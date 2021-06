Entrevista con Silvio Schachter, del Consejo de Redacci贸n de la revista Herramienta

芦El n煤mero de v铆ctimas por Covid es de una magnitud sin precedentes en la historia de la Argentina禄

M.H.: Quer铆amos hablar de la pandemia.

S.S.: S铆, escrib铆 algunas cosas. Es un tema insoslayable, estamos en n煤meros de v铆ctimas de una magnitud sin precedentes en la historia argentina. Habr铆a que remontarse al Siglo XIX para pensar en porcentajes y en implicancias en relaci贸n al conjunto de la poblaci贸n, cuando fueron las epidemias del c贸lera y la fiebre amarilla, pero estamos en el Siglo XXI, en otro mundo y con otros recursos.

La cifra es impactante y, entre otras cosas, adem谩s hubo un pico de casi 750 fallecidos que no solamente es un r茅cord en Argentina, sino que esa semana Argentina estuvo en primer lugar en muertos por mill贸n de habitantes, superando pa铆ses como la India y Brasil.

Yo creo que no se termina de dimensionar, ni en las fuerzas pol铆ticas, ni en el conjunto de la sociedad, ni en las organizaciones sociales la magnitud del drama que estamos viviendo y, por otro lado, la falta de argumentos, de cr铆tica, de autocr铆tica, que no sea banal, sobre c贸mo se ha llegado a esta situaci贸n.

Esto no es m谩gico, no es que no tuvimos suerte. Tampoco es justo pensar que es un castigo al comportamiento de nuestra sociedad, si bien hay muchos rasgos de una sociedad ego铆sta, autorreferencial, etc. No es el tema principal. Y tampoco aparece ninguna se帽al de que esto se vaya a resolver en los pr贸ximos d铆as.

No se pueden hacer analog铆as porque las situaciones son muy diferentes, pero recordemos otras tragedias como fueron la inundaci贸n de La Plata, Croma帽贸n o lo de Once; el impacto y el dolor que eso gener贸 en la sociedad; c贸mo puede ser que no haya reacci贸n frente a cifras que no son cifras, justamente yo cuestiono eso, es como en la guerra, cuando se dicen ‘200 bajas’ parece que fuera una estad铆stica contable. Todos, vos, yo y casi nadie puede dejar de tener a alguien cercano que ha fallecido, que ha pasado situaciones de mucho dolor, ya sea en respiradores o simplemente que no pudo sobrevivir y ya no es solamente la gente mayor, que no hay por qu茅 subestimar sus vidas, sino gente de todas las edades y en situaciones que se podr铆an haber evitado.

El tema principal es que hace un a帽o se hablaba de que el pico iba a ser en mayo del a帽o pasado, se dec铆a tambi茅n que no iba a pasar lo que pas贸 en Europa, porque ganamos tiempo, porque pudimos prepararnos, reforzar el sistema de salud, etc. En ese momento se hablaba de 400 contagios y 12 muertos y todos est谩bamos en una situaci贸n de miedo y p谩nico adentro de nuestras casas. Y hoy con m谩s de 700 fallecidos y m谩s de 35.000 casos, pareciera que la vida no vale nada. La gente sigue viviendo y haciendo sus cosas como si esto no le impactara.

Y la realidad es que el gobierno, que obviamente intent贸 hacer cosas y sigue haci茅ndolas, no hizo todo lo que debiera o pudiera hacer. Hay una subestimaci贸n, entre otras cosas, de las olas de contagio, no hubo una lectura correcta de lo que estaba pasando en Europa y el mundo, hubo una sobrevaloraci贸n de las propias posibilidades, cierto exitismo, recordemos las filminas comparativas.

Ahora resulta que Chile, Uruguay o Paraguay, pa铆ses con estructuras sanitarias mucho m谩s d茅biles que las nuestras est谩n pasando momentos dif铆ciles pero muy lejos de la cat谩strofe que tenemos hoy. Y el problema es que cada vez que tenemos un pico de este tipo la 煤nica respuesta es el encierro.

Argentina tuvo la cuarentena m谩s larga, entonces hay un nivel de agotamiento y desesperanza muy alto. Tambi茅n hay un nivel muy serio de presi贸n, de impacto psicol贸gico de lo que es vivir con este tema durante tanto tiempo. Y un conjunto de medidas que se podr铆an haber tomado, que inclusive toman pa铆ses con condiciones peores que las nuestras, no se han tomado.

Empezando porque no tenemos un sistema integrado de salud, entonces uno puede pensar y dice, que la salud es m谩s importante que el dinero, pero la AFIP tiene un sistema que te permite llegar hasta el 煤ltimo aportista en cualquier lugar al d铆a. Y ac谩 no ten茅s c贸mo recurrir para saber qu茅 est谩 pasando en cada pueblo, cada provincia, etc. Y para hacer un seguimiento m谩s directo. Si no ten茅s toda la informaci贸n de lo que est谩 pasando realmente en la sociedad, aparte de las estad铆sticas, de las muertes que tambi茅n son muy relativas, porque de golpe te aparece Formosa, que era un ejemplo, a pesar de que Insfr谩n es un impresentable, muchos oficialistas lo reivindicaban porque estaba manejando bien la pandemia, y resulta que aparecieron m谩s de 5.000 casos que no estaban registrados.

Todo se maneja a criterio personal de las autoridades del lugar, que est谩n m谩s mirando su proyecto electoral, qu茅 dice o qu茅 va a decir la gente que lo que hay que hacer. El propio gobierno tuvo que reconocer que los gobernadores no le dan bolilla, que cada uno hace lo que quiere. Y en muchos lugares el tema est谩 absolutamente desbordado. Tengo registrada much铆sima gente que ha muerto por falta de cama, porque ten铆a que desplazarse mucho porque en su lugar no solo no hab铆a una cama de terapia intensiva, ni siquiera una cama libre en el centro de salud de su pueblo.

El sistema de transporte no se toc贸, la gente sigue viajando p茅simamente, hacinada, no se aumentaron las frecuencias, no se tom贸 ninguna medida para mejorar el transporte p煤blico. Y obviamente el m谩s golpeado es el sector trabajador, porque los sectores medios, con otros recursos, van y vienen en auto.

M.H.: Hoy me enter茅 que la circulaci贸n de autos en CABA respecto del a帽o pasado aument贸 en un 80%.

S.S.: S铆. Todo aqu茅l que tiene auto o que se pudo comprar un modelo de auto aunque sea antiguo lo est谩 usando o lo est谩 compartiendo porque evidentemente hoy viajar en transporte p煤blico es un peligro, porque no se tomaron las medidas. Se dej贸 pasar. Pas贸 un a帽o y seguimos teniendo el mismo transporte.

Lo mismo que pas贸 con las villas. C贸mo le ped铆s a alguien que vive en un ambiente peque帽o y promiscuo que se a铆sle. No hay condiciones. No tiene agua, no tiene cloacas. Qu茅 se hizo para mejorar eso, nada. Ni siquiera tenemos informaci贸n de lo que est谩 pasando en las villas, ni tampoco de lo que est谩 pasando en las empresas. Tengo registros de amigos y compa帽eros que est谩n vinculados al trabajo en las empresas, que es de terror, porque hay casos donde los obreros se contagian y los pasan a un galp贸n de contagiados a seguir trabajando, por ejemplo. Hay registros de que en algunas f谩bricas se ha contagiado todo el personal y no se ha tomado ninguna medida porque se deja en manos de la patronal las decisiones. Y, por supuesto, que la gente despu茅s de un a帽o y pico, tiene una perentoria necesidad de recibir un ingreso. La inflaci贸n le ha comido los salarios y no puede dejar de trabajar.

Ni hablar de un cuentapropista, que trabaja en una empresa tercerizada que si no se presenta no cobra. Estas miradas, de sectores de clase media que tienen recursos, ahorros y un pasar m谩s o menos asegurado y opinan que habr铆a que cerrar todo, bloquear las villas, etc. Es un disparate, xenof贸bico, racista.

M.H.: 驴Qu茅 deber铆amos hacer?

S.S.: Es que hay mucho que se podr铆a haber hecho, pero cuando ten茅s el agua al cuello no ten茅s otra alternativa que parar. Porque cada d铆a que pasa es un tax铆metro de muertos. No podemos seguir permitiendo que mueran m谩s de 500 personas por d铆a. Entonces frente al desborde no te queda otra que parar, pero la pregunta es 驴qu茅 hicimos?

Tampoco es seria esta puja de la CABA contra el pa铆s. Como si todo el problema del pa铆s fuera la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto no voy a defender a Larreta que evidentemente ha boicoteado muchas de las acciones del gobierno, pero los contagiados y los muertos de la CABA son el 10%. La situaci贸n es tremenda en C贸rdoba, Tucum谩n, Santa Fe, en los pueblos chicos de la provincia de Buenos Aires. Es un problema nacional. Adem谩s hay un nivel de ineptitud absoluta en aquellos que tienen que tomar decisiones porque se ha dejado al libre albedr铆o de intendentes y gobernadores.

Tendr铆a que haber habido en primer lugar una ley, en un nivel de cat谩strofe como est谩 viviendo el mundo hay prioridades, y la prioridad es, salvar a la gente. No solo que no se contagie, que no se enferme ni se muera, que tenga acceso a alimentaci贸n, salud, es mucho m谩s que una vacuna. No se aplic贸 esa ley, este es un gobierno muy sensible a las presiones de la derecha que lo cacerolea y enseguida afloja. Una ley de salud integrada. Brasil que tiene al atorrante de Bolsonaro, tiene un sistema de salud, al d铆a sab茅s cu谩ntos enfermos de Chagas hay, ac谩 no existe.

Y esto no es porque no se puede hacer, porque la AFIP lo tiene, cualquier plataforma sabe todo sobre nuestras vidas, c贸mo no tenemos un sistema integrado de salud donde inclusive la salud privada est茅 a disposici贸n de las prioridades de la salud p煤blica. En el trasporte se podr铆an haber hecho muchas cosas.

No se hizo nada tampoco respecto del tema de la educaci贸n. No funciona solo este tema de las burbujas, c贸mo se adaptaron los espacios para que haya m谩s ventilaci贸n, qu茅 reformas en los m茅todos pedag贸gicos para que los chicos sin necesidad de estar delante de la computadora todo el d铆a puedan seguir aprendiendo. 驴Qui茅n pens贸 en estas cosas? Hay colegios p煤blicos que no tienen condiciones ni siquiera en el ba帽o, de aseo. Y as铆 podemos hablar de los chicos que no tienen acceso a la educaci贸n virtual porque no tienen computadora, porque no tienen wifi. Se podr铆an haber creado centros abiertos para que estos chicos pudieran acceder. Inclusive los lugares que hab铆a en un momento para hacer el aislamiento, en lugares como Tecn贸polis o Costa Salguero se levantaron, funcionaban horriblemente mal, pero se podr铆an haber mejorado.

Qu茅 esfuerzo se hizo en Am茅rica Latina para pensar en la pandemia como unidad, se habla mucho de la unidad latinoamericana, de nuestra am茅rica, y no fueron capaces de juntarse para plantear c贸mo enfrentar este problema y no un s谩lvese quien pueda cerrando fronteras. Esto es falso, hoy pod茅s cruzar de Argentina a Paraguay en auto sin problemas. Me consta porque a un amigo m铆o le falleci贸 la madre en Paraguay y pudo pasar. Esa locura de cerrar las fronteras con Brasil porque los brasileros nos van a traer la cepa, etc. Ese es un pensamiento xen贸fobo. El tema es c贸mo combinamos esfuerzos. Por qu茅 en toda Am茅rica Latina no se pudo hacer un lobby para tener las vacunas, por qu茅 cada uno aplic贸 el s谩lvese quien pueda. Y no solo eso, sino que nuestro propio gobierno comparaba, dec铆a que est谩bamos mejor que los chilenos, se auto valoraba a partir de decir que a los otros les iba mal. O les iba peor.

Ese mecanismo de pensarse a s铆 mismo a pesar del otro nos ha hecho mucho da帽o. Se podr铆an haber evitado muchas muertes. Ni hablar de lo que pas贸 con el laboratorio de Sigman, o con el esc谩ndalo de Aeroparque y Ezeiza. La pregunta ah铆 es, adem谩s de por qu茅 se invent贸 un negocio de amigos, sin controles, los testeos se hac铆an p茅simamente, se hizo por acomodo pol铆tico, pero aparte, hab铆a que d谩rselo a una empresa m谩s seria, por qu茅 no lo hac铆a el Malbr谩n. Si hay un mont贸n de bioqu铆micos del Conicet en condiciones de armar eso que no es nada excepcional. Y hubiera servido para recursos para aplicar a la lucha contra el Covid.

Se piensa a partir de la l贸gica neoliberal, a pesar de que el discurso es otro. Ahora se va a fabricar la vacuna en nuestro pa铆s, pero van a ser empresas privadas que van a lucrar con eso. Argentina tiene muchos recursos, si los tiene Cuba, c贸mo no los va a tener Argentina.

M.H.: Insisto en esto, porque est谩s describiendo una situaci贸n presente y hacia atr谩s 驴qu茅 deber铆amos hacer hacia adelante?

S.S.: Lo primero es plantear que este no es un problema entre el gobierno y la oposici贸n. Es un tema que nos concierne a todos, no es esperar y ver qu茅 pasa, a ver cu谩ntas vacunas consigue el gobierno. Ac谩 las organizaciones sociales, el movimiento pol铆tico, sectores de las universidades, intelectuales, tienen que tomar partido, tienen que plantearse c贸mo resolvemos este problema, porque no termin贸 y no sabemos cu谩ndo va a terminar.

Las vacunas est谩n retrasadas, 驴y si la vacuna se vence y despu茅s hay que volver a vacunar a la gente? 驴Y si hay otra pandemia? Porque as铆 como pas贸 esta puede haber otra. Sin duda, porque no se han tomado medidas de fondo para parar todo lo que el modelo civilizatorio ha creado para que se den las condiciones para que esta pandemia se desarrolle. Qu茅 organismos de salud tenemos que crear.

Yo creo que ese debate es el tema principal hoy. No eludirlo, no pensar que el que se vacun贸 zaf贸. Tambi茅n est谩 esa l贸gica ‘yo ya me vacun茅 y listo’. No. Esto nos incumbe a todos, hay da帽os econ贸micos, psicol贸gicos, f铆sicos de gente que ha estado contagiada. Hay muchas cosas por ver 驴qui茅n va a investigar sobre esto? 驴C贸mo seguimos?

Este es un aspecto principal y no puede haber un juego electoral ni oportunismo ni esperar a que los pol铆ticos resuelvan esto porque est谩n con la cabeza en otro lugar. Me parece que la demanda de la gente, adem谩s de las necesidades b谩sicas, tiene que estar puesta en este tema. Por ejemplo, el tema de las patentes, no he visto movilizaciones ni marchas ni pronunciamientos masivos reclamando o exigiendo que el gobierno tenga una posici贸n m谩s firme junto a otros gobiernos del mundo. Darle m谩s protagonismo y fuerza a ese m煤sculo para que la batalla por las patentes se desarrolle y podamos fabricar las vacunas en cada uno de los pa铆ses como corresponde.

Es hora de pensar que nuestro pa铆s necesita que fabriquemos medicamentos sin depender de los laboratorios internacionales para consumir medicamentos que han aumentado en plena pandemia hasta el 2.000% porque lo 煤nico que piensan los laboratorios internacionales es en ganar dinero a costa de la salud de la gente y aprovechando la necesidad de la gente de consumir medicamentos.

Se intent贸 hacer, recuerdo en un momento determinado, gente amiga que trabajaba en el Posadas hab铆an creado una farmacia propia, la boicotearon y la hundieron. Este no es un problema solamente del macrismo y su negocio con las grandes empresas. Esto viene desde Illia para adelante. Ning煤n gobierno ha tenido la fuerza ni la voluntad de armar un sistema de fabricaci贸n de medicamentos que est茅n orientados a los problemas de salud que hay en el pa铆s, y no que nos vendan cosas que no sirven para nada y que son car铆simas. Este es un tema que hay que ponerlo en agenda hoy.

Hablemos de la reforma del sistema de transporte, de mejorar el transporte colectivo, generar otras opciones que no obliguen a todo el mundo a subirse al tren en horarios pico. Mecanismos de protecci贸n en el trabajo. Hay mucho para hacer en lo inmediato. Y si no se empieza a hacer, perdimos un a帽o. No quiero volver para atr谩s pero si esto se hubiera empezado en marzo del a帽o pasado, seguro tendr铆amos una situaci贸n diferente con much铆simos menos muertos. Y ni hablar de la deuda externa.

M.H.: El Covid ni siquiera fue contemplado en el Presupuesto de este a帽o.

S.S.: En eso hay una sutil coincidencia entre el gobierno y la oposici贸n. El agronegocio no se toca, la megaminer铆a no se toca. El equipamiento sanitario de los pueblos es casi nulo, ha habido lugares en los que ni siquiera hay condiciones para hisopar, ni qu茅 hablar para internar. En Jun铆n hay diez camas de terapia intensiva y es un centro de atenci贸n para todos los pueblos de alrededor. Est谩n saturados.

M.H.: Yo publiqu茅 hace unos d铆as atr谩s que el sistema de salud en Neuqu茅n tiene 20 camas de terapia intensiva. El a帽o pasado ten铆a 50 pero dada la situaci贸n laboral que sufren los trabajadores de la salud de Neuqu茅n han quedado reducidas a 20 camas. Y hoy se reconoce, lo podemos ver en cualquier canal de televisi贸n, que el sistema neuquino de salud, en camas de terapia intensiva por el Covid est谩 estallado.

S.S.: Est谩 pasando en todo el pa铆s.

M.H.: Pero tambi茅n en nuestra Ciudad. Yo voy a insistir con un tema, hace dos semanas para internar a mi suegra, mi compa帽era estuvo cinco horas arriba de una ambulancia. Incluso todos los d铆as la llamaban por el tema del respirador, preocupados. Ella dado el cuadro de mi suegra, les ped铆a que no se lo pusieran, que se lo dieran a otra persona que lo necesitara.

S.S.: A m铆 me dieron el alta sin verme. Por tel茅fono. Me llamaban todos los d铆as para ver si ten铆a fiebre, como los 煤ltimos cinco d铆as no tuve me dieron el alta. Sin hacerme ning煤n PCR. A la madre de un 铆ntimo amigo m铆o le hicieron lo mismo y despu茅s casi se muere. Resulta que despu茅s de una batalla enorme para internarla, todav铆a ten铆a el virus a pesar de no tener fiebre.

M.H.: Hoy publiqu茅 el caso del compa帽ero que public贸 en Facebook la situaci贸n que se dio en una burbuja, de un colegio de CABA donde se infect贸 la maestra, los padres y madres decidieron aislarse, se comunicaron por whasap y se aislaron 13 familias, se hisoparon, cosa que no hace el gobierno de CABA, hoy estaba por llevar a mi nieta Clara al colegio y me llama mi hija para decirme que no la lleve porque hab铆a un caso en su burbuja. No hisopan en general. Pero esta gente se hisop贸 por voluntad, 23 contagiados, 10 de los 13 chicos de la burbuja. Si no se hubieran aislado, qu茅 hubiera pasado. Y todav铆a se sigue discutiendo colegio s铆 o no.

S.S.: El problema es que se lleg贸 a un nivel donde eso se ha vuelto inmanejable, no se tomaron las medidas. No hay que discutir ahora si presencia s铆 o no. Es inevitable, no se puede ir. Pero qu茅 medidas se tomaron para no llegar a esta situaci贸n. Porque en otros pa铆ses con un nivel much铆simo m谩s bajo de desarrollo del virus se ha podido dar clases y mantener la presencialidad.

El tema es que con un nivel de desarrollo del virus, que va mucho m谩s r谩pido que la inmunidad, en ese contexto no te queda otra medida que volver a la pr谩ctica medieval de la cuarentena.

M.H.: Alguna vez hemos hablado de La Peste, de Camus. Y el otro d铆a el Dr. Reynaldo Saccone de CICOP dec铆a que hay que adoptar esas medidas hist贸ricas cuando no queda otra.

S.S.: La primera cuarentena la hicieron en Venecia en el Siglo XIV ante la peste bub贸nica. Venecia era un centro internacional de transporte y a trav茅s de los puertos, que en general en esa 茅poca el grueso de las epidemias entraba por los puertos, ac谩 en Argentina tambi茅n, o por la guerra con el Paraguay. Pero no exist铆a la ciencia, no hab铆a otro recurso. No puede ser ahora con el avance impresionante que ha tenido la ciencia. Se puede hacer todo el an谩lisis del ADN de un virus en d铆as, hay much铆simos recursos. No se puede seguir esperando que la gente se contagie y se vaya a hacer el PCR o voluntariamente se hisope. Ten茅s que buscar los lugares d贸nde, si ten茅s un buen sistema de salud, apenas se detecta en un lugar ir a hisopar a todo el mundo. No se puede autogestionar esto.

驴D贸nde empez贸 este rebrote? 驴Est谩bamos preparados para buscarlo? Y congelarlo donde se gest贸 o est谩bamos mirando para otro lado, o est谩bamos mirando m谩s las quejas y los cacerolazos de la oposici贸n antes de lo que hab铆a que hacer. Ahora hay que tomar medidas urgentes, superestructurales y algunas b谩sicas para que esto no se prolongue en el tiempo mucho m谩s pero al mismo tiempo para que no vuelva a ocurrir. 驴Qu茅 cuesti贸n b谩sica del modelo civilizatorio en el que vivimos se modific贸 en este a帽o y medio? Ninguna.

M.H.: Yo te agradezco por la fuerza que le has puesto a esto, te noto sinceramente preocupado. Yo destaco a dos de nuestros columnistas en este tema, uno es Reynaldo Saccone que siempre anticip贸 lo que iba a suceder con un mes de antelaci贸n y ahora a vos. Se ve que te peg贸 fuerte el contagio.

S.S.: S铆, pero sobre todo ver las p茅rdidas que est谩n sucediendo. Es muy fuerte.

La Haine