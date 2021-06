–

En zonas boscosas, pobladas por primates, se han encontrado amontonamientos de piedras en el interior del tronco de 谩rboles muertos, muy particulares, o frente a un 谩rbol vivo, similar a cualquier otro. No se sab铆a su origen. Para saberlo, se dispusieron c谩maras autom谩ticas. Gracias a ello se descubri贸 que los apilamientos estaban construidos por chimpanc茅s. La manera de construirlos es, por otra parte, particular, fascinante. Un chimpanc茅 pasa frente a esos troncos. De repente, cambia su actitud. Empieza a gritar de manera, en verdad, agresiva. Entra en una suerte de trance furioso. Coge una piedra y la arroja con fuerza al tronco. Luego, pierde su agresividad y sigue avanzando. Esta acci贸n la practican machos y hembras. Los j贸venes la aprenden de sus mayores, de manera que ese h谩bito se transfiere de generaci贸n en generaci贸n. Se ha descubierto que los gritos, en verdad desmesurados, casi espantosos, que un individuo emite en el trance de arrojar la piedra, es o铆do por el resto del grupo a varios cientos de metros. Cuando lo oyen, el resto del grupo cambia de actitud. En ocasiones, gritan tambi茅n, de manera similar. Si caminan, cambian de direcci贸n. Se ha descubierto que esto no tiene utilidad reproductora o alimenticia. Es decir, no tiene utilidad alguna, lo que orienta a que es una suerte de cultura. Es, por tanto, un rito. Lo que es asombroso: primates practicando ritos. Es decir, humanos. Los investigadores ofrecen, a su vez, dos explicaciones de esos ritos. Una es que con ese rito marcan los l铆mites de su territorio. Por as铆 decirlo, construyen una frontera. Es decir, un Estado. La otra es a煤n m谩s turbadora. Se trata de un rito religioso. Algo trascendente, que obedece a una serie de creencias, que los chimpanc茅s, sin lenguaje, entienden y transmiten. Lo que invita a sospechar que las creencias no precisan de lenguaje ni entendimiento.

Hay, no obstante, una tercera posibilidad. Que las dos posibles explicaciones sean sincr贸nicas, que los chimpanc茅s elaboren, con ese rito, algo que es, a la vez, la g茅nesis del Estado y de la religi贸n. La furia desmesurada que los chimpanc茅s poseen cuando arrojan la piedra invita a ello. Nos es, al menos, absolutamente familiar. Es una brutalidad espeluznante, s铆, pero familiar. De ser as铆, el origen de una bandera, o de un s铆mbolo religioso, ser铆a el mismo. Una piedra arrojada con furia, un grito.