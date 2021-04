Ante los recientes acontecimientos y como Grup de Suport, nos vemos en la necesidad de realizar este comunicado a ra铆z de la agresi贸n de la que fue objeto nuestro compa帽ero Amadeu Casellas, durante la charla que realizaba junto a Ana Z煤帽iga (madre de Claudia, asesinada en Wad-Ras) el d铆a 9 de abril en el espacio del 脕gora del Raval de Barcelona.

Queremos aclarar que hace varios meses somos objeto de difamaciones constantes por parte de algunos miembros de una asociaci贸n de apoyo a presos de Catalunya.

Meses atr谩s, en una campa帽a contra el COVID dentro de las c谩rceles con m谩s colectivos, dejaron caer la duda sobre el destino del dinero recaudado por el GSA. Mencionar que dentro de esa misma asociaci贸n hab铆a una persona presente (a la que llamaremos en adelante G) que, por ser a su vez parte de nuestro grupo, sab铆a perfectamente que ese dinero se gestionaba desde El Grillo Libertario.

Posteriormente cambiaron de t谩ctica y atacaron a otra persona del grupo, diciendo que asist铆amos a las reuniones de coordinaci贸n antirepresiva “para sacar informaci贸n”, pese a tener informaci贸n directa ya que Amadeu acababa de salir de la c谩rcel y compartir informaci贸n con otros colectivos. A causa de todas esas difamaciones nos dimos cuenta que G, por su doble militancia, era en parte responsable de ellas y que en vez de aclararlas, guardaba silencio. Por ello, el GSA entendimos que no estaba en la misma l铆nea anticarcelaria del grupo y Amadeu se encarg贸 de comunic谩rselo.

Hubo otra diferencia destacable, pues como grupo anticarcelario sabemos que hay presos de primera y de segunda, que no defenderemos a presos por delitos de violaci贸n, violencia machista, pederastia o fascistas. Mientras que G entend铆a que todxs lxs presxs son iguales y merec铆an su apoyo. No compartimos esa “visi贸n”, pero su labor de apoyo no es de nuestra incumbencia.

A partir de ese momento, se empiezan a difundir acusaciones falsas por espacios libertarios y ateneos sobre nuestro compa帽ero Amadeu Casellas, donde G afirma que la est谩 amenazando y que tiene audios para demostrarlo.

Desconocemos a qu茅 amenazas se refiere G, pero quien ha escuchado la grabaci贸n reconoce que Amadeu expone su punto de vista respecto a lo anteriormente mencionado y tambi茅n pide que cesen los ataques constantes por algunxs miembrxs de la asociaci贸n. Audios que, por cierto, no nos importa que los haga p煤blicos.

Por nuestra parte no podemos aportar grabaciones de conversaciones, porque no las grabamos.

Varias persona del GSA hemos intentando dialogar con G, incluso ella insisti贸 en hablar con Amadeu para solucionar la situaci贸n. Tras las conversaciones G dijo que todo quedaba aclarado y, “literalmente”, “que podr铆amos tomarnos una cerveza juntos si coincid铆amos en Barcelona”

El viernes 9 de Abril fuimos a dar una charla al espacio del 脕gora de Barcelona sobre montajes policiales y judiciales y muertes en extra帽as circunstancias en las prisiones junto a Aina G Z煤帽iga, que aportaba el testimonio de la muerte de su hija.

Llegamos sobre 18:20h aproximadamente y se estaba preparando una asamblea de apoyo a lxs compa帽erxs presxs. En el lugar se encontraba G acompa帽ada de un hombre con el que hablaba amigablemente.

Previo a la charla, preparamos el espacio que nos hab铆an asignado para la charla sin ning煤n tipo de problema. Sobre las 19:30h se inici贸 la charla, y a los pocos minutos de iniciar su intervenci贸n Amadeu y sin previo aviso, el acompa帽ante de G se acerc贸 hasta Amadeu y se avalanz贸 sobre su cuello, haci茅ndole caer hac铆a atr谩s de la silla y gritando que no amenazara a G y que la dejara en paz.

En ning煤n momento se ha amenazado a G y el acoso a trav茅s de difamaciones, desde hace meses, se ha llevado a cabo contra Amadeu y el GSA, que hasta el momento hemos evitado responder, porque entend铆amos que nuestros enemigos son otros. La charla fue grabada por nosotrxs a petici贸n de compa帽erxs para que la pudieran ver y en ella aparece la agresi贸n.

Tambi茅n hay testigos que vieron que estas personas estaban juntas hasta el momento de la agresi贸n.

Insistir que llevamos meses sin decir nada de todo esto, pues no es nuestro objetivo dedicarle tiempo a estas situaciones, pero pasar de las difamaciones a la agresi贸n, nos obliga a hacerlo p煤blico y denunciarlo ante los colectivos que quieran escucharnos.

隆Abajo todos los muros!