Despr茅s dels fets esdevinguts el dia 3 de juliol de 2022 en l鈥橧F Venta del Moro, i que en un primer moment es va donar per controlat al cap de poques hores amb els mitjans que van ser mobilitzats per a actuar en la seua extinci贸, sent la primera estimaci贸 de 100 hect脿rees calcinades, per貌 que el 4 de juliol estant controlat i en fase de la seua estabilitzaci贸, sobtadament davant les inclem猫ncies meteorol貌giques regnants en la zona, es va tornar a reactivar, havent de declarar el PMA el nivell 2, i es va haver de desallotjar a m茅s de 350 persones, es van requerir mitjans efectius i aeris tant estatals com d鈥檃ltres comunitats aut貌nomes davant les 脿rdues condicions orogr脿fiques i meteorol貌giques, arribant a cremar m茅s de 1300 hect脿rees que han estat anunciades el 5 de juliol per la Consellera de Just铆cia, Interior i Administraci贸 P煤blica.

Vistes les greus incid猫ncies, abs猫ncies i mancances de personal de les Unitats del SBF que van acudir a aquesta actuaci贸, aix铆 com a les mobilitzacions realitzades per part del Consorci Provincial de Bombers de Val猫ncia on es van veure obligats a mobilitzar a Unitats de Castell贸, Alacant i fins i tot personal d鈥檃ltres comunitats aut貌nomes, permetent que Unitats m茅s pr貌ximes a l鈥檃ctuaci贸 no es van mobilitzar de la seua Base per motiu d鈥檋aver de realitzar els torns i descansos del personal, i novament s鈥檋a incomplert el Conveni en haver de realitzar un exc茅s d鈥檋ores extraordin脿ries el personal de les Unitats en la seua jornada laboral nocturna, i 茅s per aix貌, que ens veiem novament en la necessitat de tornar a sol路licitar a la AVSRE la implantaci贸 d鈥檜n tercer torn de jornada de treball en el Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat amb la major urg猫ncia possible.

Creiem que, a causa del canvi clim脿tic, la simultane茂tat i la complexitat dels incendis que s鈥檃ve茂nen sumat a l鈥檌ncrement de la interf铆cie urb脿-forestal que presenta gran part del territori valenci脿, el tercer torn de jornada laboral permetria un despatx autom脿tic m茅s efectiu i reduiria la complexitat de les mobilitzacions i torns actuals del personal del Servei de Bombers i Bomberes Forestals, cobrint amb aix貌 una franja hor脿ria de 24 hores, ja que, avui dia, es queden trams d鈥檋ores descobertes sense pres猫ncia efectiva d鈥橴nitats.

Aix铆 mateix, permetria tamb茅 a els/les treballadors/es una millora en la conciliaci贸 familiar i laboral i una definitiva professionalitzaci贸 del Servei, estabilitzant tamb茅 a tot el personal de les Unitats del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de Refor莽 que podrien veure una gran millora laboral i professional en ampliar el seu temps de contractaci贸, cobrint totes les franges hor脿ries amb el tercer torn de jornada de treball, sent una gran oportunitat de millora per a tot el personal del Servei i la tranquil路litat de disposar de personal professional de cara al projecte de la Conselleria de Just铆cia, Interior i Administraci贸 P煤blica despr茅s d鈥檃nunciar la consolidaci贸 de la Unitat Valenciana d鈥橢merg猫ncies, UVE el mes vinent d鈥檕ctubre de 2022.

Secretaria Permanent Secci贸 Auton貌mica CGT PV SGISE