Sobre los hechos ocurridos en la cárcel empresa de Rancagua el jueves recién pasado a prisionerxs subversivxs y anarquistas

El d铆a jueves 21 de Octubre al mediod铆a, en el m贸dulo 1 de alta seguridad de la c谩rcel empresa de rancagua, se produce una arremetida violenta por parte de los carceleros -m谩s de 50- con el objetivo de allanar a todos los presos -menos de 20- que en ese momento se encontraban en el patio, es en este contexto que, frente a la prepotencia propia del gendarme, los compa帽eros que actualmente se encuentran en aquel m贸dulo y una cantidad no menor de presos sociales, dan cara a las 贸rdenes provenientes de los verdugos rechazandolas en pos de salvaguardar su dignidad inquebrantable. Tal vez hace falta aqu铆 explicar que, la forma general en la que opera Gendarmer铆a, consiste en buscar quebrantar la voluntad del individuo, ordenando a los presos realizar acciones degradantes como poner las manos atr谩s de la espalda, mirar hacia la pared o hacer sentadillas, todas formas de sumisi贸n rechazadas constantemente por los compa帽eros subversivos y anarquicxs en prisi贸n, ya que estos comprenden que realizar este tipo de acciones, adem谩s de la sumisi贸n e indignidad del momento, se transforma en una vor谩gine de sometimiento en la cual su 煤nica culminaci贸n l贸gica es la completa degradaci贸n del individuo; no existe ning煤n manual que de cuenta de este an谩lisis, es la propia conciencia y la capacidad de aprender de los errores de cada uno de nuestros compa帽eros la que los ha llevado a optar por este camino. Es l贸gico tambi茅n que este tipo de respuesta por parte de nuestros afines deja en los carceleros un sabor amargo que muchas veces culmina en violencia鈥 Este fue uno de esos casos, tras la negativa a realizar estas acciones por parte de los compa帽eros es que los carceleros dan un paso adelante y se enfrentan verbal y f铆sicamente con ellos, lo que deriva en que como resultado los compa帽eros Juan Flores y Joaqu铆n Garc铆a fueran castigados por 24 horas en celdas de aislamiento, bajo la arbitraria causa armada de 鈥渞esistencia activa鈥 y afectando su conducta (punto importante para postular a derechos como la libertad condicional o dominical), no sin antes ser golpeados y rociados con gas pimienta, adem谩s de recibir bravatas nazis y patriotas de apoyo al ultraderechista Kast como 煤nico presidente que permitir铆a matar a los subversivos en prisi贸n.

No cabe en su politica el jugar el rol de v铆ctimas, en este enfrentamiento nuestros compa帽eros no han golpeado, han resistido las 贸rdenes humillantes de Gendarmer铆a, pero eso no los convierte ni en v铆ctimas ni en victimarios, llevan su d铆a a d铆a en la prisi贸n con orgullo, se saben anarquistas y subversivos, no necesitan la venia de nadie, porque lo viven y pr谩ctican en el cotidiano de sus vidas. Que sean quienes hayan recibido los golpes no significa que este ser谩 siempre su destino, as铆 lo han demostrado y lo seguir谩n haciendo; es la din谩mica propia del conflicto.

Dos puntos claves para el fin de este texto.

1-Existen varias razones por las cuales no se hab铆a hecho publica esta informaci贸n; primero, necesitamos siempre del consentimiento de los compa帽eros afectados, somos un grupo de afines horizontal y con completo respeto por la libertad individual, jam谩s difundiriamos nada que pudiese vulnerar la privacidad de alg煤n compa帽ero, segundo, porque son justamente ellos los que pueden dar cuenta lo m谩s fehacientemente posible de la situaci贸n y su experiencia, y tercero, no es parte de nuestra pr谩ctica la difusi贸n de noticias falsas, extremadamente ensalzadas o disminuidas, no hacemos pol铆tica en base a la falsedad, con la del mundo que nos rodea nos es suficiente.

2-Somos conscientes de las redes de apoyo que asisten a nuestros compa帽eros y afines, que se preocupan por su bienestar, alejados de cualquier tipo de asistencialismo o de moral cristiana, caminamos con ellxs de la mano, de par a par, sin protagonismos y en plena horizontalidad, esta es parte de su realidad como presos subversivxs y anarquistas, pero existe tambi茅n un grupo gigante de presos sociales, que si bien, en su mayor铆a, est谩n muy lejos de ser afines, comparten el d铆a a d铆a y las condiciones carcelarias; por ellos y por todos los presos es que es necesario dar cuenta constantemente de la realidad carcelaria, esto tambi茅n es un ataque contra la c谩rcel y la sociedad que se esmera en sostenerla.

En distintos penales del pais y m谩s espec铆ficamente en el CP Rancagua la pr谩ctica de la tortura es constante, carceleros atacan en grupo a presos sin capacidad alguna de respuesta, es com煤n ver presos 鈥渜uebrados鈥 por los verdugos, rociados hasta la asfixia con gas pimienta o inclusive apu帽alados en celdas de castigo d贸nde ning煤n ojo de ese pan贸ptico puede ver, esto sin mencionar que muchas veces Gendarmer铆a genera las condiciones id贸neas para que se den situaciones de violencia en que los presos son los m谩s afectados. En la c谩rcel de rancagua ya van m谩s de 9 presos muertos en los 煤ltimos 3 meses, podr谩n decir que no los mat贸 Gendarmer铆a, pero es claro que sus muertes tienen su olor y su color, el hacinamiento en las c谩rceles es cr铆tico y las condiciones en las que vive una gran mayor铆a de los presos, peor鈥 Estamos contra la c谩rcel y la autoridad en cada una de sus formas.

隆隆Por la destrucci贸n de la c谩rcel y la sociedad que la justifica!!

隆隆Solidaridad y complicidad activa con lxs prisionerxs subversivxs y anarquistas en lucha en las c谩rceles chilenas!!!

鈽咮uscandolakalle informativo de prisionerxs subversivxs y anarquistas en lucha en las c谩rceles chilenas鈽