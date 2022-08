驴C贸mo la colonialidad nos arrastra hacia la paradoja se帽orial?

Sobre el peligroso posible retorno del neoliberalismo

Por Nelson Guti茅rrez Rueda

Introducci贸n

Muchos y diferentes sujetos pueden cambiar en los procesos revolucionarios y pasar de h茅roes a villanos en pocos a帽os, pero en realidad lo que no cambia y no se transforma es su modo de pensar, una forma de pensar que transversaliza varios a帽os atr谩s a la paradoja se帽orial, no se trata de una idea, tampoco un conjunto de ideas, tampoco se trata de ideas frente a pr谩cticas, sino de un modo o forma de pensamiento que se corresponde con una especie de estructura que ha colonizado la realidad, expresado hoy en d铆a en el gran metadiscurso del neoliberalismo que tiende a ser encubierto con tecnicismos y que recurre siempre al escepticismo acad茅mico enfocado a ocultar el sentido de la realidad (sentido de la transformaci贸n) a negarla en base a invalidar estrat茅gicamente a los sujetos que portan tal sentido, hoy en d铆a a los pueblos ind铆genas.

Ahora bien, la paradoja se帽orial est谩 identificada con la inevitable vuelta de las clases elitistas al poder, y junto a la colonialidad mantienen la misma declaraci贸n de naturaleza humana: la creencia de una superioridad racial como principio y finalidad que se esconde debajo de imposturas. El an谩lisis de estos t贸picos que son hoy m谩s perentorios en nuestro contexto latinoamericano, se los debe abordar desde un grado de responsabilidad con el presente y como advertencia mutatis mutandis para que las generaciones de j贸venes que ahora deban hacerse cargo de las nuevas coyunturas pol铆ticas, mantengan una reflexi贸n alerta, para poder comprender c贸mo est谩n ocurriendo los procesos pol铆ticos y sociales en el continente.

Fue Zavaleta Mercado quien plante贸 este problema, que de alguna forma nos toca reactualizar, tomando en cuenta la contribuci贸n de An铆bal Quijano y de Juan Jos茅 Bautista entre otros pensadores y gente preocupada por los procesos revolucionarios en el continente. La inevitable paradoja lleva por principal problema la 鈥渧uelta de lo se帽orial鈥 que caracteriza una inevitable lecci贸n hist贸rica que suele pasarse por alto, pero sobre todo no se toma en cuenta a quienes la protagonizan y qu茅 tipo de constantes en el tiempo siguen siendo vigentes. Zavaleta Mercado falleci贸 en 1984, no vio la entronizaci贸n del Decreto Supremo N掳 21060, tampoco lo que ocurri贸 desde el a帽o 2006, pero es seguro que de estar vivo hubiera ayudado a identificar a estos sujetos que se disfrazan de pueblo, es decir quienes siendo neoliberales en su esencia juegan y se mofan de 鈥渉acerse jaraquiri a s铆 mismos鈥 con cargos directivos o de m谩ximas autoridades, instalados en ministerios, viceministerios, alcald铆as, gobernaciones, comit茅s c铆vicos entre otros espacios donde detentan el poder o siendo los 鈥vecorreydile鈥 de siempre y los cl谩sicos pongos que fueron proliferando en la administraci贸n p煤blica a costa de mantener al pueblo desinformado y acotar o demostrar poder en marchas, conflictos y parecidos. Todo tipo de antiguas actitudes (coloniales) reactualizadas bajo el contexto presente. En ese sentido, se intenta reflexionar acerca de c贸mo los fantasmas del pasado colonial usando a los taparacus de turno avizoran desgracias a la vida de las personas del presente y c贸mo en realidad, estamos en medio de una constante reproducci贸n de lo mismo, pero en diferentes circunstancias que no cambian en el fondo, sino quiz谩 s贸lo en un grado m铆nimo pero potenciable, mientras crecen y proliferan los demagogos, y develarlos es una tarea necesaria y urgente para cualquier proyecto intelectual que intente coherencia en su pensamiento.

Colonialidad

Los rasgos de 鈥渃olonialidad鈥 al que se har谩 alusi贸n est谩n en correspondencia del problema planteado por Quijano en la 鈥淐olonialidad del poder: Eurocentrismo y Am茅rica Latina鈥, es sobre todo la exposici贸n clara y concisa que hace este autor (Quijano, 2000)[1] que permite entender la vinculaci贸n hist贸rica entre el proceso colonial y el poder, que en 煤ltima instancia es sustentado por una visi贸n racializada de la realidad que se reproduce en la modernidad, que en t茅rminos mundiales adem谩s, es parte del eurocentrismo con el que se construyeron las ciencias sociales o de la naturaleza.

Esta vinculaci贸n de los problemas coloniales con los problemas propios del poder, no siempre son bienvenidos en los contextos nacionales, y en los procesos pol铆ticos se ha tendido, en ocasiones, a soslayar el problema de la 鈥渄escolonizaci贸n鈥, y enfocarse en otros temas como los culturales, aunque esta actitud sea un rasgo claro de las propuestas neoliberales sobre la pol铆tica, es decir tender a folkclorizar todo cuanto se puede para as铆 convertir hasta las cosmovisiones de los pueblos, en mercanc铆a vendible y ofertable para el consumo local y extranjero, se ha seguido de muchas formas desarrollando en los pa铆ses latinoamericanos. Pero la situaci贸n es mucho peor, dado que los procesos pol铆ticos, tienden a reconfigurarse y de alguna forma volver por el camino del neoliberalismo, gracias a las acciones de dos tipos de sujetos: por un lado quienes piensan y creen fervientemente en que 鈥淭here is no alternative鈥 鈥渘o hay otra alternativa鈥 y que pueden contribuir al discurso del cambio, pero solo lo hacen con fines utilitarios y demag贸gicos en realidad; por otro lado est谩n quienes, aunque no crean en el neoliberalismo y defienden en el fondo la necesidad del cambio o la transformaci贸n, aun as铆 se suman a los primeros, se subordinan al neoliberalismo, este segundo tipo de sujeto suele tambi茅n estar representado por el cl谩sico tecn贸crata, que en realidad es demasiado ingenuo o demasiado perverso, que puede defender tanto a 鈥淣apole贸n, Hitler o Gandhi siempre y cuando cumplan con las normativas y paguen su salario鈥, as铆 mismo los oportunistas pueden ser parte de este segundo grupo, el hecho es que su subordinaci贸n est谩 ligado a la reproducci贸n de su inter茅s individual, que les genera algunos problemas psicosociales que intentan siempre ocultar y controlar, y por ello tambi茅n hasta pueden aparecer como fervientes seguidores de los procesos de transformaci贸n.

El problema aparece con el primer grupo, porque estos sujetos (que siempre han cre铆do en la promesa del mercado total, en Friedman y que hoy buscan y compran todo cuanto pueden de informaci贸n y bibliograf铆a de von Hayek o von Misses) quieren promover o replantear el neoliberalismo a nombre de: Vivir Bien/Buen Vivir, Descolonizaci贸n o Estado Plurinacional. En muchos casos son producto de algunas lecturas y modas posmodernas, cuesti贸n que se deber谩 debatir a mayor profundidad posteriormente. En todo caso, es que este primer grupo opera con mucho conocimiento, establece redes de poder, coloca premeditadamente a sus mismos promotores en diferentes puestos en los gobiernos. En todo caso, si se revisa la historia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia, as铆 como Zavaleta siempre ten铆a presente, lo que ha ocurrido en la d茅cada los a帽os 60鈥檚 y posteriormente, ha sido toda una formaci贸n social predispuesta a mantener estructuras coloniales de poder, totalmente verticalistas, elitista y racistas, en cuyas perspectivas la discriminaci贸n ocurre como parte de una estrategia laboral o educativa, y fueron este tipo de sujetos los precursores inmediatos de la entronizaci贸n del decreto N掳 21060 con la que se termina de establecer las recetas neoliberales en Bolivia, pero que para el caso, fue solamente la reactualizaci贸n de las l贸gicas coloniales en base, sobre todo, al crecimiento del mercado capitalista.

Se encuentra de igual modo que los sujetos del primer grupo, en la d茅cada de los a帽os 90鈥檚, establecieron una serie de criterios que calaron fuertemente en toda una generaci贸n, especialmente si se revisa la generaci贸n de acad茅micos formados en los formatos neoliberales, que hoy incluso aprovechan sus puestos de poder para defenestrar a la izquierda cl谩sica, aunque al mismo tiempo usan los t茅rminos (por ejemplo marxistas) que normalmente son parte de una propuesta que tampoco fue actualizada, pero que ten铆a claro que del neoliberalismo y de la expansi贸n del mercado total, nada bueno resultar铆a. En muchos casos este tipo de sujetos del primer grupo, provienen justamente de estratos pobres y guardan un resentimiento radical contra ellos mismos, no pudiendo reconocerse en el proceso de cambio, no aceptando su papel en los cambios pol铆ticos y vendi茅ndose a la red que detenta el poder, disfrutando de algunos de los placeres que provienen de la traici贸n, la mentira o el robo.

Entre esta clase de intelectuales, se encuentran tambi茅n quienes a t铆tulo de academia solamente pretenden contrastar la realidad con los principios neoliberales y no les importa la verdad de las cosas o el sentido de sus objetos de estudio. Se encuentran en diferentes espacios p煤blicos, tanto a nivel central, gobernaciones, alcald铆as o reducidos en peque帽os grupos en las universidades sobre todo privadas. Un ejemplo al respecto es si se revisa las perspectivas con las que se pretende abordar el problema de las 鈥渃lases sociales鈥 en Bolivia, normalmente se usa una perspectiva ampliamente aceptada en la sociolog铆a local, con la que se tiende investigar la denominada 鈥渕ovilidad social鈥, categor铆a que esconde los problemas raciales, as铆 mismo este tipo de intelectuales neoliberales no declarados, entienden tal cual en el tiempo colonial, que toda sociedad es verticalista en su esencia, (es posible que las ideas de los liberales del siglo XVIII aparecer铆an ante ellos como teor铆a cr铆tica, en todo caso no aceptan la idea de 鈥渋gualdad鈥).

En este escenario, reproducido y controlado por los neoliberales del primer grupo, el problema ind铆gena es relegado a un problema de 鈥渓as masas, las clases bajas o el pueblo鈥 en base a los mismos prejuicios coloniales, entre los que incluso, formaba parte el asumir como incapaces a los pueblos ind铆genas, pues de ellos hasta el d铆a de hoy reproducen 鈥揺stos neoliberales鈥 la peor versi贸n, si se habla por ejemplo de los sabios, amawtas o equivalentes en pueblos de tierras bajas o de la Amazon铆a, no se les considera a la par de los intelectuales modernos o de los saltimbanquis posmodernos, sino que se los denigra coloc谩ndolos en el conjunto de timadores, embaucadores, vividores y mentirosos. En gran medida en el tiempo republicano no fue las ideas liberales las que pudieron cobijarse en la clase pol铆tica boliviana, sino la reactualizaci贸n del racismo y la denigraci贸n del pueblo, la denigraci贸n de las masas, de los obreros, de los peque帽os comerciantes, en fin de todos quienes son catalogados con 鈥渋ngresos bajos鈥.

Paradoja se帽orial

Esta idea es de las m谩s complejas para poder describir la realidad pol铆tica de un pa铆s sumido en la colonialidad del poder, pero es bastante precisa si se sabe vincular con los procesos pol铆ticos y especialmente como parte de un pensamiento alerta y cr铆tico, cuya tarea es evidenciar y visibilizar este tipo de problemas. Zavaleta Mercado trat贸 este t茅rmino en 鈥淟o nacional-popular en Bolivia[2]鈥 que trata sobre sujetos que al intentar realizar un cambio a favor de los estratos dominados del pa铆s terminan reforzando 鈥渓o se帽orial鈥, ahora bien esto 煤ltimo (lo se帽orial) hace referencia a la nobleza, pero no en un sentido positivo, sino en el sentido hist贸rico que connota m谩s bien una denuncia, lo se帽orial como aquella actitud 鈥渄e dominaci贸n, de superioridad y de grandeza鈥 ante un grupo subordinado. Desde este punto de vista, podr铆a entenderse a las 茅lites pol铆ticas de los a帽os 70鈥檚 y 80鈥檚 como el bloque de 鈥渓os se帽oriales鈥 que detentaban, no t铆tulos nobiliarios, sino que se fundamentan en su procedencia y especialmente en su supuesta raza. La diferencia con el d铆a de hoy es que no lo expresan abiertamente, sino que han consolidado peque帽os grupos semi-clandestinos, a los que a partir del a帽o 2006 invitaron a algunos escogidos dirigentes y l铆deres ind铆genas o a sus familiares y allegados. Los gobernantes de all铆 en adelante, tienden siempre a ser rodeados por el bloque de los se帽oriales, los que adoptaron para s铆 al neoliberalismo, porque el programa intelectual y pol铆tico era muy coincidente y en definitiva les da sentido a sus acciones, a lo que son en realidad, pues les otorga la opci贸n de profundizar la colonialidad del poder y reconstruir lo se帽orial, utop铆a que guardan como tesoro y que solo muestran a sus m谩s allegados. Por ello fue tan complicado el proceso de reversi贸n de las pol铆ticas neoliberales, lo fue tambi茅n la guerra del agua en el a帽o 2000 en la ciudad de Cochabamba y la guerra del gas en el a帽o 2003 en la ciudad de El Alto.

Los sujetos del primer grupo, es decir aquellos que en realidad creen en el programa intelectual y pol铆tico del neoliberalismo, usan cuanto pueden para revertir el proceso de cambio, la transformaci贸n pol铆tica de un pa铆s como Bolivia. Y la paradoja consiste es que estos sujetos son los mismos que al inicio del siglo XXI, promov铆an la revoluci贸n, se les escuchaba predicar contra el neoliberalismo y ten铆an rele铆do algunos textos de Marx o de los marxistas latinoamericanos. Una lectura atenta de sus escritos o de sus acciones durante m谩s de 15 a帽os en el gobierno central o en las diferentes gobernaciones, alcald铆as y dem谩s, har谩 notar f谩cilmente que siempre bloquearon la posibilidad de una profundizaci贸n del proceso de cambio, que todo cuanto hicieron estaba direccionado a que no pueda si quiera concebirse 鈥渙tro mundo posible鈥 que no sea el mismo mercado-mundo neoliberal al cual se adscriben sin ning煤n tipo de reflexi贸n. Pueden aportar a cualquier discurso, sobre todo cuando son apoyados por los sujetos del segundo grupo, y son en gran medida responsables (directos e indirectos) de los fracasos pol铆ticos, de los cr铆menes contra el pueblo, como lo ocurrido en Senkata o Sacaba en el a帽o 2019, mientras desde sus propiedades recientemente adquiridas (sobre todo en la exclusiva zona sur de la ciudad de La Paz), miraban en sus televisores de plasma la masacre al pueblo que defend铆a el proceso de cambio, mientras 鈥揺stos neoliberales鈥 se reun铆an a intercambiar informaci贸n y de alguna forma chismear sobre lo mal que le est谩 hiendo a los pol铆ticos, a los cuales, supuestamente asesoraron y apoyaron por m谩s de una d茅cada. Es tambi茅n ver铆dico de un soci贸logo que ocupando varios cargos directivos en el gobierno, una vez ocurrido el golpe de Estado de 2019, compuso y produjo temas musicales dedicados a hacer mofa de la salida de 鈥渓os indios del gobierno鈥, y de este tipo proliferan hoy en d铆a muchos en espacios gubernamentales, lastimosamente no son pasivos espectadores, sino que conforman grupos y redes de poder, apuntan a espacios de decisi贸n y siempre buscan contactos para poder influir en los gobernantes. Es necesario pensar en estos sujetos concretos y la demagogia que llevan dentro, para poder entender esto de la 鈥減aradoja se帽orial鈥. No olvidarse de la lecci贸n hist贸rica, que de hecho ha ocurrido en diferentes contextos, que en el momento mismo de que se cree que se tiene ganado un proceso de transformaci贸n, puede perd茅rselo y todo volcarse con consecuencias desastrosas.

Pol铆tica y neoliberalismo

El neoliberalismo es un programa intelectual y pol铆tico, ha consolidado a lo largo y ancho del mundo una academia, intelectuales, pol铆ticos, comerciantes, empresarios, deportistas, artistas, subculturas, ciudades, sociedades, estados, individuos. No es solamente un problema ideol贸gico, aunque el neoliberalismo se presenta de modo muy ideol贸gico, usa a los 鈥渞epetidores鈥 de ideas simples, para poder reproducirse y expandirse. Hay variadas teor铆as que refuerzan las lecturas, de que todo puede leerse en t茅rminos de mercado, las relaciones humanas pueden, en su conjunto, ser descritas como estructuras del capitalismo, cada persona puede poseer alg煤n tipo de capital, y en esa perspectiva han confluido la derecha y gran parte de la izquierda. Ante estos hechos que est谩n ocurriendo, curiosamente, ante el curso de la historia de los pueblos, es decir al tiempo que varios pa铆ses en Latinoam茅rica pretenden salir del neoliberalismo, y se plantean la necesidad de correspondencia entre su pensamiento y su forma de ser, entre sus culturas y la forma estatal, quieren declararse como Estados Plurinacionales, pretenden profundizar el Vivir Bien, Buen Vivir o Vivir Sabroso, es en este mismo tiempo que de modo, quiz谩 inadvertido, el neoliberalismo utiliza a sus m谩s atractivos argumentos, la inevitable e imponente sociedad vertical, que en correspondencia de la colonialidad, pretende hacer creer a todo el mundo, de que es parte de la naturaleza humana, mientras los neoliberales en el poder, juegan como carta debajo de la mesa, sus segundas intenciones, hacer de los postulados pol铆ticos transformadores: Vivir Bien, Estado Plurinacional o Descolonizaci贸n, versiones acordes al mercado neoliberal y cerrar las opciones a los pueblos ind铆genas, cerrar sus centros de estudio, desconocer a sus sabios, sus saberes, sus horizontes de vida, en fin apartarlos, dividirlos y hasta enfrentarlos.

Al cabo de casi veinte a帽os de las masacres en la ciudad de El Alto, desde donde escribo, se puede apreciar que no bastan las buenas intenciones, quiz谩 tampoco el sacrificio cuando es mentiroso, la rueda del neoliberalismo vuelve a girar y ahora podr谩 ser con m谩s fuerza, pues la paradoja se帽orial es un hecho que debe ser resuelto, para lo cual el criterio fundamental para quienes pretenden hacer el cambio de modo real y concreto, es que a estos 鈥渢aparacus neoliberales鈥 no les importa nada, m谩s que el dinero, el poder y el placer ego铆sta, pues ver谩n incluso morir delante de ellos los proyectos y hasta al pueblo y tomar谩n beneficio, hasta de las tragedias, su modo de ser se origin贸 con los ambiciosos colonizadores en los siglos XVI y XVII, son los Q鈥檃ras de los que nos advirtieron, pues perdieron su alma con el neoliberalismo y adquirieron con gusto la verg眉enza y la locura; es posible que si fracasan huir谩n lejos (con el dinero mal habido) al cabo de todo esto, pero su destino es el de enfrentarse a s铆 mismos, algo de lo que no se puede huir jam谩s. Ama sua, Ama llulla, Ama quella.

Mientras que para nosotros s贸lo queda un llamado a los m谩s j贸venes, para que vuelvan a gritar las palabras: revoluci贸n, pachakuti, transformaci贸n, y en el mismo tono que K. Marx dijo en su tiempo, al denunciar actos parecidos, es justo cerrar este texto diciendo: Diximus et salvavimus animan nostram.

Nelson Guti茅rrez Rueda

El Alto 鈥 Bolivia, 16 Agosto mes de la Pachamama de 2022

[1] Quijano, Anibal (2000) Colonialidad del poder: Eurocentrismo y Am茅rica Latina. CLACSO: Buenos Aires.

[2] Zavaleta, Mercado (1986) Lo nacional-popular en Bolivia. FCE: M茅xico.