September 28, 2022

Irán: Desde las manifestaciones por el pan hasta las duras protestas tras la muerte de una joven de 22 años que fue detenida, golpeada y asesinada por la policía religiosa por no llevar el velo «según las normas

El 13 de septiembre, Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, que estaba de vacaciones en Teherán con su familia, fue detenida frente a una estación de metro por la policía religiosa (Gasht-e Ershad) por «llevar el velo de forma inapropiada». Trasladada a un centro de detención para recibir una «lección de reeducación», dos horas después fue trasladada de urgencia al hospital de Karsa (en Teherán) en estado de coma y murió el 16 de septiembre. Por supuesto, la policía niega haberla torturado, declarando que la chica murió de un «repentino ataque al corazón»; pero «las imágenes de la chica postrada en la cama, con los ojos hinchados y negros y con manchas de sangre en los oídos» no dejan lugar a dudas sobre la severa paliza que sufrió (1).

Esto desencadenó protestas en las principales ciudades iraníes, con más de 50 muertos y miles de detenciones, empezando por el Kurdistán: Saqez (la ciudad de la familia de Mahsa), Sanandaj (la capital de la región kurda), Baneh y Marivan. El sábado 17, ya durante el funeral en Saqez, comenzaron las protestas, con un grupo de mujeres kurdas que se quitaron el velo, y luego continuaron en Sanandaj, donde la policía antidisturbios intervino con gases lacrimógenos, cañones de agua y armas cargadas con balas de goma, causando más de treinta heridos. El domingo 18, las protestas se extendieron a la Universidad de Teherán y luego a Shiraz, Mashhad, Qazvin, Garmsar, Rasht, Bukan, Karaj, Divandareh, Isfahan. Y en señal de protesta, en varias ciudades del Kurdistán iraní y de Azerbaiyán occidental, también se cerraron muchos comercios.

Irán atraviesa un periodo de grandes dificultades económicas y, como siempre ocurre en estos casos, el gobierno aumenta el control social y, por tanto, la represión, que, dado el régimen confesional establecido por la llamada «revolución islámica» de 1978, adquiere -las más odiosas imposiciones religiosas.

Ya entre noviembre de 2019 y enero de 2020, estallaron manifestaciones en todas las ciudades importantes por el aumento del 50% al 200% de los precios de los combustibles y, por tanto, de los precios de los productos de primera necesidad; comenzaron como protestas pacíficas y rápidamente se convirtieron en disturbios contra el gobierno, que, tras bloquear el acceso a internet en todo el país, respondió disparando contra los manifestantes desde las azoteas de los edificios, desde helicópteros y a corta distancia con ametralladoras (2), causando, según la CNN y la NBC, 1.500 muertos. A pesar de la carnicería, las protestas no terminaron, ni mucho menos. Siempre según la CNN y la NBC, las violentas reacciones de los manifestantes se tradujeron en la destrucción de 731 sucursales de bancos gubernamentales, incluido el banco central de Irán, nueve centros religiosos islámicos y estatuas del líder supremo Alí Jamenei, así como el ataque a hasta 50 bases militares gubernamentales (3).

Desde hace 43 años, el régimen burgués/islámico gobierna Irán; un gobierno que, tras la caída del Sha Reza Pahlevi, ha buscado desde el principio un compromiso entre un modo de producción capitalista que presionaba internacionalmente para un rápido desarrollo también en Irán, y una formación social arraigada en la tradición feudal y confesional. Un compromiso que se está deshilachando tanto por su relativo aislamiento internacional, como porque el desarrollo del capitalismo nacional ha supuesto la formación de grandes masas proletarias y el desarrollo de las comunicaciones, nacionales e internacionales, que el capital, por su propia naturaleza, necesita absolutamente. La presión ideológica, burocrática y policial con la que el régimen de Jomeini, primero, y el de Jamenei, después, siempre han intentado y siguen intentando aprisionar los empujes objetivos de la sociedad iraní para superar los formalismos confesionales con los que se perpetúa la doble opresión de la mujer – existente, existentes, por otra parte, incluso en pleno capitalismo- son armas del poder burgués tanto para desarrollar el capitalismo nacional como para imponer un control social muy férreo destinado sobre todo a intimidar a las masas proletarias de las que todo régimen burgués teme la revuelta de clase.

La opresión de la mujer, en general, forma parte de ese control social específico con el que el régimen burgués tiende a canalizar contra la mujer -elevada a emblema del mal intrínseco, de la corrupción de la carne y del espíritu- las tensiones que, en cambio, provoca la sociedad burguesa, por su modo de producción basado en el antagonismo entre la clase dominante y la clase proletaria, sometida a la explotación sistemática de su fuerza de trabajo en beneficio exclusivo de los privilegios de la clase dominante, no importa que ésta esté representada por hombrecillos con traje o sotanas negras.

El extremismo confesional, en este caso el islámico, obliga a las mujeres a cubrirse de pies a cabeza y a someterse a comportamientos especialmente humillantes, relegándolas al papel de esclavas entre las cuatro paredes. Aunque se permita a las mujeres salir de casa, acompañar a sus hijos al colegio o asistir a la escuela, siguen siendo consideradas propiedad privada de sus padres, maridos, hermanos, en definitiva, del varón de la familia, y, por una lógica transmisión de la «patria potestad», propiedad privada del Estado confesional, que no sólo legisla, sino que reprime cualquier comportamiento considerado «indecente», «provocador», «incorrecto».

Las manifestaciones de esta última semana han visto a muchas mujeres movilizadas, enfrentándose con valentía a la policía, a los enfrentamientos, a las balas; pero es un coraje que debe encontrar la solidaridad precisamente de las masas proletarias, masculinas y femeninas, porque sólo su fuerza social puede enfrentar y detener la dura represión ejercida por el gobierno. El enfrentamiento actual parece ser el del poder central contra las mujeres que no respetan las leyes y normas existentes; y no cabe duda de que una gran parte de los varones iraníes piensan como el clero islámico, creyendo que el honor y la dignidad de la familia deben salvaguardarse según la tradición y las normas confesionales existentes. Pero respetar y someterse a esta tradición y a estas reglas significa simplemente hacer el papel de los esclavos silenciosos condenados a vivir y morir como esclavos; significa sufrir sin reaccionar ante cada angustia, cada acoso, cada abuso del poder establecido. En esencia, para la clase obrera, para la clase de productores de la riqueza de un país que sólo disfruta de las migajas que el poder burgués decide repartir, significa trabajar y morir sólo para permitir que esa minoría de burgueses dueños de todo, incluso de la vida de cada ser humano, viva en el privilegio, la riqueza y el lujo.

Mahsa Amini ha pagado en nombre de todas las demás mujeres que quieren sacudirse las restricciones que tienen como único objetivo mantener una antigua opresión social muy conveniente incluso para la sociedad capitalista moderna. Como ha ocurrido y sigue ocurriendo en todos los países del mundo, incluso en los más democráticos y liberales, las fuerzas policiales, instigadas a reprimir aquellos comportamientos que a su «incuestionable» juicio parecen sospechosos o no respetuosos con la ley -la América de George Floyd asfixiada indefensa en el suelo por los policías de turno, la carnicería del G8 en la escuela Díaz y en el cuartel de Bolzaneto en Génova en 2001, los Regeni torturados y asesinados como perros en Egipto por molestar al orden establecido, etc.- están ahí para demostrarlo, están ahí para demostrarlo – cumplen la tarea de defender, en primer lugar, el poder burgués y, por lo tanto, el orden establecido y, en cualquier caso, como no pueden estar presentes en todos los rincones del país, tienen instrucciones de golpear, de vez en cuando, a alguien para «dar ejemplo», de modo que las masas sepan en qué se pueden meter si se salen de la línea.

El poder burgués puede cambiar su método de gestión social si las movilizaciones de masas -como ocurrió con las famosas «primaveras árabes»- son tan masivas que ponen en peligro su dominio; pero no cambiará a menos que haya experimentado todas las formas de represión, incluso las más sangrientas, a su disposición y, en cualquier caso, siempre tenderá a arrojar del trono a la figura que ya no tiene el carisma de antaño para sustituirla por otros representantes, tal vez elegidos democráticamente, para llevar a cabo un cambio de guardia, con el fin de conservar el poder político, económico y social. El Egipto de Mubarak primero, y de Al Sisi después, es prueba de ello.

Nos dirigimos a un período en el que las dificultades económicas aumentarán cada vez más, en particular para las grandes masas proletarias, y esto significa que las tensiones sociales aumentarán porque los salarios no alcanzarán para poner el almuerzo y la cena, porque el desempleo hundirá a más y más proletarios en la miseria, porque la represión social aumentará inevitablemente, y entonces el pretexto ya no será el velo que se lleva «incorrectamente», sino la huelga, la lucha que pone en problemas la economía del país; entonces los hombres y mujeres proletarios serán acusados de sabotear «la patria», de ser trabajadores de países extranjeros enemigos… La lucha tomará entonces el aspecto del choque de clases y finalmente la burguesía mostrará su verdadero interés y su verdadero rostro: conservar el poder por todos los medios, asfixiando y reprimiendo a la gran mayoría de la población.

Es en esta perspectiva que los proletarios iraníes, que hoy ciertamente expresan la mayor rabia por el asesinato de Mahsa Amini de una manera tan espantosa, deben preparar su lucha en defensa de sus intereses exclusivos de clase, al margen de todas las ilusiones democráticas y compromisos oportunistas. Será un camino largo y difícil en esta perspectiva, ¡pero es la única posible para lograr la reanudación de la lucha de clases!

Partido Comunista Internacional (El Proletario)

25 de septiembre de 2022

NOTAS

