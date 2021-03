–

Ignacio González

Profesor de Criminolog铆a en la Universitat de Girona

A ra铆z de las manifestaciones recientes a favor de la libertad de expresi贸n y contra la penalizaci贸n de la expresi贸n de opiniones, y del desarrollo que tuvo tras varios d铆as seguidos de protesta, se ha hablado mucho sobre violencia en las manifestaciones. Este art铆culo no entra el fondo del asunto sobre la libertad de expresi贸n ni sobre la justificaci贸n de distintas formas de violencia; no es su objetivo.

Buena parte del discurso p煤blico se ha centrado en la violencia de los manifestantes y en la repetici贸n de ciertas nociones provenientes de la Polic铆a y del Derecho que han hecho que, salvo en c铆rculos politizados cercanos a los movimientos sociales, se haya creado un falso debate en el que se ha hecho poco m谩s que reproducir la visi贸n oficial.

El resultado ha sido que, ante la existencia de un conflicto, algo normal en democracia, quienes han quedado se帽alados como violentos son los manifestantes. Se ha llegado incluso a negar que el Estado est茅 ejerciendo violencia 鈥攐 parece que se帽alarlo ya te convierte en sospechoso de algo (radical, apologeta)鈥, a pesar de que la definici贸n del mismo que se estudia en cualquier grado de Ciencia Pol铆tica o Derecho, siguiendo a Max Weber, se caracterice por reclamar el monopolio del uso de la violencia f铆sica leg铆tima dentro de un territorio. Que una violencia sea leg铆tima no hace que deje de ser violenta.

Y esto, en ning煤n caso, quiere decir que toda violencia ejercida por representantes estatales sea leg铆tima 鈥攁l menos en democracia鈥. No obstante, la violencia estatal, personificada en la polic铆a antidisturbios durante las manifestaciones, desaparece del discurso (y de la percepci贸n de muchos) salvo que sea ilegal. Aqu铆 se exponen algunas cuestiones b谩sicas que recuerdan que el Estado y sus representantes usan la violencia (a veces conforme a las reglas y, otras, no).

Las manifestaciones como situaciones sociales

Buena parte de los malentendidos sobre la violencia en las manifestaciones tienen que ver con el propio concepto de 鈥渕anifestaci贸n鈥 que manejamos. Habitualmente 茅ste se entiende en t茅rminos similares a como lo trata el Derecho (que es una herramienta destinada a reconocerlo y regularlo, no una descripci贸n que nos ayude a entender lo que all铆 pasa). Es habitual, por lo tanto, tener una imagen de la sociedad como algo en armon铆a, con los manifestantes como potenciales perturbadores del orden y la Polic铆a interviniendo s贸lo cuando hay problemas (o con anterioridad, para asegurarse que los ciudadanos pueden ejercer su derecho, por ejemplo, cortando el tr谩fico).

Ninguna manifestaci贸n empieza con violencia

No obstante, la propia existencia de manifestaciones ya se帽ala que en la sociedad existe conflicto de manera habitual. Adem谩s, el debate sobre la violencia en las manifestaciones queda en un plano idealista si no se tiene en cuenta que las manifestaciones son una interacci贸n social entre, al menos, dos grupos; que esa interacci贸n se da en un espacio y en un tiempo concreto; y, m谩s importante, que la manifestaci贸n se desarrolla a lo largo de ese tiempo, siendo necesario entenderlas como un proceso din谩mico, con acciones y reacciones entre los distintos grupos que se afectan rec铆procamente. Ninguna manifestaci贸n empieza con violencia.

Es necesario recordar esta obviedad porque la literatura especializada (por ejemplo, los trabajos de Donatella Della Porta o Christian Davenport) ha mostrado sobradamente que el tipo de dispositivo que prepare la Polic铆a, as铆 como su actuaci贸n, tienen una incidencia directa en el desarrollo de las manifestaciones, incluyendo la eventual existencia de enfrentamientos f铆sicos.

Esto va desde el propio uso de cuerpos antidisturbios hasta el tipo de presencia (m谩s visible, m谩s militarizada, mostrando las armas o no, m谩s cercana o lejana a los manifestantes, etc.) o el tipo de actuaci贸n (de gesti贸n negociada, de incapacitaci贸n selectiva, de corte autoritario, etc.). Es decir, que no se puede entender que una situaci贸n social de manifestaci贸n derive en altercados violentos sin tener en cuenta c贸mo ha gestionado la Polic铆a la expresi贸n de descontento. Seria minusvalorar su funci贸n y su capacidad.

A pesar de ello, en las representaciones medi谩ticas, y en buena parte del discurso p煤blico, existe la asunci贸n de que las manifestaciones se tornan violentas por la iniciativa de los manifestantes y que el papel de la Polic铆a es fundamentalmente reactivo. Es decir, cuando vemos a la Polic铆a cargar, lo primero que viene a la mente es que 鈥渁lgo habr谩n hecho鈥 los manifestantes (dado que lo contrario ser铆a concebir que la polic铆a puede atacar ileg铆timamente a los ciudadanos cuyo ejercicio de ese derecho deber铆an estar protegiendo). Se da aqu铆 un proceso casi tautol贸gico, por el que se define a unos manifestantes como violentos con base en que la actuaci贸n policial sea violenta (pues es la 煤nica explicaci贸n p煤blicamente 鈥渁ceptable鈥 o 鈥渃oncebible鈥).

Los estudios y la l贸gica de las interacciones sociales aconsejan abandonar una visi贸n en la que parece que se pasa de cero a cien en la violencia. Es un proceso que va escalando en peque帽os intercambios y encuentros, y la actitud de la polic铆a antidisturbios es fundamental para que el conflicto inherente a cualquier manifestaci贸n acabe en enfrentamientos violentos.

Dado que las manifestaciones son situaciones sociales concretas, con una interacci贸n que se desarrolla a lo largo del tiempo y generalmente dentro de situaciones de tensi贸n, es dif铆cil desligar la violencia de un grupo de las acciones del otro. Intentar entender la violencia de los manifestantes sin tener en cuenta lo que ha hecho la Polic铆a es tan absurdo como intentar entender la violencia de la Polic铆a sin tener en cuenta lo que han hecho los manifestantes. Con esta l贸gica, no se podr铆a explicar algo tan sencillo como una carga policial. Si se omite el papel del otro grupo en la interacci贸n, las actuaciones no se pueden entender.

La Polic铆a como juez y parte

La Polic铆a, especialmente en una manifestaci贸n, no es neutral, ya que depende del Ejecutivo. La Polic铆a, frente a lo que se suele decir, no protege el derecho de manifestaci贸n, sino que puede facilitar su ejercicio y le da forma (la protecci贸n de este derecho fundamental, en todo caso, vendr铆a del Judicial). Esto coloca a los polic铆as en una situaci贸n particularmente compleja y crucial en las manifestaciones, ya que son representantes de una de las dos partes del conflicto, y a la vez son los encargados de dar contenido material a un derecho especialmente importante en democracia.

Cuando deciden disolver una manifestaci贸n, tambi茅n est谩n decidiendo poner fin al ejercicio de un derecho fundamental (algo que s贸lo les corresponder铆a a los jueces pero que, precisamente por la naturaleza situacional de las manifestaciones, es poco realista que cuente con una tutela en tiempo real). El papel de la Polic铆a es inherentemente problem谩tico, pues en una manifestaci贸n, hasta cierto punto, es juez y parte, y conviene tenerlo presente (como s铆 hace el Derecho, reconociendo que la tensi贸n entre la dependencia pol铆tica y su normativa neutralidad pol铆tica provoca contradicciones). Consecuentemente, es necesario dejar de tratar su violencia como as茅ptica.

La violencia policial

Porque, s铆, la polic铆a antidisturbios ejerce violencia (n贸tese que en el discurso p煤blico los manifestantes ejercen violencia, pero la Polic铆a hace 鈥渦so de la fuerza鈥 鈥 proporcionado o desproporcionado鈥). Otra cuesti贸n distinta es si la violencia ejercida es legal o ilegal (algo que, en principio, le corresponde determinar a un juez).

En las manifestaciones hay una enorme asimetr铆a en el ejercicio de la violencia, ya que la Polic铆a tiene la capacidad de ejercerla sobre los manifestantes legalmente, algo que no sucede al rev茅s. Adem谩s, la violencia policial es potencialmente m谩s grave que la ejercida por los manifestantes: es m谩s lesiva 鈥攃uentan con armas鈥 y quienes la ejercen est谩n formados y especializados en el empleo de la violencia. Tambi茅n en gestionar la tensi贸n inevitable que surge en las manifestaciones. Son los funcionarios especializados en este tipo de eventos, tienen formaci贸n espec铆fica sobre escalada y desescalada de conflictos y son un cuerpo voluntario que cobra notables complementos salariales.

Por ello, cuando la Polic铆a emplea la violencia f铆sica, uno deber铆a asumir que han agotado todos los recursos de mediaci贸n y gesti贸n de conflictos, y que s贸lo se usa para la autodefensa o evitar males mayores, y no para imponer su autoridad. Cada vez que la polic铆a usa la violencia f铆sica se puede considerar un fracaso, y en una democracia les podemos y debemos exigir m谩s.

Hay algunos aspectos adicionales que ser铆a conveniente tener en cuenta. Si bien s铆 es posible saber que la violencia policial la ejercen polic铆as (aunque en la pr谩ctica sea casi imposible identificar al agente en concreto, s铆 se les puede identificar como colectivo por el uso de uniformes y armas), en el caso de los manifestantes es m谩s complicado. La existencia de polic铆a de paisano en las manifestaciones plantea cuestiones muy peliagudas en una democracia, por mucho que habitualmente se presente como algo necesario e inevitable 鈥攄ificultando, por lo tanto, un debate p煤blico sobre su existencia鈥, como bien plante贸 en su d铆a Gary T. Marx.

Una consecuencia l贸gica de ello es que no es posible asegurar que algunos de los que ejercen la violencia no sean polic铆as (y, si bien ser铆a ingenuo pensar que los manifestantes no ejercen la violencia 鈥攁lgunos gustosamente鈥, es igual de ingenuo pensar que los polic铆as, en ocasiones, no revientan manifestaciones 鈥攐, dicho de otro modo, inician una interacci贸n que justifica la carga policial鈥).

Ejemplos hay muchos en internet a pesar de los intentos legislativos de impedir difundir im谩genes, pero a cualquiera se le viene a la mente la comparsa organizada por un grupo de (presuntamente) infiltrados el d铆a del 25-S de 2012 (Rodea el Congreso), que abri贸 la posibilidad a una disoluci贸n de la manifestaci贸n y que culmin贸 con ese momento propio de una pel铆cula de Jos茅 Luis Cuerda en el que una persona que estaba siendo apaleada en el suelo por varios polic铆as gritaba 鈥溌ue soy compa帽ero, co帽o!鈥 (o la Polic铆a peg贸 indiscriminadamente en esa manifestaci贸n, o ese compa帽ero estaba haciendo algo que mereci贸 la intervenci贸n de los antidisturbios).

Por cierto, ayer mismo se conoci贸 la sentencia del TEDH a Espa帽a por no haber investigado unas agresiones policiales que se produjeron precisamente en 2012. La condena pone de manifiesto dos cosas: que los polic铆as iban sin identificar y que el Juzgado de Instrucci贸n no hizo las averiguaciones m铆nimas pertinentes para cumplir con los convenios firmados para la protecci贸n de los derechos humanos y la prevenci贸n de los malos tratos y torturas.

Violencia leg铆tima e ileg铆tima

Para acabar, en realidad el objetivo del art铆culo es reflexionar sobre a qu茅 llamamos violencia y a qu茅 no, y c贸mo se termina confundiendo muchas veces la legitimidad o legalidad de una violencia con que haya habido violencia, o no. As铆, nos encontramos con personas que se declaran en contra de toda violencia mientras no ven problem谩tico que haya polic铆as cargando, aporreando o disparando. Parece que, entonces, en realidad est谩n en contra de toda violencia que ellos no vean justificada, y la de la Polic铆a suele aparecerlo, precisamente por ser policial.

En este proceso, en el que el mismo acto violento por dos grupos es condenado p煤blicamente seg煤n qui茅n lo realice, es muy f谩cil terminar reproduciendo la visi贸n del Estado, terminar confundiendo lo que dice el Derecho que puede hacer la Polic铆a en una manifestaci贸n con lo que hace o, incluso, terminar dando presunci贸n de actuaci贸n legal a casi cualquier cosa que haga la polic铆a antidisturbios, algo que no es beneficioso en una democracia.

Esto tiene efectos m谩s amplios en la percepci贸n de la legitimidad de la protesta y en la seriedad que se les da a las demandas de unos ciudadanos. De hecho, si se habla de los disturbios no se habla de lo que motiv贸 la protesta, y si se percibe a los manifestantes como violentos, se deslegitiman sus propuestas.

Contribuir a un debate p煤blico valorando de manera tan diferente las distintas violencias dependiendo de si van a favor o en contra del statu quo y de la representaci贸n oficial de las mismas (o invisibilizando la de la Polic铆a, que lo m谩ximo que ejerce es un 鈥渦so desproporcionado de la fuerza鈥) es una forma de violencia en s铆 misma, simb贸lica, si se quiere rescatar la noci贸n de Pierre Bourdieu.

Uno de los resultados es que se le termina dando m谩s importancia a una violencia que quema contenedores que a otra que amputa y lesiona gravemente a ciudadanos. Manifestarse en una democracia no deber铆a costar un ojo de la cara (ni las cuantiosas multas por motivos poco determinados que posibilita la Ley de Seguridad Ciudadana).

Nota: Varios compa帽eros han rechazado estos d铆as intervenir sobre este tema en medios de comunicaci贸n por miedo a las denuncias de los sindicatos policiales, especialmente intervenciones en directo, donde es m谩s dif铆cil hablar 鈥渃onforme a Derecho鈥 (o donde uno puede medir menos qu茅 interpretar谩 este colectivo como un atentado contra su 鈥渉onor鈥). Su decisi贸n no es exagerada, habida cuenta de que en Espa帽a un profesor universitario (I帽aki Rivera) ha estado imputado y fue llamado a declarar por decir p煤blicamente lo que los jueces hab铆an firmado en sentencias (que en la c谩rcel existen los malos tratos). Creo que estas circunstancias dicen bastante del actual estado de la libertad de expresi贸n, y de la existencia de las condiciones necesarias para que haya debates p煤blicos sobre ciertos temas, que no se est谩n produciendo por miedos fundados a represalias. Yo he repasado, revisado y recortado varias veces este texto por cautela ante posibles imputaciones, pero lo cierto es que uno ya no sabe muy bien con qu茅 puede tener problemas.

