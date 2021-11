–

November 9, 2021

Para la mayor铆a de los “izquierdistas”, la revoluci贸n rusa de 1917-1921 sigue siendo la “revoluci贸n desconocida”, como la caracteriz贸 el anarquista-emigrante ruso Volin hace 60 a帽os. La raz贸n principal no es la falta de conocimiento, sino los numerosos mitos que la rodean. La mayor铆a de ellos provienen de confundir la revoluci贸n con las actividades del partido bolchevique. No es posible liberarse de estos mitos sin comprender el verdadero papel de los bolcheviques en los acontecimientos de aquella 茅poca. En su 茅poca, Kropotkin se lamentaba de que la historia pol铆tica de la Gran Revoluci贸n Francesa, con todos los vericuetos de la lucha por el poder, los partidos y las guerras, ya se hab铆a escrito, pero que la “historia popular de la revoluci贸n” a煤n no. “El papel de la gente – pueblos y ciudades – en este movimiento nunca se ha explorado ni contado del todo”, escribi贸. Aspiramos a tomar esta valoraci贸n y utilizarla como expresi贸n de la metodolog铆a del estudio de las revoluciones, aplic谩ndola tambi茅n al an谩lisis de la revoluci贸n en Rusia. Debemos entender la Revoluci贸n Rusa como una causa de las masas trabajadoras, que lucharon por gobernarse a s铆 mismas, a menudo independientemente de todos los partidos que luchaban entre s铆 por el poder, e incluso contra estos partidos.

Estaba muy extendido el mito de que los bolcheviques no eran un partido como los dem谩s, sino el “partido de vanguardia” de la clase obrera. As铆 es como se caracterizan. Pero estas cosas no se pueden proclamar sin m谩s, sino que hay que demostrarlas. Aunque la composici贸n social dice poco en s铆 misma, hay que tener en cuenta qu茅 estratos se sit煤an en la c煤spide y en la base de la pir谩mide de la jerarqu铆a centralizada del partido, qu茅 “pol铆tica” sigue la organizaci贸n, etc. Todas las ilusiones sobre el car谩cter “proletario” de los bolcheviques fueron desmentidas por su sistem谩tica represi贸n de las huelgas obreras desde 1918 y el ca帽onazo de Kronstadt en 1921. No fue un “tr谩gico malentendido” cuando la vanguardia someti贸 a la represi贸n a su propia base de masas “inconsciente”. No, los l铆deres bolcheviques ten铆an intereses muy definidos y persegu铆an pol铆ticas muy definidas.

Los bolcheviques se caracterizaron repetidamente de otra manera, y esta caracterizaci贸n es mucho m谩s precisa: “los jacobinos de la Revoluci贸n Rusa”. Se perciben a s铆 mismos como una especie de “jacobinos socialistas”, aunque su “socialismo” es muy cuestionable. Incluso cuando hablaban de sus tareas socialistas inmediatas (tras el estallido de la Primera Guerra Mundial; hasta entonces s贸lo hablaban de la revoluci贸n democr谩tico-burguesa en Rusia), imaginaban este nuevo orden bastante en el esp铆ritu socialdem贸crata, es decir, a la manera burguesa: como una 煤nica f谩brica gigante con una estricta divisi贸n de funciones, con una jerarqu铆a industrial y, como consecuencia, pol铆tica. Pero el papel de los bolcheviques como jacobinos era mucho m谩s real que su discurso sobre el socialismo. Su tradici贸n va desde los jacobinos, pasando por las ideas y pr谩cticas de Babeuf y Blanqui, hasta Lenin y sus camaradas. Al igual que los babevistas y los blanquistas, “y los bolcheviques estaban firmemente convencidos de que era posible introducir el comunismo por decreto desde arriba, mediante un poder gubernamental dictatorial y la m谩s estricta reuni贸n centralizada de todas las fuerzas de la sociedad”, observ贸 el anarcosindicalista alem谩n Rudolf Rocker. La propia noci贸n de una vanguardia ilustrada y conocedora que representaba al pueblo trabajador (el proletariado), comprend铆a sus intereses mejor que ellos y ejerc铆a una “dictadura educativa” era jacobina, o mejor dicho, burguesa. El propio Lenin declar贸: “… No s贸lo en nuestro pa铆s, uno de los pa铆ses capitalistas m谩s atrasados, sino en todos los dem谩s pa铆ses capitalistas el proletariado est谩 todav铆a tan fragmentado, tan degradado, tan sobornado en algunos lugares…, que una organizaci贸n total del proletariado no puede implantar directamente la dictadura. La dictadura s贸lo puede ser llevada a cabo por una vanguardia que haya absorbido la energ铆a revolucionaria de la clase”. Esto significa precisamente que en una situaci贸n en la que las masas proletarias no comprenden “correctamente” sus propios intereses “reales”, la vanguardia gobernante debe “conducirlas” a la felicidad con “mano de hierro” (esta era la consigna en el campo de concentraci贸n bolchevique de Solovki).

La composici贸n social de los dictadores jacobinos es muy similar a la de los l铆deres bolcheviques. Eran sobre todo estratos de la intelectualidad revolucionaria, que se consideraban una verdadera 茅lite, que sab铆a hacer cosas, pero que estaba discriminada. Su actitud hacia el “pueblo llano” era por tanto inevitablemente ambivalente: separ谩ndose psicol贸gicamente del “pueblo”, estos elitistas se humillaban ante 茅l y lo despreciaban profundamente. Tal orientaci贸n puede considerarse cualquier cosa menos socialista, y cualquier ret贸rica socialista y comunista pasa a un segundo plano ante este hecho.

Una valoraci贸n revolucionaria-anarquista de los bolcheviques y de su papel en la revoluci贸n corresponde a Pyotr Arshinov, asociado de Makhno. En La Historia del Movimiento del Makhno escribi贸: “A pesar de que en todas las grandes revoluciones la fuerza principal eran los obreros y los campesinos…, los dirigentes, ide贸logos y organizadores de las formas y objetivos de la revoluci贸n no eran invariablemente los obreros y los campesinos, sino un elemento externo, ajeno, generalmente un elemento intermedio, que oscilaba entre la clase dominante de la 茅poca en extinci贸n y el proletariado urbano y rural… Por sus caracter铆sticas de clase, su pretensi贸n de poder en el Estado, adopt贸 una posici贸n revolucionaria frente al r茅gimen pol铆tico marchito, se convirti贸 f谩cilmente… l铆der de los movimientos revolucionarios de las masas. Pero mientras organizaba la revoluci贸n, dirigi茅ndola bajo la bandera de los intereses de los obreros y campesinos, este elemento siempre ha perseguido sus propios y estrechos intereses de grupo o de clase y ha tratado de utilizar toda la revoluci贸n para afirmar su posici贸n dominante en el pa铆s… La idea misma del Estado, la idea del control coercitivo de las masas ha sido siempre propiedad de aquellos individuos que carecen del sentido de la igualdad y est谩n dominados por el instinto del ego铆smo, y para quienes la masa humana es una materia prima, carente de voluntad, iniciativa y conciencia, incapaz de realizar actos de autogobierno social”. Esta es “la caracter铆stica b谩sica de la psicolog铆a del bolchevismo”. “En estos rasgos no es dif铆cil reconocer la antigua raza dominante del pueblo”. Arshinov llam贸 a esta capa “la nueva casta” y “el cuarto poder”.

Lo quisieran o no los propios bolcheviques, con tales percepciones no pod铆an llevar a cabo una revoluci贸n que no fuera la burguesa, en el mejor de los casos bajo la apariencia de consignas socialistas. La dictadura bolchevique en Rusia tuvo en principio el mismo car谩cter que la dictadura jacobina en Francia: la dominaci贸n autoritaria de una 茅lite intelectual. Sin embargo, la Revoluci贸n Rusa de 1917-1921 no puede considerarse una simple revoluci贸n burguesa. Sus masas no quer铆an el capitalismo y lucharon ferozmente contra 茅l (incluido el capitalismo de Estado de los bolcheviques).

En primer lugar, debemos tratar de establecer qu茅 tipo de revoluci贸n se planteaba en Rusia en 1917. Tras la humillante derrota en la guerra de Crimea en 1856, la autocracia rusa tuvo claro que no pod铆a seguir adelante. Si el Imperio quer铆a mantenerse en pie, alcanzar a sus adversarios y rivales y seguir dirigiendo la pol铆tica mundial, ten铆a que dar pasos importantes hacia la modernizaci贸n militar y, por tanto, econ贸mica. Se aboli贸 la servidumbre y se puso en marcha un contundente proceso de imposici贸n de elementos capitalistas desde arriba, t铆pico de los pa铆ses con el llamado “desarrollo de recuperaci贸n”. El Estado cre贸 infraestructuras y bancos, construy贸 f谩bricas, plantas y ferrocarriles, y luego los cedi贸 al capital privado cuando 茅ste pudo invertir en ellos y desarrollar m谩s la econom铆a. Esta pol铆tica se financi贸 con fondos desviados de las comunidades campesinas. La pol铆tica de “modernizaci贸n” fue muy vigorosa. Pero, 驴hasta qu茅 punto se transform贸 Rusia en un pa铆s verdaderamente capitalista en 1914?

La socialdemocracia (incluidos los bolcheviques) siempre ha tendido a sobrestimar el grado de desarrollo del capitalismo en Rusia, el grado de su “europeizaci贸n”. Pero vio lo que quer铆a ver. En realidad, Rusia segu铆a siendo, en la jerga moderna, m谩s bien un pa铆s del “Tercer Mundo”. El capitalismo se estableci贸 en las ciudades, pero la gran mayor铆a de la poblaci贸n viv铆a en el campo y el mercado ruso segu铆a siendo demasiado estrecho para que el capitalismo se extendiera ampliamente. El pa铆s exist铆a en dos mundos diferentes. La mayor铆a de la gente estaba en condiciones “pre-capitalistas”. El famoso agr贸nomo Chayanov, que estudi贸 las relaciones agrarias en el campo ruso, llam贸 la atenci贸n sobre el siguiente rasgo: aunque la mayor铆a de los campesinos ya no practicaban una agricultura puramente de subsistencia y vend铆an sus productos en el mercado, la mayor铆a de las veces no se produc铆a una acumulaci贸n capitalista. La gran mayor铆a de los campesinos gastaban toda la recaudaci贸n en alimentos o productos manufacturados, lo que es t铆pico de las relaciones “precapitalistas”. Las estructuras de la comunidad campesina se correspond铆an con esto. Los intentos de Stolypin de establecer una s贸lida capa de campesinos capitalistas en la aldea y forzar la ruptura de la comunidad fracasaron y se inici贸 el proceso de devoluci贸n de los campesinos a la comunidad.

Pero tambi茅n en las ciudades rusas de aquella 茅poca el capitalismo ten铆a un aspecto muy diferente al de Europa Occidental y Estados Unidos. Era de propiedad estatal, semicolonial, dependiente o directamente de capital extranjero, orientado m谩s a la venta de los bienes producidos en el extranjero que al estrecho mercado ruso. A pesar de todas las derivaciones del capitalismo, Rusia en su conjunto no era todav铆a plenamente capitalista, no estaba “imbuida de capitalismo”. Los inicios de la industrializaci贸n, alimentados por el gobierno zarista, se toparon con un marco hist贸rico r铆gido, y las derrotas de Rusia en la Primera Guerra Mundial demostraron claramente la debilidad econ贸mica y de infraestructuras del pa铆s. En otras palabras, desde un punto de vista estrat茅gico, todos los intentos de “alcanzar” a la competencia han fracasado. El zarismo no pudo transformar a Rusia en un gigante capitalista militar e industrial.

Las razones de ello se encuentran en el propio sistema sociopol铆tico del zarismo. Marx, aunque no era ni anarquista ni “narodnik”, era muy consciente de que Rusia no pod铆a convertirse en un pa铆s verdaderamente capitalista sin destruir las estructuras comunales, sin superar la estrechez del mercado interno, sin extender las estructuras de mercado por todas partes y sin movilizar grandes recursos financieros y mano de obra para la causa de la industrializaci贸n capitalista. El gobierno zarista no pod铆a permit铆rselo porque todo el sistema de despotismo oriental se basaba en la existencia de comunidades campesinas aisladas. La serpiente se ro铆a la cola pero no pod铆a trag谩rsela. Los l铆mites de la modernizaci贸n no pudieron ser superados dentro del sistema existente. La burgues铆a rusa (con sus fuerzas pol铆ticas liberales) era demasiado d茅bil y estaba demasiado vinculada al r茅gimen zarista (incluso econ贸micamente) para arriesgarse a cambiar el sistema. S贸lo los revolucionarios independientes del zarismo, de la burgues铆a y de las comunidades campesinas que resistieron el avance del capitalismo podr铆an haberlo hecho. S贸lo ellos fueron capaces de completar la destrucci贸n de la comunidad y realizar la industrializaci贸n, es decir, establecer formas de organizaci贸n del trabajo y de la producci贸n correspondientes a las relaciones sociales capitalistas (burguesas). Los bolcheviques se convirtieron en los conductores de la revoluci贸n burguesa sin la burgues铆a, del industrialismo capitalista sin los capitalistas privados demasiado d茅biles. El capitalismo en Rusia s贸lo pod铆a ganar de una manera especial: sin los capitalistas privados, cuyo papel fue asumido por el Estado, el partido y, m谩s tarde, por la nomenklatura y la tecnocracia. (Tanto Volin como Otto R眉hle destacaron las similitudes en las aspiraciones de los bolcheviques, por un lado, y los intelectuales y tecn贸cratas europeos de los a帽os 20 y 30).

No olvidemos la situaci贸n social en el mundo. El capitalismo mundial se encontraba en una posici贸n hist贸rica muy especial: en el punto de inflexi贸n de la transici贸n de la primera etapa industrial al nuevo industrialismo capitalista “fordista-teilista”. La divisi贸n del trabajo en la producci贸n todav铆a no era tan detallada, y los trabajadores que hab铆an heredado de un pasado artesanal sentimientos de autonom铆a, palancas de control sobre su trabajo y un sentido de su integridad, todav铆a entend铆an el significado de su actividad laboral y pod铆an imaginar la posibilidad de organizar y gestionar la producci贸n. Todav铆a era posible intentar destruir el industrialismo capitalista a escala mundial antes de que destruyera los cimientos de la vida humana y atomizara la sociedad. La revoluci贸n, dec铆a Walter Benjamin, es la llave de paso del tren de la historia. Las tareas de esa revoluci贸n social mundial fueron mejor articuladas por uno de los principales activistas de la organizaci贸n obrera anarquista de masas argentina FORA, Emilio L贸pez Arango: el proletariado “debe levantar un muro que detenga la expansi贸n del imperialismo industrial”. “S贸lo as铆, creando valores 茅ticos capaces de despertar en el proletariado una comprensi贸n de los problemas sociales independiente de la civilizaci贸n burguesa, podremos llegar a crear las bases inamovibles… revoluci贸n… que destruir谩 el r茅gimen de la gran industria, los trusts financieros, econ贸micos y comerciales”.

Este an谩lisis general nos permite comprender las aspiraciones de principio y el “poder de las ideas” en la Rusia de entonces. Los trabajadores artesanales cualificados quer铆an dirigir y controlar sus propias empresas; no quer铆an que el capitalismo y su espec铆fica divisi贸n del trabajo destruyeran su cualificaci贸n. Los trabajadores no cualificados trabajaban en las ciudades s贸lo porque no ten铆an las oportunidades de vivir en el campo, normalmente habr铆an preferido volver al campo. Los campesinos comunales quer铆an liberarse del Estado, del capitalismo, de los terratenientes y de los kulaks; quer铆an intercambiar sus productos por los productos de la industria urbana, y no les importaba que este intercambio tomara o no la forma de dinero. Todas estas aspiraciones y anhelos presupon铆an la forma que deb铆a adoptar la revoluci贸n social mundial en Rusia. S贸lo pod铆a ser una combinaci贸n de una revoluci贸n obrera proletaria en la ciudad y una revoluci贸n de los campesinos comuneros en el campo. Ambos elementos podr铆an entonces interactuar mediante la libre asociaci贸n, la federaci贸n y la ayuda mutua, cooperar entre s铆 y coordinar sus acciones socioecon贸micas sobre una base libertaria-socialista.

Sin embargo, esta evoluci贸n no conven铆a en absoluto a los intereses de la burgues铆a, la 茅lite intelectual y la socialdemocracia, incluidos los bolcheviques. Estas fuerzas no quer铆an permitir que la revoluci贸n en Rusia fuera m谩s all谩 del marco industrial-capitalista. Desde su punto de vista, la revoluci贸n ten铆a que resolver, sobre todo, los problemas de una mayor modernizaci贸n industrial de Rusia, es decir, abrir el camino para el desarrollo de la forma capitalista de las fuerzas productivas.

La Revoluci贸n Rusa de 1917-1921 debe considerarse como un proceso 煤nico, aunque no lineal, que incluy贸 diferentes l铆neas, altibajos. Comenz贸 en febrero de 1917, de forma totalmente espont谩nea, en un ambiente de descontento general, y reflej贸 al mismo tiempo los procesos sociales revolucionarios mundiales y el estancamiento civilizatorio de la autocracia zarista. El poder fue tomado inicialmente por una coalici贸n de la burgues铆a liberal y facciones moderadas de “intelectuales” burgueses-revolucionarios y funcionarios del partido, y en octubre de 1917 por los bolcheviques jacobinos. – por los bolcheviques jacobinos. Para todas estas fuerzas se trataba realmente de hacer avanzar la revoluci贸n burguesa: cada facci贸n era “revolucionaria” hasta cierto l铆mite y se convert铆a en contrarrevolucionaria una vez que la revoluci贸n iba m谩s all谩 y superaba los l铆mites que ellos hab铆an establecido. Tambi茅n fue el caso de los bolcheviques: se pusieron de acuerdo con los obreros y el campesinado comunal cuando su partido estaba en la oposici贸n y criticaron el fracaso de los moderados a la hora de llevar a cabo las reformas industriales-capitalistas. Tras obtener el poder gubernamental, los bolcheviques se convirtieron en un “partido del orden” que no quer铆a un mayor desarrollo (social) de la revoluci贸n. El programa del gobierno bolchevique despu茅s de octubre de 1917 no conten铆a nada socialista: hablaba de una econom铆a mixta, de una asociaci贸n entre el Estado y el capital privado con la nacionalizaci贸n o monopolizaci贸n de ciertas industrias importantes y la admisi贸n de los trabajadores en la direcci贸n de las empresas. Estas medidas no eran ni m谩s ni menos “radicales” que, por ejemplo, las aplicadas por la socialdemocracia europea, los laboristas, etc. despu茅s de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, paralelamente a esta revoluci贸n “burguesa” (pol铆tica), que se ocupaba sobre todo de qui茅n tendr铆a el poder del Estado, se estaba produciendo una revoluci贸n social totalmente diferente desde abajo. Comenz贸 poco despu茅s de febrero de 1917. Las consignas del control obrero y de la socializaci贸n de la tierra se hicieron cada vez m谩s populares; las masas trabajadoras empezaron a llevarlas a cabo desde abajo, de forma revolucionaria, sin arreglo previo. Surgieron nuevos movimientos sociales de trabajadores: consejos obreros, consejos y comit茅s de campesinos (en realidad, 贸rganos de las comunidades campesinas), comit茅s de f谩brica (comit茅s de f谩brica), comit茅s de barrio y de calle, etc. En ellos participaron tambi茅n representantes de partidos que intentaron tomar estas iniciativas de masas bajo su control. Al principio, sin embargo, prevaleci贸 una l铆nea de clase independiente, orientada a la transformaci贸n social anticapitalista. Los campesinos se apoderaron de las tierras pertenecientes a los terratenientes y a los kulaks, no las convirtieron en propiedad privada, sino que las pusieron bajo el control de los 贸rganos de autogobierno campesino (los primeros pasos hacia la socializaci贸n). La orientaci贸n social revolucionaria entre los trabajadores urbanos era muy fuerte. En el Primer Congreso Sindical de toda Rusia, los delegados anarquistas y maximalistas representaban a unos 88.000 trabajadores. Es m谩s: la mayor铆a de los activistas obreros de base bolcheviques en las Fabzavkoms en 1917 segu铆an un curso totalmente diferente al de la direcci贸n del Partido en sus programas oficiales. Los Fabzavkoms exig铆an el autogobierno de los trabajadores, que ten铆a los contornos a煤n fr谩giles de una sociedad comunista.

Los acontecimientos de octubre de 1917, cuando el Soviet de Petrogrado derroc贸 al Gobierno Provisional burgu茅s, fueron el resultado del desarrollo de los movimientos de masas despu茅s de febrero y en absoluto un complot bolchevique. Los leninistas simplemente se aprovecharon de los sentimientos revolucionarios de los obreros y campesinos. Las actas del pleno del Comit茅 Central del Partido Bolchevique del 16 de octubre de 1917 muestran que la voluntad de los bolcheviques de aceptar la intervenci贸n fue promovida por la informaci贸n procedente del terreno, seg煤n la cual, de lo contrario, las masas trabajadoras, los sovi茅ticos radicales de izquierda y los anarquistas se levantar铆an contra el gobierno independientemente de los leninistas. El Partido Bolchevique habr铆a perdido entonces todo el control de la situaci贸n. El propio razonamiento demuestra que los partidarios de Lenin y Trotsky simplemente usurparon la iniciativa del movimiento de masas para luego ponerla delante de ellos para tomar el poder.

Sin embargo, los acontecimientos de octubre en Petrogrado se帽alaron una profundizaci贸n del car谩cter social de la revoluci贸n. Los sovi茅ticos locales no se limitaron a privar del poder a las autoridades competentes. Los trabajadores tomaron sus empresas en masa, impusieron el control obrero y exigieron la socializaci贸n de la industria. A menudo obligaron a las autoridades bolcheviques -en contra de la pol铆tica del capitalismo de Estado llevada a cabo desde arriba- a expropiar las empresas privadas para ponerlas, formalmente “nacionalizadas”, bajo el control de los trabajadores. La revoluci贸n comunal se extiende en el campo y unos meses despu茅s es reconocida por una ley de socializaci贸n de la tierra. Se suprimi贸 la propiedad privada de la tierra, se puso bajo el control del autogobierno campesino y se entregaron parcelas a las familias campesinas para que las cultivaran (隆no para que las poseyeran!) sin utilizar mano de obra contratada. En algunas zonas se crearon comunas campesinas. Durante un tiempo hubo un verdadero “doble poder” entre los movimientos sociales revolucionarios de masas de abajo y el gobierno bolchevique de arriba. Este 煤ltimo s贸lo plane贸 reformas centralistas y capitalistas de Estado en el esp铆ritu del “socialismo de guerra” alem谩n radicalizado, pero bajo la presi贸n de los obreros y campesinos vacil贸 y se vio obligado a ir m谩s all谩 de lo que pretend铆a. (Hab铆amos expropiado mucho m谩s de lo que pretend铆amos al principio, seg煤n se resinti贸 Lenin m谩s tarde, en la primavera de 1918). Al mismo tiempo, esperaba en las alas y se preparaba para la contrarrevoluci贸n.

El verdadero significado de la situaci贸n fue resumido acertadamente por Nikolai Podvoisky, presidente de la Inspecci贸n Militar Suprema. En su informe de 1919, admiti贸: “Los obreros y campesinos que hab铆an participado directamente en la revoluci贸n de octubre, sin comprender su significado hist贸rico, pensaron en utilizarla para sus propias necesidades inmediatas. De tendencia maximalista y anarcosindicalista, los campesinos nos siguieron durante el per铆odo destructivo de la Revoluci贸n de Octubre, sin mostrar ning煤n desacuerdo con sus dirigentes. En el periodo de la racha creativa, naturalmente tuvieron que desvincularse de nuestra teor铆a y pr谩ctica”.

La debilidad decisiva de las tendencias social-revolucionarias fue la falta de coordinaci贸n entre ellas. El sindicalista alem谩n A. Suchy, que visit贸 la Rusia revolucionaria, atestigu贸: los obreros tomaron las empresas en sus manos, pero no supieron organizar la producci贸n y la distribuci贸n de los productos sobre una nueva base, no ten铆an herramientas adecuadas para ello (por ejemplo, comunas urbanas o sindicatos sindicalistas).Los campesinos estaban m谩s orientados al 谩mbito local. Los intentos de establecer un intercambio directo de productos desde abajo entre la ciudad y el campo no pasaron, a pesar de su deseo, de la fase de experimentos iniciales (y fueron severamente desalentados por las autoridades). No exist铆a una aut茅ntica conexi贸n entre la revoluci贸n obrera y la revoluci贸n comunal rural.

Esta debilidad de los movimientos obreros y campesinos anim贸 a los bolcheviques a lanzar una contraofensiva. Inmediatamente despu茅s de octubre, el Partido comenz贸 a tratar de mantener la situaci贸n bajo su control. As铆, el decreto de Control Obrero supuso subordinar el autogobierno de los trabajadores al poder pol铆tico. En enero de 1918 se decidi贸 fusionar los Comit茅s de F谩brica (portadores de la tendencia al autogobierno obrero en la industria) con los sindicatos en los que los bolcheviques ten铆an una c贸moda mayor铆a. Pero el Partido a煤n no pod铆a controlar de forma fiable a sus miembros de base “de abajo”. Adem谩s, tuvo que contar con la existencia de unidades armadas de la revoluci贸n de izquierdas (anarquistas, maximalistas, etc.) y de estructuras (casas y empresas incautadas, soviets independientes de los bolcheviques, etc.). En el invierno de 1918 se produjeron en algunas ciudades las primeras revueltas obreras contra la dictadura bolchevique.

La transici贸n del gobierno bolchevique hacia un ataque decisivo contra las masas trabajadoras y el fin del verdadero “doble poder” estuvo marcada por dos reveses oficiales que tuvieron lugar en la primavera de 1918. El primero fue el Tratado de Brest con Alemania, que al menos pospuso una revoluci贸n social mundial y consolid贸 la dictadura bolchevique de partido 煤nico bajo el protectorado del Kaiser. En segundo lugar, Lenin confirm贸 un programa estatal-capitalista en la econom铆a con la centralizaci贸n desp贸tica de la econom铆a y la imposici贸n de la disciplina a los trabajadores. Los soviets de izquierda, los destacamentos, las comunas y otras estructuras fueron disueltos y derrotados.

Sin embargo, el poder de los bolcheviques fue contestado tanto por las viejas 茅lites (“blancos”) como por los socialistas moderados, y su conflicto se convirti贸 en una sangrienta y militarizada guerra civil. Pero no se trataba de una lucha de dos sino de tres fuerzas, en la que participaban los bolcheviques, los “blancos” y las masas trabajadoras, y tanto los primeros como los segundos llevaban a cabo pol铆ticas terroristas muy similares contra los 煤ltimos. La dictadura bolchevique aprovech贸 esta situaci贸n para consolidar finalmente el “comisariado”. Priv贸 a los soviets de toda autonom铆a, destruy贸 las cooperativas, socav贸 los sindicatos anarcosindicalistas, nacionaliz贸 la industria e impuso a los campesinos una carga de requisas forzosas (“barridos”) que llevaron a los aldeanos al borde de la inanici贸n. Las empresas estatales, los fideicomisos y, en Ucrania, los grandes latifundios fueron centralizados y puestos bajo el control de una burocracia, que a menudo inclu铆a a los antiguos propietarios. La gesti贸n colectiva fue sustituida por el gobierno unipersonal. Se organiz贸 un “Ej茅rcito Rojo” regular y militarizado y se puso bajo el mando de viejos oficiales y generales, donde se introdujo la pr谩ctica de la movilizaci贸n forzosa, el escalaf贸n, la disciplina jer谩rquica y la pena capital. Todos los “saboteadores de la producci贸n” y los “ociosos” fueron juzgados ante un tribunal militar. El nombre semioficial de esta pol铆tica, “comunismo de guerra”, parece una aut茅ntica burla: la distribuci贸n de los productos se realizaba de forma estrictamente jer谩rquica y negando totalmente el principio de igualdad, mientras los servicios secretos y los funcionarios especulaban con los bienes confiscados. Todas las protestas y actos de resistencia (como las huelgas obreras o los levantamientos campesinos de 1919) fueron brutalmente reprimidos y miles de trabajadores fueron ejecutados.

La guerra entre los bolcheviques y los blancos puso a los partidarios de la revoluci贸n social en una posici贸n a煤n m谩s dif铆cil. Ante la abierta restauraci贸n del viejo orden por parte de los blancos, muchos activistas aceptaron la alternativa ofrecida por los bolcheviques: apoyar el gobierno de los comisarios o asistir al regreso de los blancos. La l贸gica del “mal menor” se puso en marcha; impuls贸 a algunos anarquistas, maximalistas y eseristas de izquierda a unirse al “Ej茅rcito Rojo” o a abstenerse de perturbar la “paz social” en la zona “roja”. Todo esto, por supuesto, debilit贸 la posibilidad de una acci贸n de clase independiente por parte de los trabajadores. Los levantamientos campesinos contra los “blancos”, a menudo bajo influencia anarquista (Makhno), maximalista o izquierdista (Siberia), lucharon junto a los “rojos” durante alg煤n tiempo y desempe帽aron un papel decisivo en la derrota de los “blancos”. En algunos casos, los insurgentes lograron desarrollar una revoluci贸n social en su propio territorio, organizando consejos obreros y campesinos libres, etc. Esto dio lugar a una serie de nuevos brotes locales de revoluci贸n social.

A finales de 1920 la guerra civil entre los contrarrevolucionarios “blancos”, por un lado, y los bolcheviques (revolucionarios burgueses y, al mismo tiempo, contrarrevolucionarios sociales), por otro, hab铆a terminado en gran medida. Los bolcheviques lograron rearmar el viejo Imperio. Pero las masas obreras y campesinas ya no estaban dispuestas a tolerar una dictadura olig谩rquica bajo una m谩scara “revolucionaria”, aunque fuera como un “mal menor”. En 1920-1921 se desarroll贸 el movimiento por una “tercera revoluci贸n”: por soviets libres e independientes del partido bolchevique y su dictadura, contra las requisas y la distribuci贸n desigual, contra los privilegios de los nuevos gobernantes. Cientos de miles de personas participaron en este movimiento. La Resistencia de Makhnov, el Kronstadt y la revuelta campesina en Siberia Occidental se convirtieron en s铆mbolos del “Germinal” ruso, los 煤ltimos estallidos de la revoluci贸n social en Rusia. Pero la situaci贸n ya era desfavorable para las fuerzas revolucionarias de todo el mundo. La revoluci贸n social mundial se hab铆a ahogado en casi todas partes. La clase obrera rusa estaba debilitada por la larga guerra y la represi贸n de todos los bandos. Las masas campesinas, en cambio, ten铆an a menudo una idea muy confusa y vaga de la alternativa social. La dictadura bolchevique, que ahora hab铆a entrado en guerra abierta con las masas trabajadoras como “fuerza del orden” (隆basta de revoluci贸n!) y que, por tanto, llev贸 a cabo una especie de “autodestrucci贸n”, recurri贸 a la antigua estrategia de “divide y vencer谩s”. Los levantamientos abiertos y m谩s activos fueron reprimidos por la fuerza militar y los participantes fueron sometidos a castigos draconianos. Por otra parte, se suprimi贸 el sistema de requisas contra los campesinos, sustituido por un impuesto en especie. Sin embargo, esta “nueva pol铆tica econ贸mica” no trajo consigo consejos libres ni una mayor igualdad, sino compromisos con los capitalistas privados y una estratificaci贸n acelerada del campesinado. El capitalismo de Estado hab铆a triunfado y la revoluci贸n social hab铆a sufrido su derrota final. La revoluci贸n rusa hab铆a terminado. En los a帽os siguientes, a los jacobinos de Lenin y a los autot茅rmicos les siguieron las 茅lites termidorianas luchando entre s铆, y luego el bonapartismo estalinista de la nomenklatura estatal-burguesa… Pero esa es otra historia.