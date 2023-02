–

Respecto del caso Fernando B谩ez Sosa como el de Lucio Dupuy una gran franja de la sociedad argentina supone que penas m谩s duras es igual a m谩s justicia.

Parece no haber discriminaci贸n por g茅nero, el mismo odio para una

pareja de lesbianas que para ocho 鈥渉ijos sanos del patriarcado鈥. En

Argentina lo m谩ximo es 鈥減erpetua鈥 (35 a帽os de c谩rcel), pero mucha gente

quiere m谩s鈥 驴ser谩 la pena de muerte?

Hay un odio generalizado y una impotencia

que las instituciones del Estado parecen no poder canalizar. 驴Es s贸lo

discurso? 驴O hay una incipiente intenci贸n de acci贸n por fuera de las

instituciones para ser a煤n m谩s sanguinario que lo que propone

actualmente el propio Estado?

La denominada opini贸n p煤blica, apurada y 鈥減articipativa鈥, juzga y opina r谩pidamente sin tiempo para pensar.

El

inmediatismo punitivista produce la culpabilizaci贸n de individuos, le es

imposible 鈥渃ondenar鈥 una relaci贸n social, porque para el individuo hay

todo un entramado listo para juzgarlo, mientras que para la relaci贸n

social no basta con aplicar dispositivos legales, ni hay satisfacci贸n

inmediata. Sin embargo, para mantener esa perspectiva conformista

es preciso hacer abstracci贸n de los agravios constitutivos de nuestra

sociedad, desde el trabajo asalariado a la religi贸n, de la represi贸n al

urbanismo.

Por otra parte, cuando se pide justicia y se habla de condenas, y no

solamente en lo relativo a brutales asesinatos, se pide al Estado y su

Poder Judicial que resuelva una cuesti贸n emocional para el cual no fue

creado y que es incapaz de satisfacer.

La muerte es convertida en show. Y como en

todo show, hay gustos variados e int茅rpretes para todos ellos. Incluso

hay rivalidades discursivas para entretenerse y que las cuestiones de

fondo contin煤en intactas. Mientras tanto, la muerte no acaba, sucede

todos los d铆as, tanto en un asalto a mano armada, donde el asaltante

valora tan poco su vida que no distingue entre la vida y una cartera,

como en un 鈥渁ccidente鈥 laboral donde el patr贸n prefiere sacar mayores

ganancias relegando la seguridad de sus empleados. Sus manifestaciones

son muchas: accidentes de tr谩nsito, una explosi贸n por negligencia,

sobredosis de drogas, desnutrici贸n, envenenamiento por agrot贸xicos,

gatillo f谩cil e innumerables otras. La realidad es que, si bien nos

venden todas estas muertes como casos aislados, proceden de lo mismo,

del dinero por sobre la vida, de un sistema en el cual la vida no es m谩s

que mercanc铆a, cuantificable, clasificable y prescindible, como

cualquier otra mercanc铆a de cualquier g贸ndola del planeta.

Las leyes del Estado condenan al individuo

y no a la sociedad de la que forman parte. No podr铆an proceder de otra

manera pues significar铆a condenarse a s铆 mismas. As铆 se encarcela o

castiga a una persona para no transformar la sociedad que nos determina a

ser lo que somos. Lamentablemente el ciudadano supone lo mismo, que

toda responsabilidad es individual y as铆 se evita la responsabilidad

social, pensarnos como una sociedad, y una sociedad que hay que

transformar.

El Estado

conceptualiza la violencia de tal modo que le permite presentarse como

externo al problema y, por tanto, como una potencial fuerza para el

bien, en lugar de uno que est谩 implicado en su producci贸n. Sus

leyes sobre la violencia tampoco han acabado con el problema ni est谩n en

miras de hacerlo, su intenci贸n es regular, del mismo modo que regulan

los robos, los homicidios o la contaminaci贸n. El hecho de que el Estado

regule el delito, pone a sus diversos agentes en un lugar privilegiado

para formar parte del mismo.

Hace algunos a帽os, a partir de las

manifestaciones, coordinaciones y protestas en torno a Santiago

Maldonado primero y tras el asesinato de Rafael Nahuel, pudimos expresar

algunas reflexiones que fuimos conversando colectivamente:

No es f谩cil emprender una lucha donde no se pide Justicia al Estado.

El lenguaje pol铆tico quiere hacer creer que si no hay di谩logo con el

Estado no hay nada, que fuera de las l贸gicas estatales no hay nada. Pero

hay y mucho, y no solo mucho sino rico y diverso. Nos embroncamos,

sufrimos y re铆mos juntos y no aislados, fuera del espacio privado donde

est谩 legitimado mostrar los sentimientos, irrumpimos en la normalidad de

las ciudades, nos organizamos fuera (y si es posible contra) partidos y

sindicatos. En esa misma pr谩ctica proponemos una manera diferente a la establecida de llevar adelante una lucha.

Pod铆a parecer raro convocar

movilizaciones, jornadas y escraches, donde nos cuid谩bamos entre todas

las personas presentes, coordinando en situaciones de urgencia, sin

siglas, sin aparatos detr谩s, sin venderle nada a nadie. En fin, organiz谩ndonos de forma diferente porque buscamos algo diferente.

No tendr铆a sentido un cambio en los modos organizativos para tener la

misma finalidad que una organizaci贸n pol铆tica, sindicalista o de

derechos humanos.

Se nos dir谩 que es gracias a la lucha que

avanzan las investigaciones, que algunos milicos asesinos se encuentran

en prisi贸n, sean los asesinos de Santiago o de Rafael. Y estamos

totalmente de acuerdo, pero si los meten en cana no es precisamente para

que la lucha siga y sea cada vez m谩s potente, sino, por el contrario,

para que la lucha cese. La raz贸n por la que algunos obedientes asesinos

van presos, esos soldaditos reemplazables que no son individualmente

esenciales para el buen funcionamiento del Capital, es para que no vayan

presos los administradores y gestores de la muerte y la miseria. Mejor

dicho, para que nosotros no vayamos directamente contra ellos.

Es cierto que criticar la Justicia

burguesa en un pa铆s como Argentina es dif铆cil, porque puede ser le铆do

como una justificaci贸n de los 鈥渁ntiderechos鈥 que en general antes son

anti-muchas otras cosas. Tambi茅n puede entenderse como una exculpaci贸n

de los responsables materiales de un asesinato. Sin embargo, su cr铆tica

es necesaria porque el reclamo de leyes y

derechos suele ser no s贸lo fruto de la desesperaci贸n ante un atropello,

sino tambi茅n contribuir al mantenimiento del orden. Un orden democr谩tico y capitalista que garantiza que estas brutalidades van a seguir existiendo.

Evidentemente, no es la misma situaci贸n

cuando civiles 鈥渃omunes鈥 cometen una atrocidad y los casos se vuelven

medi谩ticos, que los asesinatos de personas inocentes a manos de las

fuerzas policiales o las bandas narco. En el primer caso, los

responsables se convierten m谩s f谩cilmente en el chivo expiatorio de una

parte importante de la sociedad que condena la violencia a la vez que la

reproduce por otros medios. Su cr铆tica al Estado que mencion谩bamos al

comienzo, exigiendo mayores castigos, no hace m谩s que reforzar el

ejercicio de la violencia m谩s expl铆cita, incitando incluso a la venganza

por mano propia, o en todo caso a manos de quienes ya est谩n tras las

rejas. Por otro lado, en el caso del narco y de las fuerzas policiales,

m谩s all谩 de la simple idea de 鈥渕ano dura鈥 para combatir al crimen que

siempre est谩 presente cuando se trata de los primeros, la complejidad es

m谩s evidente, no se trata de un problema entre ciudadanos, sino de

personas sometidas a la violencia de organizaciones criminales o el

propio Estado. La idea de justicia se aproxima m谩s a la denuncia de la

violencia, incluso se busca comprender su funci贸n social, pero en tanto

demanda al Estado termina por limitarse a una regulaci贸n de la misma.

Por eso insistimos en la necesidad de ir m谩s all谩 del Estado, contra su

propia l贸gica de la violencia, y no limitarnos a los excesos de esta

sociedad brutal y asesina.