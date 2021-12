–

Compartim aqu铆 part de la carta d鈥檜n company pres a Brians (Barcelona). Hem trobat interessant especialment aquest fragment per la seva aportaci贸 sobre el CIRE, l鈥檕rganisme que dep猫n del Departament de Justicia de la Generalitat, i que engloba un ventall d鈥檈mpreses que fan negoci a costa de les persones preses. El CIRE gestiona i controla tots els curros que hi ha dintre, a m茅s de tots els serveis, productes de l鈥檈conomat鈥 El compa tamb茅 fa referencia a la impossibilitat d鈥檕btenir permisos de sortida per la majoria de presxs, encara que hagin complert el temps de condemna necessari per poder sol路licitar-los.

Qu猫 passa X!! T鈥檈scric en aquest dissabte gris, mentre veig per la finestra com plou suaument i les gotes regalimen sobre el vidre de la puta sala de dia, on uns quants promouen la ludopatia amb el parx铆s i el domin贸, altres veuen la tele i jo t鈥檈scric aquesta carta.

Segueixo amb el CIRE.

A les 12鈥08h he deixat d鈥檈scriure鈥檛 perqu猫 茅s l鈥檋ora que ve el carro amb el menjar. Per貌 no ha vingut fins la 13h. Entre 3 persones repartim el menjar a 100 tios aproximadament, mentre dinen recollim l鈥檕ffice, netejar mobles, fregar unes 100 safates a m脿 i despr茅s al rentavaixelles (que no es Balay, 茅s de l鈥檃ny 2007 quan van obrir). Despr茅s escombrem i freguem. Al mat铆 baixem a les 07鈥45 per preparar tot l鈥檈smorzar i despr茅s el repartim. I a la nit el mateix ritual pel sopar. En teoria s贸n 6 hores, per貌 sempre 茅s bastant m茅s que aix貌. O sigui, que et passes el dia currant, un esclau del CIRE. Ens paguen 135 euros per貌 amb els descomptes de Seguretat Social i IRPF ens queden uns 120 euros. Jo si tingu茅s pasta, pel CIRE currava sa puta mother. Mira si s贸n garrepes i retor莽ats que els dilluns, dia de cobro, el sopar 茅s asquerosament inmenjable. 驴Perqu猫? Doncs perqu猫 t鈥檋o gastis a l鈥檈conomat. S贸n uns grans fills de puta.

Sobre el tema dels permisos.

Quan tens la quarta part de la condemna completa tens dret a demanar permisos. Per貌 tot es queda amb aix貌. Tens dret a demanar-los, ja est脿. Els requisitis, a m茅s de haver complert la part del teu c脿stig, 茅s tamb茅 鈥渙bservar una bona conducta鈥. I aqu铆 ja saps qu猫 considera aquesta gent una bona conduncta鈥 Per貌 posem que la Junta de Tractament et passa el perm铆s com a favorable. El pres truca a la family tot content. Per貌 la Junta ha enviat informes psicol貌gics, socials, laborals, familiars鈥 Molts d鈥檃quests informes amb dades que fan que la jutge no valori positiva la sortida.

El jutjat de vigilancia es demora 40 dias per manifestar-se. Com que els informes no solen ser gaire positius, la jutge els denega. 脡s a dir, la Junta del talego queda b茅 amb el pres per貌 li passa la patata calenta a la jutge, que en el 99脳100 dels casos els desestima. Sistem脿ticament. 脡s tot molt feixista. I llavors la familia, a qui el pres li va dir que tindria permisos li diu 鈥淨ue no sorties al juliol? Qu猫 has fet?鈥. I en tot aquest temps el pres s鈥檈stressa, es ralla, es desespera. I passa tant temps desde que ho va sol路licitar, i est脿 amb un agobio tan b猫stia, que es produeixen baralles, o el pillen fumant un peta o el pres rebenta i li diu quatre coses a un cap de m貌dul i llavors鈥. Ya no hay permiso!

Si no realitzes cursos/programes que ofereixen (Creu en el canvi, Toxicomania, Para i Pensa etc) tampoc hi ha permisos. Si ets estranger i no tens domicili鈥 鈥渘o hay arraigo, no hay permiso鈥. A la pr脿ctica, la majoria de presos no tenen permisos. 脡s un laberint impossible fet expressament aix铆.

Una super abra莽ada! Et dec material vari (un tracte 茅s un tracte). Salut, anarkia i perqu猫 no, birra fria, encara que jo no s贸c de beure.

Petons!