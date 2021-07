Sobre helados, espionaje y otros escándalos

Un residente palestino de Humsa al-Fuqa lleva la bicicleta de un ni√Īo un d√≠a despu√©s de la demolici√≥n de toda la comunidad en el valle ocupado del Jord√°n, el 8 de julio de 2021. (Oren Ziv)

Estos d√≠as un tema llen√≥ los titulares de los grandes medios en pr√°cticamente todo el mundo: el espionaje de que fueron objeto a trav√©s de sus tel√©fonos celulares cientos de pol√≠ticos, periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y ejecutivos de 50 pa√≠ses, incluido M√©xico, por gobiernos que usaron el spyware Pegasus de la empresa israel√≠ NSO Group. Esto fue revelado por el Proyecto Pegasus, un consorcio global formado por m√°s de 80 periodistas y 17 medios de 10 pa√≠ses, coordinado por la ONG francesa Forbidden Stories con apoyo t√©cnico del Laboratorio de Seguridad de Amnist√≠a Internacional. El diario israel√≠ Haaretz se√Īal√≥ que ¬ęadonde Netanyahu iba, NGO lo segu√≠a¬Ľ: cada visita del ex primer ministro a un pa√≠s autoritario (y la lista es larga) serv√≠a para promover los productos israel√≠es de seguridad, armamento y vigilancia que luego se utilizan para reprimir las luchas populares en esos pa√≠ses.

Seg√ļn explica La Jornada, los mil n√ļmeros telef√≥nicos identificados hasta ahora incluyen los de m√°s de 600 pol√≠ticos y funcionarios (jefes de Estado, diplom√°ticos, ministros y m√°s), 189 periodistas, 65 empresarios y 85 activistas de derechos humanos. Son s√≥lo una parte de una lista de unos 50 mil tel√©fonos que se supone corresponden a personas de inter√©s de los clientes de NSO. 15 mil de ellos son mexicanos. De hecho, M√©xico fue el primer cliente internacional de NSO en 2011, indoem√≥ el Washington Post, otro miembro del proyecto.

En efecto, el tema ya era bien conocido en M√©xico, donde se denunci√≥ que entre 2016 y 2017 el gobierno de Pe√Īa Nieto utiliz√≥ Pegasus para espiar al menos a 25 periodistas, activistas y defensorxs de derechos humanos (incluyendo familiares de los 43 de Ayotzinapa), pol√≠ticos como AMLO y periodistas como Luis Hern√°ndez Navarro de La Jornada y Jorge Carrasco, editor jefe de la revista Proceso. No obstante, la investigaci√≥n del Proyecto Pegasus dada a conocer el 18 de julio permiti√≥ conocer el alcance y magnitud de car√°cter planetario del sistema de ciberespionaje. Tambi√©n ech√≥ luz sobre sus impactos devastadores, como el asesinato del periodista saud√≠ Jamal Khashoggi o de su colega mexicano Cecilio Pineda (de Guerrero) o el encarcelamiento de decenas de personas cr√≠ticas a los reg√≠menes autoritarios, como el periodista Omar Radi, condenado recientemente en Marruecos a seis a√Īos de c√°rcel. De hecho en 2019 Amnist√≠a Internacional hab√≠a publicado un informe donde probaba que el gobierno marroqu√≠ utiliz√≥ el spyware israel√≠ para espiar a dos conocidos defensores de derechos humanos, como parte de una campa√Īa para silenciar toda cr√≠tica al r√©gimen.

La investigaci√≥n presentada por el Proyecto Pegasus fue explosiva en todo el mundo‚Ķ menos en Israel. All√≠ no solo fue silenciada sino que adem√°s los medios estuvieron y siguen estando ocupados con la histeria colectiva desatada por la noticia de que la compa√Ī√≠a estadounidense fabricante de los populares helados Ben & Jerry‚Äôs (B&J) anunci√≥ que dejar√° de vender sus productos en las colonias israel√≠es instaladas en el territorio palestino ocupado (TPO). La medida, que no hace otra cosa que responder a las directivas de la ONU ‚Äďrespaldadas por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos‚ąí que ordenan a las empresas cesar toda actividad comercial en las colonias israel√≠es, ya que todas son ilegales ante el derecho internacional humanitario.

Y es que en un mundo donde las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional fueran respetadas y no imperara el poder de la fuerza, quienes las violaran ser√≠an objeto de sanciones, y las empresas actuar√≠an movidas por el temor y la intenci√≥n de evitarlas. Es con ese fin que ‚Äďdespu√©s de muchas presiones y postergaciones‚ąí en 2020 la ONU dio a conocer por fin una lista (incompleta) de 112 empresas que operan en los TPO y por lo tanto podr√≠an ser objeto de sanci√≥n. Algo similar ocurre con las directrices que en 2013 elabor√≥ la Uni√≥n Europea para que ninguna financiaci√≥n o cooperaci√≥n se destine a las colonias israel√≠es en el TPO, pero cuyo cumplimiento no vigila.

B&J fundament√≥ √©ticamente su decisi√≥n: ¬ęCreemos que es inconsistente con nuestros valores que el helado Ben & Jerry‚Äôs se venda en el TPO. Tambi√©n escuchamos y reconocemos las preocupaciones compartidas con nosotros por nuestros fan√°ticos y socios de confianza.¬Ľ Esto alude sin duda a lo que viene solicitando desde 2005 el movimiento palestino de Boicot, Desinversi√≥n y Sanciones (BDS), hoy de alcance global, inspirado en el movimiento internacional que contribuy√≥ decisivamente a aislar y debilitar al r√©gimen de apartheid sudafricano. B&J no es la primera ni la m√°s importante compa√Ī√≠a en escuchar el llamado del BDS. ¬ŅPor qu√© entonces la desmedida reacci√≥n en Israel, acusando a la empresa de ‚Äúnazi‚ÄĚ y ‚Äúantisemita‚ÄĚ? El flamante canciller Yair Lapid lleg√≥ a calificar el anuncio de B&J de ‚Äúvergonzosa capitulaci√≥n‚ÄĚ ante el antisemitismo, una acusaci√≥n preocupante y absurda; pol√≠ticos israel√≠es han comenzado a presionar a Estados Unidos para que sancione a la empresa, y est√°n pidiendo espec√≠ficamente al Congreso que aplique las injustas leyes de 31 estados que obligan a personas y empresas a comprometerse a no participar en el boicot a Israel (y a quienes se han negado a firmar se les han retenido los contratos y los pagos o se les ha despedido).

El gran periodista Gideon Levy lo explica con claridad en una columna donde afirma que ¬ęesta tempestad en una tarrina de helado nos ense√Īa m√°s sobre Israel que mil trabajos acad√©micos.¬Ľ Y ello se resume en dos palabas: negacionismo y victimizaci√≥n. La sociedad israel√≠ ignora el inmenso sufrimiento cotidiano que su pa√≠s inflige sobre las vidas de millones de palestinas/os, as√≠ como niega que el robo, la ocupaci√≥n y colonizaci√≥n de sus tierras sean un crimen internacional impune desde hace siete d√©cadas. Cuando alg√ļn hecho viene a record√°rselo, inmediatamente se activa el mecanismo de la victimizaci√≥n colectiva, tan eficientemente inoculada en las mentes israel√≠es desde la infancia: el mundo nos odia. En medio del coro de lamentos y acusaciones por la osad√≠a de B&J, lo que nadie se pregunta nunca, dice Levy, es por qu√©. Por qu√©, en este caso, un fabricante de helados estadounidense decide que, por principios √©ticos, no quiere seguir endulz√°ndole la vida a los colonos ilegales.

Esa autovictimizaci√≥n es, precisamente, lo que hace imposible a los israel√≠es aceptar que puede haber otras v√≠ctimas en el mundo; incluso muy cerca de su casa, del otro lado del Muro, o a pocos kil√≥metros al sur sobre la costa. Y mucho menos que su pa√≠s pueda ser el victimario de otro pueblo. Como dice Levy: ¬ęLos helados lograron lo que no lograron las muertes de 67 ni√Īos en Gaza: recordar a los israel√≠es la ocupaci√≥n.¬Ľ Porque a la mayor√≠a de la sociedad israel√≠ le resulta indiferente que durante 11 d√≠as su ej√©rcito bombardee y asesine a 67 √Īi√Īas y ni√Īos (250 personas en total) en Gaza. Tambi√©n le tiene sin cuidado que en la reciente revuelta palestina la polic√≠a israel√≠ haya llevado a cabo centenares de arrestos, torturas, detenciones arbitarias y asesinatos con uso discriminatorio e ileg√≠timo de la fuerza, seg√ļn denuncia un informe de Amnist√≠a Internacional.

Tampoco se conmueve, y elige no enterarse, ante las constantes agresiones de todo tipo que la poblaci√≥n palestina sufre ‚Äďy resiste como puede‚ąí a lo largo y ancho de Cisjordania a manos del ej√©rcito de ocupaci√≥n y los colonos jud√≠os armados ‚ąíverdaderas milicas que act√ļan con total impunidad, bajo la protecci√≥n y en estrecha coordinaci√≥n con el ej√©rcito‚ąí. De esto hay pruebas gr√°ficas contundentes, como la investigaci√≥n llevada a cabo por Yuval Abraham y publicada por The Intercept y +972 Magazine; all√≠ se muestra en registros filmados c√≥mo el 14 de mayo esas milicias en colusi√≥n con los soldados mataron a cuatro palestinos en distintas localidades. Esa violencia cr√≥nica llena los medios informativos palestinos a diario, pero nunca es noticia en los israel√≠es ni en los occidentales. La periodista Amira Hass lo ilustr√≥ rese√Īando los numerosas ataques perpetrados solo el s√°bado 10 de julio (d√≠a en que los colonos se supone deber√≠an observar el Shabbat) que los medios palestinos informaron rutinariamente.

Esas agresiones se han multiplicado en este verano ardiente: los colonos han arrancado, envenenado o incendiado centenares de √°rboles de olivo y otros cultivos y vandalizado propiedades palestinas. Ali Awad, residente de la aldea de Tuba (al sur de Hebr√≥n), relat√≥ c√≥mo los colonos quemaron todo el forraje que su familia de pastores hab√≠a comprado para alimentar sus ovejas durante todo el a√Īo. ¬ęLo que los soldados no destruyen durante el d√≠a, los colonos lo incendian durante la noche¬Ľ, sintetiz√≥ el joven campesino; ¬ęEsta violencia est√° haciendo imposible seguir viviendo de la tierra, como ha hecho mi familia por generaciones.¬Ľ Pero quiz√°s la peor crueldad de la ocupaci√≥n colonial tuvo lugar el 7 de julio en el Valle del Jord√°n (donde en esta √©poca las temperaturas llegan a los 50 grados), cuando las fuerzas israel√≠es destruyeron ‚ąípor sexta vez en pocos meses‚ąí refugios humanos, corrales de animales y tanques de agua en la aldea pastoril de Khirbet Humsa. Tras desmantelar las carpas donde dorm√≠an sus 70 habitantes (la mitad menores de edad) y cargarlas junto con todos sus bienes, alimentos y agua en un cami√≥n militar, el ej√©rcito se las llev√≥ para arrojarlas al descampado a unos 11 kil√≥metros de la aldea. La gente qued√≥ a la intemperie y tuvo que esperar todo el d√≠a hasta que los soldados se fueron para ir a recuperar sus pertenencias desparramadas.

Pero ni esta violencia rutinaria cercana, ni el esc√°ndalo mundial ante la magnitud del espionaje facilitado por NSO y sus consecuencias letales han llamado la atenci√≥n del p√ļblico israel√≠, que solo ha reaccionado con indignaci√≥n ante la ¬ęviolaci√≥n del derecho humano de los colonos a tomar helado¬Ľ.

Por eso en un art√≠culo titulado ‚ÄúS√≠, d√©jennos sin helado‚ÄĚ la activista israel√≠ Sahar Vardi ironizaba pregunt√°ndose si tambi√©n la poblaci√≥n de Khirbet Humza se habr√≠a quedado sin helado; y respond√≠a que no, porque no tiene refrigeradores ni electricidad, ni tampoco agua potable, al igual que las dem√°s aldeas que est√°n en Cisjordania bajo total control del ej√©rcito de ocupaci√≥n y sufren constantes demoliciones sin que a la opini√≥n p√ļblica israel√≠ le importe en absoluto. Y conclu√≠a que por eso es necesario que haya muchas m√°s acciones como la de B&J que les recuerden a los israel√≠es que la ocupaci√≥n existe, ¬ęal igual que los trabajadores palestinos est√°n obligados a recordarlo cada ma√Īana cuando pasan por un checkpoint militar y cuando se preguntan si su casa existir√° cuando regresen por la noche. Me gustar√≠a que nuestra sociedad reconociera que mantenemos a millones de personas palestinas bajo ocupaci√≥n y que, por tanto, debemos trabajar para acabar con ella. (‚Ķ) Pero la realidad es otra. La realidad es que necesitamos que alguien nos deje sin helado para recordar que estamos ocupando a otro pueblo.¬Ľ