March 26, 2021

El gobierno de coalición del PSOE y UP juega

a presentarse a la vez como el ala derecha e izquierda de sí mismo.

Cuando se aprueba una ley abiertamente dañina para los trabajadores,

como fueron los últimos presupuestos generales del Estado, el “ala

izquierda”, representada por UP, se deshace en gritos y

gesticulaciones estridentes, mientras acusa al “ala derecha”,

representada por el PSOE, de traición. Después ambas alas se juntan

los martes en el Consejo de Ministros, aprueban la ley y pretenden

que su cara está salvada. Lo mismo sucede a la inversa, cuando

cualquier ministrilla del PSOE aparece en los medios de comunicación

reprendiendo a los “radicales” de Podemos mientras siguen

pactando juntos. El juego democrático, que en los últimos años ya

no alcanza ni el nivel del vodevil, tiene estas cosas: la burguesía

manda, los intereses nacionales son intocables, pero se intenta

continuar con la pantomima de un “gobierno progresis,ta”, a

cualquier precio.

El último episodio lo tenemos servido

con la nueva ley de vivienda que el Ministerio de Fomento quiere hacer aprobar. Como otras veces, una ley que beneficia directamente a los

propietarios de viviendas, que marcha en el sentido de reducir los

impuestos que gravan las rentas del capital (en este caso del capital

inmobiliario, claro), va a ser aprobada en nombre de la “igualdad

social”. El caso es flagrante: los propietarios de viviendas en

alquiler podrán acceder a bonificaciones fiscales superiores a las

que disfrutan actualmente, si aceptan rebajar ligeramente el precio

del alquiler, alquilan a jóvenes, etc. Es decir, el Estado

subvencionará los rendimientos del capital, garantizando un

beneficio mínimo por cada vivienda alquilada.

Ante este nuevo ejemplo de “gobierno

progresista”, Unidas Podemos y su líder Pablo Iglesias, saltan

rápidamente a la palestra y se lanzan contra la ley. De acuerdo con

sus afirmaciones, esta ley vulneraría los acuerdos de investidura que

llevaron al gobierno de coalición porque no establece ninguna

regulación del precio, no se dirige contra los grandes propietarios

de inmuebles (como Blackstone) y por lo tanto beneficia a “la

patronal inmobiliaria”.

Se puede anticipar el resultado de esta

nueva pol̩mica Рpol̩mica tan falsa como todas las anteriores-: la ley se

aprobará, tal y como ha sido anticipada por el Ministerio del PSOE,

con quizá algún ligero retoque “social” que intente salvar la

cara de Podemos, pero sin modificar lo esencial. Los voceros del

gobierno alabarán tanto la “responsabilidad” del PSOE como los

esfuerzos de Podemos y justificarán, en caso de ser necesario, a

este último diciendo que “está en minoría”. Fin del proceso

“progresista” de aprobación de leyes anti obreras.

Para cerrar esta breve reflexión, merece la pena desgranar en unos

pocos puntos qué va a significar exactamente la nueva ley:

– Como se ha dicho, la nueva ley implica

una subvención al capital inmobiliario al que se garantiza un

beneficio mínimo en forma de deducciones fiscales. Ejemplo: si un

propietario alquilaba hasta ayer una vivienda por 700€ y pasa a

alquilarla hoy por 630€, tendrá una bonificación fiscal de 950€

al año. La diferencia entre lo que deja de ingresar y lo que recibe

como subvención es de es de 950€ – 840€ = 110€ a favor del

propietario. Esto significa sencillamente que el Estado se hará

cargo de un tanto por ciento del beneficio empresarial. Los

proletarios, que son quienes pagan los impuestos, le abonarán

directamente una compensación al bolsillo del propietario.

-Este tipo de medidas va en el mismo

sentido que el resto de legislación aprobada desde que comenzó la

pandemia hace un año: ERTEs, suspensión de cuotas fiscales para los

empresarios, subvenciones a partir de los fondos NextGeneration de

Europa, etc. El Estado ha empeñado prácticamente todos los recursos

de los que disponía para subvencionar primero la mano de obra

(regalándole los salarios a los empresarios) y después los costes

del capital (garantizando las necesidades de financiación

empresarial). Desde el gobierno, con el aplauso de todos los grupos

políticos, se dice que estas medidas son una especie de “plan de

choque social”, pero simplemente se están asumiendo gastos de

capital y recursos humanos indefinidamente, esperando que con ello no

se produzca una cadena de quiebras empresariales.

-El mercado de vivienda en alquiler es

un mar de pequeños propietarios con algún que otro islote de

grandes empresas. De los dos millones de viviendas en alquiler que

hay en España, aproximadamente 115.000 (un 4%) está en manos de

grandes propietarios (Blackstone, etc.)

Ver

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/01/companias/1612204350_033616.html

Esto implica que el grado de

centralización de la propiedad es bajísimo. La propiedad de la

vivienda está muy distribuida entre pequeños y medianos

propietarios. La legislación propuesta por UP contra los grandes

propietarios sencillamente no tendría ningún efecto en el mercado,

porque apenas afectaría a 4 de cada 100 viviendas en alquiler.

-Se calcula que, a lo largo de 2020, el

número de viviendas residenciales en alquiler se ha incrementado

casi un 10%. Es decir, aumenta la oferta. Por simple aritmética y

dada la dispersión de la propiedad que hemos visto, lo normal sería

esperar una caída del precio si la demanda se mantiene constante o

crece menos que la oferta. Siendo así, vemos cómo la bonificación

prometida por el gobierno no implica un descenso del precio del

alquiler, sino una compensación al pequeño propietario por una

rebaja que el propio mercado le iba a imponer.