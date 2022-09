–

Gran Breta帽a

A pesar de todas las dificultades y obst谩culos -la brutalidad de los conservadores, la hostilidad de los laboristas, la traici贸n de los sindicatos- los proletarios se movilizan para defender sus intereses.

LA CUNA DEL CAPITALISMO DURAMENTE GOLPEADA POR LA CRISIS MUNDIAL

El estado de tensi贸n en que ha entrado el capitalismo mundial en los 煤ltimos a帽os se explica por su propia naturaleza. Esta econom铆a de la anarqu铆a, de la competencia y del enfrentamiento permanente, que ha alcanzado un cierto grado de evoluci贸n de todas sus contradicciones y antagonismos, se agrieta peligrosamente y est谩 a punto de estallar bajo todas estas presiones. La crisis provocada por el Covid y la guerra imperialista en Ucrania se han combinado para sumir al capitalismo, ya de por s铆 sufriente, en una crisis del nivel de la de 1975, que tiene como tel贸n de fondo no el fin de los a帽os de expansi贸n definidos por los economistas burgueses como los 芦treinta a帽os gloriosos禄, sino el comienzo de un per铆odo mucho m谩s oscuro en el que la guerra armada e imperialista sucede a la anterior guerra econ贸mica exacerbada, una diferencia, 茅sta, que no es insignificante.

Gran Breta帽a, con su capitalismo liberal 芦duro y puro禄 de tradici贸n secular, ya estaba sufriendo el Brexit, que le habr铆a hecho perder entre el 3 y el 4 por ciento de su PIB anual (1), ha sufrido todos los efectos de la crisis, que ha provocado un aumento de todos los precios digno de las crisis capitalistas m谩s graves de la historia.

Ya el 1 de abril de 2022, el 芦viernes negro禄, la factura del gas aument贸 para los proletarios una media de 708 libras (unos 800 euros) al a帽o, lo que corresponde a un aumento del 50%. En la misma fecha trimestral, los impuestos sobre la vivienda aumentaron un 3,5% y las cargas sociales sobre los salarios un 1,5%. Los operadores de telefon铆a tambi茅n anunciaron aumentos del 10% en las tarifas. A ello se sumaron las primeras subidas de precios importantes en alimentos, productos de higiene, electricidad y combustible.

Pero esto es s贸lo el principio. El precio del gas subir谩 hasta un 78% en octubre y se triplicar谩 a finales de a帽o (2). Seg煤n la misma fuente, el precio incluso se cuadruplicar谩 en la primavera de 2023. Para dar una idea del aumento de los productos alimenticios, se帽alamos el de la leche (26%), la mantequilla (21%), la harina (19%) y la pasta (16%). Es imposible que el proletario baje en la elecci贸n del producto para compensar estos aumentos, porque ya ha llegado al fondo.

En marzo, los especialistas en cortinas de humo econ贸micas hablaban de un aumento del coste de la vida de al menos del 7% este a帽o. Hoy tienen que admitir que m谩s probablemente ser谩 del 13%. Pero un banco estadounidense, Citi, ha previsto un aumento del 18% para principios de 2023. Explica que, para hacer frente a la inflaci贸n, el Banco de Inglaterra podr铆a subir el tipo de inter茅s hasta el 6 o el 7 por ciento, mientras que hoy, despu茅s de haberlo subido ya, est谩 en el 1,75 por ciento. Esto estrangular铆a completamente el mercado financiero y enviar铆a a todos los inversores a casa. Hay que remontarse a los a帽os de la crisis del petr贸leo para encontrar una inflaci贸n de esta magnitud. En el Reino Unido, en 1975, la inflaci贸n hab铆a subido al 25% (3), para bajar al 16,9% al a帽o siguiente. Pero el periodo de alta inflaci贸n dur贸 hasta principios de los a帽os ochenta.

Para millones de proletarios hoy s贸lo hay una alternativa: comer o calentarse. La pobreza ha aumentado dr谩sticamente. Seg煤n diversas fuentes, el 17,1% de la poblaci贸n, es decir, 10,5 millones de personas 鈥 1 de cada 8 trabajadores 鈥 vive por debajo del umbral de la pobreza. UNICEF calcula que el 20% de esta poblaci贸n sufre inseguridad alimentaria. En concreto, 4 millones de ni帽os est谩n por debajo del umbral de la pobreza y, de ellos, el 30% sufre inseguridad alimentaria. Bajo el impacto de una vida cada vez m谩s cara, la situaci贸n no hace m谩s que empeorar.

LA MOVILIZACI脫N DE LOS TRABAJADORES, ORGANIZADA POR LOS SINDICATOS, EST脕 ENJAULADA POR LAS HUELGAS 芦SINCRONIZADAS鈥

Para contrarrestar estos violentos ataques del capital contra lo que es esencial para su supervivencia, los proletarios de Gran Breta帽a se han movilizado desde principios de a帽o, pero los movimientos de huelga han comenzado a extenderse especialmente desde julio. El eje reivindicativo de las luchas es indiscutible: es la cuesti贸n de los aumentos salariales para hacer frente a la inflaci贸n. En una situaci贸n ideal, si hubiera existido una experiencia previa de lucha de clases, 茅sta habr铆a sido una formidable base reivindicativa para unificar y fusionar todas las huelgas en un solo bloque obrero. Pero este no era el caso en absoluto.

Las huelgas en el transporte comenzaron en agosto. Entre los trabajadores del ferrocarril ya hubo agitaciones los d铆as 21, 23 y 25 de junio y el 27 de julio tras el fracaso de las negociaciones. Los sindicatos RMT y TSSA (4) organizaron las agitaciones seg煤n la t谩ctica de 芦huelgas coordinadas禄 o 芦huelgas sincronizadas禄. Adoptando este m茅todo para romper la fuerza y el impacto de las luchas, los sindicatos del transporte p煤blico fueron a la huelga los d铆as 18 y 20 de agosto. 50.000 trabajadores participan en la huelga. Pero los conductores del sindicato ASLEF (5) no estaban asociados a la huelga de RMT y TSSA. Hicieron huelga el 30 de julio y el 13 de agosto, afectando a 9 de las 13 compa帽铆as ferroviarias. El 19 de agosto, los conductores del metro de Londres y de los autobuses hicieron huelga.

El 3 de agosto estall贸 una huelga espont谩nea (que la burgues铆a brit谩nica denomin贸 芦huelga salvaje禄) en Amazon, en Tilburry. La direcci贸n propon铆a un aumento salarial del 3%, mientras que la inflaci贸n ya era del 9,4% en junio. El salario ofrecido por Amazon era de 11,45 libras por hora, mientras que los trabajadores exig铆an 15 libras. Tambi茅n se produjeron paros en Amazon en Coventry y Bristol.

El 21 de agosto comienza una huelga 芦sincronizada禄 de ocho d铆as de los estibadores de Felixstone (1.900 huelguistas de un total de 2.500 empleados). Una vez m谩s, las demandas eran de aumento salarial. Tambi茅n en Liverpool los estibadores votaron a favor de la huelga, pero en el momento de redactar este informe a煤n no se conocen las fechas 芦sincronizadas禄 (6).

Los trabajadores de BT (British Telecom) tambi茅n fueron a la huelga, de nuevo en la forma escalonada impuesta por la direcci贸n del sindicato, en este caso el CWU (7). La huelga se escalonar谩 a lo largo del verano: el 29 de julio, el 1 de agosto y est谩n previstas otras jornadas de huelga los d铆as 30 y 31 de agosto. La huelga afecta a 40.000 trabajadores.

El 97% de los 100.000 trabajadores de Royal Mail votaron a favor de la huelga. Su huelga tambi茅n se dividir谩 en tres d铆as, los d铆as 26, 27 y 30 de agosto. Esto tambi茅n es obra de la CWU.

Hay otros sectores que llaman la atenci贸n: en las refiner铆as y en las centrales el茅ctricas, pero, al parecer, de forma m谩s espont谩nea.

Por 煤ltimo, ser谩 el turno de la movilizaci贸n de los sectores de servicios p煤blicos: profesores, bomberos, sanitarios, recolectores de basura, trabajadores de aeropuertos e incluso trabajadores industriales. Pero el peso de los sindicatos oficiales es tal que sus huelgas no escapar谩n a su organizaci贸n 芦sincronizada禄 y bloqueada.

EL PAPEL SERVIL DE LOS SINDICATOS

Lo que llama la atenci贸n de todas estas huelgas es su total dispersi贸n organizativa y temporal, su herm茅tica compartimentaci贸n entre unas y otras, mientras que en teor铆a los poderosos sindicatos brit谩nicos tendr铆an la capacidad de movilizar a todos en un solo movimiento. Pero eso significar铆a pedirles que sean lo que en absoluto son, y ser铆a un gran error siquiera pensar eso. Sin embargo -pero este es otro tema- un sector de la llamada extrema izquierda est谩 cortejando a algunos sindicatos como el RMT.

En realidad, los sindicatos est谩n cumpliendo cuidadosa y eficazmente su papel de garantes de la paz social y el orden p煤blico en un momento de la historia en el que todo podr铆a ir mal socialmente y la burgues铆a podr铆a enfrentarse a un adversario de clase libre, independiente de las limitaciones burocr谩ticas de los sindicatos, que no se dejar谩 embaucar y podr谩 utilizar sus armas de clase. Su estrategia consiste en fragmentar las huelgas controlando su organizaci贸n y sus objetivos, minando cualquier voluntad de los proletarios de luchar directamente contra la patronal, y perjudicando as铆 lo menos posible los intereses de la econom铆a nacional, de las autoridades pol铆ticas del pa铆s y de las clases dirigentes c贸modamente instaladas en sus fortunas personales. Esta estrategia de fragmentaci贸n y divisi贸n se combina h谩bilmente con las restricciones y limitaciones legales que dificultan la organizaci贸n de las huelgas. La pol铆tica sindical de control social se ve facilitada en gran medida por el arsenal jur铆dico del Estado, que impone una carrera infernal llena de obst谩culos de procedimiento para validar una huelga y que, a pesar de algunos gritos de indignaci贸n de algunos bur贸cratas sindicales, recibe realmente el pleno asentimiento de sus apparatchiks. La codificaci贸n legal de las huelgas proporciona el marco, las herramientas y la justificaci贸n pol铆tica a las direcciones sindicales para sus m茅todos antiobreros y refuerza su aparato burocr谩tico.

Estos procedimientos tienen una historia que se remonta a las grandes huelgas de mineros de 1984-1985, aplastadas por la brutal represi贸n estatal dirigida entonces por la despiadada Margaret Thatcher. Tras aplastar las huelgas, el gobierno brit谩nico impuso toda una serie de leyes e impedimentos legales para evitar que los proletarios organizaran futuras huelgas en las empresas, tanto privadas como p煤blicas. Todas estas restricciones tuvieron el efecto de reforzar el poder de control de los sindicatos sobre la clase obrera. Desde entonces, los proletarios ya no pueden escapar tan f谩cilmente del control de los sindicatos sobre la direcci贸n de sus luchas o la organizaci贸n de clase de la solidaridad. El aparato sindical y sus especialistas jur铆dicos parecen ser el medio ineludible para superar los escollos de procedimiento para hacer una huelga legal. Y si un secretario de sindicato se encuentra inc贸modo con estas leyes, sabe que si no las sigue al pie de la letra, la espada de las sanciones legales caer谩 sobre su cabeza, por lo que se plegar谩 a ellas y acabar谩 acostumbr谩ndose鈥

驴En qu茅 consiste este arsenal jur铆dico?

鈥 Para convocar legalmente una huelga en una empresa, los proletarios deben organizar una votaci贸n de todos los miembros del sindicato y obtener al menos el 40% de los votos a favor. Este procedimiento es obviamente un freno a la espontaneidad e independencia de la organizaci贸n de las luchas y lleva a devorar innecesariamente energ铆a y tiempo, e incluso semanas en el caso de las grandes empresas. Todo el tiempo ganado por la patronal para organizar su respuesta, en particular dividiendo y desmoralizando a los trabajadores, infundiendo dudas en sus filas para minar su determinaci贸n.

鈥 Obtener una mayor铆a de los miembros a favor de la huelga es una condici贸n necesaria, pero no suficiente. Tambi茅n debe alcanzarse un qu贸rum m铆nimo de votantes. Se requiere al menos un 50% de participaci贸n en la votaci贸n.

鈥 Las huelgas de solidaridad de una categor铆a de proletarios distinta de los huelguistas o de otras empresas del mismo sector est谩n simplemente prohibidas.

鈥 La ley autoriza la intervenci贸n de esquiroles [trabajadores temporales o sujetos al escu谩lido 芦contrato cero禄 (8)] para sustituir a los huelguistas y, obviamente, proh铆be a los piquetes, bajo pena de sanciones, para oponerse a su entrada en la empresa (en la pr谩ctica, la polic铆a est谩 siempre presente para garantizar este acceso y evitar cualquier contacto de los esquiroles con los huelguistas que podr铆a persuadirles de dar marcha atr谩s).

Todas estas leyes antiobreras llevan, obviamente, la firma del Partido Laborista que se sent铆a muy feliz con la protecci贸n que estas leyes le proporcionaban durante su 茅poca a la cabeza del Estado.

Por lo tanto, en el movimiento huelgu铆stico de este a帽o, los sindicatos tienen el control total de la decisi贸n de convocar, dirigir y liderar las huelgas. Los organizan como si estuvieran cortando un salami y esparciendo las lonchas por la mesa. Este m茅todo de dispersi贸n bajo el pretexto de la 芦sincronizaci贸n禄 y la 芦coordinaci贸n禄 impide a los proletarios toda continuidad en la acci贸n y bloquea toda convergencia y unidad de sus luchas entre s铆.

La burgues铆a, y la patronal en particular, no pueden dejar de pensar que los brutales ataques a las condiciones de vida de la clase obrera no la har谩n contraatacar. Est谩n dispuestos a luchar, y su primera medida en esta guerra entre clases es debilitar a los proletarios confinando sus luchas a las estrategias sindicales de dividir, limitar y fraccionar la duraci贸n de las huelgas y, por supuesto, de respetar las leyes y reglamentos que limitan, bajo pena de sanciones legales, todas las ampliaciones y extensiones posibles. La patronal y los sindicatos est谩n, pues, 铆ntimamente aliados con el fin de romper cualquier movimiento de clase del proletariado.

El RMT incluso se felicita por haber organizado brillante y eficazmente las llamadas huelgas 芦sincronizadas禄 (9). 驴Pero de qu茅 sincronizaci贸n estamos hablando? El t茅rmino 芦sincronizado禄 oculta h谩bilmente lo que en realidad es dispersi贸n y aislamiento. No se 芦sincronizan禄 para hacer de las luchas entre las diferentes categor铆as de trabajadores un bloque compacto, que act煤e al mismo tiempo, sino para impedir que los trabajadores se unan en un frente unido y solidario.

El RMT (y sus sindicatos hermanos no son diferentes) tambi茅n tiene un objetivo pol铆tico burgu茅s: ayudar a obstruir al gobierno conservador en sus prerrogativas tan pronto como se conozca al nuevo primer ministro. Mick Lynch, el secretario general, ha declarado: 芦Si conseguimos que las empresas negocien libremente sin verse limitadas por el gobierno, podremos negociar un acuerdo [necesariamente a la baja, N. del Ed.] en esta disputa y hacer que los ferrocarriles vuelvan a estar a plena capacidad. (10) El RMT, que se desvive por no unificar las huelgas, pide incluso, a trav茅s de Lynch, una huelga general (隆sic!) si Liz Truss -una conservadora que aspira a sustituir a Boris Johnson y que ya ha prometido l谩grimas, sangre y sudor a los proletarios- es elegida a principios de septiembre como jefa de Gobierno. Son bravatas que no asustan a nadie y que en su mayor铆a son rid铆culas, pero revelan que los sindicatos tambi茅n quieren establecer sus propios t茅rminos sobre su compromiso de garantizar la paz social manteniendo la lucha de los trabajadores dentro de los l铆mites permitidos por el capitalismo y sus agentes de todo tipo. 芦隆No nos pong谩is las cosas dif铆ciles!禄, parecen decir a los radicales del partido conservador.

La situaci贸n de degradaci贸n general y profunda de las condiciones de vida de la clase obrera tiene hoy una causa com煤n para todos los trabajadores y en todos los pa铆ses, independientemente de su nacionalidad, sexo, edad, color, ocupaci贸n, etc.: la inflaci贸n. La historia ofrece a la clase obrera una oportunidad extraordinaria para unificar sus reivindicaciones sobre una 煤nica base, la de la lucha por el salario y el poder adquisitivo. Pocas veces el contexto ha sido tan favorable para orientar y organizar la lucha inmediata en un solo frente contra su 煤nico enemigo, el capitalismo. La burgues铆a, el oportunismo pol铆tico y el reformismo, y los sindicatos colaboracionistas de clase lo saben bien y act煤an, cada uno en su terreno y con sus propias responsabilidades, manteniendo alguna apariencia de desacuerdo, para evitar la pesadilla del riesgo de una lucha de clases que podr铆a renacer.

EL PARTIDO DEL TRABAJO CONTRA LAS HUELGAS

Que los laboristas, ante las evidentes grietas del Partido Conservador, se preparen para volver a gobernar un d铆a el pa铆s, ya no es una primicia. Ya est谩n anunciando su orientaci贸n a la clase obrera: su 芦reformismo禄 ser谩 muscular e intolerante con cualquier vago deseo de lucha por parte del proletariado.

Keir Starmer, el nuevo l铆der del partido a partir de marzo de 2022, tras Jeremy Corbyn, es muy claro al respecto. En cuanto se convirti贸 en l铆der laborista, prohibi贸 a los miembros responsables de su partido, diputados o ministros en la sombra (11), presentarse en los piquetes de huelga y declar贸 que sancionar铆a cualquier indisciplina en este 谩mbito, lo que hizo. Starmer, que quiere demostrar su 芦responsabilidad禄 con el orden social y la econom铆a nacional, est谩 claramente en contra de la huelga y lo hace saber simult谩neamente a la burgues铆a, dentro de su partido y al proletariado. Ahora sabemos c贸mo piensa poner en pr谩ctica sus deseos como nuevo l铆der laborista: 芦Es un honor禄, declar贸 al ser nominado, 芦y un privilegio ser elegido l铆der del Partido Laborista. Dirigir茅 este gran partido hacia una nueva era, con confianza y esperanza, para que cuando llegue el momento podamos servir a nuestro pa铆s en el gobierno禄. La 茅poca que invoca en sus deseos no ser谩 ciertamente halag眉e帽a para el proletariado.

En The Guardian del 2.08.2022 apareci贸 un art铆culo de John McTernan, ex director de asuntos pol铆ticos de Tony Blair, dirigi茅ndose a los laboristas. Un art铆culo edificante: 芦Las huelgas son conflictos entre los trabajadores y la direcci贸n, y se resuelven entre ellos. (鈥) Cuando se fund贸 el partido, fue como un partido parlamentario declarado para lograr los objetivos m谩s amplios del movimiento (鈥) no para alentar al margen de las disputas laborales. (鈥) Para ser un gobierno alternativo, hay que demostrar que se gobierna para la naci贸n, no para la fracci贸n. (12)

Tal es el servilismo del Partido Laborista que los mismos representantes elegidos en Coventry contrataron a trabajadores temporales para romper la huelga de 70 recolectores de basura que luchaban por un aumento de sueldo en marzo de 2022.

S贸lo los trotskistas brit谩nicos pueden imaginar convertir al Partido Laborista鈥 隆en una punta de lanza de la revoluci贸n!

REDESCUBRIR EL CAMINO DE LA LUCHA DE CLASES

Lo que ocurre en Gran Breta帽a es una demostraci贸n m谩s de que el Estado democr谩tico burgu茅s reparte las funciones y los papeles entre las distintas fuerzas pol铆ticas burguesas y los sindicatos para contener las reacciones de lucha del proletariado contra los ataques capitalistas a sus condiciones de vida.

Es con este objetivo que los sindicatos planifican, organizan y practican formas de huelga totalmente atomizadas, dividiendo las luchas en el mayor n煤mero posible de part铆culas que se repelen entre s铆. Cuando llamen a la huelga: 隆cuidado! S贸lo lo hacen con el objetivo de utilizarlo como palanca para abrir negociaciones empresa por empresa y apagar r谩pidamente el fuego que han contribuido a encender.

Los proletarios no deben dejarse atrapar en este enga帽o infernal, en el que su voluntad y determinaci贸n de lucha son aniquiladas por la acci贸n combinada de patronos, parlamentarios y sindicatos.

El camino de la lucha de clases independiente puede parecer largo, pero es el 煤nico que llevar谩 a los proletarios a la victoria en sus luchas contra la burgues铆a, su Estado y sus lacayos sindicales y sociales.

隆Abajo la consigna de las huelgas 芦sincronizadas禄!

隆Por la huelga sin preaviso y sin plazos!

隆Por la unidad, la solidaridad obrera, la extensi贸n de las luchas y las huelgas solidarias!

隆Por la organizaci贸n independiente de los proletarios!

隆Abajo las leyes anti-huelga! S贸lo la lucha de clases puede romper las garras de estas leyes.

29.08.2022

Partido Comunista Internacional (El Proletario)

Notas

(1) 芦Le Temps禄, 4/01/2022

(2) www.francetvinfo.fr

(3) www.economicshelp.org

(4) El RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport) es el sindicato del transporte p煤blico. Su secretario general es Mick Lynch. La TSSA (Transport Salaried Staffs鈥 Association) es un sindicato de transporte y viajes. Su secretario general es Manuel Cort茅s.

(5) ASLEF (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen). Sindicato de conductores de tren y transporte p煤blico. Mike Whelan es su secretario general.

(6) Obs茅rvese que los puertos alemanes de Hamburgo, Bremerhaven y Wilhelmshaven tambi茅n se pusieron en huelga en agosto.

(7) El CWU (Communication Workers Union) es el sindicato de los trabajadores de la comunicaci贸n. Dave Ward es su secretario general.

(8) Los contratos de cero horas son el colmo de la flexibilidad laboral. Se introdujeron a principios de los a帽os ochenta, en un momento de profunda crisis capitalista, para exprimir al m谩ximo al proletariado reduci茅ndolo a la condici贸n de trabajador desechable. Con estos contratos los jefes no garantizan ninguna duraci贸n del trabajo. En cambio, el trabajador debe estar disponible en todo momento. En Gran Breta帽a, este contrato tambi茅n se utiliza contra los desempleados. Desde 2004, los desempleados est谩n obligados a aceptar este tipo de contrato, bajo pena de suspensi贸n de las prestaciones. Muy a menudo, los empresarios rescinden r谩pidamente estos contratos porque s贸lo les interesa la bonificaci贸n de 1.500 libras que paga el fondo de desempleo (Job Centre) por contratar a un desempleado de larga duraci贸n.

(9) Este art铆culo se refiere a las huelgas 芦sincronizadas禄, por utilizar la terminolog铆a del RMT. Este tipo de huelga es similar a la de los ferroviarios en Francia en la primavera de 2018, que se denominar谩 芦huelga intermitente禄. El efecto desmoralizador de este tipo de huelga es innegable.

(10) https://ukdaily.news

(11) Un 芦ministro en la sombra禄 pertenece al 芦gabinete en la sombra禄 oficial de la oposici贸n parlamentaria, cuyos ministerios 芦en la sombra禄 son la copia en espejo de los del gobierno en funciones del Reino. Cada 芦ministro en la sombra禄 de la oposici贸n es responsable de seguir las pol铆ticas y expedientes de su hom贸logo en el poder.

(12) www.theguardian.com