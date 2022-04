–

El 25 de Marzo de 2022, nos enteramos por la prensa (Diario de Sevilla), que CCOO y UGT han firmado un preacuerdo con la patronal del sector.

A fecha de hoy (16 meses despu茅s) solo sabemos que el convenio tendr谩 una vigencia de tres a帽os, que va desde el 1 de enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2023, seg煤n ese acuerdo (decidido por la 茅lite sindical de CCOO y UGT, las trabajadores no tienen nada que opinar) se producir谩 una subidasalarial del 7麓4% , se garantiza que los salarios, sea la que sea la categor铆a, no estar谩n por debajo del Salario M铆nimo Interprofesional (SMI) , que para el a帽o 2022 es de 1.166,70 鈧 mensuales y se abonar谩 en el 2022 , en un pago 煤nico, la cantidad de 180 鈧. Ese es el preacuerdo, menciona el a帽o 2022 y 2023 pero no hay ni rastro del 2021.

Vayamos por partes, para aclarar por d贸nde van los tiros, primero que los salarios de todas las, categor铆as NO pueden estar por debajo del SMI, no me lo garantiza el preacuerdo, ya me lo garantiza la legislaci贸n laboral. Segundo, el abono de 180 鈧 en pago 煤nico, exactamente es una compensaci贸n 驴de qu茅? 驴de la subida que corresponder铆a al a帽o 2021? el cual ni se menciona y aqu铆 surge la pregunta 驴Cual es la subida del a帽o 2021? por que el IPC fue del 6麓2% y aplicando este IPC a un salario medio de la limpieza de 1.250 鈧 brutos mensuales, la subida ser铆a de 77,50 鈧 mes y 930 鈧 anuales , que se cobrar铆an en el resto de nuestra vida laboral. Si los 180鈧 intentan compensar la subida del a帽o 2021, nos encontramos ante una estafa demasiado grave como para pasarla poralta. Tercero 驴Que pasa con la subida salarial de los a帽os 2022 y 2023? Dado que seg煤n los expertos, la inflaci贸n ha venido para quedarse durante un tiempo y dado que el IPC del 2022 apunta a un 10 %, como m铆nimo, los salarios deber铆an subir en el a帽o 2022 lo que marque el IPC, sobre las tablas establecidas del a帽o 2021.

Para el a帽o 2023 el preacuerdo, podr铆a establecer una media ponderada de IPC sobre las tablas salariales del 2022. Si el acuerdo recogiera una cl谩usula de revisi贸n salarial, los desajustes por exceso y defecto, se solucionaran sin mayor problema, nada nuevo en los convenios.

Bien y todo esto nos lleva al inicio de este escrito 驴El 7麓4% se aplicar谩 como subida a los salarios cada a帽o de vigencia del convenio? Si es as铆, nuestra felicitaciones, pero mucho nos tememos que la cosa quedar谩 de la siguiente manera: El a帽o 2021 lo arreglamos con 180 鈧, es decir todos los conceptos salariales congelados y para los a帽os 2022 y 2023, repartimos el 7麓4% ROBO ABSOLUTO. Exactamente 驴para qu茅 han servido esas incansables sesiones de m谩s de 10 horas de negociaciones y las masivas huelgas y movilizaciones que han convocado CCOO y UGT en defensa de nuestros derechos? (POCA VERG脺ENZA TEN脡IS). De quedar la cosa como sospechamos, no es que no teng谩is verg眉enza, es que viene a confirmar lo que siempre hab茅is sido, unos traidores a la clase trabajadora y unos mercenarios al servicio del amo que os alimenta, la PATRONAL, 鈥 ya pod茅is seguir de mariscadas y colocando a vuestros parientes鈥.

Oye, muy bonita la fotograf铆a de los/as delegados/as de CCOO y UGT en la sede regalada de CCOO , se parece mucho a la foto de Col贸n