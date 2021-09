Una cop més tornem a veure com la hipocresia i el cinisme de la Generalitat i el Parlament no tenen límits

Una cop més tornem a veure com la hipocresia i el cinisme de la Generalitat i el Parlament no tenen límits. En aquesta ocasió, pretenen erigir-se en garants de les llibertats i la democrà cia otorgant la Medalla d’Honor als represaliats per 111-0.

Com és possible que els responsables de la repressió tan brutal que portem patint en els da-rrers anys es permetin fer un acte en homenatge a les víctimes de la repressió del dia del re-ferèndum? Que aquest esdeveniment es pugui dur a terme ens mostra els pocs escrúpols que tenen aquests farsants. Però també diu molt de la gran feblesa en que es troba el moviment popular. Un acte així hauria de ser impensable o, com a mínim, guanyar-se el rebuig massiu del poble fins aconseguir boicotejar-lo. Desgraciadament, veiem com encara hi ha molta passivitat i consentiment cap als processistes, que són gestors dels interessos de l’Estat espanyol a Catalunya.

Més enllà de la repressió vinculada al dret a l’autodeterminació, la Generalitat ens repri-meix dia rere dia quan lluitem per la multitud de drets que ens neguen. En això també són idèntics a l’Estat espanyol: no podem oblidar els milers de desnonaments que hi han i que acaben amb repressió; les condemnes per defensar una educació pública i de qualitat; la re-pressió cap a companyes que lluiten contra el masclisme; els treballadors condemnats per llui-tar contra els acomiadaments i exigir un treball digne, etc.

Davant la repressió no volem ni necessitem medalles d’honor. L’únic que pot aturar-la és l’or-ganització de la solidaritat. Cal bastir un potent i ampli moviment antirepressiu que doni resposta, de forma conjunta i coordinada, als cops de l’Estat i la Generalitat. Hem d’unir-nos sota punts mínims com l’amnistia total, la derogació de totes les lleis repressi-ves o la dissolució de tribunals d’excepció com l’Audiència Nacional. No podem permetre que cap lluitador o lluitadora es trobi sola quan és reprimida.

LA SOLIDARITAT ÉS LA NOSTRA MILLOR ARMA!

AMNISTIA TOTAL!

ADHESIONS

– A.R.A. Independència – Ateneu Popular X – Baula Xarxa Solidà ria – Grup de Suport Detingudes 26-F – Grup de Suport Sas Absolució – Grup de Suport Xarly – JosAnt Absolució – Moviment ProAmnistia – Plataforma Llibertat Pablo Hasel – Robert Absolució – Mario (Represaliat per manifestacions per Pablo Hasél a Tarragona) – Alícia (Represaliada pel tall de la Jonquera) – David (Cas subdelegació del govern a Lleida) – Aibor (Cas subdelegació del govern a Lleida) – Sergi Vladimir (Cas subdelegació del govern a Lleida) – Àxel (Cas subdelegació del govern a Lleida) – Clà udia (represaliada per les manifestacions per la rebaixa de taxes università ries)