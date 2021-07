–

De parte de Briega July 22, 2021

Escribimos este texto para advertir de la en茅sima preocupante deriva reaccionaria de algunos conocidos personajes que todav铆a encuentran cabida dentro del mundo anarquista, en Italia (cada vez menos) y en el extranjero, a pesar de que en los 煤ltimos a帽os han acumulado una serie de alianzas y discursos vergonzosos, tendentes al populismo m谩s extremo y cada vez m谩s cercanos al mundo de la derecha.

Hablamos de los organizadores del las “Tres Jornadas contra las Tecnociencias”, activos tambi茅n en la web Resistenze al Nanomondo, en el peri贸dico L’Urlo della Terra y en el espacio de documentaci贸n La Pir谩lide de Bergamo.

En las jornadas internacionales contra las tecnociencias que se desarrollar谩n en Alejandr铆a (por tercer a帽o consecutivo), estar谩n presentes personajes como Maurizio Martucci y Daniela Danna.

Maurizio Martucci, portavoz y fundador de “Alianza italiana Stop 5G”, hace alg煤n a帽o escribi贸 un art铆culo para conmemorar la historia de Meridiano Zero: grupo fascista fundado en 1991 por exiliados del Fronte della Giovent霉* de Alemanno, inspirados en el Movimento Pol铆tico Ordine Nuovo* y en Julius Evola, y disuelto dos a帽os despu茅s. El 4 de octubre de 1991, el primer grupo de militantes de Meridiano Zero protagoniz贸 violentos incidentes con integrantes de los colectivos estudiantiles de extrema izquierda de la Facultad de Literatura y Filosof铆a de la Universidad de Roma.

El grupo Meridiano Zero se autodefin铆a como proyectado hacia el futuro, “m谩s all谩 de la derecha y de la izquierda” (inspirado en Terza Posizione*), pero sabemos que estas expresiones son utilizadas a menudo como estrategia por los grupos neofascistas, como dejan claro en sus propias palabras: “el neofascismo conmemorativo nos es ajeno. El fascismo y el nazismo nos interesan como fases hist贸ricas que representan valores 茅ticos, pero nos preocupa el futuro: s贸lo somos un grupo de j贸venes no homologados a las masas”. No es casualidad que el grupo Meridiano Zero m谩s tarde inspirase el nacimiento de Casa Pound*.

En el citado art铆culo, Martucci elogia a los fascistas de Meridiano Zero por estar “en contra de la manipulaci贸n gen茅tica, en defensa de todo lo natural, contra el desarrollo tecnol贸gico salvaje”. El t茅rmino que acu帽aron “tecnorebeldes” sigue siendo utilizado por Martucci como eslogan y tambi茅n aparece en el texto de presentaci贸n de su discurso en las Tres Jornadas contra las Tecnociencias.

Aqu铆 el art铆culo: https://www.ultimavoce.it/meridiano-zero-solstizio-tecnoribelli/

El libro de Maurizio Martucci sobre el 5G (“# STOP 5G Salud, medio ambiente, geopol铆tica, privacidad, transhumanismo y control social”) tambi茅n se presenta el 22 de julio de 2021 en La Piralide de B茅rgamo, un espacio “ecologista radical” gestionado por las mismas personas que est谩n detr谩s de las Jornadas contra las Tecnociencias, Resistenze al Nanomondo y L’Urlo della Terra.

驴Deber铆amos decir algo m谩s? 驴No fue suficiente dar a conocer en el pasado que los organizadores de este encuentro de tres d铆as escrib铆an art铆culos en el peri贸dico ecologista “L’urlo della terra” que, para un ojo no observador (ser铆a mejor decir no emp谩tico), pueden ser cr铆ticos con las tecnolog铆as pero tienen una base transf贸bica y esencialista? Y sin embargo, desde hace tiempo, venimos se帽alando los ataques en los art铆culos de este peri贸dico, donde para hablar de transhumanismo, de tecnolog铆as, de feminismo, se cae en discursos transf贸bicos, anti-queer y esencialistas que ser铆an dignos de revistas cat贸licas y fascistas.

Hace tiempo que se han puesto de manifiesto (ademas de que no las ocultan en absoluto) las desconcertantes alianzas de Silvia Guerini con grupos como Arci lesbica, grupos de mujeres lesbianas transf贸bicas, as铆 como sus art铆culos y libros que, adem谩s de estar en contra de la tecnociencia (隆tambi茅n nosotros lo estamos!), se帽alan con el dedo a las personas trans como si fueran promotoras del transhumanismo. Sin olvidar nunca, y no queremos olvidarlo, que Silvia Guerini en el pasado escribi贸 panfletos hom贸fobos y un libro contra el aborto (para ser precisos, queremos se帽alar que Silvia se ha distanciado de este libro, revisando su posici贸n contra el aborto y pidiendo que se deje de difundir 鈥 que de todas formas sigue disponible en el catalogo de Edizioni Arkiviu-Bibrioteka T. Serra).

En la misma l铆nea se sit煤a la cada vez m谩s estrecha colaboraci贸n entre Silvia Guerini y Daniela Danna, una soci贸loga acad茅mica que en los 煤ltimos a帽os se ha adherido a las posiciones del TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist, feminismo “radical” transf贸bico), escribiendo textos y publicando traducciones en su p谩gina web que reproducen textualmente los peores argumentos de la corriente TERF estadounidense: la alarma sobre el lobby trans que supuestamente se est谩 apoderando del mundo, la negaci贸n del concepto de identidad de g茅nero, la negaci贸n de la existencia de ni帽xs trans, la afirmaci贸n de que las personas trans no son m谩s que gays y lesbianas que no se aceptan como tales, la descripci贸n de las mujeres trans como hombres que invaden los espacios de las mujeres con la intenci贸n de violarlas, etc. El libro transf贸bico de Daniela Danna, “La piccola principe”, se present贸 en La Piralide hace un par de a帽os, rodeado de pol茅mica, y la soci贸loga volver谩 a intervenir este a帽o en las Tres Jornadas contra las Tecnociencias, igual que el a帽o pasado. Por otro lado, el 3 de julio de 2021, Daniela Danna y Silvia Guerini participaron en una conferencia titulada “驴Un mundo sin madres?” en la que se describi贸 la maternidad como un “destino natural ligado a la identificaci贸n de la mujer con la madre” y en la cual se lamentaban de la moderna libertad de decisi贸n y la consiguiente elecci贸n de muchas mujeres de no ser madres.

El colectivo ecologista franc茅s Pi猫ces et Mains d’Oeuvre, cuyas posturas racistas, mis贸ginas, hom贸fobas, transf贸bicas y pol铆ticamente ambiguas ya han sido ampliamente se帽aladas, tambi茅n estuvo presente en los Tres D铆as contra la Tecnociencia del a帽o pasado. Las posiciones TERF del colectivo Resistenze al Nanomundo tambi茅n se han hecho expl铆citas, no s贸lo en las colaboraciones con Daniela Danna, Arcilesbica y en los contenidos de varios art铆culos que han publicado, sino tambi茅n en el espacio que han dado en su web a presentaciones de autoras feministas transf贸bicas, como la presentaci贸n de Sheila Jeffreys en Italia el pasado mes de marzo, que tambi茅n se centr贸 en la defensa de la verdadera “mujer” frente al supuesto peligro que comporta el lobby trans.

Por mencionar otro episodio, siempre en el espacio de documentaci贸n La Piralide de B茅rgamo, recientemente se present贸 el libro “Il giallo del Coronavirus” de Sonia Savioli, publicado por la editorial Arianna, que “presume” en su cat谩logo de libros escritos por Alain De Benoist, fundador del movimiento cultural franc茅s llamado Nouvelle Droite (La Nueva Derecha), adem谩s de libros y art铆culos antisemitas publicados en su p谩gina web sobre la supuesta “conspiraci贸n mundial jud铆a”, art铆culos pro-Trump, conspiranoicos y dem谩s basura. No tenemos mucha informaci贸n sobre Sonia Savioli, pero nos preguntamos c贸mo es posible presentar un libro editado por una editorial de derechas en un espacio frecuentado por individualidades anarquistas del mismo modo que nos preguntamos c贸mo es posible incluir la presentaci贸n del libro contra el 5G de Maurizio Martucci.

驴Hacia d贸nde se dirigen los organizadores de este encuentro internacional de tres d铆as, en el que participan realidades anarquistas de todo el mundo? 驴Qu茅 es lo que todav铆a no ha quedado claro ante las decisiones tomadas por el grupo Piralide, el peri贸dico L’urlo della Terra, la p谩gina web Resistenze al nanomondo y los organizadores de este encuentro de tres d铆as contra la tecnociencia?

Entre otras cosas, por si no bastaran los discursos y las connivencias con personajes, grupos y editoriales sexistas, transf贸bicas y de derechas, a帽adir que hay muy poco de anarquista en el hecho de establecer alianzas y colaboraciones con personas vinculadas al mundo de las instituciones y los medios de comunicaci贸n, tales como asociaciones vinculadas a partidos (como Arcilesbica con el PD [Partido Democratico]), periodistas mainstream (Martucci), soci贸logos acad茅micos (Danna), y otros, por no hablar del vergonzoso “Llamamiento para la abolici贸n de cualquier reproducci贸n artificial del ser humano”, firmado por Resistenze al Nanomondo junto con Pi猫ces et Mains d’Oeuvre y otros, que entre otras cosas pide a las “autoridades nacionales e internacionales” que toda reproducci贸n artificial del ser humano y toda modificaci贸n gen茅tica sean calificadas como “crimen contra la especie”. 驴Desde cu谩ndo, para lxs anarquistas, las autoridades de cualquier tipo se consideran interlocutores de sus reivindicaciones??

Creemos que es hora de empezar a pedir cuentas a esta gente que hasta hace unos a帽os era anarquista, y cuyos escritos siguen gozando de espacio incluso en distros anarquistas, mezclados entre fanzines que tiran piedras al patriarcado, otro que analiza c贸mo las personas trans no promueven el transhumanismo, o que detallan como la nueva y vieja derecha se disfraza de ecologista y antiespecista.

Pensamos que el grupo de Resistenze al Nanomondo tiene la urgencia de oponerse a este mundo impregnado de tecnolog铆a y fe en la ciencia, pero no por esto podemos dar voz a cualquiera, superando a los partidos como si se trataran de peque帽os obst谩culos para las luchas que llevamos a cabo con pasi贸n; este es el discurso que hacen las nuevas derechas, que dicen haber superado a la derecha y a la izquierda, para ser otra cosa, y que en este periodo de pandemia ha salido a la calle gritando “隆libertad!” (a menudo ali谩ndose con due帽os de restaurantes y bares 鈥 defendiendo as铆 los intereses de la burgues铆a) poni茅ndonos los pelos de punta.

Dar cabida a Maurizio Martucci en las jornadas, as铆 como presentar un libro de ediciones Arianna no es un descuido, no, ya no es posible creerlo. Esta gente sabe muy bien lo que hace y escribe, prueba de ello es que siguen impert茅rritos su camino a pesar de haber sido advertidos en varias ocasiones sobre el tipo de colaboraciones que estaban entablando.

Creemos que tambi茅n ha llegado el momento de que quien sigue d谩ndoles espacio, participando en sus actos y distribuyendo sus materiales se haga dos preguntas y obtenga algunas respuestas sobre c贸mo y con qui茅n est谩 llevando a cabo la lucha anarquista contra la ciencia y la tecnolog铆a.

* Grupos fascistas italianos