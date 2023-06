–

HUELGA DEL

METAL EN VIGO

PARA VENCER LOS

PROLETARIOS DEBEN APRENDER DE SUS DERROTAS

El

martes 21, los trabajadores del metal de Vigo, convocados a una jornada de

huelga por las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CIG, bloquearon con

varias manifestaciones los accesos al recinto ferial de la ciudad, al

aeropuerto y a la estaci贸n de la Inspecci贸n T茅cnica de Veh铆culos. A este

bloqueo le sucedieron los consabidos enfrentamientos con la polic铆a, que han

sido noticia en la prensa local y nacional. Sin llegar a la violencia empleada

hace casi dos a帽os en la huelga del metal de C谩diz, pero con su habitual

talante 鈥減rogresista鈥, el Gobierno de coalici贸n PSOE-Unidas Podemos volvi贸 a

mostrar a los trabajadores la cara que quiere ocultar detr谩s de la propaganda

electoral. Como buen siervo de su amo, el gobierno muestra a la derecha, su m谩s

que probable sucesora, el camino a seguir.

La

huelga del metal en Vigo se ha convocado bajo una tabla reivindicativa que ya

es habitual en las movilizaciones habidas en el sector del metal durante los

煤ltimos a帽os. En primer lugar, se exige una subida salarial del 4% cada a帽o

desde 2023 y hasta 2025, es decir en el periodo de vigencia del pr贸ximo

convenio colectivo. En segundo lugar, se reclama una disminuci贸n de la jornada

laboral (24 horas mensuales menos) y, finalmente, garant铆as para los

trabajadores subcontratados, que piden garant铆as de subrogaci贸n al cambiar la

empresa que realiza cada trabajo contratado.

Por

parte de la patronal, se ofrece una subida del 6% acumulado para el mismo

periodo, una reducci贸n de 8 horas mensuales y no se quiere ni o铆r hablar de las

garant铆as de subrogaci贸n. El desencuentro entre sindicatos y patronal ha

llevado a la convocatoria de tres jornadas de huelga (21, 22 y 28 de junio) a

la que est谩n llamados los 33.000 trabajadores empleados en el sector del metal.

De

la misma manera que las reivindicaciones son iguales a las de otras huelgas

recientes en el sector del metal, lo sucedido en aquellas deber铆a estar a la

vista de los proletarios que bajan a la calle a manifestarse estos d铆as. La

experiencia reciente es una suma de derrotas, una tras otra, de C谩diz a

Cantabria pasando por Guip煤zcoa o El Ferrol, que deber铆a pesar entre los

trabajadores de Vigo. Si todas las huelgas que desde 2021 se han venido

produciendo en el sector del metal han comenzado movidas por exigencias

salariales, todas ellas han resultado vencidas en este terreno. Con una

inflaci贸n esperada del 21,5% para el periodo 2021 a 2025, las subidas

salariales logradas ni siquiera se aproximan a esta cifra: en C谩diz, del 2,5%

al 3%; en La Coru帽a, el 6,5%; en Cantabria, el 6%… A lo que se suma el

continuo deterioro de las condiciones de trabajo: incremento de los ritmos de

trabajo, subcontrataci贸n, ERTEs como medida de control, etc.

驴C贸mo

se ha llegado a esta situaci贸n? 驴Qu茅 cabe esperar para los trabajadores del

metal de Vigo? Podr铆a pensarse que si la patronal ha conseguido imponer sus

exigencias lo ha hecho utilizando los instrumentos de presi贸n m谩s duros, como

lo hizo cuando la polic铆a entr贸 a fuego en los barrios proletarios de C谩diz.

Pero lo cierto es que no. Si la patronal ha logrado imponer sus medidas a los

trabajadores durante estos a帽os ha sido gracias fundamentalmente a la labor de

las organizaciones sindicales (CC.OO., UGT, etc.) que primero lograron contener

las huelgas para despu茅s aceptar concluirlas con acuerdos que estaban muy

alejados de aquello que exig铆an los trabajadores. As铆 fue en C谩diz, donde

CC.OO. y UGT, que no ten铆an ning煤n tipo de representatividad entre los

trabajadores de las subcontratas que protagonizaron la lucha, liquidaron la

convocatoria por decisi贸n propia. O en el Pa铆s Vasco, donde lograron mantener

aisladas entre s铆 las huelgas de Guip煤zcoa y Vizcaya. O en Cantabria, donde

despu茅s de semanas de huelga 鈥減idieron鈥 la ayuda de la ministra de trabajo

Yolanda D铆az (la misma que est谩 en el gobierno de las tanquetas de C谩diz y las

cargas de ayer en Vigo) para concluirla en cuanto esta lanz贸 una propuesta

completamente acorde con la de la patronal鈥

En

un contexto de dif铆cil recuperaci贸n econ贸mica, con una inflaci贸n desbocada, con

un problema de desempleo cr贸nico que los ERTEs no consiguen disimular, la

burgues铆a no puede tolerar ning煤n tipo de ventaja salarial para los

proletarios. Para ella, vencer a los proletarios del metal ha sido una cuesti贸n

central y ha empleado todos sus recursos para lograrlo, para evitar ceder ante

sus exigencias y, sobre todo, para evitar que el ejemplo de la lucha cunda

entre el resto de trabajadores. A su lado ha tenido al gobierno y a la polic铆a,

a los medios de comunicaci贸n y a las grandes organizaciones sindicales. Para

entender la funci贸n real de esta alianza entre los enemigos de los

trabajadores, basta con ver la huelga de Vigo de estos d铆as: convocatorias de

huelga separadas entre s铆 por varios d铆as, sin continuidad m谩s all谩 de tres

jornadas, debidamente preavisadas para que la patronal pueda minimizar los

da帽os sufridos鈥

Esta

es la lecci贸n que los proletarios del metal de Vigo, y del resto de sectores y

regiones, deben aprender. El enemigo de clase, la patronal, cuenta con la

solidaridad de toda la clase burguesa, cuenta con el apoyo incondicional del

Estado, cualquiera que sea el signo del gobierno, con la prensa鈥 y con las

organizaciones sindicales. Su objetivo es desmovilizar la lucha, impedir que la

solidaridad proletaria, verdadera ra铆z de la fuerza de la clase obrera, no se

extienda, que las huelgas se limiten, que los propios trabajadores se resignen

a luchar 煤nicamente por medios democr谩ticos y c铆vicos, completamente in煤tiles

para vencer.

La

verdad que puede extraerse de aquellas experiencias para nada lejanas en el

tiempo es que 煤nicamente la fuerza de la clase proletaria puede vencer a la

patronal. Y que esta fuerza se disipa cuando no se ejerce, cuando las huelgas

se parecen m谩s a actos de protesta impotente que a una verdadera lucha,

dirigida por los trabajadores y destinada a infligir el m谩ximo da帽o posible a

la econom铆a de la patronal; cuando se permite que las direcciones sindicales,

que son las verdaderas garantes de la pol铆tica de paz social que ha llevado a

los proletarios a esta situaci贸n, se encarguen de comenzar y finalizar las

luchas para no entorpecer en exceso el curso normal de la producci贸n en las

f谩bricas, siempre con la excusa de que es mejor guardar las fuerzas y posponer

la verdadera lucha鈥 por tiempo indefinido.

Los

proletarios s贸lo tienen alguna posibilidad de vencer si retoman el camino de la

lucha de clase, con medios y m茅todos basados en el enfrentamiento directo con

el enemigo, en la solidaridad m谩s all谩 de f谩bricas, sectores o regiones, en la

organizaci贸n de clase e independiente, en la lucha por las reivindicaciones que

unen a todos los proletarios en un objetivo com煤n.

隆Aumentos de

salario para todos los trabajadores, m谩s altos para los peor pagados!

隆Disminuci贸n

dr谩stica de la jornada laboral para todos los trabajadores!

隆Contra la

nocividad en el puesto de trabajo!

隆Por la defensa

de las condiciones de vida, trabajo y lucha del proletariado!

隆Por la

solidaridad de clase entre todos los proletarios!





