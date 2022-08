–

Mientras tanto, cerca del palacio de T谩uride, el sargento Fedor Linde le铆a absorto. Arrumbado en un sof谩 del Regimiento Preobrazhensky, no prestaba la menor atenci贸n a los ruidos que proven铆an de los disturbios callejeros. Afuera los cosacos disparaban furiosamente contra la multitud. De pronto una bala rompi贸 el vidrio de la ventana y Linde se aproxim贸 a ella. Sus ojos se detuvieron en una joven atropellada por el caballo de un cosaco. La vio resbalar y caer debajo del animal. La oy贸 gritar. Un grito sobrehumano que penetr贸 en Linde: 芦hizo que algo en m铆 se conmoviera. Salt茅 encima de la mesa, y grit茅 salvajemente: 芦amigos! viva la revoluci贸n! Tomad las armas! est谩n matando a personas inocentes!. A nuestras hermanas y hermanos禄. Fueron miles los soldados que reaccionando ante la voz de Linde, provocando el mot铆n de la guarnici贸n de Petrogrado: 芦dijeron que hab铆a algo en mi voz que hizo imposible resistir mi llamado; me siguieron sin darse cuenta de d贸nde o en nombre de qu茅 causa iban; se unieron a m铆 en el ataque contra los cosacos y la polic铆a禄. El 27 de febrero triunfaba la Revoluci贸n Rusa. Todos los partidos pol铆ticos se un铆an contra la monarqu铆a zarista, que luego de gobernar durante siglos se desmoronaba tras ocho d铆as de agitaci贸n.

驴Qui茅n gobernaba entonces Rusia? En un ala del Palacio de T谩uride, sede del Parlamento, funcionaba el gobierno provisional del pr铆ncipe Lvov con apoyo del partido de los liberales rusos. En otra ala mandaba el Soviet de Petrogrado, formado por diputados obreros, soldados de origen campesino, mayormente gobernados por socialistas y mencheviques. Poder formal y poder efectivo en un mismo edificio. Lvov, aliado de Inglaterra y Francia, era partidario de participar de la guerra, mientras que los soviets quer铆an la paz. Lo bolcheviques -minoritarios en los soviets, sosten铆an las consignas 芦Paz, pan y libertad鈥 y 鈥渢odo el poder a los soviets鈥. As铆 las cosas, hasta las jornadas de julio, en los que una frustrada insurrecci贸n obrera con fuerte participaci贸n de los marineros del soviet Kronstadt result贸 violentamente reprimida por el gobierno provisional. La crisis de julio provoc贸 un brusco giro en la situaci贸n. La sustituci贸n de Lvov por el socialista Kerensky, que contaba con el apoyo de la direcci贸n del soviet, y el encarcelamiento y/o el exilio para cientos de dirigentes bolcheviques.

Clandestino en Finlandia, Lenin redacta un breve texto explicando c贸mo y porqu茅 aquel cambio de circunstancias impon铆a un cambio en las consignas. Despu茅s de todo, 驴qu茅 son las consignas, sino la din谩mica de la correlaci贸n de fuerzas, relaciones de fuerzas llevadas al lenguaje? Las consignas, cre铆a Lenin, captan en unas pocas palabras el nexo que permite discernir las alteraciones del campo social y trazar nuevas delimitaciones pol铆ticas en la lucha por el poder. En su art铆culo 鈥淎 prop贸sito de las consignas鈥 escrito en julio del 鈥17, el jefe bolchevique escribe que 鈥渃ada consigna debe dimanar siempre del conjunto de peculiaridades de una determinada situaci贸n pol铆tica鈥. Se trata de discernir a cada paso d贸nde est谩 el poder formal y donde el efectivo y de delimitar objetivos, enemigos y aliados en cada fase del proceso revolucionario. De ah铆 que la validez de las consignas sea siempre fechada. Para Lenin la consigna 鈥渢odo el poder a los soviets鈥 es verdadera para el per铆odo que va del 27 de febrero al 4 de julio. La represi贸n de julio torna imposible la revoluci贸n pac铆fica y fuerza al proletariado revolucionario a preparar el enfrentamiento armado. Para ello, el partido debe reorganizarse y dirigir su agitaci贸n hacia los campesinos. A ellos debe explicarles la importancia de derribar al gobierno. Tarea favorecida por las condiciones penosas impuestas por la guerra.

Al cumplirse los primeros cincuenta a帽os de la toma del poder de octubre del 17, Isaac Deutscher dict贸 una serie de conferencias en la Universidad de Oxford. All铆 reflexionaba sobre la paradoja de las temporalidades convergentes en los procesos revolucionarios. Si Marx hab铆a advertido sobre un cierto retraso de la conciencia colectiva respecto a la social, la insurrecci贸n obraba como adecuaci贸n, s煤bita traducci贸n de las contradicciones objetivas en el sujeto bajo la forma de ideas, aspiraciones y pasiones condensadas en la acci贸n. Esta operaci贸n de traducci贸n supone una conexi贸n entre duraciones y velocidades muy distintas: la del arduo gradualismo y la de la preparaci贸n de un clima moral y pol铆tico y el abrupto salto hacia delante de la acci贸n transformadora. 1917 fecha este entrecruzamiento entre tiempo procesual y ocasi贸n hist贸rica. Y la noci贸n misma de traducci贸n alude a las consignas, puesto que son ellas las que act煤an llevando al lenguaje el poder transformativo proveniente de la interacci贸n de los cuerpos y es por medio de ellas que la intervenci贸n verbal traza nuevas delimitaciones. El lenguaje entero puede ser entendido como el conjunto de las consignas en curso en un momento determinado, el poder de las palabras de expresar las mutaciones inorg谩nicas que recorren una sociedad, provocan a su vez modificaciones instant谩neas, que pueden fecharse rigurosamente.

La potencia de las consignas consiste, entonces, en conectar internamente transformaciones provenientes de las circunstancias externas con las alteraciones producidas en las palabras mismas, poniendo al lenguaje en relaci贸n inmediata con su afuera. Esto es lo que admiraban Gilles Deleuze y F茅lix Guattari en lo que llaman los 鈥渆nunciados leninistas鈥, que no se limitan a poner en juego las f贸rmulas marxistas de la Primera Internacional, que buscaban delimitar a las masas despose铆das como clase proletaria. Lenin produce una nueva diferenciaci贸n: produce un corte sobre el cuerpo proletario para distinguir en 茅l un tipo particular de partido de vanguardia. Cuando el l铆der bolchevique escribe que la represi贸n del cuatro de julio cesa la verdad de la consigna 鈥渢odo el poder a los soviets鈥 est谩 produciendo una nueva determinaci贸n seg煤n la cual en tiempos de guerra ya no alcanza con proponer a las masas una direcci贸n de clase (el Soviet). El 4 de julio anuncia esa transformaci贸n: el cuerpo del partido debe ser reorganizado.

Si Lenin pudo ser le铆do por Deleuze y Guattari como un maestro del lenguaje y un politizador de la ling眉铆stica es por su modo de 鈥渄educir鈥 las variaciones verbales de la suma de particularidades de una situaci贸n pol铆tica determinada, y por su modo de comprender el poder productivo que esas alteraciones verbales organizaban en t茅rminos de acci贸n colectiva. Lo que los franceses aprenden del ruso son los procedimientos con los cuales la pol铆tica trabaja a la lengua desde dentro, haci茅ndole variar no s贸lo el vocabulario, sino tambi茅n la estructura de las frases. Lenin no politiza el lenguaje -que es pol铆tico en s铆 mismo-, sino a la ling眉铆stica. No ve la lengua como estructura cerrada, sino como pragm谩tica abierta. Por supuesto, los 鈥渆nunciados leninistas鈥 no poseen eficacia por fuera de ciertas pr谩cticas y circunstancias precisas, que vuelven cada tanto sobre la memoria pol铆tica en 茅pocas en las que se reivindica el derecho a so帽ar convulsiones. Mas que optimismo, pesimismo organizado. Lo dijo en alg煤n lugar Walter Benjamin: si a煤n creemos en el futuro es s贸lo por amor a los desesperados.