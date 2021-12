–

Epidemic Intelligence Service (EIS)

En 1949, los Centros para el Control de las Enfermedades contrataron a un catedr谩tico de salud p煤blica de la Uni versidad John Hopkins, llamado Alexander Langmuir.

Quer铆an expandir su autoridad y su poder, y creyeron que la mejor manera de hacerlo era establecer una rama dedicada a

detectar epidemias cuando a煤n son muy reducidas. A partir de ah铆, se podr铆an convertir en crisis a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y provocando el p谩nico en el p煤blico.



En 1951, Langmuir puso en marcha el EIS, que en la actualidad toma bajo su ala entre unos 80 y 100 licenciados al a帽o provenientes de facultades m茅dicas o escuelas de posgraduado, y los forma durante varias semanas hasta que sepan hacer epidemiolog铆a al estilo de los CDC. Despu茅s, los env铆an a una misi贸n que dura dos a帽os, pagada por los CDC, en la que prestan sus servicios a departamentos de salud locales o estatales, y al mismo tiempo registran las enfermedades e informan de ellas a los CDC. De esta manera, los CDC se procuran un sistema de aviso precoz que les permite exagerar, hasta convertir en epidemias, enfermedades que, de otra forma, nunca ser铆an acontecimientos importantes.



En realidad, el EIS, a lo largo de los a帽os, ha actuado como el ojo y el o铆do invisibles de los CDC. Todos sus miembros, incluso despu茅s de la misi贸n de dos a帽os, est谩n en permanente reserva y no s贸lo act煤an como representantes permanentes de los CDC a un nivel informal, en cualquiera que sea la capacidad o la tarea que se les encomiende,

sino que tambi茅n se les considera oficiales que, en cualquier momento de sus vidas, pueden ser llamados al deber en caso de declararse una emergencia nacional.



Estos oficiales del EIS se pueden encontrar en muchos lugares; uno de los Cirujanos Generales del ej茅rcito de Estados Unidos era un licenciado de EIS. Se pueden encontrar en la Organizaci贸n Mundial de la Salud, en compa帽铆as farmac茅uticas, en puestos en los gobiernos estatal y federal, en los principales hospitales, en consultas privadas, e incluso en la persona de Lawrence Altman, el escritor m茅dico jefe del New York Times, cuyos escritos m茅dicos

marcan la pauta para el contenido y el tono de la cobertura m茅dica a nivel de la naci贸n entera.

As铆 pues, la red de EIS se ha vuelto muy influyente y a principios de los 90 estaba formada por casi dos mil licenciados.

Casi todos ellos mantienen su lealtad a los CDC. Estas personas ayudan, en la pr谩ctica, a detectar y exagerar epidemias, y a que se culpe de ellas a enfermedades infecciosas.



El EIS tuvo mucho que ver con que el sida fuese visto como una plaga infecciosa en 1981.

Si el sida fuese infeccioso se propagar铆a m谩s all谩 de los grupos de riesgo.

El sida s贸lo se observaba en hombres homosexuales. Por eso los CDC quer铆an que pareciese que el sida se estaba propagando a los usuarios de drogas por v铆a intravenosa, a las personas que recib铆an transfusiones sangu铆neas, y a la poblaci贸n general.

As铆 que enviaron agentes del EIS para que encontrasen heroin贸manos con neumon铆a que pudiesen ser 鈥渞eclasificados鈥 de enfermos de sida. Entonces empez贸 a parecer que el sida se estaba propagando a los heroin贸manos.

A continuaci贸n, peinaron los hospitales para encontrar hemof铆licos con enfermedades similares al sida. Encontraron un hemof铆lico en Colorado que se estaba muriendo de hemorragias internas y hemofilia, pero que tambi茅n ten铆a neumon铆a como efecto colateral de la hemofilia. Se rebautiz贸 su neumon铆a como sida, y a partir de ah铆, los CDC declararon que el sida se hab铆a transmitido a las provisiones de sangre. La prueba del VIH todav铆a ni siquiera exist铆a. No se hab铆a descubierto a煤n el VIH; hasta ese momento, todo lo que estas personas ten铆an era una neumon铆a, que se rebautizaba como sida.

Se enviaron otros agentes de EIS a Florida y Hait铆 para que entrevistasen a los haitianos, que se estaban muriendo de hambre y malnutrici贸n, y sufr铆an de tuberculosis.

Su tuberculosis fue rebautizada como sida, as铆 que ahora el sida se hab铆a 鈥減ropagado鈥 a los haitianos. M谩s adelante, se dio la vuelta a la historia y se dijo que el sida se propag贸 de los haitianos a los norteamericanos.

La cuesti贸n es que ahora estaban haciendo creer que el sida se estaba propagando fuera de los grupos de riesgo al reclasificar enfermedades antiguas bajo un mismo

nombre: sida.

El EIS fue el brazo que los CDC utilizaron para hacer creer que el sida es infeccioso y, de ah铆, iniciar la b煤squeda del virus.

Los agentes del EIS estaban en dos grupos opuestos y hac铆an parecer que exist铆a una controversia. Ha existido un debate en torno al sida desde mitad de la d茅cada de 1980.

En general, la posici贸n de la izquierda progresista ha sido la de que debemos tratar el sida como una discapacidad, y otorgar a las v铆ctimas del sida todos los derechos civiles

habidos y por haber. La postura de la derecha conservadora religiosa ha sido la de que se necesitan medidas de emergencia como cuarentenas o medidas de salud p煤blica muy estrictas para prevenir que los VIH-negativos contraigan sida de las v铆ctimas del sida.

Hasta cierto punto, los CDC fabricaron ese debate en su totalidad, y sin duda ayudaron a dirigirlo.

Los CDC financiaron e incluso establecieron las organizaciones de activistas del sida dentro de la comunidad homosexual para asegurarse de que todas segu铆an el camino del VIH. Y financiaron el principal grupo asesor de William Dannemeyer y otros l铆deres de la derecha religiosa, entre ellos, Pat Robertson 鈥搇lamado Americans for a Sound AIDS Policy (ASAP; Americanos para una Pol铆tica del Sida Inteligente. ASAP tambi茅n es una forma abreviada de decir 鈥渁s soon as possible鈥: 鈥渓o antes posible鈥).

A pesar de algunas peque帽as diferencias, tanto la izquierda como la derecha respaldaron el aumento de la financiaci贸n y del poder para los CDC y el gobierno federal en la batalla contra el sida. Ambos lados se creyeron que el VIH provoca el sida. Con semejante lucha dial茅ctica, los CDC han procurado desde 1984 que, en el fragor de la batalla, nadie se pare a pensar por un momento que quiz谩s ambos bandos tomaron el camino equivocado.

Los propios CDC lo han documentado todo. Declaran con orgullo c贸mo, a pesar de las diferencias entre estos diversos grupos, han sido capaces de, tal y como ellos dicen, 鈥渆ducar a todo el mundo y asegurarse de que todo el mundo reconoce el peligro que supone el VIH鈥, todo para el provecho de los CDC.

En otras palabras, los CDC han declarado ellos mismos que crearon deliberadamente estas organizaciones con el prop贸sito de conseguir que todo el mundo creyese en el VIH.

Donald Francis, un licenciado de EIS, ped铆a que se pusiesen en pr谩ctica cinco pasos con el fin de expandir la autoridad de los CDC. En su plan 鈥淥peraci贸n Control del Sida鈥, Donald Francis ide贸 en 1984, tal y como hab铆a pedido la administraci贸n Reagan que se hiciese, un plan que desde entonces se ha convertido en la Guerra contra el Sida, y que todav铆a se sigue poniendo en pr谩ctica.

Don Francis pidi贸 que se tomasen medidas para aumentar el poder y la autoridad independiente de los CDC para que el Congreso no pudiese desautorizar a los CDC o imponer otras ideas.

Actualmente el EIS centra su actividad en otra sospechosa epidemia, la de covid-19, cuya trayectoria y desarrollo tiene una sospechosa similitud con la del sida o con la de la gripe aviar.

Funcionamiento del EIS

Las personas que participan en el programa, conocidas coloquialmente como 鈥渄etectives de enfermedades鈥, son formalmente llamadas 鈥渙ficiales de EIS鈥 (o becarios de EIS) por los CDC y han sido enviadas para investigar cientos de 鈥渆pidemias鈥 creadas por causas naturales y artificiales. Desde 1951, m谩s de 3.000 agentes del EIS han estado involucrados en epidemias y propagaci贸n de pat贸genos tales como el 谩ntrax, el hantavirus, el virus del Nilo Occidental en los Estados Unidos y la epidemia de 茅bola de 2014-16 en 脕frica Occidental.

Los oficiales de EIS comienzan su beca con un programa de capacitaci贸n de un mes en la sede de los CDC en Atlanta, Georgia; sin embargo, el 95% de su t茅rmino de dos a帽os consiste en capacitaci贸n experiencial m谩s que en el aula. Durante el resto de su servicio, los oficiales de EIS se asignan a sucursales operativas dentro de los CDC o en los departamentos de salud estatales y locales de todo el pa铆s, es decir, hablando claro, se introducen en todos los organismo estatales y desde all铆 informan a los CDC y transmiten sus directrices, lo que convierte al EIS en un servicio de inteligencia (como su propio nombre indica), o sea, un centro de espionaje. La ubicaci贸n se determina mediante un proceso de emparejamiento altamente competitivo. El CDC empareja a los oficiales de EIS con un Asesor de Salud P煤blica o 鈥淧HA鈥, formando un equipo cient铆fico (oficial de EIS) y de operaciones (PHA). EIS es una v铆a de reclutamiento com煤n en el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud P煤blica.

Desde el inicio de la EIS, los oficiales han estado involucrados en elcontrol de enfermedades para una variedad de 鈥渃risis鈥 relacionadas con la medicina. De todas ellas, se han destacado principalmente en dos, el VIH/SIDA y el SARS. Ahora prosiguen su actividad con el covid-19

D茅cada de 1950: El EIS trabaj贸 sobre la poliomielitis, el envenenamiento por plomo y la influenza asi谩tica.

D茅cada de 1960: c谩ncer y viruela

D茅cada de 1970: enfermedad del legionario, 茅bola y s铆ndrome de Reye

D茅cada de 1980: s铆ndrome de choque t贸xico, defectos de nacimiento y VIH / SIDA

D茅cada de 1990: Tabaco, virus del Nilo Occidental y agua contaminada

D茅cada de 2000: E. coli O157: H7, SARS, H1N1 y las secuelas del hurac谩n Katrina

D茅cada de 2010: las secuelas del terremoto de Hait铆, la obesidad, la meningitis f煤ngica y el 茅bola

D茅cada de 2020: virus del Zika, pandemia COVID-19.

Los agentes del EIS, la CIA m茅dica de los CDC, est谩n en todas, qu茅 har铆amos sin ellos. 驴Nadie ata cabos?

