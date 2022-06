Fuente: https://sobrelaanarquiayotrostemasii.wordpress.com/2018/04/26/177/

Salvador Puig Antich, anarquista ejecutado por el r茅gimen franquista

Salvador Puig Antich (Barcelona, 1948-1974) fue un anarquista catal谩n, activo durante los a帽os sesenta y comienzos de los setenta, que muri贸 ejecutado por el r茅gimen franquista tras ser juzgado por un tribunal militar y condenado como culpable de la muerte de un guardia civil en Barcelona. Hijo de una familia trabajadora de clase media, Salvador era el tercero de seis hermanos. Su padre, Joaquim Puig, hab铆a sido militante de Acci贸 Catalana durante la rep煤blica. Exiliado en Francia en el campo de refugiados de Argel猫s, fue condenado a muerte cuando volvi贸 a Espa帽a e indultado en el 煤ltimo momento. El joven Salvador empez贸 a estudiar en el colegio religioso La Salle Bonanovahasta que fue expulsado por indisciplina. A partir de los diecis茅is a帽os compagin贸 el trabajo en una oficina con los estudios nocturnos en el instituto Maragall, d贸nde hizo amistad con Xavier Garriga y los hermanos Sol茅 Sugranyes (Oriol e Ignasi), todos ellos futuros compa帽eros del Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n (MIL). Los episodios del mayo franc茅s de 1968 fueron decisivos para que Puig Antich decida implicarse en la lucha contra la dictadura franquista. Su primera militancia ser谩 en Comisiones Obreras, formando parte de la Comisi贸n de Estudiantes del instituto Maragall. Ideol贸gicamente pronto evolucion贸 hacia posiciones anarquistas, que rechazaban cualquier tipo de dirigismo y jerarqu铆a dentro de las organizaciones pol铆ticas y sindicales en la lucha de la clase obrera hacia su emancipaci贸n. Tras iniciar estudios universitarios de Ciencias Econ贸micas, hace el servicio militar en Ibiza, donde es destinado a la enfermer铆a del cuartel. Una vez licenciado, se incorpora al MIL, integr谩ndose en la rama armada. Participa, haciendo de ch贸fer, en las acciones del grupo, que consist铆an generalmente a realizar atracos a bancos. El bot铆n se destinaba a potenciar las publicaciones clandestinas del grupo y a ayudar a los huelguistas y a los obreros detenidos. Puig Antich y sus compa帽eros se mov铆an con facilidad en el mundo de la lucha clandestina y viajaban a menudo al sur de Francia, d贸nde se relacionaron con viejos militantes cenetistas. En agosto de 1973, se reunieron en Francia para celebrar el congreso de autodisoluci贸n del MIL. El mes siguiente, tras el atraco a una oficina de La Caixa, empezar铆a una fuerte ofensiva policial contra los militantes del MIL. Primero cayeron Oriol Sol茅 Sugranyes y Josep Llu铆s Pons Llobet, y, a continuaci贸n Santi Soler, que es detenido, interrogado y torturado y acaba confesando los lugares de encuentro clandestino de sus compa帽eros. El mismo Santi Soler ser谩 utilizado de trampa por la polic铆a de paisano para detener a Xavier Garriga y Salvador Puig Antich. La operaci贸n, minuciosamente preparada, se efectu贸 el 25 de septiembre de 1973 en Barcelona. Los dos anarquistas son detenidos y, acto seguido en el portal del n煤mero 70 de la calle Girona, tiene lugar un tiroteo a consecuencia del cual Puig Antich queda malherido y el joven guardia civil Francisco Anguas Barrag谩n resulta muerto. Puig Antich fue encarcelado, acusado de ser el autor de los disparos que causaron la muerte a Anguas Barrag谩n, y posteriormente juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte por un r茅gimen con sed de venganza tras el atentado contra Carrero Blanco. En toda Europa se organizaron manifestaciones pidiendo la conmutaci贸n de la pena capital, pero Franco se mantuvo firme y no conced铆o el indulto. Salvador Puig Antich, de 25 a帽os, fue ejecutado mediante garrote vil en una celda de la C谩rcel Modelo de Barcelona el 2 de marzo de 1974 a las 9:40 horas de la ma帽ana. Por m谩s que callen

por m谩s vueltas que de el mundo

por m谩s que nieguen los acontecimientos

por m谩s represi贸n que el Estado instaure;

por m谩s que se laven la cara con la democracia burguesa;

por m谩s huelgas de hambre que callen;

por m谩s que tengan saturadas las c谩rceles;

por m谩s pactos que desarrollen con los controladores de clase;

por m谩s guerras y represi贸n que impongan;

por m谩s que intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase;

M谩s alto diremos:

asesinos de pueblos

miseria de hambre y libertad

negociadores de vidas ajenas

m谩s alto que nunca, en grito o en silencio,

recordaremos vuestros asesinatos

de gentes, vidas, pueblos y naturaleza.

De labio en labio, paso a paso, poco a poco. Salvador Puig Antich

La novia de Puig Antich recuerda que 芦muri贸 solo, nadie se moviliz贸 por 茅l禄

Margalida Bover particip贸 en el homenaje al anarquista que el r茅gimen franquista ejecut贸 en 1974 04-03-2014 | Efe

Bover record贸 que 芦Salvador era un idealista con ganas de cambiar el mundo. Luchaba por lo que cre铆a禄 precisando que 芦los atracos en los que participaba eran para financiar las huelgas contra el r茅gimen y la edici贸n de pasquines禄, cuesti贸n sobre la que coincidieron el resto de participantes para desmentir que el Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n (MIL), en el que militaba Puig Antich, tuviese un af谩n violento. Los maquis En esta l铆nea, la historiadora Dolors Mar铆n se帽al贸 que 芦los atracos ten铆an un punto de comicidad, como cuando enviaron una caja de cava al delegado de una sucursal que hab铆an atracado禄. Mar铆n destac贸 que el MIL 芦hered贸 el esp铆ritu de los maquis禄, raz贸n por la que el franquismo fue especialmente cruel en su represi贸n que culmin贸 con la ejecuci贸n de Salvador Puig Antich. Miquel Rossell贸, preso pol铆tico entre 1970 y 1973, enfatiz贸 que a Puig Antich 芦se le juzg贸 bajo la legalidad franquista y su condena la ratific贸 Franco un a帽o y 9 meses antes de morir. Esto demuestra que el franquismo fue una dictadura hasta el 煤ltimo d铆a禄. Rossell贸 tambi茅n quiso se帽alar que la ejecuci贸n 芦fue la primera acci贸n del llamado 鈥楨sp铆ritu del 12 de Febrero鈥 -que se quiso interpretar como un signo aperturista de r茅gimen- que proclam贸 Arias Navarro, el sustituto de Carrero Blanco禄. Biel Mayoral, por su parte, coincidi贸 en apuntar que 芦茅l representaba la continuidad del maquis禄 y recit贸 diversos poemas inspirados en la ejecuci贸n del joven anarquista. Al finalizar el acto, se abri贸 un breve coloquio con los asistentes que moder贸 la periodista Marisa Go帽i.

El verdugo del anarquista Salvador Puig Antich cobr贸 8.000 pesetas por su ejecuci贸n Un funcionario de la Audiencia Territorial de Madrid cobr贸 芦11.000 pesetas禄, de las cuales 8.000 responden a la ejecuci贸n del joven anarquista ejecutado el 2 de marzo de 1974, y las otras 3.000 en concepto de dietas. Nuevas documentos sobre la muerte de Salvador Puig Antich salen a la luz. 42 a帽os despu茅s de que el el subinspector de polic铆a Francisco Javier Ang眉as Barrag谩n fuera asesinado por militantes antifranquistas el 25 de septiembre de 1973, se publican nuevos informes que desvelan el precio que cost贸 la muerte del joven anarquista catal谩n, Salvador Puig Antich, ejecutado por la dictadura acusado por el asesinato del polic铆a.

Historia inacabada de Puig Antich Un libro revisa documentaci贸n policial, judicial y diplom谩tica para rebatir t贸picos sobre el 煤ltimo ejecutado a garrote vil del franquismo NATALIA JUNQUERA

Madrid 19 ENE 2015 鈥 21:57 CET

Tras 20 minutos de agon铆a, mor铆a en la c谩rcel Modelo de Barcelona Salvador Puig Antich, el 煤ltimo ejecutado a garrote vil en Espa帽a. Corr铆a el 2 de marzo de 1974. Ten铆a 25 a帽os. Cuatro d茅cadas despu茅s, el profesor de historia de la Complutense Gutmaro G贸mez Bravo presenta Puig Antich. La transici贸n inacabada (Taurus), un libro que, revisando documentaci贸n policial, judicial y diplom谩tica sobre aquella 鈥渆jecuci贸n pol铆tica鈥, pretende 鈥渄esmentir los t贸picos de un episodio que marc贸 la hoja de ruta del final de una dictadura incapaz ya de mantenerse sin el uso de la fuerza鈥, en palabras de su autor. Le arroparon en la presentaci贸n de la obra ayer en la Fundaci贸n Bertelsmann, Juan Luis Cebri谩n, presidente ejecutivo del Grupo PRISA y de EL PA脥S y acad茅mico de la lengua, y 脕ngel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo. El historiador considera que el asesinato del almirante Carrero Blanco, cometido por ETA siete semanas antes, 鈥渋nfluy贸 evidentemente鈥 en la pena de muerte dictada por un tribunal militar contra el joven militante del MIL (Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n), acusado de haber matado al subinspector de polic铆a Francisco Anguas. Pero el libro recuerda que cuando ETA hizo volar por los aires el coche del entonces presidente del Gobierno, el 20 de diciembre de 1973, un fiscal militar hab铆a solicitado ya dos penas de muerte para Puig Antich. Su ejecuci贸n fue 鈥渕ucho m谩s que una simple venganza鈥, concluye. 驴Por qu茅 recuper贸 entonces el r茅gimen franquista un m茅todo de ejecuci贸n que hab铆a utilizado por 煤ltima vez en 1959, con una envenenadora y con el asesino de cuatro personas, entre ellas una embarazada? 驴Por qu茅 fue juzgado Puig Antich por la jurisdicci贸n militar? 驴Por qu茅 no sirvi贸 de nada la presi贸n de la Iglesia o las amenazas para frenar la integraci贸n de Espa帽a en el entonces Mercado Com煤n Europeo? 驴Por qu茅 no se moviliz贸 ning煤n partido? El autor argumenta que el R茅gimen nunca consider贸 levantar aquella pena de muerte porque en aquel momento le interesaba aplacar a la extrema derecha -que entonces sal铆a a manifestarse al grito de 鈥溌o queremos apertura. Queremos mano dura!鈥- y congraciarse con el Ej茅rcito y la Polic铆a -varios agentes acudieron al hospital donde curaban a Puig Antich de varias heridas de bala recibidas durante el tiroteo en el que muri贸 el subinspector Anguas con la intenci贸n de llev谩rselo para darle 鈥渆l paseo鈥, como en la Guerra Civil-. Para apoyar su interpretaci贸n, cita G贸mez Bravo informes como este que el embajador estadounidense, Horacio Rivero, envi贸 a su secretario de Estado, Henry Kissinger: 鈥淓l inter茅s del Gobierno en el orden p煤blico y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha explican la decisi贸n de ejecutar al anarquista catal谩n Puig Antich鈥. Cebri谩n record贸 que el mismo d铆a, a la misma hora y por el mismo m茅todo, fue ejecutado el polaco Heinz Chez, condenado por la muerte de un guardia civil. Probablemente, sugiri贸 el acad茅mico, el preso habr铆a tenido un final distinto de no haberlo necesitado el R茅gimen para disimular las implicaciones pol铆ticas de la ejecuci贸n de Puig Antich. Adem谩s de analizar toda la instrucci贸n del caso, G贸mez Bravo se detiene en su libro en el fallido proceso de revisi贸n, cuando tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional rechazaron los recursos de la familia Puig Antich para que la justicia estableciese, ya en democracia, que aquel juicio militar contra su hermano hab铆a sido una farsa. El subinspector Anguas falleci贸 en un tiroteo entre cinco agentes y Puig Antich producido en los seis metros cuadrados del portal 70 de la calle Girona de Barcelona. Para apoyar su recurso de revisi贸n, el abogado de la familia present贸 una infograf铆a elaborada por dos peritos que mostraba que los disparos se produjeron desde distintos 谩ngulos y que era imposible determinar si hab铆a sido Puig Antich quien hab铆a matado a Anguas. Las armas de los agentes implicados en el tiroteo nunca llegaron a ponerse a disposici贸n del tribunal militar que le conden贸 a muerte y los casquillos desaparecieron. La autopsia del cad谩ver del subinspector, que ten铆a cinco impactos de bala, se realiz贸 en una comisar铆a. Juanes, que particip贸 en la revisi贸n del caso ante el Supremo y consider贸 entonces que hab铆a base suficiente para admitir el recurso de la familia Puig Antich, asegur贸 ayer, durante la presentaci贸n del libro, que los magistrados tienen hoy muy poco margen, m谩s all谩 de la presentaci贸n de 芦hechos nuevos禄 para revisar este tipo de procesos. As铆, record贸 que la ley de memoria hist贸rica, aprobada por el Gobierno de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero en 2007, declar贸 芦ileg铆timos禄 los tribunales franquistas, pero no anul贸 las condenas que hab铆an impuesto, por lo que considera 芦pr谩cticamente imposible鈥 que puedan revisarse esos juicios, como reclaman, desde hace a帽os, decenas de familiares de represaliados. El autor del libro record贸 que los miles de paseados y fusilados del franquismo que permanecen en fosas comunes sin abrir convierten a Espa帽a en el segundo pa铆s del mundo con m谩s desaparecidos, solo por detr谩s de Camboya, y en una 芦anomal铆a禄 mundial, que le ha valido al Gobierno varios reproches de la ONU. En un momento en que la Transici贸n espa帽ola recibe m煤ltiples reproches en algunos sectores de la opini贸n p煤blica, Cebri谩n quiso defenderla: 鈥淨uienes la critican se olvidan de que ese fue el verdadero final de la Guerra Civil; la reconciliaci贸n entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos鈥, dijo. La falta de reparaci贸n a las v铆ctimas del franquismo fue 芦el precio禄 que tuvo que pagar la izquierda a cambio de que los fascistas aceptaran un proceso democr谩tico que devolviera la soberan铆a al pueblo, a帽adi贸. 芦Deber铆amos tratar de hacer un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria y aprender de esa victoria hist贸rica tras una Guerra Civil que dur贸 40 a帽os y gener贸 una fractura de la que todav铆a no hemos sabido recuperarnos禄, concluy贸 Cebri谩n.

Reflexiones sobre Puig Antich El coloquio, con Gutmaro G贸mez Bravo, el periodista Juan Luis Cebri谩n y el vicepresidente del Supremo 脕ngel Luis Peces, versar谩 sobre un importante cap铆tulo de la dictadura.

MIGUEL P脡REZ MART脥N

鈥淟os detalles del proceso contra el anarquista Salvador Puig Antich, 煤ltimo ejecutado por garrote vil en Espa帽a hace cuarenta a帽os, son a煤n hoy materia reservada. Solo gracias a la revisi贸n del caso, que sigue abierto en Argentina, y a la documentaci贸n que se conserva en archivos de todo el mundo, ha sido posible desmentir una serie de t贸picos de un episodio que marc贸 la hoja de ruta del final de una dictadura, incapaz ya de mantenerse sin el uso de la fuerza鈥. Con esta presentaci贸n se invita a profundizar en el proceso de Salvador Puig Antich de la mano de su autor, Gutmaro G贸mez Bravo, el periodista Juan Luis Cebri谩n y 脕ngel Luis Peces, vicepresidente del Tribunal Sipremo. La charla que servir谩 de marco para la presentaci贸n del libro Puig Antich, la transici贸n inacabada ser谩 en el Espacio Bertelsmann (O鈥橠onnell, 10) este lunes a las 19.30. En esta revisi贸n de uno de los momentos m谩s tensos se afronta la causa 106 abierta por un juzgado de Barcelona y que ocup贸 un largo proceso entre 1973 y 1974. Algunos dicen que fue una respuesta al atentado contra Carrero Blanco, y otros que fue una muestra de poder de un Arias Navarro que hab铆a tomado las riendas en los 煤ltimos a帽os del r茅gimen. 鈥淭al y como revelan los informes de la embajada estadounidense, el principal inter茅s del gobierno al retomar la pena de muerte era terminar con el malestar presente en los sectores m谩s inmovilistas, especialmente entre el Ej茅rcito y la polic铆a pol铆tica鈥, dice el autor del libro. Una conferencia-coloquio para comprender uno de los 煤ltimos cap铆tulos de la dictadura.

El historiador Gutmaro G贸mez Bravo revela detalles del proceso al 煤ltimo muerto a garrote vil El anarquista Salvador Puig Antich fue ejecutado hace cuatro d茅cadas GUTMARO G脫MEZ BRAVO



REPORTAJE:NUEVOS DATOS SOBRE UN CASO CONTROVERTIDO

Puig Antich disparo

Jean-Marc Rouillan, compa帽ero de armas del joven anarquista, revela en sus memorias que este disparo a los polic铆as que le detuvieron.

IGNACIO CEMBRERO Salvador Puig Antich, el joven anarquista catal谩n al que sus compa帽eros de armas apodaban El Metge, divis贸 a su contacto en el lugar de la cita, en Consell de Cent [Ensanche barcelo-n茅s]. 芦Est谩 ah铆禄, grit贸 y se baj贸 enseguida del veh铆culo sin tomar las precauciones habituales en aquella tarde del oto帽o de 1973. 芦Dad una vuelta, compro cigarrillos, me re煤no con El Peque帽o禄, espet贸 al conductor, Jean-Claude Torres, y al copiloto, Jean-Marc Rouillan, que permanecieron en el coche. 芦Despu茅s nos recog茅is en un pisp谩s禄, a帽adi贸. Nunca m谩s le volvieron a ver. 芦A mi izquierda, cuatro hombres irrumpen entonces de una amplia cochera禄, prosigue Rouillan el relato de aquella tarde tr谩gica. 芦Corren hacia el bar sin prestarme atenci贸n. El 煤ltimo hace un gesto que dispara mis temores: coloca su mano derecha en su costado, como cuando hay que salir corriendo sujetando un arma. Desenfundo enseguida mi rev贸lver y me coloco en la alineaci贸n de los 谩rboles (鈥). En medio del bosque de piernas distingo un cuerpo en el suelo. Mi instinto me dice que no es el de El Metge禄. Es el de un polic铆a. La Asamblea de Catalu帽a (oposici贸n antifranquista) pidi贸 a la izquierda radical una ayuda de 50 millones de pesetas A Salvador Puig Antich, de 25 a帽os, sus dos compa帽eros de armas, los franceses Rouillan y Torres, que le condujeron en un Simca destartalado hasta el bar Funicular, nunca le recogieron en su veh铆culo ese 25 de septiembre de 1973. El Metge y otro miembro del extinto Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n (MIL), Xavier Garriga, fueron detenidos ese d铆a por la Brigada Pol铆tico Social (BPS). Puig Antich recibi贸 dos balazos, en la mand铆bula y en el hombro, durante un tiroteo en el que muri贸 un joven polic铆a de 23 a帽os, Francisco Anguas, de la BPS, cuyo cuerpo tendido Rouillan entrevi贸. Un tribunal militar consider贸 al anarquista culpable de la muerte del agente y le conden贸 a muerte. Fue ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974. El Metge, un apodo que se gan贸 en la mili porque administraba el botiqu铆n, fue el 煤ltimo ajusticiado en Espa帽a con este sistema medieval que provoca la asfixia del reo apretando su cuello una anilla de metal. La muerte tard贸 18 minutos en sobrevenirle. Treinta y seis a帽os despu茅s de la emboscada del bar Funicular, Jean-Marc Rouillan, que junto con Torres logr贸 escapar de la polic铆a tras una espectacular persecuci贸n, da su versi贸n de la detenci贸n de su amigo, con el que comparti贸 piso, atrac贸 bancos y plane贸 atentados en la Barcelona de finales del franquismo. Rouillan acaba de publicar en Francia el segundo tomo de sus memorias, El duelo de la inocencia: un d铆a de septiembre de 1973 en Barcelona (Editorial Agone, Marsella). Rouillan, que entonces ten铆a 21 a帽os y era militante del MIL, huy贸 a Toulouse, mientras en Espa帽a era condenado a muerte en ausencia. A煤n ten铆a por delante en Francia una larga carrera como 芦revolucionario禄. Fue cofundador del grupo terrorista Acci贸n Directa y particip贸 en los asesinatos de Georges Besse, presidente de Renault, y del general Ren茅 Audran. Su fama suscita a煤n vocaciones. Hace tan s贸lo 10 d铆as, los autores de un bombazo en Providencia (Chile) lo reivindicaron en nombre de Rouillan. Condenado en 1989 a cadena perpetua, disfrut贸 de un r茅gimen de semilibertad a partir de 2007, pero una respuesta ambigua, en una entrevista con L鈥橢xpress, dio pie al semanario a afirmar que no se arrepent铆a de su pasado. El juez de vigilancia penitenciaria suspendi贸 entonces su permiso para trabajar en una editorial de Marsella. Hace dos semanas que est谩 ingresado en el H么pital Nord. El Nuevo Partido Anticapitalista (extrema izquierda francesa) exige su liberaci贸n. El segundo volumen de las memorias de Rouillan es un apasionante viaje por la Catalu帽a de los estertores del franquismo que se lee como una novela negra en la que los buenos son los ladrones -el autor narra emocionado el aplauso de decenas de obreros tras atracar una sucursal de Banesto- y los malos son polic铆as. Contiene adem谩s algunas revelaciones como los contactos que Puig Antich mantuvo, como representante del MIL, con la Asamblea de Catalu帽a, que reagrupaba a casi toda la oposici贸n antifranquista, desde los democristianos hasta los comunistas del PSUC pasando por nacionalistas como Jordi Pujol. 芦Sus emisarios pidieron que les financi谩semos con 50 millones de pesetas禄, asegura Rouillan, a sabiendas -sostiene Rouillan- de que el MIL s贸lo pod铆a conseguir tal cantidad mediante atracos. Se neg贸. En su 煤ltimo cap铆tulo, el autor del libro denuncia una Transici贸n espa帽ola en la que 芦ning煤n torturador, ning煤n asesino, ning煤n responsable de los tiempos de la dictadura tuvo motivo alguno de preocupaci贸n y, por supuesto, no ha sido juzgado禄. 芦En este ambiente de gran renuncia禄, Rouillan afirma 芦poder comprender禄 la iniciativa de Imma, Montse, Carme y Mer莽ona, las hermanas de Salvador, que durante a帽os se esforzaron por obtener la revisi贸n del juicio de su hermano alegando, entre otras cosas, que no era el autor de los disparos que causaron la muerte del polic铆a. 芦Disparar茅, y si no consigo abatirles acabar谩n conmigo禄, recuerda Rouillan haberle escuchado decir a El Metge cuando evocaban el d铆a en que la polic铆a les diese al alto. 芦No nos 铆bamos a dejar detener sin resistirnos con nuestras armas禄, afirma el fundador de Acci贸n Directa. 芦No era una consigna de la organizaci贸n, sino la opci贸n de cada uno de nosotros禄. 芦脡l no era inocente禄. 芦Ninguno de nosotros lo era禄. 芦Hab铆amos elegido combatir a la dictadura con las armas禄. Pero este chaval con un aire al actor franc茅s Jean-Paul Belmondo, como lo describi贸 Rouillan tras su primer encuentro, preve铆a que la dictadura acabar铆a pronto. 芦Franco ha preparado su sucesi贸n. El joven Pr铆ncipe, educado con paciencia, ocupar谩 su lugar. Todo est谩 listo para los primeros pasos de la Monarqu铆a constitucional y la entrada en el Mercado Com煤n Europeo (鈥)禄, repet铆a. 芦Y todos y todas olvidar谩n lo contentos que estuvieron con la dictadura. Todos aquellos que nos dar谩n lecciones baratas de democracia apenas habr谩n movido un dedo cuando el fascismo imperaba禄. Tras pronunciar esta frase, El Metge baj贸 el cristal trasero del autom贸vil y escupi贸 al suelo. * Este articulo apareci贸 en la edici贸n impresa del Domingo, 22 de marzo de 2009

El Supremo resta credibilidad al testimonio de los dos m茅dicos que cuestionaron las pruebas contra Puig Antich

MANUEL ALTOZANO

Ni la prueba infogr谩fica que trat贸 de reconstruir el tiroteo en el que muri贸 el polic铆a Francisco Anguas, ni el testimonio de los dos m茅dicos que cuestionaron que Salvador Puig Antich -condenado a garrote vil en enero de 1974 por esos hechos- fuera el 煤nico autor de los disparos que acabaron con su vida, han sido pruebas suficientes para el Tribunal Supremo. La Sala de lo Militar public贸 ayer el auto por el que deniega a las hermanas de Antich la autorizaci贸n para pedir la revisi贸n de su condena. Dos de los cinco magistrados de la Sala, 脕ngel Juanes y Jos茅 Luis Calvo Cabello, formularon votos particulares en los que aseguran que la autorizaci贸n se debi贸 conceder bas谩ndose en el testimonio de los m茅dicos y en la falta de garant铆as del consejo de guerra que lo conden贸 a muerte. El tribunal considera que 芦no existen nuevos elementos probatorios禄 que puedan considerarse suficientes 芦para calificar como evidentemente err贸neo el fallo禄 del consejo de guerra. Los m茅dicos Ram贸n Barjau, que certific贸 la muerte de Anguas, y Joaqu铆n Latorre aseguraron que vieron cinco heridas de bala en el cuerpo del polic铆a cuando fue trasladado al hospital y no tres como se indic贸 en la autopsia. Para la familia de Puig Antich, eso demuestra que los disparos no provinieron s贸lo de su pistola y s铆 de la de otro de los polic铆as involucrados en el tiroteo, ya que en el arma del condenado s贸lo hab铆a cuatro de las ocho balas que pod铆a cargar, seg煤n la sentencia que pretenden anular. El tribunal resta credibilidad a esos testimonios 芦prestados 30 a帽os m谩s tarde y que llevaron a cabo un an谩lisis superficial禄. La sala considera 芦formalmente ajustado a la realidad禄 el contenido de la autopsia, realizada en una comisar铆a en lugar de en el Instituto Anat贸mico Forense gracias a una orden judicial que los jueces consideran 芦coherente禄 con la ley. Los dos magistrados discrepantes justificaron su desacuerdo por la duda razonable que, a su juicio, introdujeron las declaraciones de los m茅dicos y la ausencia de garant铆as del proceso que lo llev贸 al pat铆bulo. 芦Salvador Puig Antich no tuvo un proceso justo, lo cual no prejuzga la licitud de su conducta tanto en el plano jur铆dico e incluso en el 茅tico禄, relata Juanes en su voto particular. 芦La primera declaraci贸n de Puig Antich fue prestada sin intervenci贸n de defensor tan s贸lo 72 horas despu茅s de haber recibido dos disparos禄, constata Calvo Cabello, que subraya que, durante el consejo de guerra, ni siquiera se hizo una prueba de bal铆stica. * Este articulo apareci贸 en la edici贸n impresa del Mi茅rcoles, 18 de julio de 2007

Un esbozo de la historia del MIL

por Sergi Ros茅s Cordovilla en 鈥榓lasbarricadas.org鈥 鈥 7 de septiembre de 2009

芦Un esbozo de la historia del MIL禄 [1]. Article (en espagnol ) de Sergi Ros茅s sur l鈥檋istoire du MIL (Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n) publi茅 dans 芦Balance禄 N掳 32 (novembre 2008). Serg铆 Ros茅s est l鈥檃uteur du livre 芦El MIL: Una historia pol铆tica禄 (Alikornio, Barcelone, 2002), 茅dit茅 aussi en fran莽ais: 芦Le MIL: Une histoire politique禄 (Acratie). Une version fran莽aise de cet article existe ici et dans le livre 芦R茅volution, lutte arm茅e et terrorisme禄 (L鈥橦armattan, 2006). Un fonds d鈥檃rchives num茅riques du MIL en fran莽ais existe ici.

El MIL es un grupo pr谩cticamente desconocido fuera de Catalunya. Cuando es evocado, lo es siempre en t茅rminos simplistas, y rodeado del mito. Este mito, que le ha sido creado a su pesar tanto por la izquierda como por la historiograf铆a y el periodismo oficiales, se alimenta de las acciones armadas del grupo y especialmente del asesinato de uno de sus miembros, Salvador Puig Antich, por el estado burgu茅s en marzo de 1974 mediante el 鈥済arrote vil鈥. Pero esta mitificaci贸n esconde, evidentemente, lo que es m谩s interesante del MIL: las motivaciones de sus acciones, sus aportaciones a la lucha de clases en la Barcelona de principios de los 70, su discurso pol铆tico. Este art铆culo no pretende ser m谩s que una presentaci贸n general de su teor铆a y su pr谩ctica, con la esperanza de contribuir a rescatar al MIL tanto del olvido como de su caricaturizaci贸n.

Intentar recuperar la verdadera historia de lo que fue el Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n-Grupos Aut贸nomos de Combate (MIL-GAC), es mucho m谩s que hacer una cr贸nica detallada de sus acciones de expropiaci贸n y de la detenci贸n, proceso y asesinato de Salvador Puig Antich. Es mostrar por qu茅 y c贸mo se form贸 este grupo, qu茅 propuesta pol铆tica defend铆a y la alternativa revolucionaria que ofrec铆a. Haci茅ndolo as铆, se descubre que el MIL no era un grupo anarquista o incluso terrorista de lucha armada, catal谩n o no, con un m谩rtir recuperado por el sistema, sino un grupo con una propuesta n铆tidamente diferenciada de la oposici贸n antifranquista, totalmente original en el panorama espa帽ol de la 茅poca, con fuertes ra铆ces te贸ricas en corrientes revolucionarias de matriz marxista antileninista y que se consideraba a s铆 mismo no como otro grupo pol铆tico m谩s de la extrema izquierda, sino como un grupo de apoyo al movimiento obrero del momento. De esta manera, hablar del MIL-GAC exige hablar, sobre todo, de su itinerario pol铆tico: s贸lo as铆 se puede descubrir qu茅 hab铆a detr谩s de este grupo de revolucionarios que han pasado de ser considerados, durante el franquismo, como 鈥済谩ngsters鈥, a convertirse despu茅s, simplemente, en 鈥渁locados ut贸picos鈥 o, en el mejor de los casos, en luchadores antifranquistas. Para ello, hace falta comenzar a desmontar los mitos.

Estos mitos empezaron a fabricarse pronto, dado que el tema del MIL ha interesado desde la feroz represi贸n que se abati贸 en septiembre de 1973 sobre sus componentes, con lo que en la actualidad contamos con un considerable dossier de libros, art铆culos, documentales y hasta una pel铆cula que lo han abordado. Desgraciadamente, la gran mayor铆a de una manera doblemente falseadora: primero, por ocuparse no del MIL sino prioritariamente de uno de sus componentes individuales, Puig Antich, al que se ha a帽adido 煤ltimamente el inter茅s por el otro activista muerto, Oriol Sol茅 Sugranyes; segundo, porque el tratamiento dado a estos trabajos se ha centrado, en el caso de Puig Antich, en los aspectos m谩s despolitizados del tema, buscando el lado m谩s sensible (o m谩s morboso) de la cuesti贸n y evitando o maquillando el verdadero sentido de su lucha [2], y en el de Sol茅 Sugranyes, falsificando grosera y profundamente su compromiso pol铆tico [3]. Como resultado, sabemos hoy mucho sobre las doce 煤ltimas horas de Salvador Puig Antich, algo sobre las expropiaciones del MIL, y casi nada sobre la auto-organizaci贸n de la clase y los grupos de apoyo.

S铆 se han realizado esfuerzos serios para arrojar luz sobre el tema: centr谩ndonos s贸lo en las monograf铆as, a los libros editados a finales de los 70 y principios de los 80 de Telesforo Tajuelo [4] (el primer historiador en analizar seriamente la cuesti贸n), de 鈥淐arlota Tolosa鈥 [5] de Antonio T茅llez [6], y las dos antolog铆as de textos del MIL -realizada una por diversos colectivos libertarios barceloneses [7] y la otra preparada por 鈥淎ndr茅 Cortade鈥 [8] (desgraciadamente no editada en Espa帽a), se han a帽adido recientemente, despu茅s de un silencio de casi dos d茅cadas, unas cuantas obras m谩s (adem谩s de las reimpresiones de la mayor铆a de las obras anteriormente mencionadas), se帽alando un renovado inter茅s en el MIL: una selecci贸n de textos del MIL, GAI y GARI [9] un volumen realizado a partir de testimonios y entrevistas de los protagonistas [10], unas memorias de un protagonista directo [11], y la apertura de un archivo en internet conteniendo los textos originales del grupo [12]. Pero en el caso de los textos de s铆ntesis hist贸rica que conforman la mayor parte de estas obras, al lado de aciertos hay serios errores de interpretaci贸n y, a pesar de la buena voluntad de los autores, esta amalgama ha ido conformando una historia oficial que ha colaborado, tambi茅n, a la perpetuaci贸n de algunos de los mitos que rodean al MIL [13].

Para hacer la historia del MIL hace falta enmarcar a este grupo en el contexto no sencillamente de la Espa帽a del tardofranquismo, sino espec铆ficamente en el del movimiento obrero del 谩rea de Barcelona y dentro de todo un proceso de clarificaci贸n te贸rica, pol铆tica y organizativa de 茅ste. El grupo no fue la invenci贸n m谩s o menos ex贸tica de un grupo de j贸venes, ya que sus or铆genes est谩n 铆ntimamente ligados con la aparici贸n, en la Barcelona de finales de los a帽os 60, de un movimiento obrero que estaba rompiendo con las organizaciones de la izquierda e iniciando una marcha hacia la configuraci贸n de una autonom铆a obrera, mediante una tendencia surgida en las Comisiones Obreras [14] que se llamaba Plataformas de CC.OO.

Resumiendo mucho todo el proceso, se puede considerar 1970 como el a帽o clave en el itinerario que llev贸 a la constituci贸n del MIL, que se form贸 鈥渙ficialmente鈥 en enero de 1971. El grupo se cre贸 b谩sicamente a instancias de Oriol Sol茅 Sugranyes; este revolucionario, ex-militante del PSUC [15] y despu茅s del PCE(i) [16], rompi贸 con el stalinismo y evolucion贸 hacia la autonom铆a obrera al contactar con Plataformas. Exiliado en Toulouse, consigui贸 unir dos n煤cleos de personas en torno a un proyecto consistente en la creaci贸n de grupos de acci贸n que apoyasen las luchas de la clase obrera: por un lado, j贸venes tolosanos provenientes de medios libertarios y dispuestos a pasar a la acci贸n (entre ellos, Jean-Marc Rouillan), y por el otro, en Barcelona, otros j贸venes provenientes de un grupo marxista heterodoxo, Acci贸n Comunista. Este segundo n煤cleo estaba formado por uno de los hermanos de Oriol Sol茅 Sugranyes, Ignasi, y por Santi Soler Amig贸, que buscaban seriamente una salida al marasmo grupuscular que exist铆a en aquel momento y que ve铆an el inicio de un nuevo movimiento obrero en las Plataformas de CC.OO. y en su posterior debate en pro de la constituci贸n de la 鈥淥rganizaci贸n de Clase鈥, una organizaci贸n unitaria que superase el encuadramiento tradicional de partidos y sindicatos. Buscando incidir en este debate, elaboraron el primer gran texto de lo que se podr铆a denominar 鈥減re-MIL鈥, titulado 芦El movimiento obrero en Barcelona禄. A todas estas personas se a帽adieron muy poco despu茅s otros compa帽eros.

Este nuevo grupo no pretend铆a ser la vanguardia de la revoluci贸n ni el germen de ning煤n partido, y era consciente de su situaci贸n de ser elementos 鈥渆xteriores鈥 a la clase: por ello no quer铆an dirigirla sino ser un 鈥渁poyo鈥, ya que consideraban que la clase misma era la que deb铆a auto-organizarse, sin tener que esperar a nadie que se lo dijera desde fuera. 脡sta era una nueva concepci贸n dentro del panorama de la izquierda en Espa帽a, ya que romp铆a con el modelo formalmente leninista de toda la izquierda marxista. Esta nueva concepci贸n enlazaba directamente con las v铆as marxistas revolucionarias que desde los a帽os 20 se hab铆an opuesto a la III Internacional y que se transformar铆an en las corrientes consejistas; a ella se a帽adi贸 tambi茅n la influencia del bordiguismo y del situacionismo: es innegable que las inspiraciones te贸ricas de MIL se encontraban aqu铆, y no en el anarquismo, como tanto se ha repetido y se contin煤a repitiendo. En este devenir te贸rico del grupo, en el que el personaje clave es Santi Soler, aparece uno de los factores importantes pero a la vez m谩s ignorados en la historia de esta experiencia: el papel de clarificaci贸n y orientaci贸n te贸rica que tuvieron respecto al MIL los miembros del grupo informal que se reun铆a en la librer铆a La Vieille taupe, en Par铆s. Esta librer铆a no fue s贸lo la fuente m谩s importante de donde proven铆an los textos te贸ricos que influenciaron al MIL, sino que sus miembros, especialmente Pierre Guillaume y sobre todo Jean Barrot se convirtieron en los principales interlocutores con quienes se discut铆an estos textos y la situaci贸n pol铆tica general. Barrot estableci贸 una notable relaci贸n con Santi Soler y fue una influencia constante en las cuestiones te贸ricas, incluso jugando un papel durante la autodisoluci贸n del grupo en 1973.

La intervenci贸n del MIL para 鈥渁poyar鈥 las luchas del movimiento obrero se realiz贸 b谩sicamente con dos proyectos paralelos. El primer proyecto fueron las acciones armadas 鈥搕eorizadas como 鈥渁gitaci贸n armada鈥, en contraposici贸n a la 鈥渓ucha armada鈥濃, que ten铆an un triple sentido: 1) luchar contra la represi贸n [17], 2) auto-financiarse y, si era posible, financiar las luchas de la clase, y finalmente, 3) mostrar al movimiento obrero que el nivel de violencia que se pod铆a ejercer contra el estado burgu茅s era m谩s grande de lo que los propios trabajadores pod铆an percibir subjetivamente. La decisi贸n de utilizar la violencia no fue una elucubraci贸n m谩s o menos iluminada de este grupo, sino que se enmarcaba dentro del debate sobre la violencia obrera que se dio en estos a帽os en todo el movimiento obrero aut贸nomo y que llev贸, por ejemplo, a la constituci贸n de alg煤n grupo de autodefensa obrera. El segundo proyecto fue la difusi贸n masiva de literatura revolucionaria anticapitalista 鈥揵谩sicamente marxista- en el proyecto llamado 鈥渂iblioteca socialista鈥 y que tom贸 cuerpo finalmente con la creaci贸n de unas ediciones un tiempo despu茅s, en 1973, llamadas significativamente 鈥淓diciones Mayo 37鈥 [18], nombre que reivindicaba la 煤ltima insurrecci贸n proletaria que cerr贸 el ciclo revolucionario de 1917 a 1937. El MIL era consciente de que estos dos proyectos ten铆an que estar unidos al movimiento obrero aut贸nomo, por lo que era necesario establecer fuertes lazos con las Plataformas. Se realiz贸 entonces un serio estudio te贸rico-pol铆tico que fundamentase la cr铆tica al leninismo e hiciera difusi贸n del marxismo heterodoxo, titulado Revoluci贸n hasta el fin, que fue el texto te贸rico m谩s importante del MIL y que se escribi贸 b谩sicamente porque ten铆a que servir para clarificar posiciones y ayudar en el debate pol铆tico con los miembros de las Plataformas. Pero finalmente este intento de discusi贸n con la direcci贸n de las Plataformas fracas贸 y estos dirigentes obreros crearon los Grupos Obreros Aut贸nomos (GOA). No obstante, una parte de las bases de las Plataformas s铆 que continu贸 esta relaci贸n y finalmente se consigui贸 una participaci贸n real de trabajadores en el proyecto de biblioteca y en su distribuci贸n: 茅stos hicieron circular miles de ejemplares de estos folletos, a la vez que el MIL ayud贸 en la infraestructura y en la impresi贸n de materiales de estos grupos de obreros, como por ejemplo en el caso del Bolet铆n de los obreros de Bultaco [19] o en la donaci贸n de diversa maquinaria de impresi贸n.

Hacia la segunda mitad de 1972, el MIL decidi贸 pasar seriamente a la acci贸n, firmando sus acciones como MIL-GAC (Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n-Grupos Aut贸nomos de Combate) [20]. A pesar de que Oriol Sol茅 estaba en estos momentos en la c谩rcel en Francia, el grupo creci贸 (en este per铆odo entr贸, entre otros, Puig Antich) y las acciones armadas 鈥揵谩sicamente atracos a bancos y tambi茅n 鈥渞ecuperaciones de material鈥 (material de impresi贸n, documentaci贸n鈥)鈥 se dispararon, posibilitando el fortalecimiento de la infraestructura, adem谩s de contactos con otros grupos en diversos lugares y el cercano paso al establecimiento de las ediciones, una vez robada una imprenta en Toulouse.

Pero las contradicciones y tensiones que se acumularon a lo largo de este per铆odo de m谩s intensa acci贸n armada condujeron a una crisis entre los integrantes de los dos proyectos 鈥揵谩sicamente en torno a Rouillan por un lado y de Santi Soler por el otro鈥 durante la primavera de 1973. Esta crisis comport贸 tambi茅n la expulsi贸n del grupo de Ignasi Sol茅, a la vez que el papel de Puig Antich creci贸 al conseguir salvar la unidad del grupo en este momento. Pero a pesar de este compromiso, la crisis sigui贸 latente hasta el verano, momento en el que se acord贸 realizar un congreso haci茅ndolo coincidir con la liberaci贸n de Oriol Sol茅 de la c谩rcel, y en el que se decidi贸 de com煤n acuerdo disolver el MIL para facilitar las actuaciones separadas de la agitaci贸n armada y de las ediciones. Esta decisi贸n no fue, de hecho, ning煤n replanteamiento de la pol铆tica que hab铆a llevado el MIL hasta entonces, sino simplemente la separaci贸n de los dos proyectos para posibilitar un mejor funcionamiento, dejando, por lo tanto, de estar unificados en un mismo grupo llamado MIL. Lo que sucedi贸 inmediatamente, sin embargo, es que un mes despu茅s de adoptada esta decisi贸n la represi贸n se abati贸 sobre el grupo, yendo la mayor铆a a la c谩rcel e impidiendo continuar lo que se hab铆a decidido en el congreso de autodisoluci贸n.

Este es, pues, el resumen hist贸rico de la experiencia del MIL, en la que lo que sobresale no son los aspectos medi谩ticos -que son los que han estado valorados en la mayor铆a de trabajos, casi siempre art铆culos, sobre el tema-, sino los aspectos pol铆ticos. Y esto es as铆 porque lo que en realidad caracteriza al MIL-GAC, lo que lo diferencia de las formaciones pol铆ticas de la izquierda y lo convierte en algo original, es su pensamiento pol铆tico.

Otros grupos, desde el nacionalismo hasta el anarquismo pasando por el estalinismo y puntualmente por alg煤n grupo que se reclamaba del trotskismo, hab铆an practicado las acciones armadas, ya fuera para dirigir la insurrecci贸n armada, intentar crear una lucha guerrillera, hacer campa帽as de sabotaje contra el r茅gimen o s贸lo como expropiaciones puntuales para conseguir dinero o material. El fen贸meno tampoco era exclusivo de Espa帽a ni de aquel momento hist贸rico: los anarquistas espa帽oles en los a帽os 20, los bolcheviques a principios del siglo XX, pr谩cticamente cualquier movimiento revolucionario hab铆a hecho uso de acciones violentas armadas en alg煤n momento, como medio de supervivencia o por necesidades t谩cticas.

As铆 pues, es s贸lo la teor铆a de este grupo la que surge como lo realmente novedoso en Espa帽a. En el aspecto organizativo, nunca en este pa铆s hab铆a existido ninguna organizaci贸n a la izquierda de la tradici贸n trotskista, a excepci贸n del Fomento Obrero Revolucionario dirigido por Munis, que sin embargo ten铆a sus or铆genes en el trotskismo. En el de la teor铆a, a parte de algunos pocos art铆culos, el 煤nico libro de Pannekoek aparecido hasta aquel momento en Espa帽a hab铆a sido un peque帽o folleto editado por el POUM en 1937; de Otto R眉hle s贸lo se hab铆an editado hasta el momento sus escritos sobre pedagog铆a y sobre la crisis; lo m谩s accesible de Gorter hab铆a sido editado en M茅xico en 1971; y Karl Korsch y Paul Mattick tendr铆an sus primeras ediciones espa帽olas de 1973 a 1975. Y en este panorama totalmente ignorante de toda la tradici贸n comunista a la izquierda del trotskismo apareci贸 un grupo que lleg贸 al descubrimiento de que las v铆as del comunismo revolucionario no se acababan en las tradiciones de la III Internacional, y que hizo suyas muchas de las concepciones consejistas de la revoluci贸n, fundamentalmente en el rechazo al partido de vanguardia leninista y a los sindicatos, en la oposici贸n al capital, tanto el privado como el considerado de estado, y en la preparaci贸n de la revoluci贸n socialista mediante la auto-organizaci贸n y los consejos obreros. Sin embargo, tambi茅n es cierto que este 鈥渃onsejismo鈥 tiene caracter铆sticas propias.

Dos son los factores principales que lo diferencian del consejismo 鈥渃l谩sico鈥. En primer lugar, es un consejismo tamizado por la influencia de Jean Barrot y en general de los participantes en La Vieille taupe, aunque esta influencia no quiere decir acuerdo absoluto. Es gracias a las discusiones con este n煤cleo parisino que se abandonaron viejas concepciones y que se descubrieron otras experiencias hist贸ricas del movimiento obrero revolucionario. Tambi茅n hubo diferencias, notablemente sobre la cuesti贸n armada y la organizativa. En este 煤ltimo punto, el MIL rechaz贸 el papel que el n煤cleo de Par铆s a煤n otorgaba al partido revolucionario y lleg贸, m谩s all谩 de la 鈥淥rganizaci贸n de Clase鈥 propuesta por el movimiento aut贸nomo barcelon茅s organizado en las Plataformas de CC.OO., a la proclamaci贸n de que la tarea de 鈥渓a organizaci贸n es la organizaci贸n de tareas鈥, es decir, a estar en contra de organizaciones estructuradas y a abogar por grupos de afinidad. Existi贸, por lo tanto, un constante hilo conductor en la historia del MIL que llev贸 de la cr铆tica al 鈥済rupusculismo鈥 hecha en 1969 en El movimiento obrero en Barcelona hasta el rechazo a toda organizaci贸n estructurada en 1973, hecho que ayuda a comprender el por qu茅 de la autodisoluci贸n.

El segundo factor caracter铆stico de este consejismo es el que hace referencia a la pr谩ctica revolucionaria con utilizaci贸n de la violencia. El uso de 茅sta ser谩 el componente m谩s alejado de la pr谩ctica tradicional de los grupos consejistas, ya que ning煤n grupo que se haya reclamado del consejismo ha estado involucrado en acciones armadas, y s贸lo algunos individuos en relaci贸n con estos grupos la practicaron en los a帽os 20 y principios de los 30. A nivel te贸rico, el MIL-GAC busc贸 un equilibrio entre el rechazo a la 鈥渓ucha armada鈥 (tal como la practicaban en ese mismo momento la RAF o las BR, por ejemplo) y la pr谩ctica real de la violencia armada, teorizando entonces sobre la 鈥渁gitaci贸n armada鈥, es decir, la necesidad de multiplicar acciones realizadas por diferentes 鈥済rupos de apoyo鈥 (de los cuales el MIL-GAC s贸lo ser铆a uno entre m谩s) a las luchas de la clase obrera, y que servir铆an adem谩s para mostrar que las luchas, que interpretaban que pasaban de defensivas a ofensivas, pod铆an convertirse en la insurrecci贸n revolucionaria. Pero la propia pr谩ctica de expropiaciones hizo pervertir esta concepci贸n, porque los atracos se fueron transformando desde su papel de fuente de subvenci贸n de otras actividades (principalmente la editorial), a convertirse en fuente de supervivencia, para acabar generando su propia justificaci贸n te贸rica dentro de un sector del grupo en base a que hac铆a falta 鈥渦nir teor铆a y pr谩ctica鈥. Fue en este momento cuando algunas personas, tanto dentro del grupo como en los n煤cleos relacionados, dieron la voz de alarma y comenz贸 el intento de reorientaci贸n que, fracasado, s贸lo dej贸 la v铆a de la autodisoluci贸n.

Pero m谩s determinante para llegar a esta decisi贸n fue la contradicci贸n flagrante entre lo que se hab铆a iniciado en 1969, fundamentalmente, el rechazo a la grupusculizaci贸n, y lo que en realidad era el MIL-GAC en 1973: un grupo de revolucionarios profesionales y especializados. En el MIL existieron siempre las dos l铆neas que ya han sido mencionadas, que se definen m谩s que por la teor铆a, por tener dos concepciones diferentes de la acci贸n revolucionaria y de c贸mo organizarse para llevarla a cabo. Durante un tiempo se consigui贸 la convivencia, pero 茅sta se rompi贸 cuando el factor armado tom贸 la preeminencia en la vida del grupo. La comprensi贸n del sector encargado de las ediciones de la existencia y prolongaci贸n de esta contradicci贸n, y el inter茅s del sector armado de poder hacer uso de una autonom铆a total respecto a todas sus actuaciones, convergieron en la misma soluci贸n: la autodisoluci贸n, aceptada sin mucha oposici贸n ni dramatismo. En realidad, la raz贸n de la autodisoluci贸n no estuvo ni en las diferencias personales, aunque 茅stas pudieran existir, ni por la dicotom铆a marxismo-anarquismo, ya que la teor铆a del grupo como tal siempre fue marxista. La raz贸n 煤ltima fue la organizativa, porque con o sin autodisoluci贸n, la pr谩ctica de cada sector seguir铆a siendo fundamentalmente la misma: la palabra o el acto, pero bien realizados bajo unas siglas comunes o bien sin ninguna relaci贸n organizativa. Los miembros del MIL no cuestionaron sus concepciones y su pr谩ctica anterior, sino c贸mo organizarse para realizarlas [21].

Sin embargo, tambi茅n es cierto que toda autodisoluci贸n significa un fracaso. En el caso del MIL-GAC, el fracaso es doble: no s贸lo el grupo no pudo superar sus contradicciones y tuvo que desaparecer, sino que la v铆a abierta en el a帽o 1969 con el rechazo del vanguardismo y el descubrimiento del comunismo de los consejos no tuvo continuidad. La represi贸n que comenz贸 en septiembre de 1973 rompi贸 toda posibilidad de continuaci贸n de una pol铆tica consejista diferenciada del leninismo y del anarquismo. S贸lo un a帽o y medio despu茅s de la autodisoluci贸n, muchas de estas personas, no s贸lo del MIL-GAC sino tambi茅n de los GOA y de los restos de las Plataformas, acabaron incluso colaborando en el proceso que llev贸 a la refundaci贸n de la CNT, es decir, de otra opci贸n pol铆tica (aunque hacia 1979 la mayor铆a hab铆a abandonado o hab铆a sido expulsada de la organizaci贸n anarcosindicalista). Por su parte, algunos miembros del sector armado que pudieron escapar continuaron la actividad armada en diferentes grupos, participando finalmente en la constituci贸n de Action directe: a d铆a de hoy Jean-Marc Rouillan continua preso a perpetuidad desde febrero de 1987 en c谩rceles francesas por actividades relacionadas con este grupo, como otros de sus compa帽eros [22].

En este fracaso, sin duda el factor m谩s importante fue la imposibilidad de poder desarrollar ampliamente su propuesta pol铆tica, por lo que el MIL-GAC fue ciertamente marginal. Sus contactos innegables con el movimiento obrero, que explican su origen y desarrollo, fueron demasiado d茅biles en el momento de crecimiento, ya que el v铆nculo definitivo con elementos de Plataformas para a un trabajo com煤n y estable se consigui贸 en 1972, es decir, en un momento en que 茅stas empezaban su declive, con lo que el gran magma aut贸nomo de 1969-1970 era en 1972-1973 mucho m谩s reducido. Adem谩s, el MIL-GAC no pudo disponer de un aparato editorial serio hasta muy poco antes de su ca铆da, y los folletos de las Ediciones Mayo 37 vieron la luz cuando la mayor铆a de los componentes del MIL-GAC estaba en la c谩rcel y el resto en el exilio -adem谩s de uno muerto-, impidiendo por tanto una recuperaci贸n pol铆tica de esa difusi贸n.

Su propuesta qued贸 as铆 aislada dentro de una izquierda clandestina donde los modelos imperantes, en raz贸n de esa clandestinidad, eran los que se hab铆an mantenido desde la guerra. De un lado, un modelo predominante, formalmente marxista-leninista, y del otro, el papel de oposici贸n a 茅ste, reservado a un movimiento anarcosindicalista que resurg铆a. Sin las posibilidades de trabajo a trav茅s de las ediciones, la propuesta por la auto-organizaci贸n de la clase hecha por el MIL qued贸 totalmente ignorada, cuando no manipulada. Para la izquierda 鈥渕arxista鈥, el tildarlos de 鈥漚narquistas鈥 signific贸 evitar que se conociera un modelo marxista revolucionario alternativo que iba m谩s all谩 del modelo de partido y enfatizaba la propia iniciativa de la clase; para el anarquismo, despu茅s de ignorar totalmente esta experiencia mientras estuvo viva, qued贸 la oportunidad de recuperar sus frutos pol铆ticos a posteriori, una vez que la brutal represi贸n franquista les ofreci贸 la posibilidad de obtener uno, o dos, nuevos m谩rtires: Salvador Puig Antich y Oriol Sol茅 Sugranyes [23]. Surgi贸 as铆 la invenci贸n del grupo 鈥渁narquista鈥 llamado MIL y se olvid贸 soberanamente la posici贸n inequ铆vocamente comunista de los miembros del ex-MIL, posici贸n que se resum铆a sucintamente en su manifiesto elaborado en octubre de 1973 en la c谩rcel Modelo de Barcelona y que acababa con la proclama 鈥溌i m谩rtires, ni juicios, ni c谩rceles, ni salarios! 隆Viva el comunismo!鈥.

Pero a pesar de no haber conseguido abrir una v铆a fecunda en el desarrollo de la lucha de clases, el MIL-GAC representa, con todo, una de las experiencias m谩s importantes dentro del panorama revolucionario espa帽ol. Es por esto que Telesforo Tajuelo, uno de los pocos historiadores en estudiar este fen贸meno -mayoritariamente tratado por periodistas-, y uno de los escasos en analizarlo pol铆ticamente, se帽al贸 que 鈥渆l MIL ha sido el grupo m谩s radical del movimiento obrero espa帽ol despu茅s de la guerra civil鈥. En todo caso, s铆 es cierto que represent贸 una de las contadas formaciones aut茅nticamente revolucionarias del panorama pol铆tico del momento. Decimos 鈥渁ut茅nticamente revolucionarias鈥 porque el MIL nunca fue 鈥渁nti-franquista鈥, su objetivo no fue nunca derribar al franquismo y conseguir un r茅gimen democr谩tico m谩s o menos avanzado, una democracia m谩s o menos participativa, sino, enlazando de lleno con la tradici贸n marxista revolucionaria, luchar directamente contra el estado burgu茅s, contra el capital, por la independencia de clase que, mediante la auto-organizaci贸n, acabara con el trabajo asalariado y la divisi贸n de la sociedad en clases: en definitiva, ni m谩s ni menos que la auto-emancipaci贸n del proletariado. Reconocer que 茅sta fue su lucha y librarla de todas las mistificaciones que ha sufrido servir谩 para restaurar la verdad hist贸rica que muestra, por un lado, que los integrantes del MIL no fueron ni 鈥渁locados鈥 ni tampoco 鈥減obres chicos鈥, sino revolucionarios anticapitalistas y, por el otro, que dado que su lucha no fue anti-franquista sino anti-capitalista, las tareas por las que lucharon siguen inconclusas.

El nuevo producto 芦Puig Antich禄 se vende bien

鈥, y sin embargo las posiciones de Puig Antich y del M.I.L. eran claras y precisas: 芦La organizaci贸n, la pol铆tica, el militantismo, el moralismo, los m谩rtires, las siglas, nuestra propia etiqueta, forman ya parte del viejo mundo鈥β La pel铆cula 芦Salvador禄 ya est谩 en los cines. Dirigida por Manuel Huerga (realizador de audiovisuales de la 贸rbita del psc-psoe) y producida por Jaume Roures Llop (propietario de Mediapro, ex-troskista de LCR y representante de Johan Cruif) el film est谩 basado en la novela 芦Compte enrere禄 de Francec Escribano (director de tv3-televisi贸n auton贸mica catalana) Todos ellos se han juntado con mucho dinero por enmedio, para realizar este film rosa y lacrim贸geno que a muchos har谩 llorar pero que nunca explicar谩 la verdad, la vida y lucha de subversi贸n anticapitalista de Salvador. La pel铆cula oculta el contenido pol铆tico de la vida y la muerte de Salvador Puig Antich, transform谩ndolo en un buen chico que por culpa de las malas compa帽铆as se convierte en un atracador de bancos. Han optado por la simple evocaci贸n de los acontecimientos ocurridos y explotandolos de forma descaradamente sentimentalista, sin aportar ningun tipo de reflexion sobre la ideolog铆a de Puig, ni del MIL. Salvador, que durante su encarcelamiento manifest贸 que no quer铆a hacer el juego a los politicos de la Asamblea de Catalunya (grupo pol铆tico hegem贸nico en Catalu帽a durante los 70) ha sido convertido por el 芦establishment禄 en un simple producto comercial de Roures. Tanto el libro como la pel铆cula han recibido fuertes cr铆ticas por parte de antiguos/as militantes del MIL, los y las compa帽eros y compa帽eras de militancia de Salvador, que afirman que vac铆an de contenido pol铆tico al personaje de Puig Antich, al tiempo que se dignifica falsamente la imagen de su carcelero, del juez militar y de la Brigada Pol铆tico-Social, la polic铆a franquista encargada de la represi贸n pol铆tica. Ex-miembros del

MIL-GAC, OLLA,

GARI

manifiestan que: Nosotros, testigos directos de la 茅poca que trata la pel铆cula 芦Salvador禄, ex-miembros del MIL, OLLA y GARI, ante la indignidad que representa para todos y todas nosotras la exhibici贸n del mencionado film manifestamos: 1. Que 茅sta no es la historia pol铆tica de Salvador Puig Antich ni la de sus compa帽eros de lucha, porque esconde deliberadamente la historia de subversi贸n revolucionaria contra el capitalismo, sin la cual, la vida y la muerte de Salvador no tienen ning煤n sentido. 2. Denunciamos esta pel铆cula como un nuevo producto desinformador y falsificador de la realidad en la que Puig Antich es mitificado como un luchador por las libertades democr谩ticas, basada en la novela Cuenta Atr谩s de Francesc Escribano, donde se mezcla h谩bilmente el arte de la manipulaci贸n y tergiversaci贸n de los hechos con intencionadas ocultaciones y mentiras. 3. Denunciamos este film como un producto de ficci贸n consumista, en la que la tr谩gica muerte de Salvador Puig Antich se aprovecha para hacer un gran espect谩culo morboso, extremadamente dram谩tico, con el fin de sacar

provechosos r茅ditos econ贸micos. 4. Denunciamos la gran relevancia que se le da a an茅cdotas intranscendentes con objeto de desfigurar y disminuir el car谩cter anticapitalista y aut贸nomo del MIL, compartido con la clase obrera m谩s combativa, la cual es ignorada ol铆mpicamente en el film. 5. Insistimos en la denuncia de la ocultaci贸n de los hechos hist贸rico-sociales y del movimiento obrero de donde nace y se desarrolla el MIL, as铆 como de sus aportaciones revolucionarias, que abrieron paso, entre otras cosas, a la autogesti贸n, el asamblearismo, la autoorganizaci贸n, el antiautoritarismo y el antimilitarismo. 6. Denunciamos el claro mensaje reaccionario y de moral y valores dominantes burgueses que respira el film, contradictorios con las ideas y a la manera de sentir y vivir de Salvador. 7. Y denunciamos de forma contundente que en este estadio intensivo de la econom铆a capitalista (crecimiento cuantitativo y cualitativo sobre una base t茅cnica compleja y en constante renovaci贸n), esencialmente en lo que respecta a la vida cotidiana de los ciudadanos y asalariados, 茅sta vida est谩 cada vez m谩s dirigida y controlada por los diferentes poderes. En este sentido, el mensaje que se desprende de la pel铆cula tiene una clara intencionalidad pol铆tica en el momento actual: impedir la radicalizaci贸n de los movimientos alternativos mediante la supuesta derrota del MIL y la dram谩tica muerte de Salvador鈥: 鈥淓l enfrentamiento total al sistema no vale la pena鈥. 8. Por 煤ltimo denunciamos tambi茅n el silencio que mantienen los medios de comunicaci贸n y especialmente la mencionada pel铆cula sobre la situaci贸n de Jean Marc Rouillan, ex-miembro del MIL y ex-compa帽ero de Puig Antich, encarcelado todav铆a en Francia, pese a haber cumplido la condena, con quien nos solidarizamos y de quien exigimos su libertad inmediata, junto con los otras compa帽eros de Acci贸n Directa Para conocer mas sobre Salvador Puig y el MIL * Tajuelo, Telesforo. El Movimiento Ib茅rico de Liberaci贸n, Salvador Puig Antich y los grupos de Acci贸n Revolucionaria Internacionalista: teor铆a y pr谩ctica, 1969-1976. Par铆s. Ruedo Ib茅rico,

1977 (Refer茅ncia en Ruedo Ib茅rico) * Cortade, Andr茅. Le 1000: histoire d茅sordonn茅e du MIL, Barcelone 1967-1974. Par铆s. D茅rive 17, 1985. * T茅llez Sol谩, Antonio. El MIL y Puig Antich. Barcelona. Virus, 1994 (Refer茅ncia en Virus Editorial)

Re-edicion proximamente. * Tolosa, Carlota. La torna de la torna: Salvador Puig Antich i el MIL. Barcelona. Emp煤ries, 1999. * Ros茅s Cordovilla, Sergi. El MIL: una historia pol铆tica. Barcelona. Alikornio, 2002(Refer茅ncia en Alikornio) M谩s informaci贸n en:

