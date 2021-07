Sobre la deriva reaccionaria de algunxs “compañerxs”…

Un colaborador nos hace llegar estas reflexiones con un debate surgido en otros medios y dado que algunos de los art铆culos de esos colectivos han salido por estas p谩ginas, nos parece pertinente incluir tambi茅n la aclaraci贸n inicial para aquellos a quienes estas lides suenen remotas

Comparto un texto de compas italianxs en relaci贸n con quienes organizan (resistenze al nanomondo*) el encuentro internacional contra las tecnociencias en Italia que se celebra este finde, y las posiciones y acercamientos transf贸bicos y neo-derechas. Alguna de esta gente viene del viejo peri贸dico anarquista ecologista radical “Terra selvaggia” muy v谩lido, cuyos integrantes “rompieron” por diferencias insalvalbles. Desde hace alg煤n a帽o se oyen voces cr铆ticas de sus discursos cada vez mas txungos.

Siempre me he negado a repetir cr铆ticas sin profundizar en ellas, ya que muchas veces pueden basarse en malentendidos o tambi茅n en malas ostias personales, adem谩s considero buena labor de cr铆tica la que desempe帽a(ba)n, tambi茅n en muchos art铆culos del peri贸dico “L’urlo della terra”. Un poco de lo mismo pasa con Pieces et Main d’oeuvre, autores por ejemplo del -v谩lido- texto “Sus virus, nuestras muertes” (hace un a帽ito os pas茅 una correcci贸n ;). Aunque sobre PMO todav铆a no he profundizado sobre las acusaciones que rulan por ahi, mencionadas en el texto que comparto. (* 2 textos R al nanomondo que me gustaron bastante fueron primavera silenciosa -que tb publicasteis el a帽o pasado- y mirada oblicua, de Neila, que particip贸 en el encuentro del a帽o pasado). El caso es que aunque tengan criticas a mi parecer aportan bastante, cada vez se evidencian m谩s en ciertas posiciones enemigas de la libertad, de las cuales parecen no querer recular, por lo que parece importante dar el toque de atenci贸n y que por lo menos se conozca por estos lares. A ver en que deriva todo esto.

PS: Se帽alo 2 textos cr铆ticos a煤n no disponibles en castellano, que aclaran cosas relacionadas directamente con el tema: Fanzine Trans no es transumanismo (original IT, en FR) y “Vagando nei deserti aridi del pensiero critico”