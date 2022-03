–

De parte de Valladolor March 3, 2022

Nos hacemos eco de la denuncia sobre la situación del aula sustitutiva de educación especial en el CP Pedro I de Tordesillas. Los profesionales del servicio y los padres demandan a la dirección provincial de educación una solución a la FALTA DE PERSONAL y de MEDIOS en dicha aula.

La Junta de Castilla y León se llena la boca con los resultados en los “informes PISA” y lo bien que va la educación en la región, cuando la realidad es la desatención, la falta de personal y de medios técnicos y materiales. Son los propios trabajadores de la enseñanza los que sacan el servicio adelante y los que consiguen, con los medios de que disponen, que la enseñanza pública sea de calidad… ¿alguien se ha parado a pensar lo que podríamos hacer realmente si la EDUCACIÓN en su conjunto fuera PÚBLICA y se destinarán de verdad los medios necesarios?

Mientras tanto, la Junta retrasa la aplicación de la LOMLOE, carga al profesorado con todas las medidas burocráticas habidas y por haber, fomenta los conciertos con los centros privados y se carga el sistema de enseñanza día tras día favoreciendo la privatización de este servicio básico.

AULA SUSTITUTIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL COLEGIO PÚBLICO PEDRO I DE TORDESILLAS

El sentido de este texto es hacer ver, como tantas veces, la desventaja de vivir en un entorno rural para un discapacitado con respecto a un entorno urbano, en lo que se refiere a una Educación dotada de recursos. Los alumnos con necesidades educativas especiales de Tordesillas y pueblos cercanos, acuden a esta aula sustitutiva puesto que es la que les corresponde por cercanía. Los profesionales y personal del colegio, nos comentan a los padres que necesitan más personal (Enfermera, ATE…) y que lo han solicitado a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid en varias ocasiones.

Las carencias de esta aula, según nuestro caso particular, son también en el entorno material. Es una característica de muchos niños con ciertas discapacidades el tener en ocasiones ante lo que ellos consideran una agresión sensorial (ruidos, luces…) conductas disruptivas, también es una característica inherente a otras discapacidades el emitir sonidos como alaridos. La falta de personal del colegio hace difícil el controlar estas conductas, además de no existir en el centro una sala de contención o relajación donde estos alumnos se calmen sin dañarse o dañar a otras personas ni materiales.

La incontinencia mixta en estos alumnos bien por causa neurológica o funcional es muy normal. La higiene y en ocasiones dignidad de los alumnos pasa a un segundo plano, cuando no se les puede proporcionar la limpieza y confort necesario ante estas particularidades porque no existe una ducha adaptada donde asearles en caso de necesidad.

Estos recursos materiales, no es que sólo existan en la NASA, sino que su presencia es habitual en los colegios de Educación Especial de ámbito urbano, pero esta aula SUSTITUTIVA, ES LO QUE SU NOMBRE INDICA, SUSTITUYE A UN COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ÁMBITO RURAL.

La disfagia o dificultad para deglutir, es muy común en alumnos con estas discapacidades, por lo que la falta de otra ATE para evitar un atragantamiento, o la falta de una ENFERMERA por si este accidente tiene lugar, puede dar lugar a un desenlace fatal. ¿No es este motivo suficiente para que la Dirección Provincial de Educación tome medidas? Pues cuando le ha pasado a nuestro hijo…no se reía ni dios (repito que es un accidente que puede ocurrir).

A algunos padres, que hemos recurrido a la sra. inspectora, se nos da como solución acudir a otro colegio con más recursos de Valladolid capital, evidentemente dijimos que siempre y cuando el trasporte escolar también funcionara hasta allí. La respuesta fue que a ella no le importaba eso o si trabajábamos o si podíamos o no llevar a nuestro hijo… ¡QUE LE PODÍAMOS DEJAR INTERNO! …Pues sra… una mierda le vamos a dejar interno.

Si la Dirección Provincial reconoce a este colegio como dotado de un aula sustitutiva de Educación Especial, debería ocuparse de que tenga recursos, y si no tiene esos recursos, dotar a los alumnos de un trasporte escolar gratuito para que estas personas con discapacidad de los entornos rurales no estén en desventaja. No nos vale la solución que se nos ofrece también, que es la de renunciar a la prestación de dependencia para contratar a un/una “asistente personal” que contratad@ particularmente se ocupe del alumno en el aula. ESTO YA NOS PARECE DE PELÍCULA AMERICANA. El que la Dirección Provincial no dote de recursos al aula, implicaría renunciar al derecho de nuestro hijo como gran dependiente. ¿se lo habrán propuesto a todos los alumnos? Porque entonces va a haber más personal en la clase que en el camarote de los Hermanos Marx.