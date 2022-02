–

De parte de A Las Barricadas February 8, 2022

A pesar de que la policía no pudo probar su caso de terrorismo contra él después de una investigación de cuatro años, el preso anarquista Toby Shone se enfrenta a una Orden de Prevención de Delitos Graves que sancionará legalmente la criminalización y la vigilancia total de él y de todos los que le rodean durante años después de su liberación.

En noviembre de 2020, la policía antiterrorista del Reino Unido llevó a cabo una serie de redadas coordinadas contra uno de los presuntos administradores del sitio web 325.nostate.net en el marco de la «Operación Adream». Allanaron varias propiedades en el suroeste de Inglaterra y una persona, Toby Shone, fue detenida a punta de pistola en el Forest of Dean y acusado en virtud de la Ley de Terrorismo. Era la primera vez que el Estado británico intentaba procesar a un anarquista con arreglo a la legislación moderna sobre terrorismo y la primera vez que se procesaba a alguien por ser sospechoso de dirigir un sitio web anarquista.

En un principio, Toby fue acusado de prestar un servicio que permitía a otros acceder a publicaciones terroristas, de recaudar fondos con fines terroristas y de dos cargos relacionados con la posesión de información que podía ser útil para un terrorista. Se declaró inocente, la policía no pudo presentar ninguna prueba y la fiscalía se vio obligada a retirar estos cargos el 1 de octubre de 2021. Al final, Toby Shone fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión por 8 delitos de drogas el 13 de octubre de 2021.

Las «drogas» eran psicodélicos y plantas medicinales encontradas en dos de las cuatro propiedades allanadas en noviembre de 2020, todas ellas espacios colectivos. Cumplió 8 meses de esta condena en prisión preventiva en la cárcel de Wandsworth, Londres y actualmente se encuentra en la cárcel de Bristol. Está previsto que salga en libertad en algún momento entre agosto y diciembre de 2022.

Sin embargo, el inspector jefe Sion Margrie y los fiscales Dan Porson-Pounds y Thomas Coke-Smythe continúan la persecución de Toby solicitando una Órden de Prevención de Delitos Graves (SCPO en ingles). El Orden controlaría y vigilaría sus movimientos diarios, su contacto con otras personas, su residencia, sus finanzas, sus dispositivos, etc. La orden también exige que se dé información precisa a la policía de todos sus amigos, contactos, seres queridos, conocidos y cualquier cliente de negocios. Su cuenta bancaria y su acceso al teléfono, a Internet y a los dispositivos de almacenamiento estarían vigilados, y tampoco podría utilizar los de ninguna otra persona. No podrá utilizar tecnología de encriptación y solo podrá llevar encima 50 libras esterlinas en efectivo, eso para poder controlar su movimientos financieros . Si pasa la noche en algún lugar, debe informar a la policía de dónde, cuándo, con quién y por qué. Si alguien viene de visita, también debe registrar quién, cuándo y por qué. También debe informar sobre cualquier oportunidad de trabajo, cuánto gana y con quién se reúne. Básicamente, esta orden le pondría bajo una forma de arresto domiciliario y le obligaría a ser cómplice de su propia vigilancia y la de sus amigos.

Las Órdenes de Prevención de Delitos Graves (SCPO) se utilizan a menudo como «sentencia furtiva» cuando los policías no se salen con la suya a la primera. La orden duraría al menos cinco años tras su salida de la cárcel, y puede renovarse después de ese tiempo. Toby podría enfrentarse a otros cinco años de prisión si la incumple, algo que, por supuesto, la policía espera desesperadamente que ocurra. La orden está concebida para ser incumplida, ya que las condiciones y restricciones son tan descabelladas y tan numerosas que sería imposible no incumplirlas en algún momento. Si sus amigos se niegan a colaborar, también podrían enfrentarse a una persecución penal y a una pena de prisión de 12 meses por obstrucción.

La policía argumenta que esta orden de control es necesaria por el estilo de vida y las creencias alternativas de Toby. Criminalizar un estilo de vida para justificar una SCPO no solo es indignante sino que es un precedente muy peligroso. Otro precedente peligroso es que se utilice una SCPO contra activistas. Es obvio que esta Orden no tiene nada que ver con los cargos de drogas por los que Toby ha sido condenado, y por los que ya está cumpliendo una condena más que suficiente. En cambio, la Orden tiene todo que ver con los cargos de terrorismo de los que la policía no pudo encontrar ninguna prueba. Tiene todo que ver con su participación en el movimiento anarquista.

Como es obvio por la nueva legislación policial que se está apresurando a aprobar el régimen autoritario británico, particularmente bajo su Ministro del Interior Priti Patel, y esta Orden de Control no solo concierne a Toby. Ni siquiera se trata de la represión estatal de las iniciativas anarquistas de contra-información. Se trata de sentar un precedente para sofocar cualquier forma de protesta con una herramienta de vigilancia total y obligar a la gente a ser cómplice de su propia represión y vigilancia, y la de su entorno social. La orden contra Toby es similar en cuanto a su justificación y contenido a la propuesta (*y recientemente derrotada) de Orden de Prevención de Perturbaciones Graves que forma parte del nuevo y controvertido Proyecto de Ley de Policía. Este proyecto de ley obligaría a una persona a registrar a sus asociados y sus movimientos ante la policía sin más delito que el de haber sido perfilada e identificada como disidente real o potencial. Llevando los límites de la represión a los activistas, anarquistas y disidentes, el Reino Unido se está deslizando hacia una dictadura apenas disimulada.

La audiencia de la SCPO contra Toby es en el Bristol Crown Court el 22 de febrero de 2022. Por favor, muestra tu solidaridad con Toby a las 9 de la mañana en el Tribunal. Muestra tu solidaridad con él y con otros presos anarquistas donde, cuando y como puedas. Necesitamos tu ruido y buenas vibraciones contra esta continua persecución política de Toby Shone.

Puedes encontrar más información sobre el caso de Toby en:

https://darknights.noblogs.org/post/tag/toby-shone/.

Por favor, traduce y distribuye este texto en tus propios círculos y publicaciones.

Puedes escribir a Toby en esta dirección. No te olvides de poner alguna dirección de envío en el reverso del sobre porque si no las cartas no llegan.

Toby Shone

A7645EP

HMP Bristol

19 Cambridge Road

Bishopston

Bristol

BS7 8PS

UK