aquellas historias鈥 para m铆, 隆verdaderas aventuras del aprendizaje y el conocimiento!

Frente a aquel paisaje, seguro que algo rom谩ntico, hoy veo a amigos y colegas j贸venes 鈥攁hora soy yo el profesor veterano鈥 present谩ndose a s铆 mismo, con orgullo, como acad茅micos. Y me chirr铆a bastante. Me suena a querer 芦hablar la lengua del amo禄 que dec铆a Audre Lorde. Lo que parece haber ocurrido es que nos pusimos a usar el t茅rmino tal como se hace en el mundo anglo-estadounidense, donde academic se emplea para referirse a un profesor o investigador universitario o asimilado. Aunque tambi茅n all铆, en el lenguaje popular, quiz谩s activista, se sol铆a decir que algo era acad茅mico para indicar que se trataba de una cosa superficial y sin ninguna relevancia pr谩ctica. Y es que esto de que los universitarios se llamasen a s铆 mismos acad茅micos, en Espa帽a hace quince o veinte a帽os, no era as铆. Al menos en mi campo. Aunque s铆 que me dicen que es diferente en otras tradiciones: en antropolog铆a o sociolog铆a, por ejemplo.

Volvamos algo m谩s atr谩s para intentar comprender mejor el asunto: el origen del t茅rmino academia, como casi todo el mundo habr谩 o铆do alguna vez, viene de un jard铆n o parque en las afueras de la antigua Atenas, cuyo nombre honraba a un antiguo h茅roe de nombre Academos. La idea de aquella escuela era la de formar a las 茅lites atenienses para que gobernaran la ciudad de manera sabia y prudente 鈥攅so explica Lled贸鈥. La escuela de Arist贸teles, quiz谩s m谩s cient铆fica y menos pol铆tica, se llamaba el Liceo. El lugar en que se reun铆an los seguidores de Epicuro era un jard铆n o huerto m谩s modesto. Otras escuelas ense帽aban en la calle, en el 谩gora: los llamados sofistas; o los estoicos, que deben su nombre efectivamente a las estoas, los grandes soportales de los espacios p煤blicos de las ciudades griegas y helen铆sticas. Di贸genes, el c铆nico, sabemos que viv铆a en la calle, en un tonel o un tinaj贸n, como un mendigo, medio desnudo. El nombre de academia parece entonces una elecci贸n bastante pertinente para lo que siglos despu茅s vendr铆an a ser las academias. Ya se ve que a nadie se le ocurri贸 llamarlas estoas, ni mucho menos toneles.

Uno no ve mal que existan academias, todo lo contrario. Ha tenido y tiene familiares y amigos en academias varias, y est谩 orgulloso de eso. Como recordaba Whitehead, y seguro que otros muchos, el mantenimiento de los saberes y conocimientos es fundamental para la continuidad de la vida social. El problema es cuando este aspecto conservador, que con tanta facilidad se entrelaza con la reproducci贸n y ampliaci贸n del statu quo, domina en exceso las otras dimensiones de la cultura, las ciencias, las pr谩cticas鈥 Mi hip贸tesis, entonces, es que el uso del t茅rmino acad茅mico/a para referirse a profesores o profesoras o investigadores universitarios no es inocente. Incorpora, aunque sea inconscientemente, una cierta manera de entender y desempe帽ar este tipo de trabajo, que se caracteriza por valores como la sumisi贸n a la autoridad, la normalizaci贸n, la jerarquizaci贸n y cosas as铆 鈥攅ntre las que, con la mayor frecuencia, prolifera la pasi贸n desmedida por lo burocr谩tico鈥.

As铆, la idea del nuevo academicismo funciona, siempre a mi juicio, como un marco de disciplinamiento o control de los universitarios y de la instituci贸n Universidad. En varios sentidos. Uno de ellos ser铆a el de tener ocupados a los profesores y profesoras, compitiendo entre s铆, escribiendo los llamados art铆culos acad茅micos. Estas son las nuevas carreras universitarias: correr todo el tiempo para ver qui茅n llega a ser m谩s acad茅mico; y as铆 conseguir una mejor retribuci贸n, m谩s seguridad en el trabajo, mayor reconocimiento鈥 Otro sentido del disciplinamiento ser铆a el de orientar el tipo de preguntas que se plantean los y las investigadoras. Los sistemas de calidad del nuevo academicismo 鈥攍a publicaci贸n en revistas internacionales indexadas y la participaci贸n en proyectos financiados mediante convocatorias competitivas鈥 hace que lo importante no sean tanto las ideas y las acciones en s铆 mismas, sino los requisitos formales e indicadores cuantitativos. Lo que me hace acordarme del bueno de Thomas Pynchon, que dec铆a que 芦si consiguen que te est茅s haciendo las preguntas equivocadas, no necesitar谩n preocuparse por las respuestas禄. Las que le谩is de vez en cuando art铆culos acad茅micos 鈥攓ue en el argot se llaman art铆culos cient铆ficos鈥 sabr茅is de qu茅 hablo. Vale.