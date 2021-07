–

De parte de CGT Murcia July 26, 2021

La hosteler铆a y empresas del sector tur铆sticos ser谩n las primeras beneficiadas con 30 millones de euros, este ser铆a su segundo rescate. El primero se dot贸 con 15 millones de euros. La previsi贸n es que el dinero de esta segunda ayuda llegue a los bolsillos de los/as beneficiarios/as a finales de julio. No entraremos a juzgar ni valorar el rescate, pero s铆 que defenderemos que este tipo de situaciones requieren de transparencia y, sobre todo, honradez.

Espa帽a podr谩 obtener, de la Comisi贸n Europea, para hacer frente al impacto econ贸mico del coronavirus, hasta 140.446 millones de euros del fondo de recuperaci贸n. La financiaci贸n que obtendr铆a Espa帽a se dividir铆a en dos: unos 70.000 millones de euros en forma de transferencias a fondo perdido y el resto, otros 70.000 millones, en forma de pr茅stamos que posteriormente tendr铆amos que devolver.

Como siempre, el dinero que se deba devolver de las 鈥渁yudas鈥 recibidas de la UE saldr谩 de nuestros bolsillos. Que menos que la balanza econ贸mica para el pago de estos pr茅stamos no recaiga 煤nica y exclusivamente sobre las/os ciudadanas/os. Lo justo ser铆a que las/os hosteleras/os declarasen la actividad econ贸mica real y no la ficticia para que las arcas p煤blicas recibieran lo que les corresponde.

No faltan personas para trabajar en Hosteler铆a, faltan derechos para las personas que trabajan en hosteler铆a

La mayor铆a de las/os hosteleras/os est谩n dejando por los suelos al sector, pero es cierto que no todas/os son iguales y, tambi茅n, habr谩 quienes lo hagan conforme la ley manda, respetando el convenio, los contratos, las categor铆as鈥ste sector se nutre principalmente de gente joven y estas tristemente ven como en el d铆a a d铆a se abusa de ellas. Por miedo o desconocimiento acaban aceptando unas condiciones laborales que no se ajustan a convenio, ni aun siendo este del a帽o 2009 y, al igual que los contratos que firman, son vulneradas.

驴Cu谩ntas empresas del sector hacen contratos de 20 horas semanales pero imponen jornadas de trabajo de 40 贸 50 declarando solo sobre las 20 horas contratadas? En esos casos, el resto se paga en B, dinero que no llega a Hacienda ni a la Seguridad Social.

Otro proceder 鈥渉abitual鈥 es el de las categor铆as como tapadera para pagar menos. Se les contrata como ayudantes de cocina o camareras/os, pero las funciones que realizan no son de ayudantes, son de cocineras/os o camareras/os, eso s铆, el pago se realiza con respecto a la categor铆a contratada, eso quiere decir que cobra como ayudante pero realiza otro tipo de tareas de mayor responsabilidad.

Esta manera de actuar repercute directamente en las prestaciones por desempleo de las/os trabajadoras/es, y cuando son enviadas/os a un ERTE la prestaci贸n a cobrar es sobre la base de cotizaci贸n, que es la suma de los conceptos salariales por las horas legalmente contratadas. Las personas afectadas por este modo de proceder se habr谩n encontrado con pagos miserables que no se ajustan a la realidad.

Ante todos estos abusos es l贸gico que las/os trabajadoras/es de la hosteler铆a en Murcia busquen otros sectores de actividad para trabajar: personas que ten铆an la hosteler铆a como primera o segunda actividad, exploran una vida laboral m谩s digna y donde se respeten sus derechos.

La pandemia ha sido el detonante para evidenciar el alcance de la soberbia y la ambici贸n de las/os empresarias/os, dejando claro las repercusiones de sus abusos. 驴C贸mo va a volver un/a trabajador/a donde no es respetado/a y abusan de 茅l/ella? Sueldos bajos, jornadas interminables y no declaradas, ausencia de contratos, categor铆as que no se ajustan a la realidad y un largo etc茅tera, con una respuesta com煤n a todas las quejas: 鈥渓o tomas o lo dejas. Hay cien como t煤 esperando鈥.

Que en la actualidad, y con el paro que hay, los restaurantes y bares en la Regi贸n de Murcia no encuentren camareras/os o cocineras/os para trabajar, es consecuencia de los abusos laborales mantenidos en el tiempo y que tratan de seguir perpetuando bajo el ro铆do argumento de que 鈥渓a hosteler铆a es as铆鈥.

驴Qu茅 hace la administraci贸n para evitar que el fraude en este sector? Nada. Tanto Inspecci贸n de Trabajo como Hacienda deber铆an fiscalizar esta forma de proceder, hay mecanismos para evitar los fraudes y eludir obligaciones. No faltan personas para trabajar en Hosteler铆a, faltan derechos para las personas que trabajan en hosteler铆a.