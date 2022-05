–

el capitalismo creaba una nueva pobreza: la pobreza narrativa.

Marcelo Sevilla

00. Un contraste perturbador. En un ensayo reciente titulado Sobre la impotencia el fil贸sofo italiano Paolo Virno asume el desaf铆o de pensar aquello que subyace de modo angustiante en la conversaci贸n pol铆tica cotidiana, y a lo que Le贸n Rozitchner se refer铆a como (falta de) 鈥渆ficacia pol铆tica鈥. El sentimiento actual y generalizado de inefectividad a la hora de cuestionar y transformar el tipo de lazo social y el orden hist贸rico del mundo, aunque solo fuera para detener el desastre. El problema que piensa Virno es el de la desconcertante coexistencia entre este sentimiento real de impotencia y la alt铆sima calificaci贸n de la cooperaci贸n social (es decir, de las fuerzas del trabajo precario y ling眉铆stico, en todas sus variantes) que no consigue dotarse a s铆 misma de principios ling眉铆sticos e institucionales capaces de organizar la praxis colectiva por fuera del mando neoliberal. La exuberancia de la praxis colectiva (su notable riqueza expresiva, t茅cnica, din谩mica, capilar, comunicativa, inteligente y reticular) contrasta de modo perturbador con su sometimiento a desp贸ticas relaciones sociales de producci贸n y de propiedad (neoliberales, es decir: capitalistas). En el origen del sentimiento de impotencia no encontramos, por tanto, un fen贸meno de ausencia de potencia colectiva, sino algo muy distinto. El correlato del tratamiento neoliberal que le da forma de mercanc铆a a la potencia social y la gestiona como fuerza de trabajo precarizada, no es una supuesta impotencia ontol贸gica de la cooperaci贸n social, sino su 鈥moment谩nea鈥 incapacidad de articulaci贸n hist贸rica aut贸noma. Como se ve, la cuesti贸n 鈥渆ficacia de lo pol铆tico鈥 queda planteada, entonces, en torno a la noci贸n de articulaci贸n inmanente de la praxis social.

01. Historia de un sentimiento. Si bien se puede decir que posee una historia propia -es decir, unas causas que lo explican-, este sentimiento de impotencia tiende a adoptar una vida propia, y a independizarse de sus causas materiales. La impotencia deja de reconocerse como efecto de unas operaciones materiales para presentarse a s铆 misma como una interpretaci贸n 铆ntegra de lo real. Como suele explicar Eduardo Gr眉ner la ideolog铆a es menos una falsa conciencia de lo real, que la captaci贸n adecuada que una conciencia no enga帽ada hace de un falso real. Si Marx escribi贸 que no se trataba de 鈥渋nterpretar el mundo鈥, sino de 鈥渢ransformarlo鈥, Gr眉ner a帽adir谩 que la ideolog铆a tiene la estructura de una interpretaci贸n despojada de la praxis transformadora. Por lo que precisamos ante todo discernir lo que el sentimiento de impotencia tiene de ideolog铆a (de efecto separado de sus causas y tambi茅n de interpretaci贸n separada de la transformaci贸n) y lo que tiene de s铆ntoma padecido, que es algo muy distinto, aunque mas no sea porque en lo que tiene de resistencia el s铆ntoma puede decir algo (a quien lo escuche) y reanudar la doble conexi贸n entre efecto y causas hist贸rico-materiales y entre interpretaci贸n y transformaci贸n. En la medida en que la impotencia como ideolog铆a de dominaci贸n conlleva una pobreza narrativa, identificamos las contra-narraciones con aquello que Gr眉ner denomina la 鈥渁legr铆a de la cr铆tica鈥, un tipo de placer vinculado a la enemistad que se experimenta al plegar la realidad contra s铆 misma.

02. La eficacia de la articulaci贸n. Remitido a sus causas, el sentimiento de impotencia da cuenta -como vimos- no de una impotencia del ser, sino de una ausencia de articulaci贸n inmanente y aut贸noma. Con lo que el argumento recae sobre la noci贸n de articulaci贸n. Articulaci贸n, en Virno quiere decir aptitudes para organizar la praxis colectiva. Esas aptitudes existen en el mundo del lenguaje y de las reglas que forman parte de las instituciones. De un modo te贸rico -es decir, no dispuestas desde la pr谩ctica- Virno enuncia que la praxis aut贸noma depende de unas disposiciones institucionales que permiten hacer uso de la potencia colectiva. O, en otras palabras, podemos reconocer -al menos te贸ricamente- a las instituciones 鈥渄e鈥 la cooperaci贸n social como aquellas que distinguen y separan producci贸n normativa de imperativo de valorizaci贸n capitalista. Para buscar ejemplos recientes tenemos a mano el 2001 argentino, el proceso que hace dos a帽os se vive en Chile, o la rica coyuntura de la primera d茅cada boliviana del presente siglo. Por lo que es preciso distinguir la articulaci贸n aut贸noma de la cooperaci贸n social de la teor铆a populista de la hegemon铆a, que describe el funcionamiento de la pol铆tica sin entrar de lleno al problema de la impotencia, que en Virno responde a una ontolog铆a marxiana de la cooperaci贸n social.

03. 驴Mejor no hablar de ciertas cosas? Recapitulando: la actual decepci贸n (con la) pol铆tica no tendr铆a resoluci贸n por fuera de un pensamiento sobre lo pol铆tico mismo, en tanto que articulaci贸n de una potencia aut贸noma. Es preciso, por tanto, establecer la conexi贸n necesaria entre la apropiaci贸n que las derechas m谩s reaccionarias hacen de la insatisfacci贸n (con la) pol铆tica, y la incapacidad de las izquierdas -de todas: las marxistas, populistas, o las que sean- por (re)pensar esa capacidad articulatoria de la cooperaci贸n social (lo pol铆tico mismo) que permanece secuestrada. La conversaci贸n pol铆tica que repite el guion dise帽ado por los medios period铆sticos a partir de las peleas de palacio omite -y borra- el problema central: el de la lucha por la articulaci贸n de la cooperaci贸n social a trav茅s de la creaci贸n de nuevas instituciones. Si El 18 Brumario de Luis Bonaparte sigue siendo un modelo de comprensi贸n pol铆tica lo es -justamente- como ejemplo de cr贸nica period铆stica atenta a captar el v铆nculo entre los personajes y sus m谩scaras, entre las clases y sus fantasmas. Como si la pol铆tica sucediera dos veces al mismo tiempo, como juego visible de poder en las instituciones p煤blicas, y como pugna por cuestionar y constituir de otro modo el lazo social. Como si en definitiva el problema de la transformaci贸n de estructuras colectivas (las revoluciones hist贸ricas) resultara falso sin un simult谩neo proceso de confrontaci贸n en el plano de un inconsciente -o bien de un reverso 鈥 de lo pol铆tico. Es cierto que entre aquel texto y nosotros media un abismo, y que no hablamos hoy de las revoluciones proletarias -es decir, de experiencias colectivas que 鈥渆xtraen su poes铆a del porvenir鈥- como si nada hubiera empa帽ado el optimismo insurreccional de mediados del siglo XIX. Pero, como ha escrito Alejandro Horowicz en su libro El hurac谩n Rojo (una magn铆fica historia de la Revoluci贸n europea: de la francesa a la rusa), la revoluci贸n ha sido la v铆a moderna de inscribir igualdades en las instituciones y en la econom铆a. Renunciar a ella -no a su modelo fetichizado, sino al poder cuestionador de lo pol铆tico contra las estructuras del orden- no s贸lo supondr铆a renunciar a nuevas igualdades, sino tambi茅n quedar despojados de aquello que permite aunque sea defender algunas de las igualdades logradas en aquellas batallas.

04. Crisis, s铆ntoma y Partido. La doble tarea hist贸rica de las fuerzas pol铆ticas ha consistido en afirmar todo lo posible y en simult谩neo la defensa de salarios, ingresos y derechos populares al mismo tiempo que confrontar sus propias formulas normativas y narrativas con las del mando sobre la cooperaci贸n social. Lo vimos en argentina en octubre del 鈥45, en mayo del 鈥69 y en diciembre del 2001. S贸lo cuando se invierte la perspectiva de la crisis -es decir, cuando la din谩mica de la crisis va de abajo hacia arriba es el poder de mando del orden -y no los salarios- lo que resulta empujado a la baja. La pol铆tica de las 煤ltimas d茅cadas fue un esfuerzo por restituir el eje vertical de la representaci贸n y el sistema de partidos. Desde esa perspectiva, gobernar es evitar el estallido. Y la organizaci贸n popular -sea del trabajo precario, de la econom铆a popular, de los feminismos- es percibida como perteneciente a 鈥渓o social鈥, es decir, sin plena legitimidad pol铆tica. Las expresiones de protagonismo colectivo que carecen de forma partidaria son asumidos como actores secundarios o parciales a articular. Es precisamente esta pol铆tica convencional de la articulaci贸n lo que deja de funcionar en el capitalismo neoliberal (el realmente existente). Muy al contrario, son las organizaciones populares abiertas a la praxis -en la medida en que tratan cotidianamente con el s铆ntoma- las que mejor pueden ejercitar una articulaci贸n inmanente de la cooperaci贸n social combinando las resistencias y movilizaciones en su aspecto defensivo con la tarea de normativizar y narrar la potencia colectiva contra el mando neoliberal.

05. Hablar de pol铆tica. Las formas pol铆ticas que emergen del 2001 para ac谩 -o si se prefiere una secuencia m谩s breve: de 2017 para ac谩-, responden a un movimiento que tiene cierto punto de comparaci贸n con secuencias que encontramos en la regi贸n sudamericana: el corte toma forma de una reacci贸n desde abajo a la crisis que articula tejido popular y estallido desde abajo, a lo que le sigue un complejo sistema de mediaciones que culmina en el sistema de partidos y la burocracia estatal. Ese sistema de mediaciones (que la teor铆a pol铆tica impl铆cita del periodismo denomina err贸neamente 鈥渄emocracia鈥) es lo que vemos deslegitimarse velozmente. El problema de la pol铆tica concreta queda planteado entonces, en torno a la cuesti贸n del 鈥渇rentismo鈥. 驴C贸mo se relanza un instrumento frentista hoy y qu茅 tipo de frente precisamos? Esta pregunta no puede ser respondida de modo individual, aunque todo lo escrito hasta ac谩 sugiere que el valor principal de un frentismo por venir debiera pasar por su capacidad de combinar los dos movimientos fundamentales: uno defensivo (de salarios, ingresos y derechos populares), y otro que apunta a la articulaci贸n 芦instituciones de la cooperaci贸n禄. Por lo que 鈥渇rentismo鈥 ya no ser铆a mera agregaci贸n cuantitativa sometida al c谩lculo de la relaci贸n de fuerzas, sino instrumento pol铆tico concebido para reaccionar a la ideolog铆a de la impotencia.

06. Contra-narraci贸n. La captura ultraderechista de la insatisfacci贸n con lo neoliberal -que se ha vuelto 鈥渋nsatisfacci贸n democr谩tica鈥 (en palabras de CFK)-, desarma el lenguaje de la rebeli贸n en funci贸n de una estetizaci贸n reaccionaria que no cuestiona sino que asegura las relaciones de supremac铆a y dominaci贸n. La derecha neofascista asegura los mecanismos de opresi贸n por la v铆a de la apropiaci贸n de la cr铆tica igualitarista (izquierda). La impotencia se refuerza cuando las ret贸ricas progresistas se limitan a la defensa del orden. Es cierto que el macrismo, la pandemia y la guerra agudizan la crisis y restringen las opciones. Y que la deuda es un factor extremadamente limitante. Pero la reducci贸n de la funci贸n narrativa a mera comunicaci贸n redunda en la decepci贸n y en la disoluci贸n activa de todo contrapoder posible. Walter Benjamin distingu铆a entre estetizaci贸n de la pol铆tica y politizaci贸n del arte (la primera moviliza sin cuestionar jerarqu铆as, la segunda apela a la sensibilidad como parte de un profundo cuestionamiento). Es esta 煤ltima apelaci贸n la que est谩 faltando. El mismo Benjamin elabora una distinci贸n entre la informaci贸n y la narraci贸n. Esta 煤ltima capta una experiencia y la transmite, elabora un sentido. La ideolog铆a de la impotencia queda del lado de la ret贸rica. Pero no es lo mismo narrar que retorizar. Y la historia de las grandes huelgas, pero tambi茅n de las luchas de los derechos humanos, y de los movimientos piqueteros o feministas fueron y son momentos fuertemente contra-narrativos, porque en esa contra-narratividad aprendemos a producir la distinci贸n clave (y hoy ausente pero 驴hasta cu谩ndo?) de lo pol铆tico: la de la palabra que distingue y no subsume la regla que organiza la praxis con la que la subordina a la valorizaci贸n de capital.

Venado Tuerto, Mayo 2022.

Fuente Tecl@Eñe

