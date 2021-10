–

De parte de Sare Antifaxista October 17, 2021 41 puntos de vista

Clara Zetkin: El golpe de Estado de Kapp [en alemán “Kapp-Putsch”] fue un intento de golpe militar fracasado que se desarrolló entre el 13 y el 17 de marzo de 1920, a comienzos de la República de Weimar. Estuvo dirigido por Wolfgang Kapp, un político de derechas, y el general Walther von Lüttwitz. Los golpistas asumieron el poder en Berlín, y el Gobierno huyó desde Dresde a Stuttgart. El ministro-presidente de Baviera, el socialdemócrata Johannes Hoffmann, fue destituido por los militares, quienes nombraron a Gustav von Kahr, un político conservador. Los sindicatos convocaron una huelga general, el Partido Comunista de Alemania (KPD) llamó a la lucha armada y se desató una fuerte resistencia, especialmente en la zona carbonífera y metalúrgica del Ruhr, que tuvo como resultado cientos de víctimas. Al cabo de una semana, el golpe militar de Kapp fue sofocado. El golpe fracasó por la fuerte resistencia de los sindicatos, por la pasividad de la burocracia ministerial en Berlín y por la falta de planificación de los golpistas. La Asamblea Nacional de Weimar fue disuelta y se convocaron nuevas elecciones para el 6 de junio de 1920.

El golpe monárquico-militar de Kapp-Lüttwitz fue un paso inevitable en el desarrollo de la dictadura de la burguesía, que se esconde bajo la bandera de la democracia. Su propósito era restablecer el régimen capitalista e impedir el establecimiento de la dictadura del proletariado y el gobierno de los Consejos. La Asamblea Nacional, el gobierno de coalición, así como su engañosa socialización y los consejos de fábrica, habían allanado el camino para el golpe de estado, mientras que el gobierno de Noske se había encargado de dar masajes y Arme a los batallones indispensables que debían realizar el plan. El gobierno de coalición no era más que la encarnación del sangriento terror burgués disfrazado bajo el manto de la democracia. El golpe militar derribó todos estos trapos y el militarismo apareció en toda su desnudez. Los partidarios de Kapp quieren a toda costa establecer la dictadura burguesa, que conferirá autoridad a los junkers prusianos y a los representantes de las altas finanzas, en forma de un poder militar monárquico. Los partidarios de Ebert quieren la dictadura de la burguesía, que aseguraría a los industriales y los comerciantes el papel dominante y que se realizaría en forma de una democracia burguesa. La única garantía real de una victoria sobre el militarismo monárquico sería la destrucción del suelo que lo nutre y dónde radica. Y para eso es indispensable ampliar y desarrollar la revolución proletaria, armar a los trabajadores, desarmar a la burguesía y las clases ricas y, en consecuencia, destruir el militarismo rebelde, tan tiernamente golpeado por Noske. El gobierno de la burguesía y los socialistas temían seguir este camino. No ignoraba que, al hacerlo, rompería la espada que defiende y apoya el poder de los capitalistas, y que, por otro lado, al mismo tiempo armaría al enemigo mortal de este poder de clase, lo que pronto daría a entender eso, un terrible golpe…

Adoptando el punto de vista de la colaboración política de los explotadores y los explotados, y considerando su deber de defender el régimen y la propiedad burgueses, está condenado a un ridículo y cobarde pisoteo. Comprendió, sin embargo, que solo el proletariado estaba en posición de derribar a la camarilla monárquica y militar sediciosa y defender con éxito las llamadas “conquistas revolucionarias” y la Revolución misma. Pero para este gobierno, las “conquistas revolucionarias” consisten en presidentes ministeriales y grandes sinecuras para sus clientes políticos y sus seguidores leales. Por medio del estado de sitio, los arrestos, la censura, los tribunales de guerra, la guardia gubernamental, los cuerpos de voluntarios, etc., ha reducido estas conquistas al nivel de una libertad democrática y burguesa ordinaria. mientras que mediante una serie de medidas como el cierre de muchos talleres ferroviarios, la aplicación del trabajo obligatorio o voluntario con monedas, la ley sobre soviets industriales, las huelgas de huelguistas, volvió a reforzar el frente. Capitalista entre los trabajadores.

No es por la revolución, sino exclusivamente por la prolongación de su propia bienaventuranza, que Ebert y Noske han pedido al proletariado que proclame la huelga general, que incluso ayer se marchitaron como el crimen más indescriptible que se puede cometer. hacia el pueblo alemán. La idea de armar al proletariado los llenó de un miedo mortal. Eran perfectamente conscientes de que el proletariado tomaba las armas para defender la revolución y la República no se contentaría con poner a los Kapp y Lüttwitz en la imposibilidad de dañar, pero que sería la señal para la lucha contra el capitalismo y contra El gobierno de coalición, que existe por la gracia de la burguesía y que defiende celosamente sus intereses. Desde el comienzo de la crisis, quedó claro que el gobierno estaba dispuesto a ser salvado por los trabajadores en huelga, pero se negó a ser arrastrado por los trabajadores en el camino hacia la lucha por el socialismo y la dictadura del proletariado. La huida de Berlín, bajo el pretexto falaz: “En la guerra civil, no se debe derramar ni una gota de sangre”, fue sintomática. Este pretexto constituye una contradicción flagrante con la crueldad de los discípulos de Ebert, quienes no se detienen ante los horrores de la guerra civil, aplastando sin piedad con ametralladoras y cañones cualquier intento revolucionario del proletariado. Este vuelo solo justificó este dicho: “Es para reconciliar mejor lo que los amigos discuten”. El gobierno estaba listo para llegar a un acuerdo con los imperialistas insurgentes. Todos los demócratas burgueses (con la excepción de un pequeño grupo sin influencia) deseaban con todo su alma unirse con el poder militar restaurado, para oprimir al proletariado al unísono, pronto fue obvio que para estos señores, los intereses de la propiedad y otras propiedades burguesas eran mucho más importantes que toda la democracia burguesa, en cuya defensa llamó el partido de la coalición.

Así, el proletariado se vio obligado a entrar en lucha contra la contrarrevolución militarista, sin tener, sin embargo, la menor ilusión sobre la situación general o las intenciones de sus enemigos, sino que se inspiró solo en el consciente de su tarea histórica y de sus intereses de clase, que requirió un mayor desarrollo de la revolución. Para la masa del proletariado estaba claro que el militarismo tenía que ser destruido para quitar esta arma de dominación de las manos de los explotadores capitalistas, que, a través del desarme de la guardia del gobierno, debía asumirla del ejército voluntario de las milicias civiles, y en una palabra, por el completo desarme de las clases ricas y el armamento de los trabajadores, para conquistar una posición fuerte que será el punto de apoyo y la clave para la conquista del poder político. La convicción general de todos los representantes de la vanguardia revolucionaria del proletariado fue que sin el armamento de los trabajadores es imposible organizar la defensa de los soviets y que no es posible una dictadura del proletariado. Esta convicción sólo se ancla más profundamente en la gente. Y ahora, es obvio que ni el gobierno ni la democracia burguesa pueden aceptar estas demandas: el desarme de la burguesía y el armamento de los trabajadores. Solo puede ser obra de los propios trabajadores.

Los soviets obreros y los comités de guerra se establecieron apresuradamente, se organizaron con energía para organizar y dirigir la lucha revolucionaria. En un impulso unánime, con gran coraje, los trabajadores llegaron de todos lados y se lanzaron a la lucha. La huelga general como una gran ola se extendió por todo el país. Incluso el personal técnico, los empleados de comercio y varias instituciones se vieron abrumados por esta ola. Los trabajadores y empleados de ferrocarriles, tranvías, postes y telégrafos declararon la huelga. Las principales huelgas tuvieron lugar en el campo. No cabe duda de que para algunas categorías de proletarios, y especialmente para los funcionarios públicos, son las consignas de los socialdemócratas que los han unido a la huelga por la República, por la democracia, por la constitución, contra la monarquía.

Pero también es cierto que la masa de trabajadores no se fue a la huelga por los buenos ojos de la burguesía. Su lema era: “¡Abajo Kapp y Hindenburg, Bauer y Ebert!” “¡Abajo con Lüttwitz y Noske!”. La masa entendió muy bien que el propósito de su lucha no podía ser la democracia burguesa y la “colaboración” armoniosa de los explotadores y explotados, que este objetivo era ser hoy, como mañana, la dictadura del proletariado. Los proletarios no fueron lo suficientemente ingenuos como para creer que este objetivo podría ser el objeto concreto de la lucha actual. Por el momento solo podíamos hacer un esfuerzo para consolidar las posiciones proletarias para poder avanzar en la lucha contra la conquista del poder. La huelga estaba en todas partes bajo el lema: el desarme de la burguesía y el armamento de la clase obrera. A este eslogan se agregó otra demanda: la liberación inmediata de los revolucionarios condenados o en prisión preventiva, el cese inmediato de todos los procedimientos iniciados contra los militantes revolucio-narios, el levantamiento del estado de sitio, la abolición de censura, etc. A pesar de la variedad de consignas proclamadas por los diferentes partidos socialistas y varias uniones, los proletarios se han reunido en un frente. No son los llamados y las resoluciones formuladas en papel e imaginadas por los líderes y las altas esferas que los unieron. No, lo que los vendió de cerca por la lucha revolucionaria fue lo que dictó la experiencia, la conciencia de su posición de clase. Este hecho característico se ocultó en cierta medida como resultado de la participación de la mayoría de los social-demócratas en la lucha con las consignas de la burocracia sindical. Los líderes social-patrióticos trataron de ocultar la importancia del frente único que acababa de formarse. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, este hecho ha reaccionado fuertemente al sentimiento social de las masas, quienes instintivamente entendieron el significado completo.

Durante esta crisis, la importancia de la Línea Principal como un límite socio-político ha sido fuertemente culpada. No es casualidad que el gobierno de Ebert haya huido a Stuttgart. El gobierno encontró allí una defensa de derechas contra la contrarrevolución, la izquierda contra el peligro constante de toma del poder, no a través de los pocos miles de guardias gubernamentales, el espíritu militar, pero gracias a su milicia formada. estudiantes, hijos de papi, pequeño-burgueses, campesinos que lucharon por su propio riesgo, defendiendo la democracia contra “el bolchevismo”.

Estaba claro, como siempre han sostenido los marxistas, que en la fase actual de desarrollo social, la democracia política del sur de Alemania es el resultado de su estado económico atrasado y no de su progreso político. A pesar del sentimiento social y el coraje que despertó el Partido Comunista de Wurtemberg, que había elevado valientemente la norma de la lucha proletaria, la existencia de estratos profundos de pequeños burgueses y campesinos, la influencia del débil desarrollo de la Los antagonismos de la industria y la clase, la ausencia de grandes masas proletarias cementadas por la conciencia de su número y fuerza, se sintieron con fuerza durante la revolución del sur de Alemania. Incluso puede ser que en el futuro, el país al sur de la Línea Principal, desempeñe el papel de un “Vendée democrático”, mutatis mutandis, en el que nacerá la idea de “la Alianza del Rin”. y a partir de entonces, toda la fuerza de este movimiento se dirigirá contra el proletariado revolucionario del Norte Industrial.

Fue suficiente para que el proletariado gigante declarara la huelga, para que el fantasma del gobierno insurgente de Kapp-Lüllwilz se disipara como una nube de humo. En este caso, no solo fue el carácter general de la huelga el que jugó un papel muy importante, sino también la fuerza y escala sin paralelo del movimiento berlinés. Aunque Kapp y Lüttwitz fueron cazados rápidamente, Kapp y Lütttwitz todavía son numerosos en Alemania. El soldado no ha sido completamente destruido porque la burguesía, que quiere permanecer en el poder, no puede renunciar a sus servicios. No hemos sido más felices con respecto al desarme de la contrarrevolución burguesa y al armamento de los trabajadores, excepto en las localidades donde los propios proletarios se han apoderado de armas, han conducido a las tropas nacionales y han desarmado. La guardia cívica, la milicia municipal y los destacamentos voluntarios. Así, han ocurrido cosas en Alemania Central, especialmente en Turingia, en ciertas localidades de Sajonia y en las provincias Renanas de Westfalia, donde los numerosos trabajadores industriales representan una masa compacta, penetrada gracias a su superioridad. digital, de la conciencia de su fuerza, y donde el proletariado de fábricas y fábricas, rico en esperanzas, se ha librado de todas las ilusiones que se hicieron antes en la burguesía democrática y el gobierno de coalición. El golpe de estado se realizó sin problemas, sin derramamiento de sangre e incluso sin “violencia”, incluso cuando el proletariado estaba bajo las órdenes del Partido Comunista, compacto, bien organizado y plenamente consciente de su propósito y las formas en que lo hizo. conducir. En Turingia, en Leipzig y en la región de Alemania Central, donde se encuentran los principales depósitos de carbón gris, el golpe de Estado terminó, después de una feroz lucha del proletariado, por el advenimiento del terror blanco. Esto fue el resultado de la traición apenas velada de la mayoría socialdemócrata y la burocracia sindical. Los líderes del Partido Socialista Independiente, que han mantenido una fidelidad fanática a las viejas tácticas erróneas del Partido, tampoco carecen de su parte de responsabilidad. Los independientes, que no tienen un curso de acción claro y preciso, dudaban constantemente entre el deseo de abandonar el campo de batalla y las débiles inclinaciones de la lucha; Cada vez que empezaron a hablar en los momentos en que había que tomar medidas, debilitaban la fiereza de los combatientes y paralizaban su energía.

Sin embargo, la crisis terminó con el éxito de los obreros revolucionarios. El gobierno de Bauer-Noske tuvo el mismo destino que Kapp-Lüttwitz. No hace falta decir que este es un éxito muy modesto, más bien escaso. En realidad, solo hubo un cambio de personajes en el gobierno, que no era más que títeres en manos de la burguesía gobernante; En cuanto al programa de gobierno y todo el sistema de gestión, fundamentalmente burgués, se mantuvieron uno y otro, sin ninguna modificación. El canciller imperial Müller todavía está persiguiendo el trabajo de Bauer; Para mantener la inviolabilidad y la gloria del régimen de explotación burgués, basado en la propiedad capitalista, Müller continúa engañando, oprimiendo y disparando a los trabajadores. Noske ya no existe, pero el “sistema Noske” sigue vigente y el terror blanco militar está en plena prosperidad. Este estado de cosas se debe, sobre todo, a la actitud criminal de la burocracia sindical, con el social traidor Legian a la cabeza; lograron engañar a los trabajadores y lo hicieron con tanta habilidad que se declararon satisfechos cuando el gobierno acordó seguir, al menos verbalmente, las nueve demandas presentadas por los sindicatos. Con esto obtenido, los legistas hicieron sonar el anillo, exigiendo el cese inmediato de la huelga que no tuvo tiempo de alcanzar su clímax.

Los líderes del ala derecha de los independientes también son responsables del resultado de la huelga. En todas partes y siempre, buscaron vincular todas las acciones políticas del partido con las de la burocracia sindical y la mayoría socialdemócrata; además, la culpa sigue siendo la debilidad de la conciencia revolucionaria y la falta de energía de los líderes de la izquierda de los independientes que no pudieron resistir a Hilferding y Crispien. Sin embargo, el cambio de gobierno atestigua el crecimiento incesante del poder del proletariado que estamos obligados a reconocer y que rendimos. En las capas más profundas de la sociedad capitalista se produjo un movimiento violento que cambió la correlación de las fuerzas de clase en la lucha por el poder e hizo que la envoltura externa se rompiera: el sistema social sigue en pie, pero Está minado por todos lados.

La consolidación del poder de la democracia burguesa y la constitución de un gobierno de coalición son solo éxitos temporales logrados al precio de una completa sumisión al militarismo. La acción del proletariado revolucionario unió fraternalmente la democracia burguesa con los conspiradores militares monárquicos; Asustados por el peligro de una dictadura proletaria, extendieron sus manos. La fusión de todos los elementos contrarrevolucionarios en un solo bloque hostil a la clase trabajadora es un hecho logrado.

Sólo una minoría insignificante de la democracia burguesa que lidera la lucha contra el peligro de la derecha y que insiste en la necesidad de hacer concesiones a la izquierda, no entra en la composición de este bloque. El Frankfurter Zeitung se ha convertido en el órgano de este grupo, lo mismo debe decirse de ciertos círculos de campesinos y funcionarios que tienen una tendencia a hacer al menos “coquetería” con el “bolchevismo nacionalista”. En la actualidad, el eslogan de la democracia en su conjunto ya no es la lucha contra el militarismo, sino la lucha contra el “bolchevismo”.

La marcha de estos eventos, que dio lugar a un desenlace contrarrevolucionario, tarde o temprano llevará a la ruina de toda democracia burguesa. Socava sus cimientos, destruye sus últimas ilusiones, destruye su autoconfianza y envenena la lucha de clases, haciéndola tender hacia su inevitable objetivo histórico.

Una consolidación de fuerzas, no menos considerable, tuvo lugar desde el otro polo de la sociedad. Desde las batallas revolucionarias de 1919, el proceso de fortalecimiento de la conciencia revolucionaria y la agrupación del proletariado ha progresado enormemente. A medida que crece la conciencia revolucionaria, las masas obreras manifiestan cada vez más enérgicamente su voluntad revolucionaria, su espíritu de lucha y su entusiasmo por consentir en todos los sacrificios necesarios. Las tácticas y la estrategia de las masas se han desarrollado, se han vuelto más firmes y han apreciado la correlación de fuerzas en una lucha más justa; sus ojos ahora captan más claramente la diferencia entre el objetivo permanente de la lucha y sus objetivos provisionales; las masas trabajadoras ahora reconocen más claramente la necesidad de ser solidarios unos con otros y de actuar en perfecta armonía.

La experiencia del período revolucionario ha dado a conocer muchas cosas al proletariado; La fuerza de las tradiciones revolucionarias, creadas durante los combates del año pasado, ahora se manifiesta en la práctica. La vanguardia revolucionaria de la clase obrera ha ganado mucho en número, en conciencia y en fuerza de influencia decisiva sobre las grandes masas trabajadoras. Este hecho se explica no solo por la edificante y práctica lección de los eventos, sino, al mismo tiempo, por la actividad y propaganda del Partido Comunista no solo entre sus miembros, sino también entre las masas proletarias que se habían celebrado en la brecha de la lucha de clases proletaria, como, por ejemplo, la masa de los independientes y especialmente su ala izquierda. Las últimas luchas han fortalecido dentro del proletariado la conciencia de su propia fuerza; salió de estas luchas con una comprensión más clara de la verdad pura y simple de que solo el armamento de las masas trabajadoras puede fortalecerlas y que necesita sus propios órganos de combate revolucionarios, Los soviets obreros, para realizar este armamento. Por lo tanto, la tarea principal de la vanguardia revolucionaria es mantener a los soviets surgidos durante y para la lucha, darles vida y hacerlos aptos para luchar mediante acciones revolucionarias y no mediante fórmulas muertas. Para llevar a cabo esta tarea, la vanguardia revolucionaria debe dirigir el rápido movimiento revolucionario del momento histórico actual y aumentar su velocidad cada vez más.

La lucha actual probablemente tendrá otras fuerzas en las próximas elecciones, y en este caso se presentarán en el aspecto no de las elecciones parlamentarias ordinarias, sino de las elecciones revolucionarias, incluso es posible que el Reichstag sea elegido. sólo para ser disuelto.

Todavía no podemos predecir en qué medida el curso de los acontecimientos cambiará la situación política en las provincias del Rin de Westfalia, porque las noticias que llegan desde allí carecen de precisión y claridad. Sin embargo, parece que hasta ahora la lucha entre la burguesía y el proletariado ha adquirido un carácter no solo más amargo y vasto que en otras partes, sino que también se ha caracterizado por un fortalecimiento cada vez mayor de su contenido interno.

En esta lucha, el nuevo gobierno de coalición, que está en el poder gracias a Legien y con el permiso de los sindicatos, muestra toda su falta de honradez y todo su cinismo. Este gobierno aprobó los acuerdos de Bielefeld y Münster solo para violarlos casi de inmediato. El propósito de estos acuerdos es alargar la lucha y ahorrar tiempo hasta el final de las vacaciones de Semana Santa, cuando será muy difícil volver a reunir a los trabajadores, y dejarlos pasar las vacaciones en sus hogares. Hogares, y hacerlos reanudar la lucha. Al mismo tiempo, el gobierno de coalición manifiesta su ciego y obstinado entusiasmo por servir al régimen capitalista. Fue él quien provocó la entrada de las tropas francesas en Frankfurt del Main y Darmstadt, enviando a la guardia blanca a la zona neutral para reprimir la insurrección de los trabajadores.

¿Cuál será el final de la lucha? No es la sabiduría del gobierno formado por los social-patriotas, representantes del centro y los demócratas, quién decidirá, sino la intensidad de la discordia interna que la roe. El resultado de la lucha también depende de la violencia de las represalias militares utilizadas por este gobierno para defender a los magnates de la capital y al régimen burgués. También dependerá de la conciencia de clase, la resolución de los sacrificios y la voluntad revolucionaria que demostrarán los proletarios en toda Alemania, defendiendo la causa por la cual sus hermanos de las provincias renanas de Westfalia luchan con tanto heroísmo y sublime coraje.

Pueden conquistar una posición muy poderosa en la lucha por el poder político, pero con la condición de que lo deseen, siempre que actúen con toda la energía posible. Pero, ¿son el sentimiento social y la voluntad revolucionaria del proletariado alemán lo suficientemente fuertes como para poder, inmediatamente después de las grandes luchas de estos últimos días, intentar una nueva lucha, violenta y grandiosa? El proletariado es el único que puede responder a esta pregunta.