De parte de Acracia May 2, 2022

Una de las cuestiones que resulta en volverse tarumba, en el contexto de este inefable pa铆s, son las diversas visiones contrapuestas sobre la historia contempor谩nea y, m谩s en concreto, sobre el hecho convulso de una Guerra Civil provocada por el golpe de Estado del criminal Franco y sus secuaces. As铆, y aunque la derecha pol铆tica y medi谩tica no apoye de forma expl铆cita ya, aunque lo hiciera hace no tanto, a historiadores que justifican plenamente el alzamiento reaccionario, s铆 pretende establecerse un terreno ambiguo sobre el conflicto con el subterfugio de evitar un nuevo enfrentamiento fraticida, cuyas causas no tiene una explicaci贸n social y pol铆tica, sino que escapan al com煤n de los mortales. Esta imbecilidad, que ya fue agitada durante la llamada Transici贸n con el fin de agitar el miedo y evitar la verdadera ruptura con la cruenta dictadura, no deber铆a ser aceptada por nadie que tenga el cerebro m铆nimante oxigenado. Uno se pregunta c贸mo puede sostenerse, al d铆a de hoy, este discurso si no es entre una poblaci贸n convenientemente aborregada hasta el mayor hast铆o banal y consumista. A poco que uno tenga algo de inquietud intelectual, est谩 obligado a indagar en la historia y sacar una serie de conclusiones, y esto con la dosis suficiente de honestidad y dejando al margen, de forma algo razonable, las simpat铆as ideol贸gicas que podamos tener. Uno de los libros que me hizo fascinarme por las ideas libertarias, all谩 por una temprana juventud intelectual, fue La ideolog铆a pol铆tica del anarquismo espa帽ol (1868-1910), de Jos茅 脕lvarez Junco, el cual nos da una idea de la complejidad y de lo avanzado de lo que pensaban los 谩cratas, nada que ver con las idioteces y falsedades sembradas a diestra y siniestra.

Hay que decir que este libro, creo que incuestionablemente veraz y riguroso para cualquiera que lo observe sin prejuicios, tuvo su origen en la tesis doctoral de dicho historiador. Sin embargo, ay, ay, hay que ver las cosas que este fulano, el hoy impregnado de prestigio acad茅mico y medi谩tico 脕lvarez Junco, acab贸 diciendo sobre el anarquismo y los anarquistas. En cierta ocasi贸n, en una entrevista que le hicieron en la Fundaci贸n Juan March (por cierto, hasta donde yo s茅 uno de los art铆fices econ贸micos del triunfo de Franco) el tipo habl贸 de ese inter茅s temprano por el anarquismo para darse cuenta tiempo despu茅s del poco inter茅s suscitaban los pensadores libertarios; hasta el fallecido Santos Juli谩, poco o nada sosprechoso de radicalismo de ninguna caracter铆stica, le espet贸 que aquello era un error flagrante. Al respecto, me pregunto dos cosas: primero, como puede alguien negar el puesto de varios pensadores 谩cratas en la historia de la filosof铆a y, adem谩s, hacerlo contradiciendo su propio trabajo doctoral. Lo hablaba en cierta ocasi贸n con una amiga historiadora, c贸mo era posible que este hombre dijera tantas tonter铆as sobre el anarquismo despu茅s de un estupendo trabajo sobre el mismo; ella lo atribu铆a a una excelente posici贸n dentro de los mundos acad茅mico y medi谩tico, un acomodo excesivo como para dar p谩bulo a ideas subversivas. Hay que aclarar, aunque nada tendr铆a que ver a priori para el caso que nos ocupa, o tal vez s铆, que 脕lvarez Junco creo que no trabaj贸 ya m谩s en torno al anarquismo y se ha especializado en obras sobre el incipiente nacionalismo espa帽ol en el siglo XIX.

Recientemente, en el cultural de un prestigioso diario progre, de gran influencia en este indescriptible pa铆s, el historiador se explay贸 a gusto sobre diversos temas; entre ellos, se encontraba la cuesti贸n anarquista, y el amigo hablaba de aspectos terribles dentro de ella como 芦su dedicaci贸n a matar curas禄 (sic). Debe ser que, dentro de la ideolog铆a anarquista, ya gestado en el 煤ltimo tercio del siglo XIX, se encontraba el cruento hobby de asesinar religiosos; no, no quiero bromear sobre acabar con la vida de nadie, solo mostrar el pertinaz rid铆culo de echar basura una y otra vez sobre el anarquismo. 脕lvarez Junco no se refer铆a al periodo por 茅l estudiado, aunque parezca insinuar, pat茅ticamente, que haya algo inicuo ya de ra铆z en las ideas, sino al conflicto civil y social iniciado en 1936. Y, como ya dije al comienzo de esta entrada, la complejidad de la Espa帽a de los a帽os 30 empuja a que existan diversos relatos hist贸ricos; uno de ellos, el m谩s rid铆culo y desmontable, es el mito de la Cruzada franquista sustentada en la persecuci贸n religiosa, convenientemente magnificada, y en la difusi贸n propagand铆stica durante cuatro d茅cadas de que los 芦rojos禄 estaban sedientos de sangre. Lo m谩s sorprendente es que, claramente subsidiaria de esa visi贸n hist贸rica, m谩s falaz que sesgada, est谩 el estigmatizar a aquellos, los perdedores dentro de los perdedores, que poco o nada pueden defenderse; especialmente, desde posiciones acad茅micas como la del se帽or 脕lvarez Junco.

Juan C谩spar