Luis Britto García – 15/01/2022

Luis

Britto García – 15/01/2022

Fragmento

de: HABITANTES DEL METAVERSO

(completo

aquí)

CANTA, DIOSA

El ciego llega

trastabillando al ágora, y grita: “¡Canta, Diosa, la cólera del

Pélida Aquileo…!” Lo que recita debe ser verdad: lo ha visto

todo con sus ojos sin luz. La muerte de héroes invulnerables, la

toma de ciudades inexpugnables, la furia de gigantes enceguecidos,

marinos enloquecidos por la voz de las sirenas, dioses que combaten

al lado de los hombres y hombres que combaten como dioses. Recita

durante días seguidos en versos rítmicos fáciles de repetir que

instigan la construcción de templos más grandes que ciudades,

estatuas más bellas que deidades y civilizaciones superiores al

tiempo. Las palabras, signos de todo y de nada, crean el primer mundo

alternativo, que no cesa de engendrar universos. Gentes de la más

ínfima condición, poetas, escultores, pintores, músicos son los

únicos que han visitado ese mundo atroz y regresan con fragmentos de

él que cambian por algún pan viejo, un vino agrio, un amor

pasajero.



GEÓMETRAS

La fantasmagoría de

cosmos invisibles más reales que los visibles se apodera de la

filosofía y las ciencias. Platón postula que vivimos en una

caverna, a la cual llegan sólo degradadas sombras del mundo

verdadero de las ideas. Pitágoras avizora un universo donde la

realidad es el número, el cual determina asimismo las notas

musicales y la sección áurea que rige la armonía. Argumentan los

estoicos que todos los hombres pueden concebir o comprender el

Teorema de Pitágoras, por lo cual son iguales en la Razón y pueden

deducir un Derecho Natural tan universalmente válido como la

geometría de Euclides. Nadie ha visto una Idea Pura, un Número o

una Ley natural, sino sus representaciones; pero sobre esos fantasmas

virtuales se erige el mundo que habitamos.

VATICANOS E IMPERIOS

Los incapaces de tener

visiones no tardan en aprovecharse de ellas. Con peñas de epopeyas

se construyen Imperios y con ladrillos de visiones, Vaticanos. Al

vulgo se lo domina imponiéndole la creencia en hazañas que no ve y

milagros que no experimenta. Pirámides, palacios y catedrales son

máquinas alucinatorias visibles que emblematizan poderes invisibles.

Místicos, poetas, pintores y músicos dejan de tener poder sobre sus

visiones y deben someterse a sacerdotes y políticos que con ellas

nos gobiernan. Todo poder palpable se funda en lo impalpable.

