De parte de Kurdistan America Latina August 24, 2021

Cuatro miembros de una fuerza kurda-siria respaldada por Estados Unidos murieron en un ataque a茅reo turco contra la ciudad de Til Temir el jueves pasado, seg煤n las Fuerzas Democr谩ticas de Siria (FDS), como parte de una creciente campa帽a de m煤ltiples frentes contra militantes kurdos en Siria e Irak.

Las FDS dijeron que el ataque ocurri贸 a las 6 pm -hora local- y tuvo como objetivo la sede del Consejo Militar de Til Temir.

Ankara insiste en que los kurdos, hombres y mujeres que luchan dentro de las filas de las FDS, representan una amenaza existencial para Turqu铆a debido a sus conexiones con el Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK), que lucha por el autogobierno en el territorio turco. La insurgencia se lanz贸 en 1984, inicialmente por la independencia kurda, y hasta ahora la guerra interna se ha cobrado al menos 40.000 vidas, la mayor铆a de ellas de las filas rebeldes.

El m谩ximo comandante de las FDS, Mazlum Kobane, ha dicho repetidamente que quiere relaciones pac铆ficas con Turqu铆a. Sin embargo, Turqu铆a llama a Kobane un 鈥渢errorista鈥 y ha puesto una recompensa por su cabeza.

Asentado en la estrat茅gica autopista M4 que conecta la parte este del pa铆s con el oeste, Til Temir est谩 te贸ricamente bajo protecci贸n rusa, en el marco de los t茅rminos de una tregua negociada por Mosc煤. El acuerdo se sell贸 luego de la incursi贸n de Turqu铆a, en octubre de 2019, en el 谩rea que recibi贸 luz verde del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, Til Temir y la vecina ciudad de Ain Issa son atacados con frecuencia por las fuerzas turcas y sus aliados del Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS), mientras Turqu铆a presiona por el control de ambas localidades.

Til Temir se encuentra fuera del 谩rea que Turqu铆a puede controlar, seg煤n el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, que tambi茅n se firm贸 en ese momento, se帽al贸 Amy Austin Holmes, investigadora de pol铆ticas p煤blicas del Wilson Center. 鈥淓n un an谩lisis anterior, descubr铆 que Turqu铆a hab铆a violado el acuerdo m谩s de 800 veces durante el primer a帽o despu茅s de su firma. Til Temir fue atacado todos los meses鈥, dijo Holmes a Al Monitor. 鈥淧arece ser un intento de expandir el control territorial de Turqu铆a y posiblemente cambiar la demograf铆a de la regi贸n, hist贸ricamente asiria a lo largo del (r铆o) Khabur鈥, agreg贸.

Sosin Ahmed, una prominente comandanta de las Unidades de Protecci贸n de la Mujer (YPJ) ampliamente aclamada por su valent铆a en la batalla contra el Estado Isl谩mico, se encuentra entre las v铆ctimas.

La autora estadounidense Elizabeth Flock, que entrevist贸 a Ahmed para un pr贸ximo libro, comparti贸 una foto de la combatiente asesinada en Twitter y dijo: 鈥淣o puedo evitar preguntarme si Turqu铆a se aprovech贸 de la situaci贸n en Afganist谩n para este ataque, y cu谩ntas muertes desconocidas pueden estar vinculadas a la desestabilizaci贸n de lugares en Estados Unidos鈥.

Un ni帽o de cuatro a帽os y una mujer murieron, y alrededor de 15 civiles m谩s resultaron heridos en un ataque, el martes pasado, por parte de las fuerzas del Ej茅rcito Nacional turco en la aldea de Tawila, cerca de Til Temir, seg煤n miembros de las FDS. Las im谩genes de la escena publicadas por la agencia de noticias Hawar mostraron varias casas derrumbadas.

Apenas unas horas antes del ataque con aviones no tripulados del jueves, los lugare帽os se reunieron frente a una base rusa cerca del edificio, para protestar contra la supuesta complicidad rusa en el ataque a Tawila, dijo Salih Muslim, una figura de alto rango en la administraci贸n dirigida por los kurdos en el noreste de Siria, a Al Monitor. 鈥淟os rusos sabr铆an lo que estaban planeando los turcos鈥, dijo.

Se cree que Rusia est谩 haciendo la vista gorda porque quiere que los kurdos-sirios eliminen su alianza con Estados Unidos y lleguen a un acuerdo con el presidente Bashar Al Assad.

Pero Assad no ha mostrado inter茅s en conceder sus derechos a la minor铆a kurda, durante mucho tiempo reprimida de Siria. Esos derechos ahora los disfrutan en 谩reas fuera de su control, incluido el autogobierno local y la educaci贸n en su lengua materna.

鈥淣o hay di谩logo con el r茅gimen sirio en este momento. Hay cierta coordinaci贸n sobre el terreno, cuestiones pr谩cticas, ya que hay soldados del r茅gimen en el noreste de Siria. Aparte de esto, no hay di谩logo鈥, dijo Ilham Ahmed, co-presidenta del Consejo Democr谩tico Sirio, que es el brazo pol铆tico de las FDS. En declaraciones al Centro de Informaci贸n de Rojava, un equipo de investigaci贸n local que monitorea los desarrollos pol铆ticos y econ贸micos en el espacio gobernado por los kurdos, agreg贸: 鈥淭ambi茅n hay fuerzas del r茅gimen en la frontera, hay discusiones sobre este tema, pero no una soluci贸n pol铆tica. Esto no ha sucedido. El r茅gimen sirio tiene una posici贸n de no colaboraci贸n鈥.

Muslim explic贸 que esperaba que la administraci贸n de Joe Biden frenara a su aliado de la OTAN. 鈥淗asta donde yo s茅, la OTAN es una organizaci贸n basada en valores y principios democr谩ticos. 驴Encaja el bombardeo de hospitales con estos valores? 驴Se ajusta a estos principios matar a civiles, mujeres y beb茅s? 驴C贸mo es que a Turqu铆a, un supuesto miembro de la OTAN, se le permite salirse con la suya con tales acciones?鈥, se pregunt贸.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondi贸 a la solicitud de comentarios de Al Monitor.

FUENTE: Amberin Zaman / Al Monitor / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

