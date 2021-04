–

驴Por qu茅 personas por lo dem谩s perfectamente inteligentes, reflexivas y de mente racional, se resisten a la sugerencia de que los soci贸patas est谩n conspirando para manipularlos y enga帽arlos? 驴Y por qu茅 defienden con tanta vehemencia esta posici贸n infundada?

por Tim Foyle

6 de marzo de 2021 (traducci贸n al espa帽ol de SOTT)

La historia es un extenso cat谩logo de maquinaciones de mentirosos, de ladrones, matones y narcisistas y sus efectos devastadores. Tambi茅n en los tiempos modernos abundan las pruebas de corrupci贸n y los enga帽os m谩s extraordinarios.

Sabemos, sin lugar a dudas, que los pol铆ticos mienten y ocultan sus conexiones y que las empresas muestran habitualmente un desprecio absoluto por las normas morales, que la corrupci贸n nos rodea.

Sabemos que las puertas giratorias entre las esferas empresarial y pol铆tica, los lobbyistas (personas o grupos cuyo negocio es tratar de influir en la legislaci贸n, la reglamentaci贸n u otras decisiones gubernamentales,etc.), los reguladores corruptos, los medios de comunicaci贸n y el poder judicial hacen que las infracciones pr谩cticamente nunca leguen a una m铆nima expresi贸n de verdadera justicia.

Sabemos que la prensa hace ruido sobre estos asuntos de vez en cuando, pero nunca los persigue con verdadero vigor.

Sabemos que en los servicios de inteligencia y en las fuerzas del orden es habitual que se cometan fechor铆as a una escala impresionante y que, de nuevo, nunca se hace justicia.

Sabemos que los gobiernos ignoran o pisotean repetidamente los derechos del pueblo, y abusan y maltratan activamente al pueblo. Nada de esto es cuestionado.

Entonces, 驴qu茅 es exactamente lo que los negadores de la conspiraci贸n se niegan a reconocer con tanto fervor, rectitud y condescendencia? 驴Por qu茅, en contra de todas las evidencias, defienden con sarcasmo y desprecio la desmoronada ilusi贸n de que “personas grandes y buenas” est谩n ah铆 arriba, en alguna parte, lo tienen todo controlado, s贸lo tienen en cuenta nuestros mejores intereses, y son escrupulosos, sabios y sinceros? 驴Que la prensa est谩 al servicio del pueblo y de la verdad, y no de los sinverg眉enzas? 驴Que una injusticia tras otra es el resultado de errores y descuidos, y nunca de esa temible palabra: conspiraci贸n?

驴Qu茅 persona razonable seguir铆a habitando un mundo tan fant谩stico?

El punto de desacuerdo aqu铆 es s贸lo en la cuesti贸n de la escala. Alguien que sienta verdadera curiosidad por los planes de los soci贸patas poderosos no limitar谩 el alcance de su curiosidad a, por ejemplo, una corporaci贸n o una naci贸n. 驴Por qu茅 lo har铆a? Esa persona asume que los mismos patrones que se muestran a nivel local probablemente se encuentren en toda la cadena alimentaria del poder. Pero el negador de la conspiraci贸n insiste en que esto es absurdo.

驴Por qu茅?

Es dolorosamente obvio que las estructuras sociales y legales piramidales que la humanidad ha permitido desarrollar sean exactamente el tipo de jerarqu铆as de dominaci贸n que sin duda favorecen al soci贸pata. Un ser humano que opere con una mentalidad cooperativa normal y saludable tiene poca inclinaci贸n a participar en el combate necesario para escalar una escalera corporativa o pol铆tica.

Entonces, 驴qu茅 imaginan los negacionistas de la conspiraci贸n que hacen todo el d铆a los 70 millones o m谩s de soci贸patas que hay en el mundo, nacidos dentro de un “juego”, en el que toda la riqueza y el poder est谩n en la cima de la pir谩mide, mientras que los atributos m谩s eficaces para “ganar” son la crueldad y la amoralidad? 驴Ellos nunca han jugado al Monopoly?

Los soci贸patas no eligen su visi贸n del mundo conscientemente, y simplemente son incapaces de comprender por qu茅 la gente normal se pondr铆a en una desventaja tan incre铆ble al limitarse con la conciencia y la empat铆a, que est谩n tan fuera de la comprensi贸n del soci贸pata como lo est谩 un mundo sin ellas para el ser humano.

Todo lo que necesitan los soci贸patas para ganar en el juego es mentir p煤blicamente mientras conspiran en privado. 驴Qu茅 puede ser m谩s sencillo? En 2021, seguir imaginando que el mundo que habitamos no se rige en gran medida por esta din谩mica equivale a una ingenuidad temeraria que roza la locura. 驴D贸nde se origina un impulso tan inadvertidamente destructivo?

El beb茅 deposita una confianza innata en las personas con las que se encuentra, una confianza que, en su mayor parte, est谩 esencialmente justificada. El ni帽o no podr铆a sobrevivir de otro modo.

En una sociedad sana y saludable, este profundo instinto evolucionar铆a a medida que la psique se desarrollara. Conforme la autoconciencia, las capacidades cognitivas y de razonamiento y el escepticismo evolucionasen en el individuo, este impulso innato de confianza seguir铆a entendi茅ndose como una necesidad central de la psique. Existir铆an sistemas de creencias compartidos para evolucionar y desarrollar conscientemente este impulso infantil con el fin de colocar esta fe en alg煤n lugar de forma consciente: en valores y creencias de significado y valor duraderos para la sociedad, el individuo o, idealmente, ambos.

La reverencia y el respeto a la tradici贸n, las fuerzas naturales, los ancestros, la raz贸n, la verdad, la belleza, la libertad, al valor innato de la vida o al esp铆ritu iniciador de todas las cosas, podr铆an considerarse lugares de descanso v谩lidos en los que depositar conscientemente nuestra confianza y nuestra fe, al igual que los derivados de sistemas de creencias m谩s formalizados.

Independientemente del camino que se tome para evolucionar y desarrollar una fe personal, lo relevante aqu铆 es llevar la propia conciencia y cognici贸n a este impulso innato. Creo que se trata de una profunda responsabilidad -desarrollar y cultivar una fe madura- de la que muchos, comprensiblemente, no son conscientes.

驴Qu茅 ocurre cuando hay una necesidad infantil en nuestro interior que nunca ha evolucionado m谩s all谩 de su funci贸n original de supervivencia de confiar en aquellos de nuestro entorno que son, simplemente, los m谩s poderosos; los m谩s presentes y activos? 驴Cuando nunca hemos explorado de verdad nuestra propia psique y nos hemos interrogado profundamente sobre lo que realmente creemos y por qu茅? 驴Cuando nuestra motivaci贸n para confiar en algo o en alguien no se cuestiona? 驴Cuando la filosof铆a se deja en manos de los fil贸sofos?

Sugiero que la respuesta es sencilla, y que la evidencia de este fen贸meno y de los estragos que est谩 causando est谩 a nuestro alrededor: el impulso innato de confiar en la madre nunca evoluciona, no se encuentra nunca y se compromete con su contrapeso de la raz贸n (o la fe madura), y permanece siempre en su configuraci贸n infantil “por defecto”.

Aunque la psique inmadura ya no depende de los padres para su bienestar, el poderoso y motivador principio b谩sico que he descrito sigue intacto: sin cuestionar, sin considerar y sin desarrollar. Y, en un mundo en el que la estabilidad y la seguridad son recuerdos lejanos, estos instintos de supervivencia, en lugar de estar bien afinados, considerados, relevantes, con criterio y actualizados, siguen siendo, literalmente, los de un beb茅. La confianza se deposita en la fuerza m谩s grande, m谩s ruidosa, m谩s presente e innegable que existe, porque el instinto decreta que la supervivencia depende de ella.

Y, en esta gran “guarder铆a mundial”, la fuerza m谩s omnipresente es la red de instituciones que proyectan sistem谩ticamente una imagen inmerecida de poder, calma, experiencia, preocupaci贸n y estabilidad.

En mi opini贸n, as铆 es como los negacionistas de la conspiraci贸n son capaces de aferrarse y defender agresivamente la fantas铆a totalmente il贸gica de que de alguna manera -por encima de cierto nivel indefinido de la jerarqu铆a social- la corrupci贸n, el enga帽o, la malevolencia y el narcisismo se evaporan misteriosamente. Que, en contra de la m谩xima, cuanto m谩s poder tenga una persona, m谩s integridad exhibir谩 inevitablemente. Estas pobres almas ilusas creen esencialmente que all铆 donde la experiencia personal y los conocimientos previos no pueden llenar los vac铆os de su visi贸n del mundo -en resumen, donde hay una puerta enrejada-, mam谩 y pap谩 est谩n detr谩s de ella, resolviendo la mejor manera de garantizar que su peque帽o y precioso est茅 c贸modo, feliz y seguro para siempre.

Este es el n煤cleo, la ilusi贸n reconfortante en la ra铆z de la mentalidad de los negadores de la conspiraci贸n, la decr茅pita base sobre la que construyen un imponente castillo de justificaci贸n desde el que se burlan pomposamente de los que ven lo contrario.

Esto explica por qu茅 el negacionista de la conspiraci贸n atacar谩 cualquier sugerencia de que el arquetipo cuidador ya no est谩 presente – que los soci贸patas est谩n detr谩s de la puerta enrejada, que nos tienen a todos en total desprecio o nos ignoran por completo. El negacionista de la conspiraci贸n atacar谩 cualquier sugerencia de este tipo con tanta sa帽a como si su supervivencia dependiera de ello, lo cual, en cierto modo, dentro de la composici贸n de su psique inconsciente y precaria, es as铆.

Su sentido de bienestar, de seguridad, de comodidad, incluso de un futuro cualquiera, est谩 completamente (y completamente inconscientemente) invertido en esta fantas铆a. El ni帽o nunca ha madurado y, como no es consciente de ello, m谩s que como un profundo apego a su seguridad personal, atacar谩 ferozmente cualquier amenaza a este aspecto inconsciente y central de su visi贸n del mundo.

El estribillo tediosamente com煤n de los negadores de la conspiraci贸n es: “no puede haber una conspiraci贸n as铆 de grande”.

La simple r茅plica a un autoproclamado experto en conspiraciones es obvia: 驴c贸mo de grande?

Las mayores corporaciones “m茅dicas” del mundo pueden pasar d茅cadas tratando la resoluci贸n de casos judiciales como meros gastos comerciales, por delitos que van desde la supresi贸n de eventos de pruebas adversas hasta m煤ltiples asesinatos resultantes de pruebas no declaradas, pasando por colosales delitos medioambientales.

Los gobiernos realizan los m谩s viles e impensables “experimentos” (cr铆menes) con su propio pueblo sin consecuencias.

Los pol铆ticos nos mienten habitualmente a la cara, sin consecuencias.

Y as铆 sucesivamente. 驴En qu茅 momento, exactamente, una conspiraci贸n se convierte en algo tan grande que “ellos” no pueden salirse con la suya, y por qu茅? Sugiero que es en este punto en el que la capacidad cognitiva del negador de la conspiraci贸n flaquea, y su instinto inconsciente de supervivencia entra en acci贸n. El punto en el que el intelecto se ve abrumado por el alcance de los acontecimientos y el instinto es volver a instalarse en la familiar y reconfortante fe conocida y cultivada desde el primer momento en que los labios de uno encontraron el pez贸n. La fe en que otro se ocupa de ello, en que all铆 donde el mundo se vuelve desconocido para nosotros, existe una autoridad humana poderosa y ben茅vola en la que s贸lo tenemos que depositar nuestra fe incondicionalmente para garantizar la seguridad emocional eterna.

Esta peligrosa falsa ilusi贸n puede ser el factor central que ponga la seguridad f铆sica y el futuro de la humanidad en manos de los soci贸patas.

A todos los que tienen la costumbre de tachar a las personas que cuestionan, investigan y son esc茅pticas como personas que llevan el sombrero de papel de aluminio, paranoicos y partidarios de Trump que niegan la ciencia, la pregunta es: 驴en qu茅 crees t煤? 驴D贸nde has puesto tu fe y por qu茅? 驴C贸mo es que mientras nadie conf铆a en los gobiernos, ustedes parecen confiar en las incipientes organizaciones de Gobernanza mundial sin cuestionarlas? 驴C贸mo es esto racional?

Si conf铆a en estas organizaciones, considere que en la era global moderna, estas organizaciones, por muy bien presentadas que est茅n, son simplemente manifestaciones m谩s grandes de las versiones locales en las que sabemos que no podemos confiar. No son nuestros padres y no demuestran ninguna lealtad a los valores humanos. No hay ninguna raz贸n para confiar en ninguna de ellas.

Si no has desarrollado conscientemente una fe o te has cuestionado por qu茅 crees como lo haces con cierta profundidad, esta postura puede parecer mis谩ntropa, pero en realidad, es todo lo contrario. Estas organizaciones se han ganado tu confianza con nada m谩s que dinero de relaciones p煤blicas y mentiras brillantes. El verdadero poder sigue estando, como siempre, en el pueblo.

Hay una raz贸n por la que los budistas recomiendan encarecidamente depositar la fe en el Dharma, o la ley natural de la vida, en lugar de en las personas, y por la que es com煤n en otros sistemas de creencias la adopci贸n de medidas similares.

El poder corrompe. Y, en el mundo actual, la confianza err贸nea e infundada bien podr铆a ser una de las mayores fuentes de poder que existen.

Existen conspiraciones criminales masivas. Las pruebas son abrumadoras. Se desconoce el alcance de las que est谩n actualmente en marcha, pero no hay raz贸n para imaginar, en la nueva era global, que la b煤squeda sociop谩tica del poder o la posesi贸n de los recursos necesarios para avanzar hacia 茅l est茅 disminuyendo. Desde luego, no mientras los guardianes, los “idiotas 煤tiles” y los negacionistas de las conspiraciones se burlen de la disidencia y la censuren hasta hacerla callar, ya que, de hecho, ellos est谩n en connivencia directa con la agenda sociop谩tica a trav茅s de su implacable ataque a los que quieren arrojar luz sobre las fechor铆as.

Es responsabilidad urgente de todo ser humano desenmascarar las agendas sociop谩ticas dondequiera que existan, y nunca para atacar a los que buscan hacerlo.

Ahora, m谩s que nunca, es el momento de dejar de lado las chiquilladas y los impulsos infantiles, y levantarnos como adultos para proteger el futuro de los ni帽os actuales que no tienen m谩s remedio que confiarnos sus vidas.

Este ensayo se ha centrado en lo que yo considero el motor psicol贸gico m谩s profundo de la negaci贸n de la conspiraci贸n.

Sin duda hay otros, como el deseo de ser aceptado; la evasi贸n del conocimiento y el compromiso con la sombra interna y externa; la conservaci贸n de una imagen positiva y justa de s铆 mismo: una versi贸n generalizada del fen贸meno del “mono volador”, en el que una clase interesada y viciosa se protege a s铆 misma agrup谩ndose en torno al acosador; la sutil adopci贸n inconsciente de la visi贸n sociop谩tica del mundo (por ejemplo, “la humanidad es un virus”); la adicci贸n a la indignaci贸n/complejo de superioridad/juegos de estatus; un intelecto atrofiado o poco ambicioso que encuentra validaci贸n a trav茅s del mantenimiento del statu quo; el mecanismo disociativo de protecci贸n que consiste en imaginar que los cr铆menes y horrores cometidos repetidamente durante nuestra vida no est谩n ocurriendo ahora, no est谩n “aqu铆”; y la pereza y la cobard铆a a la antigua.

Mi sugerencia es que, en cierta medida, todos ellos se basan en la base de la causa principal que he esbozado aqu铆.

