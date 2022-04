–

De parte de La Corda April 14, 2022

Recibimos un mensaje de Singh Hardev, preso de nacionalidad india que se encuentra en la cárcel de Brians II. Tiene muchas dificultades para escribir en castellano o catalán, y ha sido un compañero suyo con el que ya teníamos contacto que ha transcrito todo lo que Singh quería decir. Singh quiere denunciar las vulneraciones de derechos y las discriminaciones que sufren las personas presas extranjeras que tienen pendiente una orden de expulsión. Nos hace llegar un extenso texto dirigido al Síndic de Greuges de Catalunya, al Defensor del Pueblo de Madrid y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, del que recogemos aquí algunos extractos, y unas líneas para mandar un mensaje de lucha y ánimo a todxs lxs que se encuentran en una situación parecida.

Mi nombre es Singh Hardev, soy de nacionalidad india y estoy en Brians II. Quiero transmitiros un mensaje de lucha y ánimo para que todas las personas presas extranjeras con expulsión pendiente, denunciéis vuestra situación, si es que vuestro caso es parecido. Yo he cumplido la condena a pulso, sobrepasadas las ¾ partes y no se ejecuta la orden de expulsión. Para trabajar dentro de la cárcel soy legal, para tener un permiso no. Y encima se acerca la libertad definitiva y sigo aquí. Quiero animar al que se encuentre en una situación parecida, o no, a que denunciemos, al Defensor del Pueblo , Síndic de Greuges, Juzgados y donde toque para que este trato inhumano y degradante que recibimos, finalice. Un saludo a todxs.

… En primer lugar, manifestar que he realizado una huelga de hambre simbólica de 6 días, del 13.11.2021 hasta el 18.11.2021, para denunciar y reivindicar sobre éste fenómeno tan usual, que es que las personas extranjeras privadas de libertad y a la espera de una orden de expulsión, de un lado no obtenemos beneficios penitenciarios por riesgo de fuga o el mismo motivo de pendiente orden expulsión, de manera que somos privados de un derecho del cual en el mismo reglamento penitenciario no existe ni una sola letra que exprese que los extranjeros no tengan derecho a permisos por tener una orden de expulsión pendiente

… Todo esto repercute negativamente a todo el colectivo de extranjeros en prisión (que no tenemos arraigo) y sufrimos una punibilidad total en lo que denominan -proceso de reinserción y reeducación-. Ya es contradictorio querer reinsertar y reeducar a alguien a quien tienen previsto expulsar.

… Existen países que solicitan la extradición a España y ésta, a sabiendas de qué en su país le espera una cadena perpetua, lo concede, lo que puede llevar, como en el caso del Sr. Mc Kaffi (creador antivirus) al suicidio, como ocurrió en Brians II.

… Otro interno de nacionalidad chilena, ya pasadas ¾ partes y sin haber gozado de permisos, aun teniendo arraigo, decidió coserse la boca reivindicando su expulsión a su país de origen.

… La mayoría de gente de este colectivo somos gente que necesitamos trabajar en la cárcel para mantenernos, y en muchos casos, en la medida de lo posible, ayudar a nuestras familias. Pero encontramos que para trabajar y cotizar somos legales, pero para disfrutar de los derechos que como personas somos, entonces somos ilegales.

… Ante tal contradicción y confiando en su servicio ruego realice revisión general de lo expuesto y proceda, como defensor de las personas, a corregir todas estas desviaciones que vienen ocurriendo, haciendo uso de la información que les facilite los C.P, porque no es ético, ni moral, ni acorde a derecho, sufrir esta vulneración de derechos de manera sistemática y cumplir las condenas íntegras y luego ser expulsado.