De parte de Gatos Sindicales June 4, 2021 44 puntos de vista

(Texto del correo enviado por CGT a RRHH el 3 de junio)

Antes de nada, hemos de decirles que el tono del comunicado enviado por email a la plantilla el pasado 28 de mayo con el asunto “Retirada de enseres personales oficinas Atos” no nos parece en absoluto correcto, puesto que hasta esa fecha nunca se había comunicado al personal que se pudiera acceder a las oficinas para recoger los mencionados enseres, y, por tanto, nadie sabía que podía llevárselos.

Teniendo en cuenta las circunstancias, así como el contexto social y sanitario que hemos tenido, entendemos que no era para nada evidente que se pudiera ir a recoger el material si previamente la empresa no lo comunicaba. Por ello, pensamos que la frase de su email: “Transcurrido un año, todavía hay numerosas cajas por los distintos puestos de trabajo individual con el inconveniente que eso supone…” se la podían haber ahorrado. Si tanto les molestaban las cajas encima de las mesas en unas oficinas prácticamente vacías lo debían haber dicho antes y con mejor tono. Siguen tratando a la plantilla como si fuera una pandilla de adolescentes. Deberían mostrar más respeto.

Por otro lado, entendemos que el momento en el que se hizo fue complicado, pero el método escogido para limpiar y recoger los enseres de la oficina, metiendo en una sola caja cosas de distintas mesas y ahora decir que cada uno se lleve su caja, tampoco ha sido el más adecuado. Hay personas que se llevarán las cosas de otras personas sin saberlo y algunas que no encontrarán las suyas. Además, hay cosas que no se han metido en las cajas y que no aparecen.

Como estamos recibiendo algunas consultas indicándonos que no encuentran sus objetos personales ni en su mesa, ni en la caja y quieren saber cómo deben proceder, les solicitamos que nos informen de cómo y a quién deben hacer llegar sus reclamaciones las personas que no encuentren sus enseres.