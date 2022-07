–

July 15, 2022

SOBRE LOS CONFLICTOS GRUPALES Y SABER ESTAR JUNTAS

Los conflictos son situaciones inevitables que ocurren constantemente en los grupos militantes/activistas. Casi todo el mundo que comienza a organizarse en movimientos ha experimentado que no es tan com煤n que un grupo finalice porque ha conseguido sus objetivos a corto plazo, porque ha obtenido una victoria en su lucha o por los da帽os de la intervenci贸n policial y represiva, sino simplemente por conflictos internos entre las personas que les componen.

Pero los conflictos, precisamente por ser parte inherente a las relaciones sociales, no son el problema, sino las consecuencias y los da帽os que acarrea el modo en que se abordan, que en pocos casos se suele hacer colectivamente. Ante ello, es f谩cil que las compa帽eras vayamos acumulando rencores, miedos, frustraciones, que seguir谩n aflorando en momentos dif铆ciles en otros grupos, aunque no tengan nada que ver con los originarios del conflicto. Esto no se trata de un c谩lculo matem谩tico, ni de un mantra divino, sino de un saber colectivo que nace de la teor铆a que los movimientos pretendidamente horizontales llevan haciendo durante d茅cadas en base a sus experiencias pr谩cticas en luchas sociales e iniciativas auto-organizadas.

En los ambientes antiautoritarios se dan distintas reacciones ante la diversidad de medios que existen para resolver conflictos. Por un lado, existe una reacci贸n a la facilitaci贸n de procesos grupales, a los procesos de justicia transformativa, a la mediaci贸n y al dar espacio a la revisi贸n de los privilegios que tenemos para entender mejor lo que est谩 pasando y poder tomar acuerdos. Una de las causas es la identificaci贸n peyorativa de estas pr谩cticas como medidas poco relacionadas con la acci贸n directa y la no delegaci贸n, as铆 como vinculadas con un pensamiento dem贸crata y con una filosof铆a pacifista, cuando se entiende este concepto como una ideolog铆a servil para mantener el status quo.

De la misma manera, tambi茅n existe otro tipo de reacci贸n que niega la posibilidad del ostracismo puntual, de la autodefensa corporal y de la materializaci贸n de la rabia desde las partes agredidas. Entre estos dos polos, que no necesariamente se encuentran encarnados totalmente por las personas, existen muchos grises. Por ello, para abordar los conflictos, ser铆a interesante entrar en dichos grises y no dejarse llevar acr铆ticamente por ning煤n tipo de c谩tedra, sea la que sea.

Por ejemplo. En 芦El pueblo gitano contra el sistema-mundo禄 de Pastora Filigrana, podemos ver un ejemplo de como la mediaci贸n no se circunscribe 煤nica ni necesariamente a las pol铆ticas de estado y a las l贸gicas institucionales de pacificaci贸n de la sociedad de clases, sino a pr谩cticas no estatales como los modos de resoluci贸n de conflictos entre las comunidades gitanas, que contrariamente al imaginario medi谩tico social impuesto, no se limita ni mucho menos a los actos de venganza.

Por otro lado, los procesos no violentos de resoluci贸n de conflictos pueden ser opresivos y autoritarios si no tienen en cuenta la posibilidad de la rabia, el anhelo de venganza ante el da帽o, el uso corporal y la no mediaci贸n.

En todo caso, lo cierto es que no hace falta irse a conflictos de gran envergadura para comprobar c贸mo nos vamos erosionando con el paso del tiempo en los grupos que formamos. Estos se queman, se escinden, se rompen o se abandonan silenciosamente, sin balances colectivos posteriores que consigan marcar puntos de inflexi贸n para que las pr贸ximas generaciones militantes puedan tenerlo en cuenta.

Es por ello, que centr谩ndonos en lo m谩s b谩sico, quer铆amos extraer un peque帽o extracto de un trabajo titulado 芦Saber estar juntas禄 elaborado por un grupo de activistas que se hicieron algunas preguntas en el marco de los campamentos Pensant l’Autonomia de 2018.

芦No, yo ya no voy a las asambleas禄, 芦uy鈥, hace tiempo que cerramos el colectivo, ya era insoportable禄, 芦me he cogido unos meses de distancia, ya no pod铆a m谩s禄, 芦all铆 se han quedado Pedro y sus amigos, es su chiringuito禄…

Seguro que hab茅is o铆do m谩s de una vez expresiones parecidas a estas, posiblemente vosotras mismas hay谩is dejado alg煤n colectivo por 芦problemas convivenciales禄. Vemos como personas con afinidad y proyectos comunes, con afecto e historia com煤n, acabamos por no soportarnos, por no saber estar juntas.

Otras veces el no saber estar juntas se concreta en que damos m谩s de lo que podemos y nos quemamos. Ya sea porque nos sentimos abandonadas, no cuidadas por el resto, porque nos frustramos por no conseguir objetivos o por no sentir que los otros hacen suficiente. La realidad es que aunque queramos, nos cuesta estar juntas, y en la mayor铆a de los intentos 芦fracasamos禄 en hacerlo, no sabemos hacerlo.

Conflicto

Vemos que los conflictos est谩n y es necesario sacarlos, pero hay que ver en cada momento a qu茅 nivel hay que abordar los conflictos, hasta d贸nde remover mierda para el bien de cada uno de los individuos y del grupo como tal, y sobre todo en qu茅 espacios y marcos trabajar qu茅 conflictos.

El conflicto suele estar relacionado con dolor, desgarro, ruptura, tensi贸n, huida鈥, pero sobre todo nos suele generar miedo. No solemos relacionarnos bien con 茅l y puede que por eso no lo conozcamos apenas, a pesar de que suele estar muy presente en nuestras vidas. Conozc谩mos un poco mejor….

El conflicto nos conduce a algo desconocido y como tal es una amenaza. Su energ铆a es el miedo propio de lo incierto, aquello que no s茅 c贸mo puedo cambiar o aceptar, para lo que necesito una atenci贸n plena de la que brote la respuesta creativa. Muchas veces la falta de energ铆a o el miedo nos impiden abordarlo y este va creciendo hasta que se convierte en irresoluble.

Delante de un conflicto encontramos 5 formas de responder a 茅l:

Ignorarlo y reprimirlo: normalmente un patr贸n de evasi贸n inconsciente.

Huir: por no afrontarlo irse del colectivo, de la comisi贸n, de la comunidad,…

Abordarlo agresivamente: Surge de necesidades internas, pero puede provocar que las otras abandonen por no tolerar la forma de comunicarse/resolver el conflicto.

Cambiar el sentimiento hacia el conflicto: No se aborda el conflicto sino que se utiliza para el crecimiento personal del individuo.

Usar el conflicto para fortalecer la comunidad: abordarlo para generar m谩s entendimiento, conexi贸n y cambiar el comportamiento para mejorar el progreso de todas.

Una fuente de conflictos es la diversidad. Las diferencias significativas (aquellas que no puedo eludir o de las que no puedo escapar) nos suelen generar malestar. Las vivimos como si estuvieran atacando nuestro sistema de creencias. Como si atacaran a quien yo soy. Y respondemos, muchas veces, con todo el poder que tengamos, contra quien se proponga poner en duda nuestro sistema de creencias. El reto ser铆a dejarlas de lado (sin olvidarlas, claro) para poder escuchar lo que nos cuentan desde otro lado, sin sentirnos agredidas. Esto nos ayudar铆a a ver con m谩s claridad qu茅 ocurre en el otro lado y aprender de ello (si es que queremos) o simplemente conocerlo. Sin dejar de ser quienes somos.

Aqu铆 os dejamos con algunas fuentes de conflictos muy habituales en los colectivos:

Motivos de conflicto estructural

Diferencias en la visi贸n y los valores.

Desequilibrios de poder estructurales.

Reuniones agotadoras, divididas o infructuosas.

Falta de informaci贸n crucial.

Recordar de forma distinta los acuerdos verbales.

Estilos de comunicaci贸n o normas de comportamiento ampliamente diferentes entre los miembros.

No hacer lo que decimos que haremos.

Nuevos miembros que no comparten los valores y/o la visi贸n.

Demasiados nuevos miembros a la vez.

Mucho movimiento: Un porcentaje demasiado alto de miembros est谩 yendo y viniendo continuamente.

Diferencias en los estilos de trabajo y planificaci贸n

11. Procesadores vs. hacedores: los que quieren procesar las emociones y detenerse en ellas y los que quieren centrarse en los hechos, las estrategias y las cosas reales.

12. Planificadores vs hacedores.

13. Manifestaci贸n espiritual vs f铆sica.

14. Diferencias en c贸mo procesamos la informaci贸n.

15. Diferencias en los estilos de comunicaci贸n.

Cuestiones de justicia

16. Desequilibrios de trabajo.

17. Cuestiones financieras.

18. Cuestiones de horarios.

19. Desequilibrios de g茅nero y cuestiones de abuso de poder.

Cuestiones de vecindario /convivencia

20. Normas de comportamiento.

21. Cuestiones de l铆mites.

22. Cuestiones de cuidado y mantenimiento.

23. Cuestiones de limpieza y orden.

24. Cuestiones de estilos de vida.

As铆 pues nosotras 芦no decidimos禄 si tenemos o no un conflicto, pero s铆 podemos decidir qu茅 funci贸n tiene para nosotras como persona/grupo. Seg煤n el enfoque que le demos nos romper谩 o nos har谩 evolucionar como persona o como grupo. No es nada f谩cil ver el conflicto como una tensi贸n evolutiva cuando estamos dentro de 茅l. As铆 pues arm茅monos de paciencia, cuidados y mucho amor para traspasar la puerta y ver qu茅 nos puede ense帽ar. 隆隆脕nimo compas!!

* Intentaremos abordar estos temas y ampliar informaci贸n en el futuro.

Art铆culo publicado en el Briega en papel n 潞33 de Julio de 2022