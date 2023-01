n┬║55 | la pildorita



Nos encontramos en una crisis clim├ítica que nos dirige a una nueva relaci├│n con nuestro planeta y las especies con las que cohabitamos. En estos momentos se decide cu├íl va a ser el modelo a seguir para construir esa nueva forma de estar en el mundo. Sin embargo, la preocupaci├│n por esta cuesti├│n se sigue viendo como secundaria en muchos ├ímbitos. Esto es deliberado. Es pol├ştico. Por ello, formular de diferentes maneras la cuesti├│n de la crisis clim├ítica se deber├şa convertir en el espacio de acci├│n inevitable para activistas e intelectuales.

Contra el futuro: Resistencia ciudadana frente al feudalismo clim├ítico (Debate, 2022) es la aportaci├│n que la periodista Marta Peirano realiza en esta materia. Proveniente del activismo en la red, Peirano ha realizado una publicaci├│n que intenta se├▒alar las diferentes dimensiones que conforman el problema. En su aproximaci├│n, la construcci├│n de los imaginarios es una parte cr├ştica. Con ese objeto intenta identificar un espectro de elementos que dan forma a la visi├│n que la sociedad tiene sobre la crisis clim├ítica: desde la b├║squeda del h├ęroe (┬źla ciencia es siempre colectiva, pero su biograf├şa no┬╗) hasta la supuesta neutralidad de los datos (┬źlos datos no son como fresas salvajes que crecen de manera espont├ínea, sino un objeto epistemol├│gico que ha sido dise├▒ado para responder a una necesidad premeditada┬╗).

Es cierto que yo no he quedado tan seducido como en su libro anterior, El enemigo conoce el sistema (Debate, 2019), pero reconozco el valor de la autora para desplazarse a las cuestiones que el presente nos reclama y su capacidad para hacerlas accesibles y mostrar referencias a partir de las cuales profundizar. No queda otra que definir nuestros proyectos a partir de la crisis clim├ítica y ese es el paso dado por Peirano. Ella ha asumido un riesgo saliendo de su zona de confort. Nuestra responsabilidad hoy es rese├▒arlo para darle visibilidad, ya que s├ş que es un libro ├║til para implicar a m├ís personas en esta cuesti├│n cr├ştica.