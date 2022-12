–

Empec茅 a leer a F茅lix Guattari en 1974. Estaba en un cuartel en el sur de Italia, cuando el servicio militar era obligatorio para los j贸venes sanos de cuerpo y mente, pero servir a la patria no tard贸 en irritarme, y estaba buscando una salida cuando un amigo me sugiri贸 que leyera a aquel fil贸sofo franc茅s que recomendaba la locura como v铆a de fuga.

Entonces le铆 Una tomba per Edipo. Psicoanalisi e trasversalit脿 publicado por Bertani, y me inspir贸 un acto de locura. El coronel de la cl铆nica psiqui谩trica me reconoci贸 como demente y as铆 consegu铆 volver a casa.

A partir de ese momento, pas茅 a considerar a F茅lix Guattari como un amigo cuyas sugerencias pueden ayudarle a uno a escapar de cualquier tipo de cuartel.

En 1975 publiqu茅 el primer n煤mero de una revista llamada A/traverso, que traduc铆a conceptos esquizoanal铆ticos al lenguaje del movimiento de estudiantes y de j贸venes trabajadores llamado Autonom铆a.

En 1976, con un grupo de amigos, empec茅 a emitir en la primera radio libre italiana, Radio Alice. La polic铆a intervino para cerrar la radio durante los tres d铆as de revuelta estudiantil en Bolonia, tras el asesinato de Francesco Lorusso.

El movimiento de Bolonia de 1977 utiliz贸 la expresi贸n 鈥渁utonom铆a deseante鈥, y el peque帽o grupo de editores de radio y revistas se autodenominaron鈥漷ransversales鈥.

La referencia al postestructuralismo fue expl铆cita en las declaraciones p煤blicas, en los panfletos, en las consignas de la primavera del 77.

Hab铆amos le铆do El Anti-Edipo, no entend铆amos gran cosa, pero una palabra nos hab铆a llamado la atenci贸n: la palabra 鈥渄eseo鈥.

Entendimos bien este punto: el motor del proceso de subjetivaci贸n es el deseo. Debemos dejar de pensar en t茅rminos de 鈥渟ujeto鈥, debemos olvidar a Hegel y toda la concepci贸n de la subjetividad como algo empaquetado de antemano que simplemente habr铆a que organizar. No hay sujeto, hay corrientes de deseo que fluyen a trav茅s de organismos que son a la vez biol贸gicos, sociales y sexuales. Y conscientes, por supuesto. Pero la conciencia no es algo que pueda considerarse puro, indeterminado. La conciencia no existe sin el trabajo incesante del inconsciente, de este laboratorio que no es un teatro porque all铆 no se representa una tragedia ya escrita, sino una tragedia atravesada por corrientes de deseo que escribimos y reescribimos sin cesar.

Por otra parte, el concepto de deseo no puede reducirse a una tensi贸n siempre positiva. El concepto de deseo sirve de clave para explicar las oleadas de solidaridad social y las oleadas de agresi贸n, para explicar las explosiones de ira y el endurecimiento de la identidad.

En resumen, el deseo no es un chico bueno y alegre; al contrario, puede retorcerse, cerrarse sobre s铆 mismo y acabar produciendo efectos de violencia, destrucci贸n, barbarie.

El deseo es el factor de intensidad en la relaci贸n con el otro, pero esta intensidad puede ir en direcciones muy diferentes e incluso contradictorias.

Guattari tambi茅n habla de ritornelli [estribillos], para definir concatenaciones semi贸ticas capaces de relacionarse con el entorno. El ritornello es una vibraci贸n cuya intensidad puede concatenarse con la intensidad de tal o cual sistema de signos, es decir, de est铆mulos psicosemi贸ticos.

El deseo es la percepci贸n de un ritornello que producimos para captar las l铆neas de estimulaci贸n procedentes de lo otro (un cuerpo, una palabra, una imagen, una situaci贸n) y para tejer una red con estas l铆neas.

Del mismo modo, la avispa y la orqu铆dea, dos entidades que no tienen nada que ver entre s铆, pueden producir efectos 煤tiles la una para la otra.

El deseo no es un dato natural, sino una intensidad que cambia seg煤n las condiciones antropol贸gicas, tecnol贸gicas y sociales.

Por una reconfiguraci贸n del deseo

Se trata, pues, de problematizar el concepto de deseo en el contexto de la 茅poca actual, una 茅poca que puede definirse por la aceleraci贸n neoliberal y la aceleraci贸n digital.

La econom铆a neoliberal ha acelerado el ritmo de explotaci贸n del trabajo, especialmente del trabajo cognitivo, la tecnolog铆a digital conectiva ha acelerado la circulaci贸n de la informaci贸n y, en consecuencia, ha intensificado hasta el extremo el ritmo de la estimulaci贸n semi贸tica, que es, al mismo tiempo, estimulaci贸n nerviosa.

Esta doble aceleraci贸n es el origen y la causa de la intensificaci贸n de la productividad que ha hecho posible el aumento de los beneficios y la acumulaci贸n de capital, pero tambi茅n es el origen y la causa de la sobreexplotaci贸n del organismo humano, en particular del cerebro.

Por lo tanto, tenemos la tarea de distinguir los efectos que esta sobreexplotaci贸n ha producido en el equilibrio ps铆quico y la sensibilidad de los seres humanos como individuos, pero sobre todo como colectividades.

En particular, se trata de reflexionar sobre la mutaci贸n que ha afectado al deseo, teniendo en cuenta el trauma que la experiencia de la pandemia ha producido en el psiquismo colectivo. Puede que el virus se haya disuelto, que la infecci贸n se haya curado, pero el trauma no desaparece de la noche a la ma帽ana, hace su trabajo. Y el trabajo del trauma se manifiesta en una especie de sensibilizaci贸n f贸bica al cuerpo del otro, especialmente a la piel, los labios, el sexo.

Durante las dos d茅cadas del nuevo siglo, diversas investigaciones han demostrado que la sexualidad est谩 cambiando de forma profunda, y el shock v铆rico no ha hecho sino reforzar esta tendencia que hunde sus ra铆ces en la transformaci贸n tecno-antropol贸gica de los 煤ltimos treinta a帽os.

En el libro I-Gen (Why Today鈥檚 Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and Completely Unprepared for Adulthood-and What That Means for the Rest of Us? [2017]), Jean Twenge analiza la relaci贸n entre la tecnolog铆a conectiva y los cambios en el comportamiento ps铆quico y afectivo de las generaciones que se han formado en un entorno tecno-cognitivo de car谩cter num茅rico y conectivo.

Tengo por costumbre definir a los humanos que vinieron al mundo despu茅s del cambio de siglo como la generaci贸n que aprendi贸 m谩s palabras de una m谩quina que de la voz singular de un ser humano.

En mi opini贸n, esta definici贸n es 煤til para comprender la profundidad de la mutaci贸n que estamos analizando: sabemos por Freud que el acceso al lenguaje no puede entenderse sin la dimensi贸n afectiva.

Tampoco debemos olvidar lo que escribe Agamben en su libro El lenguaje y la muerte: la voz es el punto de encuentro entre la carne y el sentido, entre el cuerpo y el significado. La fil贸sofa feminista Luisa Muraro, adem谩s, sugiere que el aprendizaje del significado est谩 vinculado a la confianza del ni帽o en su madre. Creo que una palabra significa lo que significa porque mi madre me lo dijo, estableci贸 una relaci贸n entre el objeto percibido y un concepto que lo significa.

El fundamento ps铆quico de la atribuci贸n de sentido se basa en este acto primordial de reparto afectivo, de co-evoluci贸n cognitiva que garantiza la vibraci贸n singular de una voz, de un cuerpo, de una sensibilidad.

Pero entonces, 驴qu茅 ocurre cuando la voz singular de la madre (o de otro ser humano, poco importa) es sustituida por una m谩quina?

El sentido del mundo se sustituye entonces por la funcionalidad de los signos que permiten obtener resultados operativos, a partir de la recepci贸n e interpretaci贸n de signos desprovistos de toda profundidad afectiva y, por tanto, de toda certeza 铆ntima.

El concepto de precariedad muestra aqu铆 su sentido psicol贸gico y cognitivo como fragilizaci贸n y des-erotizaci贸n de la relaci贸n con el mundo.

El erotismo como intensidad carnal de la experiencia y el deseo en su relaci贸n (no exhaustiva) con el erotismo entran en disputa.

Deseo y sexualidad

Generalmente asociamos el deseo con la carne, con la sexualidad, con el cuerpo que se acerca al otro cuerpo. Pero hay que subrayar que la esfera del deseo no puede reducirse a su dimensi贸n sexual, aunque esta implicaci贸n est茅 inscrita en la historia, la antropolog铆a y el psicoan谩lisis. El deseo no se identifica con la sexualidad y, de hecho, se puede concebir la sexualidad sin deseo.

En el concepto y la realidad del deseo hay algo m谩s que sexo, como nos muestra el concepto freudiano de sublimaci贸n, que se refiere a las investiduras no directamente sexuales del propio deseo.

La pandemia ha completado un proceso de de-sexualizaci贸n del deseo que llevaba mucho tiempo prepar谩ndose, desde que la comunicaci贸n entre cuerpos conscientes y sensibles en el espacio f铆sico fue sustituida por el intercambio de est铆mulos semi贸ticos en ausencia de cuerpo. Esta desmaterializaci贸n del intercambio comunicativo no borr贸 el deseo, sino que lo traslad贸 a una dimensi贸n puramente semi贸tica (o m谩s bien hipersemi贸tica). El deseo se desarroll贸 entonces en una direcci贸n no sexual, o si se quiere, post-sexual, que vino a manifestarse en la condici贸n de aislamiento que la pandemia regulariz贸 y casi institucionaliz贸. Todo el cuerpo te贸rico y pr谩ctico de la psicolog铆a, el psicoan谩lisis e incluso la pol铆tica debe ser reconsiderado porque la subjetividad subyacente ha sido irreversiblemente trastocada y transformada.

El psicoanalista italiano Luigi Zoja ha publicado un libro sobre el agotamiento (y la desaparici贸n tendencial) del deseo (el t铆tulo es, de hecho, Il declino del desiderio). Es un texto lleno de datos muy interesantes sobre la dr谩stica reducci贸n de la frecuencia de los contactos sexuales y, en general, del tiempo dedicado al contacto, a la relaci贸n en presencia. Pero la hip贸tesis central del libro (la desaparici贸n del deseo) me parece cuestionable. En mi opini贸n, no es el deseo en s铆 lo que desaparece, sino la expresi贸n sexualizada del deseo. La fenomenolog铆a de la afectividad contempor谩nea se caracteriza cada vez m谩s por una dr谩stica reducci贸n del contacto, el placer y la relajaci贸n ps铆quica y f铆sica que posibilita el contacto piel con piel. Esto conlleva una p茅rdida de confianza sensual, una p茅rdida del sentimiento de complicidad profunda que hace tolerable la vida social: el placer de la piel que reconoce al otro a trav茅s del tacto, la sensualidad, el dulce goce de la intimidad de la mirada.

Perversi贸n del deseo y agresividad contempor谩nea

La de-sexualizaci贸n corre, en efecto, el riesgo de convertir el deseo en un infierno de soledad y sufrimiento que espera ser expresado de una forma u otra. La violencia sin sentido que estalla cada vez m谩s en forma de agresi贸n armada y asesina contra inocentes m谩s o menos desconocidos (los atentados mort铆feros que se multiplican por doquier desde Columbine en 1999, y de los que los Estados Unidos son el teatro principal) no es m谩s que la punta del iceberg de un fen贸meno que a nivel pol铆tico est谩 trastornando la historia del mundo entero. 驴C贸mo se puede explicar la elecci贸n de un individuo como Donald Trump o como Jair Bolsonaro por la mitad del pueblo estadounidense o brasile帽o, si no como una manifestaci贸n de desesperaci贸n y autodesprecio?

La elecci贸n de un idiota ignorante que expresa opiniones abiertamente racistas o criminales tiene profundas similitudes (a nivel ps铆quico, pero tambi茅n a nivel pol铆tico) con matanzas que no pueden explicarse m谩s que en t茅rminos de demencia dolorosa, de deseo suicida. Lo que seguimos llamando fascismo, nacionalismo o racismo ya no puede explicarse en t茅rminos pol铆ticos. La pol铆tica no es m谩s que el terreno espectacular en el que se manifiestan estos movimientos, pero la din谩mica de la agresividad social contempor谩nea no tiene casi nada que ver con los valores ideales autoproclamados del fascismo del siglo pasado, con el nacionalismo de los siglos modernos. La ret贸rica suele ser similar, pero el contenido no tiene nada de pol铆ticamente racional.

S贸lo el discurso sobre el sufrimiento, la humillaci贸n, la soledad y la desesperaci贸n puede dar cuenta del fen贸meno que ahora caracteriza a la mayor parte de la historia del mundo en la fase de agotamiento de la energ铆a nerviosa, y en la espera de una extinci贸n que se presenta cada vez m谩s como un horizonte inevitable.

La generaci贸n que se define con amargura ir贸nica 鈥溍簂tima generaci贸n鈥 (o tambi茅n 鈥済eneraci贸n Z鈥), la generaci贸n que ha aprendido m谩s palabras de una m谩quina que de la voz de su madre, o de otro ser humano, se ha formado en un entorno f铆sico y ps铆quico cada vez m谩s intolerable. La comunicaci贸n de esta generaci贸n casi s贸lo se ha desarrollado en un ambiente tecnoinmersivo cuya consistencia es puramente semi贸tica.

Nos disponemos a vivir la propia extinci贸n como una simulaci贸n inmersiva. La producci贸n medi谩tica est谩 cada vez m谩s saturada de los signos de esta desesperaci贸n, que funcionan a la vez como s铆ntomas de un malestar y como factores de propagaci贸n de una patolog铆a: pienso en pel铆culas como Joker, Parasite, pero tambi茅n en series de la neotelevisi贸n global Netflix: Squid Game y otros mil productos similares.

El trauma viral de Covid no hizo sino multiplicar el efecto de la hipersemiotizaci贸n, pero las condiciones t茅cnicas y culturales ya exist铆an. Llegados a este punto, lo 煤nico que podemos hacer es intentar comprender esta mutaci贸n, y podemos definirla como una mutaci贸n de-sexualizante que afecta al deseo.

El deseo no ha dejado de ser el motor del proceso de subjetivaci贸n colectiva, pero esta subjetivaci贸n se manifiesta ahora como ansiedad, como automutilaci贸n o a veces como agresi贸n, porque al no poder florecer y expresarse, se pervierte en formas agresivas.

La de-sexualizaci贸n del deseo de la que encontramos huellas por doquier se traduce a nivel social en una des-historizaci贸n de las motivaciones de la acci贸n colectiva. Asistimos a un fen贸meno masivo de desvinculaci贸n y deserci贸n: abstenci贸n mayoritaria de la pol铆tica, deserci贸n de la procreaci贸n, abandono del trabajo. Este fen贸meno debe ser objeto de un an谩lisis te贸rico (diagn贸stico) que posibilite estrategias de acci贸n discursiva y pol铆tica (terapia) de las que actualmente carecemos por completo.

