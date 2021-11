–

Diego Naim Saiegh

Estamos atravesando una crisis de caracter铆sticas globales que, de un tiempo a esta parte, se viene evidenciando a trav茅s de distintas manifestaciones y que, a diferencia de otros contextos, no se perfila como un fen贸meno meramente c铆clico o coyuntural, sino que adopta una fisonom铆a estructural y con una perspectiva, seg煤n algunos analistas, de callej贸n sin salida.

Estamos hablando b谩sicamente del desarrollo de un proceso de autoerosi贸n cada vez m谩s acentuado de las bases materiales con las que se sostiene el capitalismo como sistema-mundo y que afecta las distintas dimensiones y posibilidades de existencia social y natural. La pandemia mundial del covid-19 no s贸lo es un bot贸n de muestra de este panorama, sino un catalizador que expuso de manera fenomenal los efectos desastrosos de este derrotero del capital y los mecanismos sobre los que se sustenta en esta etapa.

En este marco comenzaron a aparecer o a reaparecer seg煤n el caso, algunos planteos o propuestas que intentan, caracterizando la situaci贸n mencionada, poner cierto freno al avance irrefrenable y criminal de la l贸gica capitalista contempor谩nea. En este trabajo nos referiremos a una de ellas, m谩s precisamente a la llamada 鈥淩enta Universal鈥, y trataremos de discernir sus caracter铆sticas, su alcance y qu茅 posibilidades tiene de presentarse como una medida que pueda, no s贸lo plantearse como un instrumento 鈥渄efensivo鈥, sino adem谩s como plataforma posible para construir cambios de car谩cter sist茅mico. Previo a esto, seguiremos profundizando, con el soporte de distintas 贸pticas, sobre algunos ejes que se desprenden del contexto de crisis esbozado m谩s arriba y que, de alguna manera, funcionan a su vez, como sustento para la emergencia de planteos como el mencionado.

Ahora, si bien desarrollaremos m谩s adelante los pormenores de nuestra visi贸n sobre dicho instrumento, no queremos dejar de mencionar aqu铆, algunos elementos que la constituyen, a los efectos de precisar, desde donde nos pararemos para el an谩lisis, habida cuenta de distintas propuestas que, con ciertos vocablos parecidos o inclusive con la similitud en alguna de sus caracter铆sticas b谩sicas, dicen estar hablando de lo mismo cuando en realidad presentan otra cosa totalmente distinta.

En l铆neas generales, la Renta Universal, es la expresi贸n monetaria concreta de una redistribuci贸n del patrimonio social de una colectividad, desvinculada del mercado laboral-salarial y que se vislumbra como un derecho humano a una vida digna. En tanto tal, su car谩cter es individual, incondicional, universal, de igual cuant铆a y permanente para todos los habitantes de un territorio y por el s贸lo hecho de habitar en 茅l. Y se entiende que sugiere por lo menos la cobertura de una canasta b谩sica total, es decir, de bienes y servicios b谩sicos aptos para un sostenimiento vital con dignidad.

Este planteo, si bien con distintos nombres y formatos, hace rato que viene present谩ndose como propuesta en distintas partes del mundo, incluso con algunas experiencias de aplicaci贸n parcial en algunos pa铆ses. Aqu铆 en Argentina, tambi茅n tiene una historia al menos en t茅rminos de debate, pero nunca logr贸 cristalizarse en la agenda p煤blica, m谩s all谩 de la instrumentaci贸n de alguna medida que puede llegar a compartir alg煤n esp铆ritu af铆n, pero que no deja de ser parcial y condicional como la Asignaci贸n Universal por Hijo (AUH).

Aqu铆, como en general en otros pa铆ses de Latinoam茅rica, lo que han proliferado son las pol铆ticas asistenciales focalizadas para 鈥渁tender鈥 los desbarajustes propiciados por los avances depredadores del capital en su faceta neoliberal, con sus consecuencias de desocupaci贸n masiva, vulneraci贸n de derechos, precarizaci贸n de la vida y aumento exponencial de la pobreza. Pero estos 鈥渞ecursos鈥, -salvo por la disputa y resignificaci贸n por parte de ciertos movimientos sociales- nunca fueron pensados como herramientas para atacar los problemas de fondo, sino como 鈥減aliativos鈥 (disciplinantes, por cierto) para controlar posibles desbordes sociales y como dispositivos a su vez, para la 鈥渃lientelizaci贸n鈥 pol铆tica.

No vamos a explayarnos mucho en este punto, dado que queremos enfocarnos sobre otras cuestiones, que, si bien tienen relaci贸n con todo lo anterior, tratan de discernir sobre una perspectiva m谩s global del asunto, pero s铆, tomaremos a modo de disparador, alguna de las propuestas que, en el 煤ltimo tiempo, al menos por aqu铆, y producto de los efectos desastrosos que la pandemia ha sacado a la luz, han mostrado un inter茅s por revitalizar el debate en torno a alguna forma de ingreso 鈥渘o focalizado鈥.

Por lo pronto, si bien han sido varias las voces que se han manifestado favorables por alguna variable de asignaci贸n que se emparente con la idea de un ingreso universal, nos enfocaremos en la promovida por la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (UTEP) por ser hasta el momento, la que con m谩s 铆mpetu se ha perfilado. 驴Y cu谩l es su propuesta? B谩sicamente la implementaci贸n por parte del Estado y con car谩cter de urgencia, de un ingreso denominado 鈥淪alario B谩sico Universal鈥 (SBU) superior a la l铆nea de indigencia y equivalente a un tercio del salario m铆nimo con tope m谩ximo en la canasta alimentaria, que est茅 al margen de otras asignaciones, que vaya a personas entre 18 y 65 a帽os que no tengan inserci贸n plena en el mercado laboral formal y que su financiaci贸n est茅 dada por una partida del presupuesto (que repercute seg煤n sus c谩lculos en un costo fiscal del 2,5% del PBI) y que entienden claramente viable. Este ingreso no complementar铆a ni se unificar铆a con otros recursos como pueden llegar a ser los destinados a programas sociales de 鈥渢rabajo鈥 (precarizado) que ya existen como el 鈥淧otenciar Trabajo鈥:

El Salario B谩sico Universal no reemplaza al salario social complementario. El programa Potenciar Trabajo no es una pol铆tica de ingreso social sino de econom铆a popular (鈥) Vale aclarar que quienes se encuentran percibiendo el Potenciar Trabajo sin prestar tareas en ninguna Unidad de Gesti贸n deber谩n optar por integrarse a un 鈥減lan de trabajo鈥 o pasar a cobrar el Salario Universal [1].

Dem谩s est谩 decir que detr谩s de todo esto hay una justificaci贸n que no compartimos y que tiene que ver con toda la impronta con que la UTEP caracteriza los alcances de la llamada econom铆a popular (de subsistencia) signada por el avance generalizado de la precariedad social y su propia existencia como organismo (cristalizador de esa realidad) de cara a la interlocuci贸n institucionalizada (鈥済remial鈥) frente al Estado. Pero excede los marcos de este trabajo (y tal vez pueda contemplarse para alguno venidero) el avanzar con el an谩lisis de estos lineamientos, as铆 que por lo pronto seguiremos indagando en el perfil de la propuesta puntual a la que nos venimos abocando.

Otro elemento de la propuesta de la UTEP es el siguiente:

El Salario B谩sico Universal se percibe a trav茅s del ANSeS [Organismo estatal encargado de la seguridad social] sin contraprestaci贸n laboral pero con certificaci贸n oficial de (1) tareas laborales por cuenta propia registrada en el RENATEP [Registro Nacional de Trabajadores de la Econom铆a Popular], (2) estudios primarios, secundarios, terciarios o de oficios con certificados oficiales, (3) tareas de cuidado o (4) actividades rurales [2].

Ahora bien, expuestas estas l铆neas b谩sicas del llamado Salario B谩sico Universal, surge la pregunta: 驴Tiene esto algo que ver con la Renta B谩sica Universal? M谩s all谩 de alg煤n intento de coincidencia en el nombre y en alguna de sus caracter铆sticas, incluso m谩s all谩 de que alguno de sus promotores as铆 lo perfilen, diremos que no y es importante aclarar esto para no seguir abonando al confusionismo.

Por lo pronto, si bien el SBU plantea una registraci贸n de los beneficiarios como monotributistas, o sea como aportantes al sistema tributario, no pone en discusi贸n al sistema tributario regresivo que es lo que demandar铆a una medida de las caracter铆sticas de un ingreso universal. Y esto, pues, de lo se trata para su ejecuci贸n, no es s贸lo destinar una partida del presupuesto; se hace necesario poner sobre la mesa el requerimiento de una reforma tributaria progresiva que lo que pretenda sea, como dice Rub茅n Lo Vuolo:

cambiar la l贸gica actual del sistema fiscal basado en impuestos regresivos y universales y en el gasto focalizado en los pobres (鈥) Esa l贸gica es poco eficiente; el gasto debe ser universal y el impuesto m谩s focalizado en los que tienen m谩s capacidad contributiva [3].

Esto mismo, abre un debate por dem谩s interesante, sobre el c贸mo se comprende y cu谩l es la conformaci贸n del patrimonio de un pa铆s. Por supuesto, que, como veremos m谩s adelante, esto es uno de los puntos que prefigura que una medida de estas caracter铆sticas se presenta en un plano de disputa pol铆tica m谩s que como objeto de negociaci贸n 鈥減or arriba鈥, habida cuenta de los intereses que toca. Y tal es as铆 que desde el propio gobierno (y eso de que en el mismo, act煤an funcionarios que forman parte de las organizaciones que son parte de la UTEP) se procura desviar este tema hacia otro tipo de medidas focalizadas y profundizadoras de la precarizaci贸n con el argumento de 鈥渃onstruir trabajo genuino鈥, mientras se pone el foco de atenci贸n m谩s en los pagos de una deuda externa a todas luces ilegitima y en el c贸mo beneficiar a ciertos sectores empresariales, que en resolver el fondo de los problemas sociales y de acceso a una vida digna.

Pero sigamos con el an谩lisis del tema en cuesti贸n. Las caracter铆sticas b谩sicas y esenciales de una Renta Universal como ser; individualidad de la recepci贸n, continuidad permanente, incondicionalidad, universalidad y cobertura b谩sica de bienes y servicios para una vida con dignidad, tampoco se cumplen en la propuesta del SBU. Si bien la recepci贸n ser铆a por persona, el alcance, al igual que otras pol铆ticas focalizadas se estima en funci贸n del grupo familiar; a pesar de plantearse como derecho permanente, se argumenta que su desarrollo en realidad, est谩 sujeto a las posibilidades de que el mercado laboral o el Estado consiga generar nuevos puestos de trabajo (por lo que en todo caso es un 鈥渄erecho鈥 para personas en 鈥渢ransici贸n鈥 a la formalidad); esgrime no contemplar contraprestaci贸n laboral, pero exige a modo condicional, ciertas certificaciones 鈥渙ficiales鈥 de distintas tareas o actividades y/o de estudios; se dice universal, pero focaliza en ciertos sectores de la poblaci贸n; se destina a una cobertura superior a la l铆nea de indigencia, no de pobreza y en un equivalente a un tercio del salario m铆nimo y no a la mitad como se plantea desde distintas variables de Renta Universal y adem谩s prescribe un tope m谩ximo en el monto de la canasta alimentaria y no de la canasta b谩sica total por c谩pita (que incluye la alimentaria y suma la de bienes y servicios b谩sicos necesarios).

Alguien podr铆a decir que en la situaci贸n de pa铆ses perif茅ricos como Argentina, y m谩s a煤n despu茅s del campo arrasado dejado por las pol铆ticas neoliberales de los 煤ltimos tiempos, profundizadas a煤n en el contexto de la pandemia, una medida del tipo del SBU, no dejar铆a de ser importante para atender el cada vez m谩s creciente proceso de pauperizaci贸n social y hasta podr铆amos coincidir parcialmente con esa consideraci贸n. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es abonar a la confusi贸n y presentar una medida como algo que no es. El SBU m谩s all谩 del nombre (que de hecho ya con concebirse como 鈥渟alario鈥 demuestra su impertinencia con una idea de renta distribuida de un patrimonio social por fuera del 谩mbito productivo-salarial) y de alguna caracter铆stica similar a la Renta Universal, no deja de ser otro recurso focalizado, condicionado, temporal, de emergencia, paliativo (en tanto tal, pronto a licuarse) que no opera m谩s all谩 de la situaci贸n de indigencia y que cristaliza tal situaci贸n sin presentar ninguna perspectiva de transformaci贸n, am茅n de la apuesta por el restablecimiento de cierta 鈥渘ormalidad鈥 pospand茅mica que pueda reabrir cierto movimiento del mercado laboral formal (algo ya a esta altura, una quimera) o de la econom铆a popular.

El mismo secretario general de la UTEP, Esteban Castro, plantea los reales alcances del SBU, m谩s all谩 de ciertas manifestaciones, muchas veces contradictorias, de otros miembros de su espacio con respecto al tema:

Se llama Universal, pero en realidad no es universal, porque hay mucha gente que tiene salario. Pero esto es fundamental para garantizar que no haya, no pobreza, sino indigencia. El salario b谩sico es eso. Ahora lo que nos interesa profundamente (鈥) es que la salida es con trabajo. Que el salario social y todo el apoyo del Estado se tienen que transformar en trabajo [4].

Aqu铆, con esta declaraci贸n, y sobre todo en su 煤ltima parte, podemos encontrar el trasfondo pol铆tico-ideol贸gico desde el cual parte tal orientaci贸n y que a continuaci贸n tambi茅n problematizaremos conjuntamente con la consideraci贸n de ciertos elementos estructurales del contexto en el que nos encontramos.

Multidimensi贸n de una crisis鈥

鈥淏asta de esas f贸rmulas ambiguas, tales como 鈥渆l derecho al trabajo鈥 o 鈥渁 cada uno el producto 铆ntegro de su trabajo鈥. Lo que nosotros proclamamos es el derecho de bienestar, el bienestar de todos鈥. Piotr Kropotkin 鈥淟a conquista del pan鈥 (Ediciones 29, Barcelona, 1996)

La falta de oportunidades para una vida digna suele estar asociada a la falta de trabajo, que recurrentemente se presenta con la impronta de ser, no s贸lo el proveedor de sustento para tal fin, sino como el gran 鈥渙rganizador social鈥. El punto es que desde hace varias d茅cadas su escases se ha tornado estructural y no se vislumbran vestigios de que esta situaci贸n, m谩s all谩 de ciertas declamaciones demag贸gicas, pueda ser revertida en alg煤n tiempo considerable, sea por la 鈥渂enevolencia鈥 de alg煤n gobierno en particular ni por alguna 鈥渓luvia de inversiones鈥 de alg煤n o algunos sectores del capital privado. Y esto tiene que ver con un contexto mucho m谩s complejo y profundo el cual es necesario indagar.

Pero antes de avanzar en esto, se hace importante desbaratar una cuesti贸n, que producto de un proceso general de alienaci贸n inducido por la l贸gica desposesiva del capital, ha constituido un imaginario que se ha transformado, con el correr del tiempo, en 鈥渟entido com煤n鈥, reproducido no s贸lo por los defensores del capital, sino tambi茅n inclusive, por muchos que dicen oponerse al mismo. Esto es la idea de que el sostenimiento de la vida, tiene una vinculaci贸n org谩nica, 鈥渘atural鈥 con el trabajo tal y como lo conocemos. El trabajo como actividad productiva y creativa a nivel social destinada a satisfacer las necesidades vitales y deseantes de los sujetos a nivel individual y colectivo, no tiene nada que ver con el 鈥渢rabajo鈥 situado en el contexto del capitalismo, que en realidad es pertinente llamar 鈥渆mpleo鈥 o desde un punto de vista te贸rico, 鈥渢rabajo abstracto鈥. Este, se presenta como enajenado de su condici贸n concreta, y por tanto, cosificado y constituido en fuerza de trabajo-mercanc铆a destinado a la producci贸n de valor:

Esta forma espec铆fica del ser trabajo y su correspondiente comprensi贸n son irreconocibles en las formaciones sociales anteriores en la historia humana, porque en ellas el trabajo, su producto y respectiva apropiaci贸n aparecieron esencialmente en la forma concreta, inmediata y sensible de los 鈥渧alores de uso鈥 en el lenguaje de la pol铆tica econ贸mica [5].

El 鈥渢rabajo鈥 entonces, entendido como fuerza enajenada:

solo surge en el capitalismo, vinculado a la universalizaci贸n de la producci贸n de mercanc铆as, y no debe ser ontologizado. En cuanto mercanc铆as, los productos representan el 鈥渢rabajo abstracto pasado鈥 y, por tanto el 鈥渧alor鈥, es decir, representan una determinada cantidad (reconocida en el mercado como socialmente v谩lida) de energ铆a humana gastada. Y esa 鈥渞epresentaci贸n鈥 se expresa a su vez en el dinero en cuanto mediador universal y, al mismo tiempo, fin en s铆 mismo en la forma del capital. De este modo las personas aparecen desprovistas de su car谩cter social y la sociedad como constituida por cosas mediadas a trav茅s de la cantidad abstracta de valor. El resultado es la alienaci贸n de los miembros de la sociedad, pues su propia socialidad se constituye a trav茅s de sus productos, esto es, a trav茅s de cosas muertas, desvinculadas en la forma de representaci贸n social de cualquier contenido concreto y sensorial. A esta problem谩tica se refiere el concepto de fetichismo (鈥) [El] dinero y el valor se han convertido en el abstracto fin en s铆 mismo de la valorizaci贸n del capital. En la modernidad de lo que se trata es de hacer m谩s dinero a partir del dinero y, por tanto de generar 鈥減lusval铆a鈥; pero no como mera meta subjetiva de enriquecimiento, sino como referencia sist茅mica del valor a s铆 mismo de car谩cter tautol贸gico (鈥) Las necesidades humanas pasan a ser secundarias y la misma fuerza de trabajo se convierte en mercanc铆a; es decir, la capacidad humana de producci贸n se vuelve una capacidad heterodeterminada, aunque no en el sentido de una dominaci贸n personal, sino en el sentido de unos mecanismos an贸nimos ciegos. S贸lo por esta raz贸n las actividades productivas se ven forzadas a adoptar la forma de trabajo abstracto [6].

Este 鈥渇orzamiento鈥 a su vez, suele generar ciertas discusiones sobre la pertenencia (o no) de ciertas actividades propias del 谩mbito reproductivo a la categor铆a 鈥渢rabajo鈥. Aqu铆 es importante visualizar que la configuraci贸n hist贸rica del capitalismo establece una escisi贸n de esferas que se plantea como fundamento de la existencia misma del valor como forma social fetichista. As铆 por un lado, se presenta una esfera productiva, asalariada, 鈥減ublica鈥, la del trabajo abstracto creador de valor y otra, reproductiva, no asalariada, 鈥減rivada鈥 que funciona como su condici贸n de posibilidad y que se relaciona con todo aquello que no es id茅ntico a la l贸gica del valor y por lo tanto se constituye como no-mercanc铆a y como no-trabajo. Estamos hablando de aquellas actividades dom茅sticas, de cuidados o comunitarias llevadas a cabo fundamentalmente por femeneidades. Ambas esferas 鈥減ublica鈥 y 鈥減rivada鈥 son igualmente necesarias para la sociedad capitalista, pero la esfera privada aparece como inferior y exterior a la sociedad salarial-productora. Ahora, que esta 煤ltima esfera no produzca valor directamente, no significa que se encuentre por fuera de las relaciones de reificaci贸n. En este sentido, dice Roswitha Scholz:

escisi贸n del valor remite a que las actividades reproductivas identificadas sustancialmente como femeninas, as铆 como los sentimientos, los atributos y actitudes asociados con ellas (鈥) est谩n escindidos precisamente del valor/trabajo abstracto (鈥) por tanto no se las puede subsumir sin m谩s, bajo el concepto de trabajo. (鈥) Ese aspecto se establece junto con el valor, pertenece a 茅l necesariamente, pero por otro lado, se encuentra fuera de 茅l y, por ello, es tambi茅n su condici贸n previa (鈥) Valor y escisi贸n se encuentran en una relaci贸n dial茅ctica entre ambas [7].

Estas cuestiones, que a priori parecer铆an presentarse s贸lo desde una dimensi贸n econ贸mica (o economicista) tienen un correlato m谩s amplio. Prosigue Scholz:

A la hora de analizar las relaciones de g茅nero capitalista, hay que tener en cuenta, adem谩s del factor de reproducci贸n material, tanto la dimensi贸n psico-social como la dimensi贸n cultural y simb贸lica. Porque en estos planos de la existencia, la escisi贸n del valor se revela como un principio formal del patriarcado productor de mercanc铆as [8].

Con las l铆neas precedentes lo que intentamos poner sobre el tapete es, no s贸lo la impertinencia conceptual, sino, adem谩s, la inconsistencia valorativa de seguir referenciando o 鈥渆ndiosando鈥 una forma alienada (el trabajo abstracto) como si fuera la tabla de salvaci贸n a todos nuestros problemas cuando en realidad, es parte del engranaje 鈥揺n crisis- del sistema de acumulaci贸n capitalista. Plantear esto en estos t茅rminos confronta, no s贸lo obviamente contra la ideolog铆a burguesa (c铆nica) que intenta reproducir una idea del trabajo como modelo de vida 鈥渃ivilizado鈥 o con aquella que en t茅rminos morales (fundada en 鈥渕andatos b铆blicos鈥) prescribe 鈥済anar el pan con el sudor de la frente鈥, sino tambi茅n con aquella perspectiva de cierta izquierda tradicional (y ortodoxa) que convirti贸 la orientaci贸n del socialismo (que deber铆a ser refractaria a los postulados anteriores) en una prolongaci贸n de los principios capitalistas en lugar de su abolici贸n. Ah铆 est谩 la experiencia de lo que fueron los reg铆menes del llamado 鈥渟ocialismo real鈥 para chequear la improcedencia de esa prolongaci贸n, pero tambi茅n las limitaciones demostradas en distintos planteos contempor谩neos.

Esta veneraci贸n fetichista compartida con la ideolog铆a burguesa por parte de todo un sector que se presenta en sus ant铆podas, remite seg煤n algunos autores, a una 鈥渄istorsi贸n鈥 te贸rico-pol铆tica de ciertas lecturas (acr铆ticas) del legado de Marx. As铆, si bien es verdad que 茅ste supo vacilar a en gran parte de su obra entre una ontologizaci贸n positiva y una cr铆tica radical del trabajo, muchos de sus ac贸litos posteriores y el movimiento de trabajadores bajo su orientaci贸n, se volcaron sobre la ontologizaci贸n y entendieron el trabajo como palanca de emancipaci贸n y como contramodelo al capitalismo. Sin embargo:

la abstracci贸n trabajo no es lo opuesto sino el estado agregado vivo del propio capital; el trabajo no es una condici贸n suprahist贸rica antropol贸gica de la existencia, sino la forma de actividad espec铆fica capitalista de la modernidad, consumo abstracto de energ铆a humana en un espacio funcional de la econom铆a empresarial. Esta abstracci贸n ya contiene la indiferencia con relaci贸n al contenido, al sentido y a la finalidad de las necesidades vitales. El trabajo como determinaci贸n abstracta es el lado actuante del fin en s铆 mismo irracional capitalista [9].

Tener clara esta cuesti贸n nos sirve para no quedar entrampados en discursos y concepciones que no s贸lo son improcedentes desde un punto te贸rico-pol铆tico y en general desde una perspectiva emancipatoria, sino adem谩s, y a esta altura de nuestro tiempo, tambi茅n inviables dentro del orden vigente. 驴Y por qu茅?

No es ninguna novedad, como dec铆amos m谩s arriba, de que estamos inmersos en una profunda crisis que desde distintas voces se plantea como civilizatoria y con m煤ltiples dimensiones. Crisis que se establece como sist茅mica, multifocal y global, en tanto caracter铆sticas propias del capitalismo, am茅n de ciertas manifestaciones propias a nivel pa铆ses o regiones. En eso, un primer punto para abordar su alcance, seguramente pase por visualizar que, de un tiempo a esta parte, y de manera cada vez m谩s flagrante, el proceso de expansionismo sin l铆mite del capitalismo necesariamente est谩 erosionando sus propias condiciones previas de existencia.

En tanto la sustancia del capital es, como hemos dicho, la generaci贸n y regeneraci贸n de valor a trav茅s del trabajo abstracto acumulado en el 谩mbito de la producci贸n junto con sus condiciones de posibilidad en el 谩mbito reproductivo y el medio natural; su impulso para conseguir constantes incrementos en la productividad lo lleva a conceder a la ciencia y a la tecnolog铆a una importancia creciente en la producci贸n. Esto tiene como correlato y tendencia en aumento, convertir ese mismo proceso, basado en el trabajo (煤nico generador de valor) en constantemente anacr贸nico. Con esto el capitalismo serrucha la rama sobre la cual se posa: la valorizaci贸n del valor a trav茅s del trabajo vivo y el entorno que lo posibilita. Esto lo pone en un eventual/pr贸ximo colapso al socavar y tornar imposible su propia sustancia.

Aqu铆 surge otra discusi贸n incluso entre ciertas visiones que, si bien comparten este diagn贸stico, difieren en sus conclusiones. Para algunos, las cartas ya est谩n echadas y el capitalismo avanza hacia su irreversible desintegraci贸n por el propio peso objetivo de sus limitaciones. Para otros, la din谩mica hist贸rica del capitalismo origina y bloquea al mismo tiempo la posibilidad de otro orden social y en esa dial茅ctica, no s贸lo promueve la productividad, sino que reconstituye el valor, reconstruyendo por tanto, la necesidad de trabajo generador de valor [10]. En esto, hay varias cuestiones que por su complejidad, hacen que nos tengamos que detener un momento a analizarlas desde una perspectiva cr铆tica.

Arrancando por la segunda aseveraci贸n, efectivamente, el capital con el avance tecnol贸gico, libera tiempo vital, pero no lo compensa en tiempo libre ni en reducci贸n del trabajo todav铆a existente, ni mucho menos en vida digna, sino todo lo contrario; genera desocupaci贸n, pobreza y miseria estructural, con lo cual esa 鈥渓iberaci贸n de tiempo鈥 es relativa habida cuenta de que es utilizado en la preocupaci贸n de sobrevivir con todo lo que ello implica (en t茅rminos econ贸micos, pero tambi茅n psicol贸gicos, afectivos, existenciales, etc.). Por otro lado, en cuanto a que al racionalizar (v铆a la tecnolog铆a, la automatizaci贸n, la robotizaci贸n, etc.) la producci贸n y disminuir la generaci贸n de valor, el capital necesita regenerarlo a trav茅s de trabajo vivo, tiene su asidero siempre y cuando visualicemos que ese trabajo es cada vez m谩s precarizado, tercerizado, 鈥渦berizado鈥 [11], incluso con modalidades en los pa铆ses centrales de lo que David Graeber [12] llama 鈥渢rabajos de mierda鈥, esto es, trabajos 鈥渇icticios鈥 que desde el punto de visto productivo, tienen poca eficiencia y que inclusive son hasta innecesarios, pero que son funcionales en muchos casos al solo efecto de pagar las deudas por el uso del sistema privado de prestaciones sociales y para demostrar que las tasas de desempleo no son tan altas como verdaderamente son. En pa铆ses perif茅ricos como el nuestro, esto es mucho m谩s rudimentario, pero se busca el mismo fin cuando suelen computarse para los 铆ndices, a monotributistas sociales, muchos de los cuales son trabajadores precarizados de los programas focalizados estatales.

El punto es que esa proliferaci贸n de trabajos (y aqu铆 empalmamos con la primera aseveraci贸n) no deja de ser una 鈥渉uida hacia adelante鈥, que, junto con otros dispositivos, el capitalismo global desarrolla para sortear sus propias limitaciones intr铆nsecas, pero que aun siendo efectivas para reactivar las ganancias de alg煤n sector en el corto plazo, no van a generar, ni por lejos, un nuevo ciclo de prosperidad, porque las tecnolog铆as 鈥搎ue no producen valor- y que reemplazan el trabajo, no pueden ser eliminadas de la producci贸n, es decir 鈥渘o vuelven para atr谩s鈥, por ende no se trata de un cl谩sico 鈥渧aiv茅n c铆clico鈥 de los que pudo haber en otra etapa, sino de una tendencia que ya se configura como una crisis sin retorno. Pero, adem谩s, no es s贸lo desde el avance tecnol贸gico que se puede apreciar este derrotero:

En este contexto, las grandes empresas est谩n tratando de impulsar un nuevo ciclo expansivo para blindar sus beneficios a corto plazo. Para ello, como sucedi贸 en crisis anteriores, han renovado su apuesta por la ampliaci贸n de la frontera mercantil a trav茅s de las din谩micas de acumulaci贸n por desposesi贸n. Igualmente en el marco de la financiarizaci贸n global, est谩n favoreciendo la creaci贸n de nuevas burbujas especulativas para recuperar, al menos en el futuro m谩s inmediato, unos altos niveles de rentabilidad [13].

As铆 y todo, insistimos, esto 鈥減atea hacia adelante鈥 pero deja sin resolver el problema de fondo, esto es, de que si bien, aunque la cantidad de bienes y servicios pueda llegar a crecer, en conjunto y en el mediano plazo representan una cantidad cada vez menor de valor; asimismo el dinero (producto de la especulaci贸n financiera) que circula en el mundo es 鈥渇icticio鈥 ya que no representa en realidad trabajo invertido de una manera 鈥減roductiva鈥 [14]. El capitalismo se pone cada vez m谩s de frente a sus barreras econ贸micas interiores como a sus limitaciones externas naturales (ecol贸gicas), que si bien, presentan un horizonte temporal diverso (y en esto las luchas sociales juegan un rol) no pueden ser detenidos, al menos en los marcos de su propia l贸gica. Su necesidad de expansi贸n se dirige 鈥渁 la destrucci贸n del mundo concreto en su totalidad y en todos los niveles, econ贸mico, ambiental, social y cultural鈥 [15].

En s铆ntesis:

capitalismo global ha ido desplazando sus contradicciones hacia adelante, en el tiempo y en el espacio, pero cada vez se aproxima m谩s a sus propios l铆mites. La inestabilidad permanente de los mercados como consecuencia del aumento de la financiarizaci贸n, la extensi贸n de la explotaci贸n laboral y las desigualdades sociales que excluyen de la sociedad de consumo a amplias capas de la poblaci贸n, el cuestionamiento de la divisi贸n sexual del trabajo y la necesidad de un replanteamiento del reparto de tareas productivas y reproductivas, el agotamiento de las fuentes de energ铆a y los recursos materiales que requiere el metabolismo agroindustrial-urbano-financiero, los impactos del modelo econ贸mico en los ecosistemas y el desorden clim谩tico, son todos ellos, s铆ntomas de que el funcionamiento del capitalismo se encuentra aquejado de graves problemas de fondo (鈥) Estancamiento, deuda y desigualdad se superponen as铆 al tel贸n de fondo que hace materialmente imposible prolongar de manera indefinida la l贸gica de crecimiento y acumulaci贸n [16].

Este panorama va redondeando una serie de definiciones a tener en cuenta. Por un lado, y por todo lo antedicho, no es posible el retorno a un modelo de acumulaci贸n basado en el empleo masivo (propio de la era fordista ya superada), por ende, no es posible el retorno al 鈥減leno empleo鈥 ni a la formalidad masiva y en su defecto, tampoco a las recetas keynesianas, al rol central del Estado y al Walfare de anta帽o [17]. El Estado, en tanto connivente de las l贸gicas del capital, en 鈥渆l mejor de los casos鈥 s贸lo puede disponer de ciertas pol铆ticas focalizadas, que adem谩s de constituirse en dispositivos de disciplinamiento social, redundan en sostener y aumentar modalidades de precarizaci贸n [18].

Pero la cosa no se queda s贸lo aqu铆. Si se supone que la econom铆a tiene como finalidad el bienestar de los sujetos, teniendo como medio el trabajo y la producci贸n de bienes y servicios para la satisfacci贸n de las necesidades vitales; en la l贸gica del capital, como hemos dicho, estos t茅rminos se pervierten y el fin de una vida sustentable se transforma en un medio para un fin distinto; la acumulaci贸n capitalista:

En este sentido, cuando la vida es un medio para un fin distinto, la vida est谩 siempre en amenaza; la tensi贸n puede suavizarse a veces (鈥) pero antes o despu茅s llegar谩 un momento de desencaje cuando la acumulaci贸n se produzca no a trav茅s de sostener la vida, sino a costa de negarla o destruirla [19].

Esto pone sobre la mesa la configuraci贸n de una matriz que se demuestra cada vez con mayor visibilidad en el neoliberalismo y que cristaliza a la precariedad ya no s贸lo referenciada al 谩mbito laboral, sino como una verdadera forma social de car谩cter totalizador en continuo aumento. Esto constituye, asimismo un conflicto radical e irresoluble entre la sostenibilidad de la vida humana y ecol贸gica y el capitalismo, que algunos analistas sintetizan como conflicto 鈥渃apital-vida鈥. As铆:

Ante la crisis civilizatoria, la contrapropuesta no puede ser recuperar la 鈥減roducci贸n鈥 (鈥) sino abrir dos debates: qu茅 es una vida que merezca ser vivida y c贸mo colectivizar la responsabilidad de garantizar sus condiciones de posibilidad (鈥) Lo que necesitamos cuestionar es el conjunto del 鈥減royecto modernizador鈥; la idea misma de desarrollo, progreso y crecimiento [20].

En esto:

Al hablar de sostenibilidad de la vida solemos referirnos a una consideraci贸n del sistema socioecon贸mico que excede los mercados y la entiende como un engranaje de diversas esferas de actividad (unas monetizadas y otras no) cuya articulaci贸n ha de ser valorada seg煤n el impacto final en los procesos vitales [21].

En este sentido, una vez m谩s, seguir reduciendo de manera unidimensional toda esfera de la vida, todo proceso econ贸mico y toda hip贸tesis de conflicto al 谩mbito de la producci贸n, al trabajo abstracto y a la relaci贸n salarial y en t茅rminos generales a los marcos de las categor铆as del capital desde una perspectiva ontol贸gica y transhist贸rica, es inconducente y m谩s a煤n en el actual contexto hist贸rico. Entender el 谩mbito productivo y el reproductivo como no escindidos; que la producci贸n se torna importante en la medida que reproduce vida [22] y que deber铆a producir 鈥渂uen vivir鈥, implica desplazar el eje anal铆tico desde los procesos de valoraci贸n del capital hacia los procesos de sostenibilidad de la vida.

En estos t茅rminos, las luchas con perspectiva emancipatoria deben reconstruir un nuevo imaginario y una proyecci贸n pol铆tica-social-economica-cultural que tenga como finalidad revolucionaria la abolici贸n y no la prolongaci贸n de la 鈥渇orma de ser鈥 del capitalismo. No se trata s贸lo de la apropiaci贸n jur铆dica de la plusval铆a o de otras medidas en ese sentido [23]. Lo que hay que poner en cuesti贸n con horizonte de abolici贸n son las formas, las categor铆as y las relaciones mismas (valor, trabajo abstracto, mercanc铆a, capital, salario, dinero, escisi贸n, etc.) de esa 鈥渇orma de ser鈥 y sus formas de sujeci贸n. En sinton铆a con esta finalidad, la hip贸tesis de la comunizaci贸n desde una perspectiva reformulada en t茅rminos ecol贸gicos, feminista, socialista y libertaria, sigue resultando una apuesta v谩lida para seguir explorando como proyecci贸n radical [24].

Ahora bien, planteada tal orientaci贸n general y partiendo de la base de la congruencia a tener entre tal fin y los medios hacia su logro, es importante prescribir que estos medios a su vez, en este contexto de crisis sist茅mica, deben cumplir un rol de tensi贸n dial茅ctica entre las posibilidades de avance conflictivo hacia ese objetivo de ruptura y abolici贸n y el bloqueo del continumm progresivo, depredador y colapsista del capitalismo en esta etapa. Ser铆a algo as铆 como lo que planteaba Walter Benjamin con respecto a poner el 鈥渇reno de emergencia鈥 para no precipitarse al vac铆o, propiciando una serie de contra-movimientos que funcionen como 鈥渄iques鈥 en contraposici贸n a ciertas perspectivas 鈥渁celeracionistas鈥 que reproduzcan y sigan estimulando las l贸gicas del capital tal y cual se siguen perfilando. Y esto podr铆a llegar a desarrollarse con medidas y ejes de lucha que, entre otras cuestiones, busquen detraer recursos de las l贸gicas del mercado y apuesten por su expansi贸n y universalizaci贸n, reduzcan y repartan el trabajo formal todav铆a existente, expongan y socialicen la producci贸n de riqueza como atributo social, apuesten a la desfinaciarizaci贸n de la econom铆a, al resguardo ambiental y al decrecimiento progresivo, en definitiva, que tiendan a priorizar y estimular la sostenibilidad de una vida digna; a la par de que sirvan de marco para la recomposici贸n de fuerzas desde el abajo social, dejen margen para la reconstituci贸n de un imaginario social antagonista y reorienten y preparen un horizonte de transformaci贸n revolucionaria.

Esta serie de ejes planteados, junto con otros posibles, no anulan la din谩mica hist贸rica de la lucha de clases, sino que la reorientan, la ampl铆an y la complejizan en funci贸n de los requerimientos del proceso hist贸rico en marcha, y que no por sustanciarse a priori, como dir铆an algunos, como 鈥渕eras reformas鈥, dejan en conjunto y en base a algunas de sus dimensiones, de plantearse como disruptivas con las l贸gicas capitalistas contempor谩neas. Por esto, ninguna puede tomarse de manera aislada y como un fin en s铆 mismo, sino como medidas o instrumentos que, interrelacionados, se configuran como objetos de disputa de un proceso din谩mico de lucha mayor, tendiente, como ya hemos dicho, a subvertir el estado de cosas. En lo que sigue, nos seguiremos enfocando en la Renta Universal, como uno de estos instrumentos potenciales.

La Renta Universal como instrumento de lucha desde una perspectiva anticapitalista

鈥淣o es necesariamente reformista una reforma reivindicada no en funci贸n de lo que es posible en el marco de un sistema y de una gesti贸n dados, sino de lo que debe ser hecho posible en funci贸n de las necesidades y las exigencias humanas鈥. Andr茅 Gorz. 鈥淐r铆tica de la raz贸n productivista鈥 (Ed Catarata, Madrid: 2008)

La Renta Universal tiene la particularidad de generar rechazos y defensas en un amplio abanico de posiciones ideol贸gicas. Para profundizar en su alcance, partiremos, a priori, desde la consustanciaci贸n de su matriz gen茅rica, que pasar铆a por un lado por exponer los patrones sociales de generaci贸n de riqueza, desacralizando a su vez ciertas concepciones heredadas en cuanto a los fundamentos de tal generaci贸n y por otro, por poner sobre el tapete la necesidad de sostenimiento de una vida digna (no precaria o de mera subsistencia) universalizando el reparto de ese patrimonio de riqueza social como derecho, por fuera de las l贸gicas del mercado laboral y de las llamadas pol铆ticas asistenciales.

Desde los defensores del status quo, este planteo, inclusive gen茅rico, es inconcebible, sustentando b谩sicamente dos tipos de cr铆ticas. Por un lado, una 鈥渢茅cnico-economica鈥, en cuanto a la financiaci贸n que llevar铆a una medida de este tipo. Tiene que ver con el famoso 鈥溌縟e d贸nde saldr铆a el dinero?鈥 entendiendo que para una asignaci贸n de estas caracter铆sticas se hace necesario elaborar partidas 鈥渆xcedentarias鈥 de las ya de por s铆 por lo general 鈥渋nsuficientes鈥 econom铆as o presupuestos del o los pa铆ses en los que se presente tal propuesta. Por lo tanto, la conclusi贸n es que no es viable, 鈥渘o cierran los n煤meros鈥. Pero adem谩s, y aqu铆 va la segunda cr铆tica, se plantea que no es 鈥溍﹖ico鈥 ni 鈥渏usto鈥 que alguien reciba un monto de dinero sin haberlo conseguido como 鈥渇ruto de su trabajo鈥. Entonces, aunque tambi茅n levante muchas cr铆ticas, es mucho mejor para estos sectores, paliar situaciones de dificultad de accesibilidad a un ingreso para vivir, a trav茅s de programas focalizados, precarios y condicionales, que alentar, dicen, al 鈥減arasitismo social鈥 como un derecho universal. De hecho, hasta tambi茅n es promovida alguna versi贸n de 鈥渞enta b谩sica鈥 (tambi茅n limitada y precaria) por algunos 鈥減opes鈥 del mainstream econ贸mico global, aunque sujetas en los casos m谩s extremos, a la eliminaci贸n de todo tipo de prestaci贸n gratuita de servicios p煤blicos y/o de seguridad social para su sometimiento al mercado.

Pero retomemos el argumento del 鈥減arasitismo鈥 dado que adem谩s de sustentarse como cr铆tica ideol贸gica por derecha, en tanto tal, es reproductor de un cierto sentido com煤n que muchas veces hace carne en mucha gente e inclusive en ciertos sectores progresistas y de izquierda. En primer lugar, es importante destacar que se parte como ya hemos planteado y criticado en el apartado anterior, de una perspectiva ontologizada del trabajo que vincula, a su vez, de manera subordinada, 鈥渘atural鈥, el sustento de la vida al mundo laboral y al 鈥渢ener empleo鈥, siendo que en realidad la fuerza de trabajo sirve al fin en s铆 mismo del capital que es la generaci贸n de valor. Pero adem谩s, inclusive si a煤n tom谩ramos como v谩lida tal 鈥渘aturalizaci贸n鈥, en este contexto:

A partir de la creciente disociaci贸n de la l贸gica de acumulaci贸n capitalista respecto de la mercanc铆a fuerza de trabajo, y la consiguiente desvalorizaci贸n extendida y abrupta de la misma, 鈥渓a recuperaci贸n de la vida鈥 (鈥) ya no puede ser planteada en t茅rminos de recuperaci贸n del empleo y menos a煤n, a trav茅s de la recuperaci贸n del crecimiento econ贸mico, toda vez que se ha demostrado que esto 煤ltimo puede producirse sin mayores repercusiones positivas sobre el primero [25].

Por esto mismo, y por todo lo antedicho, ese discurso de parte del establishment (en general y de los pa铆ses perif茅ricos en particular) de que de lo que se trata ante la desocupaci贸n masiva es fomentar la inversi贸n para la generaci贸n de trabajo, no s贸lo es discurso, sino que adem谩s esconde que, de existir esa posibilidad, no ser谩 plena y estar谩 condicionada a todos los requisitos que esto conlleva en el actual modelo neoliberal; flexibilizaci贸n laboral, sobreexplotaci贸n, ajuste fiscal, etc. Por tanto, las respuestas que plantea el capitalismo s贸lo pueden ser promesas de 鈥渄errame鈥 o 鈥渃orrecci贸n鈥 vinculadas a medidas focalizadas/asistenciales o de promoci贸n de 鈥渆quilibrio鈥 estructural, que nunca equilibran y que m谩s precarizan la situaci贸n de millones de personas. As铆 es que:

La situaci贸n actual est谩 marcada por una conmoci贸n que recientemente ha afectado a la condici贸n salarial: el desempleo masivo y la precarizaci贸n de las situaciones de trabajo, la inadecuaci贸n de los sistemas cl谩sicos de protecci贸n para cubrir esos estados, la multiplicaci贸n de los individuos que ocupan en la sociedad una posici贸n de supernumerarios 鈥渋nempleables鈥, de desempleados o empleados de manera precaria, intermitente. Para muchos el futuro tiene sello aleatorio [26].

En esto:

Las personas, las regiones y las comunidades que tienen la capacidad de formar parte en los ciclos 鈥渘ormales鈥 de producci贸n y consumo se est谩n convirtiendo cada vez m谩s en 鈥渋slas鈥 en un mar creciente de parias que ya no sirven ni para ser explotados. Es in煤til, entonces reclamar 鈥渢rabajos鈥 para ellos, en cuanto no son necesarios para la producci贸n y ser铆a igualmente absurdo forzar a la gente a realizar trabajos in煤tiles como si fuesen la condici贸n previa de su propia supervivencia. Ser铆a mejor exigir que todos tengan derecho a una vida digna, independientemente de si tal o cual persona ha podido o no, vender una fuerza de trabajo que ya nadie necesita [27].

Por lo tanto, en la actual configuraci贸n del sistema capitalista, y bajo sus t茅rminos, la brecha entre sostenibilidad de vida y acceso a un ingreso a trav茅s de un 鈥渢rabajo鈥 es cada vez m谩s irresoluble. Pero hay algo m谩s en el discurso sobre la injusticia 鈥溍﹖ica鈥 que en realidad oculta otro de los meollos de esta cuesti贸n y que tiene que ver qu茅 car谩cter tiene y con c贸mo y de qu茅 manera se constituyen los aportes que en un pa铆s o en una sociedad cualquiera, ser铆an necesarios para un planteo de las caracter铆sticas de la Renta Universal:

Esto se vincula con un argumento seg煤n el cual el producto social es el resultado del esfuerzo de quienes han intervenido activamente en su proceso de producci贸n. Pero a煤n m谩s, reconoce como contribuci贸n s贸lo el aporte 鈥渄irecto鈥 a dicho proceso, es decir, pasando por alto todas las actividades que contribuyen al sistema productivo, su desarrollo e incluso sus condiciones de existencia, en una esfera productiva no mercantilizada (鈥) [El] producto social no puede ser considerado separado de contribuciones extraecon贸micas. Esto supone, en primer lugar, la reivindicaci贸n de otras actividades, productivas en el sentido de producir utilidad, que est谩n 铆ntimamente articuladas al proceso productivo y sus principales insumos y condiciones de funcionamiento. Pero supone tambi茅n reconocer una contribuci贸n que no puede ser adjudicada a ning煤n agente social particular del momento hist贸rico presente, porque son producto de un desarrollo hist贸rico-social. Como tal, este aporte es participe de una parte del beneficio productivo que puede ser considerado patrimonio social y por ello, distribuido sin condici贸n alguna de contraprestaci贸n [28].

Por lo tanto, la riqueza de un pa铆s o de una comunidad y que a la postre conforma su patrimonio, no est谩 conformado s贸lo por la suma aritm茅tica de los aportes individuales y s贸lo de aquellos que se encuentran en el 谩mbito productivo 鈥渇ormal鈥, sino del aporte y esfuerzo colectivo que se constituye en el entramado reforzado de relaciones productivas y reproductivas; de actividades de producci贸n, de cuidado, comunitarias, de intercambio de bienes, servicios, de conocimientos, ideas, avances cient铆ficos y tecnol贸gicos, etc, tanto pasadas como contempor谩neas. Por esto, lo que eventualmente puede llegar a distribuir una medida como la Renta Universal [29], no solamente no es 鈥渋njusto鈥 ni 鈥渁nti茅tico鈥, sino que es lo que corresponder铆a en funci贸n de tratarse de un patrimonio colectivo, social e hist贸rico, que, en todo caso, desmonopoliza esa asignaci贸n del 鈥渆xclusivo鈥 mundo del mercado de trabajo y de su consecuencia; la ganancia capitalista.

As铆 este tipo de cr铆ticas amparadas en el supuesto del fomento del 鈥減arasitismo鈥 o aquella del 鈥渄esestimulo al trabajo鈥, finalmente esconden:

El temor de los due帽os del capital de perder el chantaje y la extorci贸n del hambre, exclusi贸n y violencia que hoy provoca el desempleo (鈥) [El capital] perder铆a de este modo su instrumento principal de disciplinamiento social y devaluaci贸n permanente del trabajo y el medio ambiente. Evidentemente [con una Renta Universal asegurada] las personas aumentar铆an sus opciones de decidir si emplearse o no y en qu茅 condiciones [30].

Por esto mismo, a su vez:

El poder de negociaci贸n de los trabajadores aumentar铆a sustancialmente al romperse la encerrona de explotaci贸n o exclusi贸n; salarios, honorarios, horarios y condiciones laborales podr铆an ser negociados desde una posici贸n enormemente m谩s firme al tener un piso donde pararse, en vez del actual vac铆o sin fondo (鈥) [Por otro lado se] piensa que si se tiene un ingreso incondicional, las personas preferir铆an no trabajar, quedarse en casa, dormir todo el d铆a, desarrollar conductas y vicios antisociales (鈥) (驴m谩s a煤n de los que ya existen actualmente?) [31].

Esto 煤ltimo, como tambi茅n enuncia Bergel, forma parte de un pensamiento 鈥t铆picamente 芦realista禄, y como tal, reaccionario, de quienes no pueden concebir el trabajo liberado como actividad humana creadora, amorosa, deseable, integradora, comunicativa鈥, y por tanto, no alienada.

Evidenciado todo lo anterior, es importante destacar que las posibilidades de implementaci贸n de una Renta Universal no descansan entonces en problemas ni 鈥溍﹖icos鈥 ni 鈥渇inancieros鈥, sino de una clara contraposici贸n de orden pol铆tico. Por ser a priori un mecanismo socializador del patrimonio social, 茅ste no requerir铆a de partidas 鈥渆xtras鈥 del mismo, sino de una redistribuci贸n en otros t茅rminos de las ya existentes, que no podr铆a demandar m谩s que algunos ejercicios seg煤n sea la sociedad o el pa铆s del que se trate. Reorientando y controlando el modelo de desarrollo y aplicando las pol铆ticas fiscales [32] y de reasignaci贸n del gasto p煤blico adecuados (que entre otras cosas desestime el pago de deudas ilegitimas), s贸lo quedar铆a la 鈥渂atalla ideol贸gica鈥 que posibilite el desarraigo del sentido com煤n instalado sobre el 鈥減arasitismo鈥.

Por eso insistimos, que las contrariedades que puedan llegar a esgrimir ciertos sectores (aquellos privilegiados con el statu quo capitalista) a una medida de estas caracter铆sticas van m谩s all谩 de lo mencionado arriba y se sit煤an en el orden de lo pol铆tico, y esto porque un instrumento como la Renta Universal avanza sobre una estructura de poder que no est谩 dispuesta a admitir ninguna concesi贸n a priori sobre la distribuci贸n de sus beneficios y porque como ya se ha dicho, atenta contra una de las herramientas m谩s fuertes que tiene el capital; el chantaje sobre las posibilidades de sostenimiento de una vida digna a trav茅s de un cada m谩s reducido mercado laboral. En estos t茅rminos, 鈥el problema es pol铆tico en el sentido de que su viabilidad se define en virtud de c贸mo se logre condicionar la actual relaci贸n de fuerzas鈥 [33]. Por lo tanto, este es el marco entonces, desde el cual se debe configurar la discusi贸n y una eventual pelea por la Renta Universal. Pero antes de avanzar en las caracter铆sticas de ese marco, visualicemos algunas cuestiones m谩s de lo que implica tal instrumento.

Dijimos que tiene una acepci贸n gen茅rica que la plantea b谩sicamente como un mecanismo de distribuci贸n de recursos y que, tomada as铆, sin m谩s, seg煤n alguna visi贸n, no dejar铆a de ser un equivalente a cualquier medida paliativa frente a los excesos de la acumulaci贸n capitalista. Ahora, no se trata s贸lo de eso, puesto que contiene elementos, que, desde una perspectiva anticapitalista como con la que procuramos desarrollar desde este trabajo, la potencian como un instrumento posible (y no un fin en s铆 mismo) para encarar una reorientaci贸n de las proyecciones de transformaci贸n radical en tales t茅rminos, teniendo en cuenta a su vez, el contexto en el que nos encontramos.

En ese sentido, se podr铆a decir que la Renta Universal tiene la particularidad de presentarse con una doble dimensi贸n dial茅ctica que estar铆a dada, al decir de Jos茅 Iglesias Fern谩ndez, por el hecho de contener en s铆 misma, una versi贸n 鈥渄茅bil鈥 y otra 鈥渇uerte鈥:

En los modelos d茅biles, constituye un instrumento dentro del sistema, pero adoptando una lectura antisistema y un modelo fuerte (鈥) puede convertirse en un instrumento para luchar eficazmente contra el capitalismo global [34].

Desde esta caracterizaci贸n, puede decirse efectivamente que la Renta Universal, en tanto tal, supone una herramienta que contribuye, en el actual momento de pauperizaci贸n social, a dar un marco de seguridad econ贸mica m谩s all谩 de la condici贸n de empleabilidad de quien la reciba. Pero este modelo, que podr铆amos caracterizar como 鈥渄茅bil鈥, y que podr铆a constituirse en plataforma hac铆a su consideraci贸n como derecho humano plausible de enmarcarse dentro del r茅gimen burgu茅s (sin que esto deje de justificar el inter茅s y el reclamo para su implementaci贸n), no dejar铆a de ser incompleto para su consideraci贸n como instrumento potencial, junto a otros, para la lucha por un cambio sist茅mico. Entonces, aqu铆 es donde se hace fundamental el destaque de aquellos aspectos 鈥渇uertes鈥 que pueden llegar a hacer de esta propuesta, un eje de reivindicaci贸n social y pol铆tica, o dicho en los t茅rminos de Andr茅 Gorz, de sustentarse como una 鈥渞eforma no reformista鈥.

驴Y cu谩les son esos aspectos? Fundamentalmente el hecho mismo de la desvinculaci贸n de la relaci贸n subordinada entre sostenimiento de la vida y trabajo abstracto. Esta desvinculaci贸n pone como perspectiva, la posibilidad de liberaci贸n de la doble condici贸n del trabajo como mercanc铆a y como mediador necesario para 鈥済anarse la vida鈥 [35], y esto porque sencillamente la vida no habr谩 que 鈥済an谩rsela鈥 individualmente a nada ni a nadie, sino que ser谩 sostenida por el conjunto de la sociedad a trav茅s de los mecanismos que se establezcan para la distribuci贸n del patrimonio social, que como ya se ha dicho, pertenece al aporte colectivo en el entramado de relaciones y actividades (algunas monetizadas y otras no) pasadas y presentes que conforman la riqueza de una colectividad. Por eso, otro aspecto importante, es justamente el hecho de hacer visible este car谩cter social, hist贸rico y colectivo del patrimonio de una comunidad y en eso, la posibilidad de dar reconocimiento y retribuci贸n a aquellas actividades 鈥渆scindidas鈥 de la esfera mercantil-productiva, pero que son su condici贸n de posibilidad.

Asimismo, la desvinculaci贸n mencionada, permite una recuperaci贸n del tiempo vital-concreto como elemento fundamental para posibilitar condiciones de autonom铆a sustentable y disponibilidad temporal para utilidades m煤ltiples, adem谩s de presentarse como eje esencial para poner sobre la mesa otros temas de igual importancia como las implicancias del consumismo y el productivismo, as铆 como la cuesti贸n de la reorientaci贸n (y eventual reapropiaci贸n bajo otros paradigmas) del objetivo de las tecnolog铆as como marco, a su vez, para la reducci贸n de la jornada de los trabajos asalariados todav铆a existentes. As铆, en tanto circulo virtuoso: 鈥La disminuci贸n de la jornada y la renta b谩sica universal podr铆an ayudar a sostener una reducci贸n del trabajo que tendr铆a un beneficio doble desde una perspectiva de una pol铆tica del decrecimiento鈥 [36].

En este sentido, como se ve, la reducci贸n y el reparto de la jornada laboral con igual monto y la Renta Universal, no s贸lo no son incompatibles (como pueden llegar a esgrimir algunos cr铆ticos), sino que esta 煤ltima da m谩s herramientas, como se apuntal贸 m谩s arriba, para dar la pelea por parte de los trabajadores por la reducci贸n y otras demandas, adem谩s de propiciar, por el hecho de su transversalidad y afectaci贸n de intereses, la posibilidad de articulaci贸n de car谩cter multisectorial de distintos sujetos y espacios de las clases subalternas y de conflicto con el sistema (el movimiento de trabajadores ocupados, el de desocupados, precarizados, autogestivos, monotributistas, el movimiento feminista, el ecologista, el migrante, el campesino, el de pueblos originarios, el de DDHH, el estudiantil, etc.) para abordar la lucha por su implementaci贸n, adem谩s de servir como posible piso para la confluencia y movilizaci贸n por objetivos de car谩cter radicalmente transformadores.

Otro elemento a considerar, tiene que ver con el hecho de que si bien la implementaci贸n de una medida como esta, estar铆a a cargo del Estado o de alguna agencia estatal, esto no redundar铆a en una ampliaci贸n de sus poderes ni de su caudal burocr谩tico. Numerosas instancias, muchas de ellas hoy destinadas al insufrible ajetreo de los recursos focalizados, pasar铆an a ser innecesarias, habida cuenta de la posibilidad de unificar diversas prestaciones en el marco de la Renta Universal, present谩ndose, asimismo, como potencialidad, la constituci贸n de organismos con participaci贸n popular como puntales para una gesti贸n transparente y con perspectiva desde debajo de este instrumento. A su vez, en tanto y en cuanto, no estar铆a demarcado como 鈥減rograma鈥 sino como derecho, las propias caracter铆sticas del mismo (individual, universal, incondicional, etc.) se demuestran como desbaratadoras del oportunismo pol铆tico y del clientelismo, y en definitiva, su implementaci贸n se presenta como una buena herramienta tambi茅n para encarar, por parte de los movimientos sociales que realmente contengan objetivos emancipatorios, nuevas experiencias de empoderamiento popular, de resignificaci贸n y prefiguraci贸n de otras relaciones sociales, de producci贸n, autogesti贸n, consumo, etc, en oposici贸n y en lucha con las reproducidas por el sistema estatal-capitalista-patriarcal. As铆:

La renta b谩sica universal significar铆a, como m铆nimo, que millones de personas que reconocen que su situaci贸n es absurda, pudieran tener tiempo para implicarse m谩s, organizarse pol铆ticamente, e intentar cambiarla [37].

Por todo lo dicho, la importancia de visualizar este instrumento en su doble dimensi贸n implica que efectivamente: 鈥淧uede operar sobre problemas sociales urgentes y a la vez establece una realidad material diferente para iniciar un proceso hacia alg煤n replanteo verdaderamente estructural鈥 [38].

Ahora bien, dijimos que el problema de fondo frente al que se topa la Renta Universal, es fundamentalmente pol铆tico. Y esto dado que si bien, se promueve en el marco del sistema capitalista y en sus contornos, avanza sobre algunas de sus condiciones de realizaci贸n, por lo que una perspectiva plena o 鈥渇uerte鈥 de la misma no podr铆a avanzar sin poner en cuesti贸n, entre otras tramas, todo el actual esquema de generaci贸n y concentraci贸n de riquezas, algo que, como hemos dicho, es lo que realmente fundamenta la oposici贸n de aquellos que se benefician con tal situaci贸n. Por lo tanto, la disputa por una medida de este tipo, implica reconocer un escenario de conflicto pol铆tico abierto, que no se saldar谩 por compromisos meramente superestructurales, sino en un proceso, que, atravesado por un contexto de movilizaci贸n popular, est茅 destinado a propiciar un marco de relaciones de fuerza favorables desde y hacia el abajo social, y que, tensando contradicciones en la sociedad de connivencia entre distintos sectores del Capital y el Estado, pueda revertir en parte ese rechazo y procure avanzar, tal vez a priori, desde una formulaci贸n 鈥減ragm谩tica鈥 (imperfecta o 鈥渄茅bil鈥), pero que pueda ir surcando un camino destinado a un primer estad铆o de implementaci贸n, sin que por esto, por supuesto, anule la perspectiva plena o 鈥渇uerte鈥. Esta formulaci贸n 鈥減ragm谩tica鈥 inicial, puede crear las condiciones para hacer m谩s factible ese camino, tanto pol铆tica como materialmente:

Su sola existencia puede provocar cambios estructurales en el seno del sistema que, potencialmente proporcionen mayores posibilidades para avanzar hacia un modelo m谩s cercano a los objetivos finales [39].

En otros t茅rminos: 鈥淟os modelos d茅biles podr铆an ser considerados positivos siempre y cuando supongan un paso hacia la consolidaci贸n del modelo fuerte鈥 [40].

Por eso, ese primer posible planteamiento imperfecto o d茅bil, tendiente a incrementar sus posibilidades de viabilidad y que podr铆a plasmarse como un proceso temporal de incorporaci贸n de distintas franjas sociales (a estipular, pero claramente arrancando por los sectores m谩s desfavorecidos) deber铆a igualmente, sino quiere devenir en un simple mecanismo de cristalizaci贸n y administraci贸n de la precariedad, y en eso, perder totalmente su esencia y el car谩cter dial茅ctico de su doble dimensi贸n, presentar ciertas condiciones m铆nimas a saber: la concesi贸n individual, la incondicionalidad (es decir la no exigencia obligatoria de ning煤n tipo condicionamiento o contraprestaci贸n, sea laboral, de capacitaci贸n, de estudios ni de cualquier 铆ndole), y la cuant铆a superior o por lo menos igual a la determinada por el umbral de pobreza.

En definitiva y resumiendo. Por todo lo esbozado, un planteo como la Renta Universal puede constituirse en un eje reivindicativo con la suficiente capacidad de ductilidad t谩ctica, seg煤n se aborde en los t茅rminos se帽alados, para configurarse como marco para enfrentar la pobreza y la irrefrenable precarizaci贸n de la vida, as铆 como instrumento para tensar la cuerda y reorientar la lucha popular con car谩cter anticapitalista, de cara a los actuales desaf铆os del proceso hist贸rico en curso. De hecho, y por esto 煤ltimo, abre una brecha tambi茅n para prescribir esa pelea, no s贸lo en los t茅rminos de las fronteras de tal o cual pa铆s; en el actual desenvolvimiento globalizado del capital, y en el marco de la tambi茅n actual y global crisis civilizatoria, un eje como este, junto con otros, puede propiciar una articulaci贸n de m煤ltiples sectores populares oprimidos a nivel internacional, dando un nuevo impulso a las luchas de car谩cter internacionalista en esta etapa.

Lo importante, una vez m谩s, es no abordarlo como un mecanismo independiente, por lo que, como dice Sol Torres, distanciarse del mero marco reformista, supone articular la Renta con un replanteo estructural m谩s profundo [41], y agregamos, con una perspectiva multidimensional y multisectorial.

Notas

