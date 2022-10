–

De parte de La Peste October 20, 2022 9 puntos de vista

No hay m谩s que seguir la estela de personajes como Murray Bookchin y hurgar en las grietas del Estado, para destruir ese capitalismo que nos corroe como sociedad y que todos llevamos dentro. Necesitamos nuevas pr谩cticas y nuevas maneras de entender la vida, y solo organiz谩ndonos desde abajo lograremos alguna cosa.

Con esta Pandemia aun por medio, no s茅 me ocurre mejor recuerdo que recurrir a Murray Bookchin y el 煤ltimo de sus libros publicado en castellano por Virus, nada mejor que llegar a entendernos entre Virus, esperando de volver al tiempo de los microbios.

Mientras tanto debo reconocer mi atenci贸n al personaje, al que estimo compa帽ero, Murray Bookchin desde al menos cuando cay贸 en mis manos el libro editado por la editorial Kair贸s 鈥淟os L铆mites de la Ciudad鈥, empec茅 a entender perfectamente por donde iba mi pensamiento, m谩xime cuando ya ten铆a le铆do los 鈥淟铆mites del crecimiento鈥 dos textos que de una u otra forma me pon铆an en guardia y quiz谩 Bookchin respond铆a al otro.

Si bien, la biograf铆a de Murray escrita por Janet Biehl su compa帽era, 鈥淓colog铆a o Cat谩strofe鈥 es un texto que me apasiona que igual valdr铆a la pena incidir en 茅l con m谩s convicci贸n, no en vano, este texto al menos en algunos de sus apartados es mucho m谩s que un texto biogr谩fico, es toda una pr谩ctica del qu茅 hacer en el d铆a a d铆a de un revolucionario, como sin duda fue Murray Bookchin.

Entrando directamente a interpretar qu茅 nos dice Murray en este libro: Es probable que el mundo occidental y por antonomasia los Estados Unidos, la poblaci贸n aquella que ya se siente de alguna manera copropietaria de la aldea global rechace cada vez m谩s al diferente, sobre todo si el diferente tiene problemas de liquidez econ贸mica no hay que olvidar que en Estados Unidos hay unos 40 millones de desclasados, de pobres de solemnidad, y aun hay otros que esperan el sue帽o americano que sin duda se ha vuelto una pesadilla.

Murray nos deja sobre la mesa la cuesti贸n de la traici贸n a nuevas generaciones que est谩 presente en la sociedad y con todo, los j贸venes deben de buscar referentes, aunque no siempre es f谩cil, el camino suele ser largo y confuso y todo depende al final de la formaci贸n que adquiera cada uno.

Cuando uno trata de ver los caminos por los cuales anda la sociedad, y en espec铆fico el sistema neoliberal en el cual estamos viviendo y uno s茅 da cuenta del refugio que este sistema encuentra, en la encrucijada de todos sus componentes hasta tejer una enorme telara帽a, y este proyecto de romper el hilo capitalista, es poco m谩s o menos un proyecto de lo m谩s ambicioso y a la vez necesario que mente humana haya intentado y en eso est谩 Murray.

Nada m谩s expresivo y contundente es el compromiso que tenemos con la naturaleza y lo natural que es, en definitiva, de aquello que nos da y nosotros en el mejor de los casos se lo devolvemos de mala manera, -envenenado o dej谩ndolo est茅ril- todo lo que tocamos y Murray como otros ecologistas de finales del siglo XX nos advierte una y otra vez, despu茅s de ver que no hay demasiadas actitudes ambientalistas, que se contin煤a premiando la econom铆a por encima del bienestar ambiental y sabemos que esa direcci贸n no nos conduce a nada bueno.

Por ello, Murray denomin贸 su proyecto 鈥淐omunalismo鈥 como proyecto de la pr贸xima revoluci贸n, en el sentido de construir una sociedad en todo aquello que anteriormente hab铆a visualizado en el 鈥淢unicipalismo Libertario鈥 ahora con una carga m谩s constructiva y directa, se帽alando los cimientos de esta nueva socializaci贸n con la democracia directa, anticapitalista, ecol贸gica y opuesta a todas formas de dominaci贸n.

Como bien se帽ala Ursula K le Guin, en el pr贸logo del libro fue el primero en relacionar el capitalismo con la destrucci贸n ecol贸gica del planeta, por lo que era necesario un par谩metro de reorganizar la sociedad sobre bases econanarquistas, que al parecer son los compromisos adquiridos m谩s afines al respecto por el planeta Tierra.

El hecho que un autodidacta como Bookchin fundar谩 en Vermont el Institut for Social Ecology junto a Daniel Chodorkoff, no tiene precedentes y sin duda es un espacio de brecha en el capitalismo, que desconozco ahora mismo si tiene continuidad en todos aquellos j贸venes que tuvieron la oportunidad de pasar por el Instituto, pero que sin duda merece una mirada m谩s profunda qu茅 espero, que con el tiempo alguien del entorno sea capaz de realizar para orientarnos mejor en el tema de lo que all铆 se lleg贸 a discutir, que seguro tuvo momentos apasionantes.

Como Hannah Arendt denomin贸 el tesoro perdido de la tradici贸n revolucionaria de mediados del siglo XVIII i XIX, hasta mediados del XX, trata de coger ese relevo con el 鈥淐omunalismo鈥 y sus ciudades rebeldes por antonomasia como continuidad a esa ralentizaci贸n en el campo del marxismo y el anarquismo que sobre todo desde la ca铆da del muro parece que ha tomado el camino contrario al esperado por otros revolucionarios del momento, como por ejemplo Abel Paz y el intento de retomar el debate de la primera Internacional1

As铆 Bookchin es observado por varios soci贸logos y estudios del comportamiento humano, y saben que de alguna manera la propuesta o al menos las ideas que embriagan a Murray para cambiar alguna cosa no se consiguen de un d铆a para otro y por lo tanto esa propuesta que parece radical de lo colectivo pero necesita evidentemente de los bienes colectivos en toda su variedad, un poco como recordando a Anselmo Lorenzo en el 鈥渂anquete de la vida鈥 en que por el solo hecho de nacer uno ya tiene el derecho de beneficiarse de todo lo hecho anteriormente por generaciones anteriores y de hecho as铆 es.2

No siempre las preguntas tienen respuesta, al menos sin un previo debate, pero si pueden llegar a ser muy saludable el hecho de llevar una serie de cuestiones a las asambleas de barrio o f谩brica que en definitiva tiene que tener la capacidad de an谩lisis y respuesta a la mayor parte de preguntas y este es el trabajo que Murray quiere desarrollar y del cual tenemos multitud de ejemplos en su biograf铆a3 驴es factible la confederaci贸n en un mundo globalizado? , 驴C贸mo abordar铆an las asambleas locales los problemas de manera democr谩tica?, 驴Las comunidades locales cooperar铆an o competir铆an entre s铆? o 驴podr铆a el localismo dar paso al provincialismo?4

Otra de las advertencia de Bookchin que encontramos en el libro est谩n relacionadas con el equilibrio del poder, y esta es una de las cuestiones m谩s significativas del saber humano, de alguna manera me recuerda esta advertencia la de algunos intelectuales s贸lo por el hecho de su conocimiento de la lengua o las lenguas y sus gram谩ticas son capaces de actuar despectivamente con aqu茅llos que por lo que sea no han tenido esa oportunidad , este es un matiz que incluso John Zerzan recoge en su 鈥渇uturo primitivo鈥5 que puede llegar a ser sintom谩tico de aqu茅llos que afilan intencionadamente la palabra. Dif铆cil a veces de sintonizar la bala y la palabra como dir铆a el poeta no siempre est谩 en la recamara de Buenaventura Durruti o Che Guevara.

No s茅 de que depender谩 el rumbo de este siglo XXI, del cual ya llevamos 20 a帽os en la mochila y de momento solo hay grandes derrotas, qu茅 en un principio me gustar铆a sirvieran en definitiva para acumular grandes lecciones, pero, siempre hay peros en el camino y me parece que no es el momento de conclusiones ahora mismo cuando estamos en medio de una pandemia como es el covid-19, evidentemente es una derrota del sistema, pero veremos si hay la suficiente fuerza para construir algo diferente mucho m谩s social y colectivo.

El colapso est谩 a la vuelta de la esquina, si no es que ya estamos dentro, el exterminio de la especie humana, provocada por las mismas actitudes y comportamientos de los humanos, la sexta extinci贸n6 es posible en cualquier momento, todo son avisos, y hay muy pocas respuestas para corregir el rumbo, y pasa principalmente por corregir el sistema econ贸mico y social que nos hemos dado con el capitalismo y su neoliberalismo surgido principalmente en sus 煤ltimos tiempos por Thatcher y Reegan y todo su s茅quito de desprop贸sitos.

Desde nuestra trinchera trabajamos o al menos intentamos orientar con nuestro grano de arena, hac铆a un mundo m谩s racional, para ello sin duda hemos de desarrollar una pedagog铆a evolutiva como recordaba F茅lix Carrasquer7, solamente avanzaremos si somos capaces de desterrar nuestros ego铆smos, y sabemos repartir el poder horizontalmente y siempre lo m谩s abajo posible. Si no es as铆, habremos elegido el camino m谩s vergonzoso posible, aquel que bien refleja Francisco de Goya Cifuentes en su pintura de 鈥淪aturno devorando a su hijo鈥

Cada vez estoy m谩s convencido de qu茅 lo que entendemos por progreso, al final puede ser un gran enga帽o, una gran trampa, esa curiosidad que en principio transmite, puede llegar a convertirse en algo antinatural con objetivos perversos, no siempre eficaces y con claras intensiones de dominaci贸n de unos sobre otros, 驴entonces? d贸nde est谩 el progreso, 驴de qui茅n para qui茅n?, seguramente habr谩 que volver a definir en el diccionario lo que significa realmente progreso, porqu茅 igual llega el momento de volver a tirar de la carreta, o sea, de la rueda o del arco y la flecha, como seguramente nos apuntar铆a Zerzan.

Murray no reh煤ye la dificultad que representa el capitalismo para cargar sobre 茅l, ha prestado atenci贸n a todos sus movimientos y sabe de su capacidad de adaptaci贸n en cada momento y circunstancia y nos se帽ala sus adaptaciones constantes 鈥渦no de los rasgos m谩s llamativos del capitalismo actual es como, en el mundo occidental, la simplificaci贸n de la estructura social en dos clases antagonistas 鈥 burgues铆a y proletariado鈥8.

Y nos se帽ala el posible gran error del capitalismo al menos tenemos ah铆 la contradicci贸n en el momento en que entran en conflicto 鈥渃recimiento infinito y la desecaci贸n del entorno natural鈥9 ese es el momento, el punto de inflaci贸n de una oportunidad para cambiar alguna cosa y ahora la pandemia. Cada vez estoy m谩s de acuerdo con Murray Bookchin cuando 茅ste nos se帽ala que no podemos tener una oposici贸n constructiva al capitalismo desde m茅todos nacidos de la revoluci贸n industrial, la cosa debe de orientarse en otros t茅rminos y probablemente con referencias a otros espacios, por eso intente hace un tiempo el tema de 鈥渁narquismo y municipalismo鈥, por qu茅 es muy posible que el lugar de trabajo y el lugar donde uno vive, sean el lugar adecuado para batallar la dignidad de la vida en todo lo ancho de la geograf铆a.

Sabemos que hoy pr谩cticamente todos los 鈥渋smos鈥 est谩n cuestionados por las nuevas generaciones o a penas tienen una mirada para ellos, quiz谩 el anarquismo todav铆a resiste pero creo que por el momento, no lo entienden como sistema de construcci贸n social, sino, por su aporte de negaci贸n, lo cual creo qu茅 es perfectamente v谩lido pero insuficiente.

La apreciaci贸n que hace Murray Bookchin sobre 鈥渓a pol铆tica estatal y la pol铆tica cotidiana que inunda nuestras vidas鈥10, en las calles de nuestros pueblos y ciudades, puede qu茅 la estatal repercuta en nuestras vidas pero quiz谩 tambi茅n tenemos la oportunidad desde abajo de cambiar alguna cosa, al menos ese ser铆a el primer deseo.

En los 煤ltimos a帽os aqu铆 en Catalunya, Espa帽a, hemos comprobado de que una cosa es la esfera pol铆tica, lo que llaman 鈥渓a Casta鈥, la pol铆tica y el Estado y lo estatista que pr谩cticamente encierra una telara帽a complejamente enredada que hace desistir a cualquiera, porque cre铆amos pr谩cticamente imposible de romper, pero ahora en plena pandemia de Covid-19 vemos exactamente lo fr谩giles que el sistema aparenta, tanto que han declarado el estado de guerra, y cre铆amos todo lo contrario, pero todav铆a es m谩s sorprendente lo poco preparados que est谩 la izquierda, -nosotros no estamos en disposici贸n de plantar alternativa, hemos aceptado el recluirnos sin rechistar, eso es sumisi贸n total, que espero se pueda corregir en pr贸ximas generaciones.

Pero volvamos a 鈥渓a Pr贸xima revoluci贸n鈥 aqu铆 Murray parece que nos est茅 diciendo que los anarquistas por el solo hecho de estar en el gobierno, ya se les supone a los gobernantes iguales al Estado y por lo tanto corruptos como el sistema por participar en ello , y eso puede ser una pr谩ctica que aunque podemos entender , creo que Murray Bookchin entend铆a que esa apreciaci贸n reduce la capacidad organizativa desde la base, porque aunque haya vocaci贸n de prestar colaboraci贸n , al final qui茅n se mueve recibe la hostia o no sale en la foto, en definitiva los primeros pasos siempre son los m谩s dif铆ciles.

Hoy d铆a Murray se帽ala la gran oportunidad que hay de acabar con el capitalismo a trav茅s del ecoanarquismo, como ecolog铆a social con una mirada al primitivismo del cual alguna cosa podemos aprender de las apreciaciones de Zerzan, la austeridad de la 鈥淧arec贸n鈥 de Michael Albert (que tuvimos la oportunidad de conocer en un debate en el 鈥淓spai Obert鈥) de pa铆ses de centro Am茅rica o las misma experiencias que tuvieron lugar en Oaxaca y que Peter Gelderloos en su texto 鈥淟a anarqu铆a funciona鈥 da a conocer.11

Ya hace tambi茅n alg煤n tiempo que venimos remarcando en la necesidad de la formaci贸n de libres unidades de formaci贸n federal, para ello necesitamos urgentemente de una sociedad tal como la defin铆a Felix Carrasquer federalista y de libres acuerdo, a nivel de municipios libres tal como encontramos en el precedente de Felipe Ala铆z donde tambi茅n lo deja apuntado en sus textos coleccionables de 鈥淗acia una Federaci贸n Ib茅rica de Autonom铆as Libres鈥12, pero como dice Carrasquer para este paso hay que desarrollar previamente una sociedad culturalmente activa. Bookchin se帽ala el 鈥淐omunalismo鈥 como un producto artificial que expresa un concepto duradero y una pr谩ctica de la vida pol铆tica, formada por una dial茅ctica del desarrollo social y la raz贸n. En su propia definici贸n en el sentido que busca su terminolog铆a en lo com煤n a partir de ah铆 lo desarrolla en el sentido social m谩s amplio posible y la raz贸n de construir alguna cosa en com煤n, siempre lo m谩s horizontal posible.

Todo y que en este momento puedo llegar a confundir el 鈥渕unicipalismo libertario鈥 y el 鈥渃omunalismo鈥 donde est谩 realmente la batalla inicial de las estructuras municipales estatistas frente a pol铆ticas libertarias, que necesitan probablemente del componente ideol贸gico construido por ejemplo aqu铆 en Espa帽a con la visi贸n de Ricardo Mella13, donde no hay que perder nunca de vista su visi贸n del mundo. El objetivo del municipio nos habla Murray debe de ser entre otros, municipalizar la econom铆a integrando los medios de producci贸n en el municipio y que el entramado localista sirva para desarrollar una federaci贸n comunalista. Evidentemente en un periodo de transici贸n municipal, deber铆a convertirse en una escuela para la formaci贸n de conciudadanos, de hecho el compromiso social sobre todo en el momento que las personas participan en la construcci贸n de cualquier proyecto, no se puede entender de otra manera, m谩s que con mucha pedagog铆a.

Completamente de acuerdo con Bookchin el municipio, a lo largo de la historia, pod铆an actualizar su potencial para la raz贸n, la autoconsciencia y la creatividad14. Hace una observaci贸n en que las grandes revoluciones por lo general tienen una dimensi贸n ciudadana, es como una eclosi贸n de un momento esperado y deseado por todo aquel que sue帽a cambiar su cotidianidad, por diversos motivos, y el m谩s importantes puede ser simplemente por la libertad individual y colectiva, o tan siquiera por liberarse de la presi贸n social de aqu茅llos que sustentan el poder.

Cuando nos dice que cualquier intento de reducir el 鈥渃omunalismo鈥 a una mera variante del anarquismo supondr铆a denegar la integridad de ambas ideas鈥. comunalista, no anarquista15, significa seg煤n 茅l, ignorar el concepto de lucha con la democracia y otros estamentos org谩nicos del Estado Naci贸n, creo que es dif铆cil de interpretar al menos para una buena parte de los anarquismos, pero no tanto para aqu茅llos que no reparan en la terminolog铆a y buscan las grietas y los espacios posibles de libertad para un comunalismo=anarquismo.

Tal como creo que lo entiende Murray me parece fant谩stico, es un proceso en el que hemos llegado algunos de los que estamos en este mundo del anarquismo social con el prop贸sito del federalismo de los pueblos o ciudades, del cual ya nos hablaba Ala铆z, Leval y otros con las propias experiencias de las colectivizaciones agrarias durante la revoluci贸n de 1936 en Arag贸n, Catalunya, Valencia16 o las industriales todas ellas precisan de la interrelaci贸n e intercambio de productos.

Para Murray como para muchos de nosotros aunque sepamos de lo pesadas que puedan ser las asambleas y de lo manipulables que resulten, tambi茅n sabemos qu茅 cualquier organismo estatal puede ser igual de manipulado y manipulador, por lo que, por el bien com煤n cuanto m谩s horizontal sea un proyecto, como el municipalismo m谩s ausencia de poder de unos sobre otros, habr谩 y m谩s equidad pero evidentemente llevamos un retraso acumulado de mal vivir, que hay que corregir.

Una de las conductas que m谩s hay que corregir es la competitividad que nos ha reportado ese neoliberalismo salvaje con su credo de crecimiento constante que ya hemos visto en varias ocasiones que no conduce a ninguna parte m谩s que a un sin sentido y a la complejidad de la vida, y de lo que se trata, es de desarrollar nuestras vidas con mucha m谩s parsimonia y contemplativa.

En algunas fases del libro encontramos un Murray convencido de la oportunidad de la tecnolog铆a actual que 茅sta nos ayude en una sociedad horizontal a corregir los da帽os causados a la Biosfera, ya que otras de las agresiones naturales ser谩n dif铆ciles y complicadas de corregir, ya que es la intervenci贸n humana ha provocado situaciones probablemente irreparables. Es evidente que si estamos por el 鈥渃omunalismo鈥 o por el 鈥淢unicipalismo Libertario鈥 tambi茅n es evidente que estamos apostando por un cambio de modelo de vida y de comportamientos a todos los niveles y sobretodo intentando preservar los elementos naturales en los cuales estamos inmersos y debemos convivir con ellos por nuestro bien colectivo.

Arne Naess, el padre de la ecolog铆a profunda nos recuerda a un perro persigui茅ndose la cola17. Resulta una observaci贸n muy gr谩fica y clarificadora en la que es muy probable que una y otra vez caigamos en la misma piedra.

Cuando Proudhon nos hablaba del Federalismo de los pueblo18 tambi茅n nos hablaba del Estado 鈥揺n Francia- que 茅l conoci贸 y ya hemos comentado antes pero que igual hay que insistir, que era un Estado en construcci贸n que nada tiene que ver con el que hoy conocemos, creo que como dice Murray puede ser un organismo de pleno derecho que crece imparable como un c谩ncer, pero tambi茅n en cualquier momento ese c谩ncer se puede devorar a s铆 mismo por lo que vemos que constantemente se est谩 reinventando.

El Objetivo es sin duda cambiar el Estado Naci贸n por una confederaci贸n de Municipalistas, es decir, una red de ciudades y pueblos que sean capaces de autoorganizarse horizontalmente desde abajo por asambleas populares reemplazables a cada instante. La ecolog铆a social, es una de las pocas interpretaciones coherentes del inmenso problema ecol贸gico y social que hoy d铆a los humanos hemos generado y tenemos el problema delante de nuestras narices y actuamos o la cat谩strofe est谩 en la esquina, y para actuar nos sobra el capitalismo y los secuaces espec铆menes como Trumps y su trope de in煤tiles que encima experimentan con el resto y provocan las pandemias.

Para ello, hay que cambiar completamente de estrategia global, colectiva, no nos sirve para nada la competitividad ni el constante crecimiento, si eso nos ha de llevar al suicidio, en este momento no hay nada m谩s realista que lo ut贸pico y ese ut贸pico debe ser nuestro compromiso actual sin vuelta atr谩s, es decir, como dice el t铆tulo de la biograf铆a de Murray 鈥淓colog铆a o cat谩strofe鈥 y eso comporta una nueva manera de entender la vida, lo que yo de alguna manera trataba de explicar en 鈥淧er un canvi d鈥檋脿bits鈥19 con aciertos y desaciertos.

Murray una vez m谩s se acerca a nosotros y a todo el tejido social que se afianza en los barrios para desde all铆 construir el poder pol铆tico y social horizontal del cual necesitamos, ese es, un proyecto de mucha envergadura, pero ahora es ineludible, organizarse o organizarse, es defender la dignidad de hoy y el derecho de vivir de pr贸ximas generaciones. Creo que mientras no haya una fuerte consciencia, de la no pertenencia a una clase social, o sea dividir a les personas en categor铆as, sino entender la pertenencia de todos a un colectivo de iguales, a partir de ese momento el 鈥渕unicipalismo libertario鈥 o el 鈥淐omunalismo鈥 como quer谩is, ser谩 mucho m谩s f谩cil de llevar a cabo. En definitiva como he recordado en alg煤n momento de este escrito, necesitamos organizarnos en los lugares de encuentro, tanto del trabajo como del barrio o pueblo donde habitamos y desde all铆 defender la vida y Murray Bookchin nos da muchos elementos para hacerlo y ser capaces de construir una sociedad donde nadie sea explotador ni explotado, y de una u otra manera, creo que son dos textos de aprendizaje con claros ejemplo de la aventura que nos aguarda para construir un mundo sin pandemias ni pandemistas, as铆 nos advierte en 鈥淟a Pr贸xima revoluci贸n鈥 y su compa帽era Janet Biehl con su biograf铆a no debe de pasarnos desadvertido su trabajo en 鈥淓colog铆a o Cat谩strofe鈥 ya que este momento es en s铆ntesis de lo mejor que ahora mismo tenemos sobre la mesa.

Manel Aisa P脿mpols

Fuente: https://alacantobrera.com/

NOTAS:

1 PAZ, Abel: Los internacionales en la regi贸n espa帽ola, 1868-1872. Autor, Barcelona, 1992, 336 p谩g.

2 LORENZO, Anselmo: El banquete de la vida concordancia entre la naturaleza el hombre y la sociedad. Imprenta Luz Barcelona s/f (principios siglo XX) 88 p谩g.

3 BIEHL, Janet: Ecolog铆a o cat谩strofe, La vida de Murray Bookchin. Virus, 2017.

4 BOOKCHIN, Murray: La Pr贸xima Revoluci贸n. Virus, 2019, p.26.

5 ZERZAN, John: El futuro Primitivo. Numa, Valencia, 2001.

6 JIM脡NEZ L贸pez, Fernando: La sexta extinci贸n. Zenith, Planeta, 2008.

7 CARRASQUER, F茅lix: Federalismo Estructura y din谩mica federal. Una proyecci贸n de liberaci贸n humana. Descontrol, Barcelona, 2018.

8 BOOKCHIN, Murray: La Pr贸xima Revoluci贸n. Virus, 2019, p.37.

9 idem . p.39

10 BOOKCHIN, Murray: La Pr贸xima Revoluci贸n. Virus, 2019, p.46.

11 GELDERLOOS, Peter: La Anarquia Funciona. Descontrol, 2016.

12 ALAIZ, Felipe: Hacia una Federaci贸n Ib茅rica de Autonom铆as Libres. Tierra y Libertad, Toulouse, 1947.

13 MELLA, Ricardo: Forjando un mundo Libre. La Piqueta, Madrid, 1978.

14 BOOKCHIN, Murray: La Pr贸xima Revoluci贸n. Virus, 2019, p.59.

15 idem. p.62

16 VVAA: La obra constructiva de la revoluci贸n espa帽ola. Ideas, M茅xico, 1982, 326 p谩g.

17 BOOKCHIN, Murray: La Pr贸xima Revoluci贸n. Virus, 2019, p.92.

18 PROUDHON: El principio Federativo. Editora Nacional, Madrid, 1977.

19 AISA P脿mpols, Manel: Per un canvi d鈥橦脿bits anarquisme i municipalisme al segle XXI. El Lokal, 2019.